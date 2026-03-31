Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός 20-13: «Λύγισαν» στην Ισπανία οι Ερυθρόλευκοι

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελονέτα, με τους Ισπανούς να επικρατούν 20-13 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Champions League στο πόλο. Έτσι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πλέον ρεκόρ 1-2 στην προημιτελική φάση, ενώ οι Καταλανοί είναι στο 3-0.

Το παιχνίδι ξεκίνησε όντας πραγματικό ντέρμπι με τις δύο ομάδες να ανταλλάζουν γκολ, αφού η Μπαρτσελονέτα έπαιρνε το προβάδισμα και ο Ολυμπιακός ισοφάριζε. Έτσι ο Βίγκβαρι έδωσε δύο φορές τα ηνία στους Ισπανούς, με τους Νικολαΐδη και Πούρο να κάνουν τον 2-2. Ο Ταχούλ έγραψε το 3-2 και ο Δήμου ισοφάρισε σε 3-3, ενώ ξανά Ταχούλ σημείωσε το 4-3 με τον Ζάλανκι να κάνει το 4-4, κλείνοντας έτσι την πρώτη περίοδο.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, οι Καταλανοί μπήκαν δυναμικά και με τα γκολ των Σαναχούγια, Βίγκβαρι και Βλας για το 7-4, πριν μειώσει ο Δήμου σε 7-5. Άλλα δύο γκολ των Μπιελ και Μουνιαρίθ έκαναν το 9-5 για την Μπαρτσελονέτα. Οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν με τους Παπαναστασίου και Φουντούλη για το 9-7. Ο Βίγκβαρι έγραψε το 10-7 και ο Φουντούλης σκόραρε για το 10-8, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο +2 για τους γηπεδούχους.

Η Μπαρτσελονέτα άρχισε με γκολ το δεύτερο ημίχρονο, με τον Σαναχούγια να κάνει το 11-8 και τον Βίγκβαρι το 12-8. Ο Ολυμπιακός μείωσε με γκολ του Άνγκιαλ για το 12-9, πριν ο Μουνιαρίθ κάνει το 13-9. Το γκολ του Δήμου έφερε ξανά πιο κοντά τους «ερυθρόλευκους» για το 13-10, αλλά άλλο ένα τέρμα του Βίγκβαρι έφερε τη διαφορά στο +4 για το 14-10. Ο Δήμου μείωσε σε 14-11, αλλά ο Μπούριαν έγραψε το 15-11, με το οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, οι Καταλανοί σκόραραν με πέναλτι του Σαναχούγια για το 16-11, αλλά ο ασταμάτητος Δήμου μείωσε σε 16-12 άμεσα. Η Μπαρτσελονέτα πήρε προβάδισμα επτά γκολ με τους Βίγκβαρι, Μπούστος και Μουνιαρίθ να κάνουν το 19-12. Ο Φουντούλης βρήκε γκολ για το 19-13, με τον Μουνιαρίθ να γράφει το τελικό 20-13.

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 6-4, 5-3, 4-2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ζερδεβάς, Τζωρτζάτος, Άνγκιαλ 1, Γκίλλας, Λυκούδης, Φουντούλης 3, Γκούβης, Ζάλανκι 1, Δήμου 5, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου 1, Πούρος 1