Νίκησε και πέρασε στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά του Βουκουρεστίου ο Σακελλαρίδης
Ο Στέφανος Σακελλαρίδης έκανε το 2/2 στα προκριματικά του τουρνουά του Βουκουρεστίου (ATP 250) και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον πρώτο γύρο του τουρνουά.
- Απολύθηκε από τον ΟΑΣΘ ο οδηγός που πιάστηκε στα χέρια με οδηγό ΙΧ
- Ερχεται νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για όλα τα κόκκινα δάνεια
- Αγορά ακινήτων: Αυξημένη ζήτηση, λιγότερα σπίτια, ακριβότερη στέγη
- Οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ λόγω της στάσης των «συμμάχων» στον πόλεμο στο Ιράν, λέει ο Ρούμπιο
Θέση στο κυρίως ταμπλό του 250αριού τουρνουά του Βουκουρεστίου, εξασφάλισε ο Στέφανος Σακελλαρίδης. Ο 21χρονος τενίστας έκανε το 2/2 στα προκριματικά, επικρατώντας τελικά το πρωί της Τρίτης (31/3) με 2-0 σετ (6-3, 7-6) του Ντίμιταρ Κουζμάνοφ, σε ένα ματς που είχε ξεκινήσει τη Δευτέρα αλλά είχε διακοπεί λόγω κακοκαιρίας.
Το Νο225 του κόσμου και Νο2 στην Ελλάδα πίσω από τον Στέφανο Τσιτσιπά, νίκησε τον Βούλγαρο Νο312 της παγκόσμιας κατάταξης σε 1 ώρα και 55 λεπτά και πλέον περιμένει την κλήρωση του κυρίως ταμπλό για να μάθει τον αντίπαλό του στον πρώτο γύρο. Αυτός θα είναι ένας εκ των Ματέο Αρνάλντι (Ιταλία), Γιαν Τσοΐνσκι (Μ. Βρετανία), Ντίνο Πρίζμιτς (Κροατία) και Ότο Βιρτάνεν (Φινλανδία) και ο αγώνας θα γίνει επίσης εντός της ημέρας (31/3).
Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Σακελλαρίδης είχε νικήσει με 6-4, 6-3 τον Τσουν Ισίν Τσενγκ (No.156) στον πρώτο γύρο των προκριματικών.
- Φιλίππου: «Η Μαρινέλλα έδινε θάρρος και δύναμη στους παίκτες του Άρη και στις δύσκολες στιγμές»
- Ρονάλντο Ναζάριο: «Η Βραζιλία είναι πάντα και παντού το φαβορί – Έχουμε κορυφαίο προπονητή»
- Ο Ντε Τσέρμπι αναλαμβάνει την Τότεναμ (pics)
- Νίκησε και πέρασε στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά του Βουκουρεστίου ο Σακελλαρίδης
- Σκαλόνι: «Δεν τολμώ να πω ότι θα είναι το τελευταίο Μουντιάλ του Μέσι»
- Premier League: Η «βιομηχανία» απολύσεων προπονητών και το κόστος των 50 εκατομμυρίων
- Βουλγαρία: Έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Μπόρισλαβ Μιχάιλοφ
- Η αλήθεια για τη χειρονομία του Ταϊρίκ Τζόουνς (vid)
