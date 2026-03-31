Ο Άλεκ Πίτερς για το συμβόλαιό του που τελειώνει και το μέλλον του

Ο Άλεκ Πίτερς σε δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το μέλλον του στους Ερυθρόλευκους.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός σχολίασε ότι είναι φυσικό να υπάρχει συζήτηση για το μέλλον του, καθώς το συμβόλαιό του λήγει, αλλά δεν θέλει να προτρέχει και οποιαδήποτε συζήτηση αναφορικά με αυτό το θέμα θα την κάνει με τον ατζέντη του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πίτερς

«Είναι φυσικό, όποιος έχει συμβόλαιο που λήγει, όλοι ρίχνουν βελάκια στον τοίχο να δουν τι θα πετύχουν. Αν πρέπει να συζητήσω και να πω κάτι, θα το πω στον ατζέντη μου, αλλά δεν πρέπει να προτρέχεις. Υπάρχουν ακόμα πολλά παιχνίδια που πρέπει να παίξουμε. Νοιάζομαι πολύ για το πως θα πάνε αυτές οι σεζόν. Το χειρίζεσαι πηγαίνοντας σπίτι σου το βράδυ, βάζοντας την κόρη σου για ύπνο, πηγαίνοντάς την αύριο το πρωί στο σχολείο».