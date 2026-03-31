Νοκ άουτ για 15 μέρες ο Ταϊρίκ Τζόουνς

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι «αιωνίων» της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, όμως οι απώλειες δεν έλλειψαν.

Συγκεκριμένα, ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποχώρησε από το παιχνίδι πιάνοντας τη γάμπα του, με την Ερυθρόλευκη ΚΑΕ να ενημερώνει πως θα πήγαινε για εξετάσεις σήμερα (31/3).

Ο Αμερικανός σέντερ υποβλήθηκε σε όλα τα απαραίτητα τεστ και όπως γνωστοποίησαν οι Πειραιώτες έχει υποστεί θλάση στις επιπολής ίνες της έσω κεφαλής γαστροκνήμιου ΑΡ.

Μάλιστα, η διάγνωση αναφέρει πως αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες περίπου 15 μέρες χάνοντας ένα σημαντικό αριθμό αγώνων.

Τα ματς του Ολυμπιακού τις επόμενες περίπου 15 μέρες:

3/4 Βιλερμπάν εκτός

5/4 Μύκονος Betsson εντός

7/4 Ρεάλ Μαδρίτης εντός

9/4 Χάποελ Τελ Αβίβ εκτός

16/4 Αρμάνι Μιλάνο εντός

19/4 Άρης εντός