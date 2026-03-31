Νεϊμάρ: «Υποφέρω, πονάω, κλαίω, είμαι άνθρωπος…»
Ο Νεϊμαρ αποκάλυψε την ανθρώπινη πλευρά του, αποκαλύπτοντας ότι δεν έζησε παιδικά χρόνια όπως τα περισσότερα παιδιά, ενώ τόνισε πως βιώνει όλα τα συναισθήματα που βιώνει ένας απλός άνθρωπος.
- Απολύθηκε από τον ΟΑΣΘ ο οδηγός που πιάστηκε στα χέρια με οδηγό ΙΧ
- «Ο θάνατος δεν ήταν η μοίρα μας»: Σύρος πατέρας διασχίζει θάλασσες για να σώσει τον άρρωστο γιο του στην Αθήνα
- Συνελήφθη ξανά η 77χρονη από τη Θεσσαλονίκη για τον θάνατο του συζύγου της
- Σάντσεθ για το νόμο του Ισραήλ για θανατική ποινή στους Παλαιστίνιους: Ένα ακόμη βήμα προς το απαρτχάιντ
Η Εθνική Βραζιλίας μπαίνει στην τελική ευθεία ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου που έρχεται το καλοκαίρι, το οποίο θα λάβει χώρα σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Το καίριο θέμα συζήτησης στην «Σελεσάο» τους τελευταίους μήνες οι κλήσεις του Κάρλο Αντσελότι και ειδικότερα ότι ο Νεϊμάρ δύσκολα θα είναι μέσα στις κλήσεις του Ιταλού τεχνικού.
Ο Βραζιλιάνος αστέρας βιώνει μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, καθώς οι τραυματισμοί σε συνδυασμό με την έντονη ψυχολογική επιβάρυνση έχουν επηρεάσει σημαντικά την κατάστασή του ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης. Και κάπως έτσι ήρθε το… ξέσπασμα για τον άλλοτε σταρ των Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Νεϊμάρ
Μέσα από τη μίνι σειρά του στο YouTube, ο Νεϊμάρ άνοιξε την καρδιά του για όσα αντιμετωπίζει, εξηγώντας αρχικά την απουσία του από πρόσφατο παιχνίδι:
«Ένιωσα έναν πόνο στον οπίσθιο μηριαίο και προτιμήσαμε να μην ρισκάρουμε. Δεν μπορώ να παίζω όταν δεν είμαι στο 100%», εξήγησε. Ωστόσο, αυτό που συγκλόνισε περισσότερο ήταν η προσωπική του εξομολόγηση:
«Υποφέρω, πονάω, ξυπνάω με κακή διάθεση, κλαίω, θυμώνω… είμαι άνθρωπος».
Ο Βραζιλιάνος σταρ αναφέρθηκε και στα πρώτα του βήματα, μιλώντας για τις θυσίες που έκανε από μικρός για να φτάσει στην κορυφή:
«Δεν είχα κανονική παιδική ζωή. Δεν έβγαινα, δεν διασκέδαζα όπως οι φίλοι μου. Αλλά ήξερα γιατί το έκανα».
- Ελλάδα – Γερμανία 0-2: Έχασε ευκαιρία η Ελπίδων όχι όμως και τις ελπίδες της για πρόκριση
- Εθνική Παίδων: Ιστορική πρόκριση στο Μουντιάλ
- Νοκ άουτ για 15 μέρες ο Ταϊρίκ Τζόουνς
- Ουγγαρία – Ελλάδα: «Θερμή» ατμόσφαιρα στην Πούσκας Αρένα – Τα «φώτα» στον Σομποσλάι (vid)
- Ελλάδα U21 – Γερμανία U21: Αδράνεια στην ελληνική άμυνα, 1-0 οι Γερμανοί (vid)
- LIVE: Ουγγαρία – Ελλάδα
- Η Νιούκαστλ διώχνει τον Χάου, φεύγει και ο Τονάλι
- Εθνική Ελλάδας: Η 11άδα για το φιλικό με την Ουγγαρία
