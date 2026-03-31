Τρίτη 31 Μαρτίου 2026
«Με τις… ευχές του Κλοπ, πάει για Ντιομαντέ η Λίβερπουλ»
Ποδόσφαιρο 31 Μαρτίου 2026, 08:50

Η Λίβερπουλ φαίνεται πως έχει καταλήξει στον αντικαταστάτη του Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο Γιαν Ντιομαντέ είναι το νέο μεγάλο αστέρι του αφρικάνικου ποδοσφαίρου και θα αποτελέσει ένα από τα «καυτά» ονόματα στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Ο 19χρονος εξτρέμ της Λειψίας από την Ακτή Ελεφαντοστού έχει εντυπωσιάσει με το ταλέντο του και είναι στις μεταγραφικές λίστες των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών ομάδων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Bild» η Μπάγερν Μονάχου προσέγγισε ήδη τη Λειψία και τον μάνατζερ του, αλλά ο ίδιος δεν βιάζεται, καθώς περιμένει πρόταση από τη Λίβερπουλ, την ομάδα των ονείρων του, όπως την είχε αποκαλέσει ο ίδιος: «Ο πατέρας μου ονειρεύεται να με δει στο Ανφιλντ. Το ίδιο ονειρεύομαι κι εγώ. Είμαι μεγάλος θαυμαστής της Λίβερπουλ και θέλω να παίξω σε αυτήν». Ο διεθνής εξτρέμ έχει φέτος με τη Λειψία 11 γκολ και οκτώ ασίστ σε 29 αγώνες, σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

O Ντιομαντέ, ο Κλοπ και η Λίβερπουλ

Ο Ντιομαντέ μπορεί να παίξει και στο δεξί άκρο της επίθεσης και η αγγλική εφημερίδα «The Sun» υποστηρίζει πως ο Γιούργκεν Κλοπ διαβεβαίωσε τους ανθρώπους της Λίβερπουλ πως μπορεί να καλύψει το κενό του Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος το καλοκαίρι θ’ αποχωρήσει από το «Ανφιλντ».

Ο Γερμανός ξέρει καλά τον Αφρικανό άσο, καθώς επιβλέπει και τη Λειψία από τη θέση του επικεφαλής ποδοσφαίρου των ομάδων της Red Bull και συμβούλεψε την παλιά του ομάδα να κάνει την επένδυση των 80 εκατ. ευρώ και να πάρει τα δικαιώματα του, τονίζοντας πως μπορεί να παίξει εξίσου καλά και στα δύο άκρα της επίθεσης.

MSCI: Αντίστροφη μέτρηση για την απόφαση αναβάθμισης του ΧΑ

Εκρήξεις και διακοπή ρεύματος στην Τεχεράνη – Φωτιά σε δεξαμενόπλοιο στο Ντουμπάι, μετά από ιρανική επίθεση

Εκρήξεις και διακοπή ρεύματος στην Τεχεράνη – Φωτιά σε δεξαμενόπλοιο στο Ντουμπάι, μετά από ιρανική επίθεση

Λαρεντζάκης: «Πάντα είμαι έτοιμος, θέλω να παίζω και να βοηθάω τον Ολυμπιακό να νικά» (vid)
Μπάσκετ 30.03.26

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης που ήταν καθοριστικός στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού εξήγησε πως είναι πάντα έτοιμος προκειμένου να προσφέρει στους Πειραιώτες.

Ολυμπιακός: Πρόβλημα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, θα υποβληθεί σε εξετάσεις (vid)
Μπάσκετ 30.03.26

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποκόμισε ένα πρόβλημα στη γάμπα (φάνηκε να τον τσιμπάει) και πλέον ο σέντερ του Ολυμπιακού θα υποβληθεί την Τρίτη (31/3) σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος.

Ο Χολ έκανε «πάρτι» στο ΟΑΚΑ
On Field 30.03.26

Ο Ντόντα Χολ ήταν παίκτης «κλειδί» για τον Ολυμπιακό και ο Μπαρτζώκας δικαιώθηκε με την επιλογή να μην αφήσει εκτός ντέρμπι τον Αμερικανό

Μπαρτζώκας: «Σκοράραμε 100 πόντους κι αν δεν είχαμε χαλαρώσει θα κερδίζαμε με 20» (vid)
Μπάσκετ 30.03.26

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην πολύ καλή εικόνα του Ολυμπιακού στο μεγαλύτερο μέρος του ντέρμπι, εξηγώντας πως η ομάδα του θα μπορούσε να είχε κερδίσει με μεγαλύτερη διαφορά.

