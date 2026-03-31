Ο Ντε Τσέρμπι αναλαμβάνει την Τότεναμ (pics)
Ποδόσφαιρο 31 Μαρτίου 2026, 15:59

Ο Ντε Τσέρμπι αναλαμβάνει την Τότεναμ (pics)

Σε συμφωνία με τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι ήρθε η Τότεναμ και ο Ιταλός προπονητής ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Premier League μετά το 2024.

Τρώτε τα ίδια κάθε μέρα; Μπορεί να είναι το μυστικό για να αδυνατίσετε

Τρώτε τα ίδια κάθε μέρα; Μπορεί να είναι το μυστικό για να αδυνατίσετε

Μόνο τα τυπικά απομένουν για να μπει η Τότεναμ στη νέα εποχή της. Οι «Σπερς» έχουν έρθει σε πλήρη συμφωνία με τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι προκειμένου να αναλάβει άμεσα την τεχνική ηγεσία της ομάδας, αναλαμβάνοντάς της μετά την… καμμένη γη που άφησε πίσω του ο Ιγκόρ Τούντορ. Ο λονδρέζικος σύλλογος και ο Ιταλός τεχνικός έχουν δώσει τα χέρια και μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να ολοκληρωθούν και τα διαδικαστικά, με τις υπογραφές, προκειμένου ο 46χρονος προπονητής από τη Μπρέσια να σηκώσει μανίκια και να ξεκινήσει τη δύσκολη προσπάθεια για να σώσει την ιστορική ομάδα από τον υποβιβασμό.

Σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ, ο Ντε Τσέρμπι θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με την Τότεναμ, επιστρέφοντας στην Premier League μετά το 2024. Από το 2022, ο Ντε Τσέρμπι βρέθηκε στον πάγκο της Μπράιτον, την οποία οδήγησε έως και την έξοδο στην Ευρώπη και το Europa League. Από το 2024 μέχρι και πριν από ένα δίμηνο, ήταν στον πάγκο της Μαρσέιγ, η οποία τον απέλυσε μετά από τον αποκλεισμό στο Champions League και μια βαριά ήττα 5-0 από την Παρί για την Ligue 1 στις 8 του περασμένου Φεβρουαρίου.

Με την Μπράιτον η πορεία του πάντως ήταν εξαιρετική, οι «γλάροι» έπαιξαν εξαιρετικό ποδόσφαιρο και τελικά εξασφάλισαν την ιστορική έξοδο στην Ευρώπη. Τώρα, η… πρώτη του δουλειά στην Τότεναμ δεν θα είναι τόσο λαμπερή, ωστόσο θα είναι πιο σημαντική και δύσκολη από όλα τα προηγούμενα προπονητικά του εγχειρήματα, αφού οι «σπερς» βρίσκονται στην 17η θέση, ένα βαθμό μακριά από τη ζώνη του υποβιβασμού και 13 αγωνιστικές χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, με τελευταία να χρονολογείται το 2025.

Καύσιμα: Υπερέσοδα 70 εκατ. ευρώ για το κράτος σε δύο μήνες – Φιλοδώρημα οι επιδοτήσεις

Τραμπ προς τους συμμάχους του: Πηγαίνετε να πάρετε το πετρέλαιό σας

Τραμπ προς τους συμμάχους του: Πηγαίνετε να πάρετε το πετρέλαιό σας

Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Superfood 31.03.26

Η μεγάλη δύναμη των blueberries

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Αθλητική Ροή
Φιλίππου: «Η Μαρινέλλα έδινε θάρρος και δύναμη στους παίκτες του Άρη και στις δύσκολες στιγμές»
Μπάσκετ 31.03.26

Φιλίππου: «Η Μαρινέλλα έδινε θάρρος και δύναμη στους παίκτες του Άρη και στις δύσκολες στιγμές»

Ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής του Άρη, Νίκος Φιλίππου, σε δηλώσεις του σε ραδιοφωνικό σταθμό μίλησε για την αγάπη της Μαρινέλλας για τον «Αυτοκράτορας» και τη στενή της φιλία με τον Γιάννη Ιωαννίδη.

Premier League: Η «βιομηχανία» απολύσεων προπονητών και το κόστος των 50 εκατομμυρίων
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Premier League: Η «βιομηχανία» απολύσεων προπονητών και το κόστος των 50 εκατομμυρίων

Από τον Ρούμπεν Αμορίμ έως τον Ιγκόρ Τούντορ, η έλλειψη υπομονής στους πάγκους της Αγγλίας εκτοξεύει τα οικονομικά βάρη των συλλόγων και αναδεικνύει μια βαθύτερη κρίση στρατηγικής

Με τον κόσμο της στη Βουδαπέστη η Εθνική (vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Με τον κόσμο της στη Βουδαπέστη η Εθνική (vid)

Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει σε φιλικό παιχνίδι την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη και ο «γαλανόλευκος» Φάρος είναι και εκεί για να στηρίξει τη γαλανόλευκη.

