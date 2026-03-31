Οι Σικάγο Μπουλς έδιωξαν παίκτη τους μετά από ομοφοβικά σχόλια (vid)
Παρελθόν αποτελεί από τους Σικάγο Μπουλς ο Τζέιντεν Άιβι μετά από σειρά ομοφοβικών σχολίων...
Πολύ σύντομη ήταν η θητεία του Τζέιντεν Άιβι στην «Πόλη των Ανέμων». Μετά από ομοφοβικά σχόλια που έκανε στα social media, οι Σικάγο Μπουλς αποδέσμευσαν τον 24χρονο γκαρντ, ο οποίος είχε επιλεγεί στο Νο5 του ντραφτ το 2022 από τους Ντιτρόιτ Πίστονς.
Το πρωί της Δευτέρας ο Τζέιντεν Άιβι κατηγόρησε το NBA με αφορμή το Pride Month, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι γιορτάζεται η «αδικία». Αυτό και άλλα πολλά ήταν όσα ανέφερε σε live που ανέβαζε στα social media, με τα τελευταία τουλάχιστον τρία βίντεό του να αποτελούν και τους λόγους που τελικά τέθηκε εκτός ομάδας.
Το σχόλιο που «έκαψε» τον Τζέιντεν Άιβι
«Ο Θεός δεν έκανε τον άντρα για να είναι με άντρα. Πώς ο Θεός δεν έκανε ένα κορίτσι να είναι με ένα κορίτσι. O Θεός έκανε τον άντρα με σκοπό την τεκνοποίηση, να έχει ένα παιδί. Πώς μια γυναίκα μπορεί να έχει παιδί με μια γυναίκα; Πώς;» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Άιβι.
This is why The Chicago Bulls waved Jaden Ivey…
“God did not make a man to be with a man”
Ivey simply affirmed what The Bible says in Genesis 1:27
Shame on you, @chicagobulls & @NBA
(🎥: posionivey/IG) pic.twitter.com/NaEC91rFFn
— Jon Root (@JonnyRoot_) March 30, 2026
Κατά τη φετινή σεζόν στο NBA, ο Τζέιντεν Άιβι κατέγραψε 8,2 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ ανά αγώνα σε 33 αγώνες με τους Πίστονς, ενώ σε μόλις 4 ματς με τους Μπουλς είχε 11,5 πόντους, 4,8 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα κατά μέσο όρο.
