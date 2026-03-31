«Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο επιστρέφει στην Ελλάδα για τον Άρη»
Δημοσιεύματα στην Ισπανία θεωρούν δεδομένη την επιστροφή του Θανάση Αντετοκούνμπο στην Ελλάδα και συγκεκριμένα για λογαριασμό του Άρη
Ένα πολυσυζητημένο θέμα επαναφέρει ο λογαριασμός στο Χ, «LaCentral ACB», καθώς θεωρεί δεδομένη την επιστροφή του Θανάση Αντετοκούνμπο στην Ελλάδα και τη συμφωνία με τον Άρη.
Η πρόθεση της ομάδας της Θεσσαλονίκης να συνεργαστεί με τον διεθνή φόργουορντ είναι δεδομένη από το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο η τελική απόφαση θα παρθεί από τον ίδιο τον παίκτη. Είναι επίσης γνωστή η φιλική σχέση του Θανάση Αντετοκούνμπο με τον Ρίτσαρντ Σιάο (ιδιοκτήτης του επενδυτικού fund που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ) και η γνώση του πρώτου περί των πεπραγμένων στην ομάδα.
Σχετικές συζητήσεις έλαβαν χώρα και το περασμένο καλοκαίρι, με τον Θανάση να αποφασίζει τελικά να συνεχίσει την καριέρα του στο NBA. Είναι δεδομένο πως θα υπάρξουν επαφές εν όψει της νέας σεζόν με την τελική απόφαση να είναι στα χέρια του παίκτη.
Δείτε το δημοσίευμα για τον Θανάση Αντετοκούνμπο και τον Άρη
🚨 EXCLUSIVA 🚨
💣🇬🇷 Thanasis Antetokounmpo regresará a Grecia de la mano del Aris BC el próximo verano según hemos podido saber en exclusiva.
El mayor de los hermanos volverá a jugar en su país con el equipo de Salónica, en el que milita actualmente su hermano Kostas. pic.twitter.com/BhaBlfGN9m
— La Central ACB (@LaCentralACB) March 30, 2026
Παρότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση, η προοπτική ένταξης του Θανάση στον Άρη σηματοδοτεί την πρόθεση των Θεσσαλονικέων για πρωταγωνιστικό ρόλο στο κορυφαίο επίπεδο.
