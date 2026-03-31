Η Νιούκαστλ διώχνει τον Χάου, φεύγει και ο Τονάλι

Μορφή «χιονοστιβάδας» παίρνουν οι εξελίξεις στη Νιούκαστλ, πριν ακόμα ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν, καθώς η πορεία της αγγλικής ομάδας ήταν απογοητευτική. Οι «καρακάξες» είχαν μεγάλες προσδοκίες για την φετινή σεζόν οι οποίες όμως διαψεύστηκαν και τώρα η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου κάνει «ταμείο».

Όλα λοιπόν δείχνουν ότι θα δρομολογηθούν άμεσα οι κινήσεις που θ’ αφορούν τον σχεδιασμό του club για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και μια από αυτές έχει να κάνει με τον πάγκο του συλλόγου.

Τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου θεωρούν δεδομένη την απομάκρυνση του Έντι Χάου από την τεχνική ηγεσία της ομάδας και ήδη ξεκίνησαν οι συζητήσεις της διοίκησης με τον 47χρονο τεχνικό, προκειμένου να βρεθεί η «χρυσή τομή» για την λύση της συνεργασίας τους.

Ο Χάου οδήγησε πέρυσι τη Νιούκαστλ στην κατάκτηση του Carabao Cup και όλοι περίμεναν ακόμα καλύτερη πορεία την φετινή σεζόν, ωστόσο τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα επιθυμούσαν οι διοικούντες την αγγλική ομάδα.

Από την μία πλευρά η πώληση του Ίσακ στην Λίβερπουλ στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου και από την άλλη κάποια προβλήματα τραυματισμών, δεν επέτρεψαν στις «καρακάξες» να κάνουν το παραπάνω βήμα και ο Χάου αναμένεται να «πληρώσει το μάρμαρο» της αποτυχίας.

Ο αγγλικός Τύπος θεωρεί πως είναι θέμα ημερών η επισημοποίηση του «διαζυγίου» ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά μέχρι στιγμής κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποιος θα είναι ο νέος προπονητής της αγγλικής ομάδας.

Ο Χάου πάντως δεν θα είναι ο μοναδικός που θα περάσει την πόρτα… εξόδου του Σεντ Τζέιμς Παρκ, καθώς τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως η διοίκηση της Νιούκαστλ αποφάσισε την πώληση του Σάντρο Τονάλι.

Ο διεθνής μέσος δεν είχε και την καλύτερη σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ, ωστόσο είναι εξαιρετικός παίκτης και οι «καρακάξες» θέλουν τουλάχιστον 100 εκατ. λίρες για να συζητήσουν την παραχώρηση του Ιταλού χαφ.

Αρκετές ομάδες στην Αγγλία, μεταξύ των οποίων η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Λίβερπουλ και η Τσέλσι, έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Τονάλι και η «μάχη» για τον Ιταλό θα είναι «σκληρή».

Ο διεθνής άσος της Νιούκαστλ θέλει να πάρει μεταγραφή και φαίνεται πως οι ιθύνοντες του αγγλικού club δεν πρόκειται να πουν όχι στο αίτημα του Ιταλού, αρκεί βέβαια να ικανοποιηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις του συλλόγου.

Αυτό πάντως που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η σεζόν που έχει κάνει φέτος ο 25χρονος μέσος δεν ήταν «σύμμαχος» της Νιούκαστλ, καθώς οι «καρακάξες» θα ζητούσαν περισσότερα από 100 εκατ. λίρες, αν ο Σάντρο Τονάλι είχε καλύτερες εμφανίσεις στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Θυμίζουμε πάντως ότι ένας παίκτης – θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Πολ Σκόουλς είχε μιλήσει με κολακευτικά λόγια για τον Ιταλό άσο, προτρέποντας ουσιαστικά την πρώην ομάδα του, να προχωρήσει στην απόκτηση του Τονάλι.

Κι όταν μια προσωπικότητα σαν τον Πολ Σκόουλς μιλά με τόσο καλά λόγια για έναν παίκτη, τότε δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Το ερώτημα όμως είναι αν η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είναι διατεθειμένη να δώσει 100 εκατ. λίρες (ίσως και κάτι παραπάνω) για να πραγματοποιήσει την μεταγραφή του διεθνούς Ιταλού χαφ.