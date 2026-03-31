Ο Ολυμπιακός κέρδισε την «παρτίδα» στο ΟΑΚΑ και ο Μπαρτζώκας «κέρδισε» δυο παίκτες

Για το φινάλε της σεζόν απομένουν πολλά παιχνίδια ακόμα ή καλύτερα για ν’ ακριβολογούμε απομένουν πολλές ακόμα «μάχες». Κάθε παιχνίδι έχει βαθμό δυσκολίας και ειδικά όταν αναφερόμαστε σε αγώνες της Ευρωλίγκας, τίποτε δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο.

Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει πράγματα απ’ όλους τους παίκτες του και αυτός άλλωστε είναι και ο βασικός στόχος μιας ομάδας, που θέλει να κατακτήσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης αλλά και το ελληνικό πρωτάθλημα.

Είναι προφανές από τον τρόπο με τον οποίο έχει χειριστεί το ρόστερ του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, πως ο κόουτς των πειραιωτών επιθυμεί να έχει σ’ εγρήγορση όλους τους παίκτες του.

Να μπορεί δηλαδή να πάρει πράγματα απ’ όλους, ανάλογα και με τις συνθήκες του κάθε αγώνα, γιατί δεν είναι «ίδια» όλα τα παιχνίδια. Ο Μπαρτζώκας δεν πάει σε κλειστό rotation εφτά – οκτώ παικτών και μια ματιά στην στατιστική του χθεσινού αγώνα στο ΟΑΚΑ, είναι αρκετή για να διαπιστώσει κάποιος τον τρόπο με τον οποίο αξιοποίησε τους παίκτες του ο Έλληνας τεχνικός.

Οι πρωταθλητές κέρδισαν την «παρτίδα» στο ΟΑΚΑ, πετυχαίνοντας μάλιστα και 101 πόντους, σ’ ένα παιχνίδι που ήταν «μάχη» και σίγουρα δεν ήταν αδιάφορο. Όποιος πιστεύει ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν αδιάφορο, ας ξαναδεί το ματς και θα καταλάβει.

Πάμε λοιπόν σε κάποια επιμέρους στοιχεία που βγάζουν διπλά «κερδισμένο» τον Ολυμπιακό, μετά την χθεσινή μεγάλη κόντρα στην έδρα του τριφυλλιού.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού «έβγαλε» δύο άσους από το… μανίκι κι όχι έναν και δύο κινήσεις του προπονητή των πειραιωτών έκριναν το ντέρμπι υπέρ της ομάδας του λιμανιού. Σ’ ένα παιχνίδι μάλιστα που η αδρεναλίνη «χτύπησε κόκκινο» κι αυτή είναι μια σημαντική παράμετρος που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν τον χαρακτήρα τους στο ΟΑΚΑ πετυχαίνοντας μιαν ακόμα νίκη στην έδρα του Παναθηναϊκού, έχοντας για κορυφαίους παίκτες τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη και τον Ντόντα Χολ.

Ο Μπαρτζώκας έδωσε σημαντικό ρόλο στον Έλληνα γκαρντ και στον Αμερικανό ψηλό και οι δύο παίκτες αισθάνθηκαν την εμπιστοσύνη που τους έδειξε ο προπονητής τους. Αισθάνθηκαν ότι είναι πολύτιμοι για την ομάδα τους και φρόντισαν με την εμφάνισή τους, να δικαιώσουν τον Έλληνα κόουτς.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» έκανε «ματ» με δύο κινήσεις στην… σκακιέρα του ΟΑΚΑ και μ’ αυτές τις δύο κινήσεις κέρδισε τον Παναθηναϊκό αλλά παράλληλα «κέρδισε» και δύο παίκτες του. Και τον Λαρεντζάκη και τον Χολ, οι οποίοι έδειξαν ότι μπορούν να δώσουν πολλά όταν κληθούν να πατήσουν στο παρκέ.

Είπαμε, ο δρόμος ακόμα είναι μακρύς και στην φιλοσοφία του Μπαρτζώκα όλοι οι παίκτες είναι απαραίτητοι, δεν περισσεύει κανείς και φάνηκε αυτό στον χθεσινό αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Κι επειδή κάποιοι επιμένουν πως το χθεσινό ματς ήταν αδιάφορο, ξαναλέμε για να μην υπάρχουν παρερμηνείες. Αδιάφορο παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει, σε κανένα σπορ. Τελεία και παύλα.