Με τον κόσμο της στη Βουδαπέστη η Εθνική (vid)

Η Ελλάδα βρίσκεται από τη Δευτέρα στη Βουδαπέστη, όπου το βράδυ (20:00) θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση την εθνική ομάδα της Ουγγαρίας.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα δώσει ένα δυνατό φιλικό με τους Ούγγρους, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει πράγματα και σχήματα, σε ένα ματς που μπορεί να είναι αδιάφορο, αλλά θα έχει για ακόμη μια φορά τη στήριξη των φιλάθλων της.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα βρίσκονται στη Βουδαπέστη τουλάχιστον 50 φίλοι της Ελλάδας από τον «γαλανόλευκο» Φάρο που ακολουθεί παντού το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Μάλιστα, οι δεκάδες Έλληνες που θα είναι στο «Groupama Arena» κυκλοφορούν στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας και δίνουν τον… παλμό για το αποψινό ματς, με ελληνικές σημαίες και συνθήματα, ενώ βρέθηκαν στο κάστρο της πόλης το πρωί της Τρίτης.

