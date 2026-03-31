Νέα σενάρια για Φρανσίσκο και Ολυμπιακό

Η φετινή σεζόν μπορεί να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αλλά ήδη έχει ξεκινήσει από αρκετές ομάδες ο μεταγραφικός σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά. Και ο Ολυμπιακός βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές. Τα ρεπορτάζ και τα δημοσιεύματα έχουν αρχίσει να δίνουν και να παίρνουν, με τα σενάρια για την επόμενη μέρα να είναι αρκετά. Με την τελευταία ανάρτηση του Αλεσάντρο Μάτζι να αναφέρεται στο πιο «καυτό» όνομα που υπάρχει αυτή τη στιγμή: Σιλβέν Φρανσίσκο!

Ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, λοιπόν, τονίζει στο ρεπορτάζ του ότι ο Γάλλος γκαρντ περιμένει ακόμη μία δελεαστική πρόταση από το NBA, ενώ αναφέρεται και στις οικονομικές απαιτήσεις που έχει για να παραμείνει στην Ευρώπη. Και οι οποίες κινούνται περίπου στα τρία εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Τα σενάρια για Φρανσίσκο

Από εκεί και πέρα, στην κουβέντα για τον γκαρντ της Ζάλγκιρις Κάουνας και… πουλέν του Βασίλη Σπανούλη, μπαίνει ο Ολυμπιακός! Εκτός από το γνωστό ενδιαφέρον των Μπαρτσελόνα και Αναντολού Εφές, έχουν συνδεθεί πολλάκις με την περίπτωση του Φρανσίσκο και οι Πειραιώτες.

Ο Μάτζι, ωστόσο, βάζει νέα δεδομένα στο τραπέζι. Οι «ερυθρόλευκοι» όντως έχουν τσεκάρει τον Φρανσίσκο και έχουν ενδιαφερθεί για την περίπτωσή του. Αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή φαίνεται πως στρέφονται πλέον οριστικά σε άλλη λύση. Και αυτή δεν είναι άλλη από εκείνη του Κόντι-Μίλερ ΜακΙντάιρ! Ο έγκριτος ρεπόρτερ τονίζει ότι ο Ολυμπιακός πλέον στρέφεται αποφασιστικά προς την πλευρά του Αμερικανού γκαρντ του Ερυθρού Αστέρα, κάτι που ουσιαστικά τον βάζει στην κορυφή της λίστας των Πειραιωτών για τη θέση «1».

Επίσης, γίνεται αναφορά από τον Μάτζι σε ένα… ντόμινο που ενδέχεται να φέρει «σεισμό» στην αγορά της Euroleague. Ο Ερυθρός Αστέρας φέρεται να είναι έτοιμος να κινηθεί για τον Κρις Τζόουνς, ο οποίος είναι κοντά στην έξοδο από τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Επίσης, οι Σέρβοι γράφεται ότι εξακολουθούν να δουλεύουν και την υπόθεση του Αλεσάντρο Παγιόλα, με όλα τα σενάρια να παραμένουν ανοιχτά και για αυτή την περίπτωση…