Τσουκαλάς: Καθαρή και συμβατή η επιλογή συμμάχων της ΝΔ – Με πρώτο βιολί Γεωργιάδη-Πλεύρη, τι να σε πειράξει ο Βελόπουλος
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Τσουκαλάς: Καθαρή και συμβατή η επιλογή συμμάχων της ΝΔ – Με πρώτο βιολί Γεωργιάδη-Πλεύρη, τι να σε πειράξει ο Βελόπουλος

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν απαντάει για ποιο λόγο άλλαξαν τις συνθέσεις με τον κ. Βελόπουλο και για ποιο λόγο ψηφίζουν τον προϋπολογισμό μαζί με τους Σπαρτιάτες. Έχουν κάνει τις επιλογές τους», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Τέμπη: Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας ζητάει την πλήρη φωτογραφική κάλυψη της δίκης
Ελλάδα 31.03.26

Τέμπη: Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας ζητάει την πλήρη φωτογραφική κάλυψη της δίκης

Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.) ενημερώνει για τις ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης φωτογραφική κάλυψη της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Δελτίο Τύπου της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας σχετικά με τις ενέργειες της για την φωτογραφική κάλυψη της δίκης που σχετίζεται με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη Το διοικητικό συμβούλιο […]

Μετά το Πάσχα η συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου – Τι είπαν Μητσοτάκης-Κακλαμάνης για την προ ημερησίας
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Μετά το Πάσχα η συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου – Τι είπαν Μητσοτάκης-Κακλαμάνης για την προ ημερησίας

Την επίμαχη συζήτηση για το κράτος δικαίου έχει ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στις αρχές του περασμένου μήνα, με αφορμή τις σοβαρές εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Κακοκαιρία Erminio: Προειδοποίηση για ακραία φαινόμενα – Πότε αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, σε συναγερμό 7 περιοχές
Ελλάδα 31.03.26

Κακοκαιρία Erminio: Προειδοποίηση για ακραία φαινόμενα – Πότε αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, σε συναγερμό 7 περιοχές

Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους σε όλη τη χώρα, ενώ 7 περιοχές, μεταξύ αυτών και η Αττική, βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό.

ΕΣΗΕΑ: Οποιαδήποτε σκέψη για εξοβελισμό των δημοσιογράφων από τη δίκη των Τεμπών είναι παρεμπόδιση του έργου τους
Εγγύηση η δημοσιότητα 31.03.26

ΕΣΗΕΑ για δίκη των Τεμπών: Οποιαδήποτε σκέψη για εξοβελισμό των δημοσιογράφων αποτελεί παρεμπόδιση του έργου τους

Η ΕΣΗΕΑ εκφράζει την ανησυχία της και καλεί το υπουργείο Δικαιοσύνης να διασφαλίσει την παρουσία δημοσιογράφων στη δίκη των Τεμπών υπενθυμίζοντας ότι η δημοσιότητα είναι εγγύηση μιας δίκαιης δίκης

Η απροσδόκητη εκπομπή του Ντέιβιντ Ατένμπορο στα 99 του – Ενδέχεται να εξοργίσει τους λάτρεις των γατών
Ταγμένος 31.03.26

Η απροσδόκητη εκπομπή του Ντέιβιντ Ατένμπορο στα 99 του - Ενδέχεται να εξοργίσει τους λάτρεις των γατών

Όποτε μιλάει ο Ντέιβιντ Ατένμπορο, ο κόσμος τον ακούει –γι’ αυτό και η τελευταία του εκπομπή στη BBC, που σηματοδοτεί τα 100α γενέθλιά του, είναι βέβαιο ότι θα τραβήξει την προσοχή.

ΠΑΣΟΚ: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση
Eurostat 31.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση

«Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για δικαιολογίες. Οι πολίτες κρίνουν από την καθημερινότητά τους - και αυτή δείχνει ότι το κόστος ζωής παραμένει επίμονα υψηλό και η αγοραστική δύναμη συνεχίζει να συρρικνώνεται», λέει το ΠΑΣΟΚ

Θεσσαλονίκη: Εγκληματική ενέργεια δείχνει η ιατροδικαστική για τον θάνατο της 59χρονης – Έλειπαν κοσμήματα από το σπίτι
Ελλάδα 31.03.26

Θεσσαλονίκη: Εγκληματική ενέργεια δείχνει η ιατροδικαστική για τον θάνατο της 59χρονης – Έλειπαν κοσμήματα από το σπίτι

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Αστυνομία, στη μονοκατοικία δεν βρέθηκαν ίχνη διάρρηξης, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι έλειπαν προσωπικά αντικείμενα της 59χρονης, όπως για παράδειγμα έγγραφα και κοσμήματα.

