Νοκ άουτ για 15 μέρες ο Ταϊρίκ Τζόουνς
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς υπέστη θλάση στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό και θα λείψει μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου της Euroleague. Οι έξι αγώνες που χάνει σε Ελλάδα και Ευρώπη
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι «αιωνίων» της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, όμως οι απώλειες δεν έλλειψαν.
Συγκεκριμένα, ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποχώρησε από το παιχνίδι πιάνοντας τη γάμπα του, με την Ερυθρόλευκη ΚΑΕ να ενημερώνει πως θα πήγαινε για εξετάσεις σήμερα (31/3).
Ο Αμερικανός σέντερ υποβλήθηκε σε όλα τα απαραίτητα τεστ και όπως γνωστοποίησαν οι Πειραιώτες έχει υποστεί θλάση στις επιπολής ίνες της έσω κεφαλής γαστροκνήμιου ΑΡ.
Μάλιστα, η διάγνωση αναφέρει πως αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες περίπου 15 μέρες χάνοντας ένα σημαντικό αριθμό αγώνων.
Τα ματς του Ολυμπιακού τις επόμενες περίπου 15 μέρες:
3/4 Βιλερμπάν εκτός
5/4 Μύκονος Betsson εντός
7/4 Ρεάλ Μαδρίτης εντός
9/4 Χάποελ Τελ Αβίβ εκτός
16/4 Αρμάνι Μιλάνο εντός
19/4 Άρης εντός
