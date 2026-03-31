«Με τις… ευχές του Κλοπ, πάει για Ντιομαντέ η Λίβερπουλ»
Η Λίβερπουλ φαίνεται πως έχει καταλήξει στον αντικαταστάτη του Μοχάμεντ Σαλάχ.
Ο Γιαν Ντιομαντέ είναι το νέο μεγάλο αστέρι του αφρικάνικου ποδοσφαίρου και θα αποτελέσει ένα από τα «καυτά» ονόματα στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Ο 19χρονος εξτρέμ της Λειψίας από την Ακτή Ελεφαντοστού έχει εντυπωσιάσει με το ταλέντο του και είναι στις μεταγραφικές λίστες των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών ομάδων.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Bild» η Μπάγερν Μονάχου προσέγγισε ήδη τη Λειψία και τον μάνατζερ του, αλλά ο ίδιος δεν βιάζεται, καθώς περιμένει πρόταση από τη Λίβερπουλ, την ομάδα των ονείρων του, όπως την είχε αποκαλέσει ο ίδιος: «Ο πατέρας μου ονειρεύεται να με δει στο Ανφιλντ. Το ίδιο ονειρεύομαι κι εγώ. Είμαι μεγάλος θαυμαστής της Λίβερπουλ και θέλω να παίξω σε αυτήν». Ο διεθνής εξτρέμ έχει φέτος με τη Λειψία 11 γκολ και οκτώ ασίστ σε 29 αγώνες, σε πρωτάθλημα και κύπελλο.
O Ντιομαντέ, ο Κλοπ και η Λίβερπουλ
Ο Ντιομαντέ μπορεί να παίξει και στο δεξί άκρο της επίθεσης και η αγγλική εφημερίδα «The Sun» υποστηρίζει πως ο Γιούργκεν Κλοπ διαβεβαίωσε τους ανθρώπους της Λίβερπουλ πως μπορεί να καλύψει το κενό του Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος το καλοκαίρι θ’ αποχωρήσει από το «Ανφιλντ».
Ο Γερμανός ξέρει καλά τον Αφρικανό άσο, καθώς επιβλέπει και τη Λειψία από τη θέση του επικεφαλής ποδοσφαίρου των ομάδων της Red Bull και συμβούλεψε την παλιά του ομάδα να κάνει την επένδυση των 80 εκατ. ευρώ και να πάρει τα δικαιώματα του, τονίζοντας πως μπορεί να παίξει εξίσου καλά και στα δύο άκρα της επίθεσης.