ΓΣΕΕ για κακοκαιρία Erminio: Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών ενόψει ακραίων καιρικών φαινομένων
Ελλάδα 31.03.26

Οδηγίες στους εργαζόμενους ενόψει της κακοκαιρίας από τη ΓΣΕΕ - Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών

Η ΓΣΕΕ υπενθυμίζει το πάγιο αίτημά της προς το υπουργείο Εργασίας να θεσπίσει ρυθμίσεις για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και κυρίως απαγορεύσεις για τη μη διακινδύνευση της ασφάλειας των εργοζομένων

«Ήσουν γενναία, ανατρεπτική, και επίμονη μέχρι το τέλος» – Συγκίνηση με την επικήδειο του Γιώργου Νταλάρα για την Μαρινέλλα
Το τελευταίο αντίο 31.03.26

«Ήσουν γενναία, ανατρεπτική, και επίμονη μέχρι το τέλος» – Συγκίνηση με την επικήδειο του Γιώργου Νταλάρα για την Μαρινέλλα

Ξεχωριστή στιγμή της τελετής αποτέλεσε ο επικήδειος λόγος του Γιώργου Νταλάρα, ο οποίος, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε για τη σπουδαία ερμηνεύτρια, Μαρινέλλα.

Για κατασκοπεία μιλά ο Κεσσές: Η ταυτόχρονη διπλή στόχευση Δένδια – Παπαχελά δεν είναι τυχαία
Υποκλοπές 31.03.26

Για κατασκοπεία μιλά ο Κεσσές: Η ταυτόχρονη διπλή στόχευση Δένδια – Παπαχελά δεν είναι τυχαία

«Τι κοινό έχει ο Νίκος Δένδιας και ο Αλέξης Παπαχελάς. Και οι δύο παγιδεύτηκαν με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στις 20.4.2021 με διάφορα 14 λεπτών», τονίζει χαρακτηριστικά ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές

Υποκλοπές: «Δεν μπορώ να ξέρω» λέει ο Π.Μαρινάκης για τη σχέση ΕΥΠ με Predator, θολώνει το κυβερνητικό αφήγημα
Πολιτική 31.03.26

Υποκλοπές: «Δεν μπορώ να ξέρω» λέει ο Π.Μαρινάκης για τη σχέση ΕΥΠ με Predator, θολώνει το κυβερνητικό αφήγημα

Μικρές αλλά αισθητές διαφοροποιήσεις στο μονότονο αφήγημα της κυβέρνησης για τις υποκλοπές που πάντως θέλει να αφήσει πίσω. «Δεν ξέρω» και «δεν είμαι σε θέση να ξέρω» για την ΕΥΠ και το Predator λέει τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που επίσης δεν γνώριζε για τις «κουμπαριές» Λαβράνου με κυβερνητικά στελέχη.

Τέιλορ Σουίφτ: Αντιμέτωπη με αγωγή για το «The Life of a Showgirl»
Music 31.03.26

Τέιλορ Σουίφτ: Αντιμέτωπη με αγωγή για το «The Life of a Showgirl» – Καταγγελίες για σύγχυση εμπορικού σήματος

Η Τέιλορ Σουίφτ βρίσκεται στο στόχαστρο αγωγής από περφόρμερ του Λας Βέγκας, που υποστηρίζει ότι ο τίτλος του νέου της άλμπουμ απειλεί να επισκιάσει το δικό της κατοχυρωμένο «Showgirl» brand.

Κυβερνήτης Μινεσότα προς το στερνοπαίδι του Τραμπ: «Κάνε αυτό που δεν έκανε ο πατέρας σου…»
«Τόλμησέ το» 31.03.26

Κυβερνήτης Μινεσότα προς το στερνοπαίδι του Τραμπ: «Κάνε αυτό που δεν έκανε ο πατέρας σου…»

Με μια έκδηλη αντιπολεμική διάθεση, ο σκληροτράχηλος συμπολεμιστής του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στην ταινία Predator (1988) προκαλεί τον υιό Τραμπ, Barron να κάνει κάτι που ο πατέρας του Ντόναλντ «δεν είχε τον πατριωτισμό να κάνει».

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

