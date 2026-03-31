Μουντιάλ 2026: «Κανένα θέμα» λέει η FIFA με τη συμμετοχή του Ιράν (vid)

Όπως όλα δείχνουν, η FIFA δεν έχει καμία πρόθεση να εμπλακεί περισσότερο στην υπόθεση ΗΠΑ – Ιράν και όλα όσα κυκλοφορούν ως φήμες ή σενάρια γύρω από τη συμμετοχή τους στο προσεχές Μουντιάλ. Ως άλλος «Πόντιος Πιλάτος», ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Τζιάνι Ινφαντίνο, διαμήνυσε ότι «δεν υπάρχει plan b» για τη συμμετοχή των Ιρανών και πως θα αγωνιστούν κανονικά στα γήπεδα των ΗΠΑ.

Εννοείται φυσικά πως σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, μοιραία θα άνοιγε ξανά νέα κουβέντα γύρω και από έναν πιθανό αποκλεισμό των Αμερικανών. Κάτι που προφανώς η FIFA δεν θέλει να αιωρείται στην ατμόσφαιρα ούτε ως σκέψη, παρά τα όποια… ατυχή περιστατικά με πολέμους (Ιράν), εισβολές (Βενεζουέλα) και απειλές (Δανία) έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ινφαντίνο, λοιπόν, ξεκαθάρισε κατηγορηματικά πως η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν σε πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν θα επηρεάσει το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Το Ιράν έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, όπου θα φιλοξενηθεί η γιορτή του ποδοσφαίρου από τις 11 Ιουνίου ως τις 19 Ιουλίου και η FIFA εγγυάται πως δεν θα υπάρξει το παραμικρό θέμα με τη συμμετοχή της.

«Το Ιράν πρέπει να αγωνιστεί στο Μουντιάλ»

Οι Ιρανοί έχουν κληρωθεί σε όμιλο με αντιπάλους το Βέλγιο, τη Νέα Ζηλανδία και την Αίγυπτο και θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν σε αυτό για να εκπροσωπήσουν την χώρα τους, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της FIFA σε συνέντευξη που παραχώρησε στο N+ Univision.

«Η επιθυμία μας είναι σαφής: το Ιράν πρέπει να αγωνιστεί στο Μουντιάλ. Δεν υπάρχει Plan B, ούτε Plan C ή D. Υπάρχει μόνο το Plan A, που είναι η συμμετοχή τους. Η εθνική ομάδα του Ιράν εκπροσωπεί τον λαό της χώρας, τόσο όσους ζουν εκεί όσο και τη διασπορά. Γνωρίζουμε ότι η εθνική ομάδα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη και σύνθετη συγκυρία, και παρακολουθούμε τις εξελίξεις με προσοχή και διαύγεια. Παράλληλα, συνεχίζουμε τη δουλειά μας, κινητοποιώντας κάθε διαθέσιμο πόρο, ώστε τα παιχνίδια της στο Παγκόσμιο Κύπελλο να διεξαχθούν στις καλύτερες δυνατές συνθήκες», ανέφερε ο Ελβετός παράγοντας και το μοναδικό ερώτημα που προκύπτει τώρα είναι ποια θα είναι η επόμενη αντίδραση του καλού του φίλου Ντόναλντ Τραμπ.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσφάτως είχε εκφράσει δημόσια τις επιφυλάξεις του για το ταξίδι της αποστολής των Ιρανών στην Αμερική και το αν είναι ασφαλές να τους επιτραπεί η είσοδος στη χώρα…