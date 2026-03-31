Ο Άλεκ Πίτερς για το συμβόλαιό του που τελειώνει και το μέλλον του
Ο Άλεκ Πίτερς στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στάθηκε στις συζητήσεις γύρω από το μέλλον του.
- Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά
- Φονικές ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία
- Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη
- Αυξημένα τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία το 2025
Ο Άλεκ Πίτερς σε δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το μέλλον του στους Ερυθρόλευκους.
Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός σχολίασε ότι είναι φυσικό να υπάρχει συζήτηση για το μέλλον του, καθώς το συμβόλαιό του λήγει, αλλά δεν θέλει να προτρέχει και οποιαδήποτε συζήτηση αναφορικά με αυτό το θέμα θα την κάνει με τον ατζέντη του.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πίτερς
«Είναι φυσικό, όποιος έχει συμβόλαιο που λήγει, όλοι ρίχνουν βελάκια στον τοίχο να δουν τι θα πετύχουν. Αν πρέπει να συζητήσω και να πω κάτι, θα το πω στον ατζέντη μου, αλλά δεν πρέπει να προτρέχεις. Υπάρχουν ακόμα πολλά παιχνίδια που πρέπει να παίξουμε. Νοιάζομαι πολύ για το πως θα πάνε αυτές οι σεζόν. Το χειρίζεσαι πηγαίνοντας σπίτι σου το βράδυ, βάζοντας την κόρη σου για ύπνο, πηγαίνοντάς την αύριο το πρωί στο σχολείο».
- «Με τις… ευχές του Κλοπ, πάει για Ντιομαντέ η Λίβερπουλ»
- Το αήττητο του Ολυμπιακού και το ρεκόρ του Μπαρτζώκα με τον Αταμάν
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Τι έγραψαν οι διαιτητές στο φύλλο αγώνα
- Σορτς: «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες όταν βγαίνεις να παίξεις, δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ»
- Ο Μπέκαμ στηρίζει Κάρικ για τον πάγκο της Γιουνάιτεντ
- Λαρεντζάκης: «Πάντα είμαι έτοιμος, θέλω να παίζω και να βοηθάω τον Ολυμπιακό να νικά» (vid)
- Μπαρτζώκας: «Παιδιά που δεν είχαν μεγάλη συμμετοχή, όπως ο Λαρεντζάκης, βοήθησαν σημαντικά» (vid)
