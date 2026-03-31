Νίκησε και πέρασε στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά του Βουκουρεστίου ο Σακελλαρίδης

Θέση στο κυρίως ταμπλό του 250αριού τουρνουά του Βουκουρεστίου, εξασφάλισε ο Στέφανος Σακελλαρίδης. Ο 21χρονος τενίστας έκανε το 2/2 στα προκριματικά, επικρατώντας τελικά το πρωί της Τρίτης (31/3) με 2-0 σετ (6-3, 7-6) του Ντίμιταρ Κουζμάνοφ, σε ένα ματς που είχε ξεκινήσει τη Δευτέρα αλλά είχε διακοπεί λόγω κακοκαιρίας.

Το Νο225 του κόσμου και Νο2 στην Ελλάδα πίσω από τον Στέφανο Τσιτσιπά, νίκησε τον Βούλγαρο Νο312 της παγκόσμιας κατάταξης σε 1 ώρα και 55 λεπτά και πλέον περιμένει την κλήρωση του κυρίως ταμπλό για να μάθει τον αντίπαλό του στον πρώτο γύρο. Αυτός θα είναι ένας εκ των Ματέο Αρνάλντι (Ιταλία), Γιαν Τσοΐνσκι (Μ. Βρετανία), Ντίνο Πρίζμιτς (Κροατία) και Ότο Βιρτάνεν (Φινλανδία) και ο αγώνας θα γίνει επίσης εντός της ημέρας (31/3).

Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Σακελλαρίδης είχε νικήσει με 6-4, 6-3 τον Τσουν Ισίν Τσενγκ (No.156) στον πρώτο γύρο των προκριματικών.