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 94-101: Ανώτεροι οι «ερυθρόλευκοι», πέρασαν με «100άρα» από το ΟΑΚΑ (vids)
Μπάσκετ 30.03.26

Με εξαιρετική πολυφωνία (πέντε διψήφιοι), πρώτο σκόρερ τον Ντόρσεϊ με 18 πόντους σε μόλις 12 λεπτά και «κλειδί» τον Λαρεντζάκη ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του και νίκησε εύκολα στο ΟΑΚΑ

Ολοκλήρωσε την προπόνησή της η Εθνική, τρεις οι απουσίες – Δείτε πλάνα (vids)
Ποδόσφαιρο 30.03.26

Με τρεις απουσίες αυτές των Καρέτσα, Κωνσταντέλια και Ζαφείρη ολοκλήρωσε η Εθνική την προπόνησή της τη Δευτέρα (30/3), ενόψει του φιλικού με την Ουγγαρία – Δείτε βίντεο με πλάνα από το γήπεδο.

Γιοβάνοβιτς: «Πολύτιμες εμπειρίες για τον επόμενο στόχο που έχουμε στα προκριματικά του Euro» (vid)
Ποδόσφαιρο 30.03.26

Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Γιώργος Μασούρας μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για το φιλικό τεστ με την Εθνική Ουγγαρίας και τον στόχο της Εθνικής μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ.

Τα βέλη που έχει ακόμα να εκτοξεύσει ο Αντ. Σαμαράς με φόντο υποκλοπές και Κράτος Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Μετά τις βολές του πρώην πρωθυπουργού κατά της κυβέρνησης στο Πολεμικό Μουσείο για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, στη φαρέτρα Σαμαρά ενδεχόμενη ομιλία στη Βουλή για Κράτος Δικαίου και νομικές ενέργειες για τις υποκλοπές. Πώς έχει αφήσει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Γιάννης Μπασκάκης
Μαρινέλλα: Στο παρεκκλήσι η σορός της σπουδαίας τραγουδίστριας – Πλήθος κόσμου για το λαϊκό προσκύνημα
Ελλάδα 31.03.26 Upd: 08:35

Η σπουδαία ερμηνεύτρια αφήνει μία τεράστια παρακαταθήκη με τα τραγούδια της και τις ξεχωριστές ερμηνείες της. Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών

Οι ΗΠΑ έπληξαν με βόμβες bunker buster ενός τόνου το Ισφαχάν – Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν
Κόσμος 31.03.26 Upd: 08:45

Πληθαίνουν τα σενάρια χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ με τον Τραμπ να απειλεί να ανατινάξει ενεργειακές υποδομές και μονάδες αφαλάτωσης στο Ιράν - Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Superfood 31.03.26

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Έτοιμοι να πατήσουν το έδαφος του Ιράν: Μπορούν οι ΗΠΑ να ανοίξουν με τη βία το Στενό του Ορμούζ;
Μέση Ανατολή 31.03.26

Οι αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις έχουν φτάσει στη Μέση Ανατολή, αλλά οι στρατιωτικές επιλογές για το άνοιγμα του στενού ενέχουν τον κίνδυνο έντονης αντίδρασης από το Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
O Μπρους Γουίλις λείπει στον κόσμο του Χόλιγουντ
«Ευλογημένη» 31.03.26

«Κανείς δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερος παρτενέρ από τον Μπρους Γουίλις», έγραψε σε πρόσφατη δημοσίευση της η Κιμ Μπάσιντζερ, αναφερόμενη στη συνεργασία τους στο «Blind Date».

Ιράν: Ο Χέγκσεθ κυνηγούσε επένδυση στην αμυντική βιομηχανία πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, γράφουν οι FT
Financial Times 31.03.26

Χρηματομεσίτης που αντιπροσώπευε τα συμφέροντα του υπουργού Χέγκσεθ διαπραγματευόταν επένδυση πολλών εκατομμυρίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο αμυντικής βιομηχανίας πριν αρχίσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν.

Ουκρανία: 2 νεκροί και 30 τραυματίες σε επιδρομές της Ρωσίας
Κόσμος 31.03.26

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τριάντα τραυματίστηκαν σε αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

