Η αλήθεια για τη χειρονομία του Ταϊρίκ Τζόουνς (vid)
- Γιατί τα ηφαίστεια ξεσπούν με κεραυνούς; Λύση σε μυστήριο του στατικού ηλεκτρισμού
- Αγορά ακινήτων: Αυξημένη ζήτηση, λιγότερα σπίτια, ακριβότερη στέγη
- Ερχεται νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για όλα τα κόκκινα δάνεια
- Οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ λόγω της στάσης των «συμμάχων» στον πόλεμο στο Ιράν, λέει ο Ρούμπιο
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έφυγε με πρόβλημα τραυματισμού στη γάμπα για τα αποδυτήρια του «T-Center», κατά τη διάρκεια του ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Και φεύγοντας από το παρκέ έκανε μία κίνηση την οποία πολλοί βιάστηκαν να… βαφτίσουν ως «άσεμνη». Ωστόσο, η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική και ένα κοντινό βίντεο έρχεται να καταρρίψει όσα γράφτηκαν για τον Αμερικανό.
Πολλοί λοιπόν είπαν και έγραψαν για «άσεμνη» χειρονομία και για… υψωμένα μεσαία δάχτυλα, ωστόσο ο Αμερικανός σέντερ έκανε κάτι εντελώς διαφορετικό…
Κατά τη διάρκεια της τέταρτης περιόδου ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποχώρησε για τα αποδυτήρια με ενοχλήσεις στη γάμπα. Κατά την αποχώρησή του πέρασε μπροστά από την κερκίδα των οπαδών του Παναθηναϊκού. Έκανε μία κίνηση με τα χέρια του. Δεν ήταν… άσεμνη χειρονομία. «Another win», ήταν σαν να τους είπε ο 28χρονος Αμερικανός σέντερ, σχηματίζοντας το «W» με τα δάχτυλά του.
Αυτό ακριβώς εξήγησε και στους ανθρώπους του Ολυμπιακού, που τον ρώτησαν στη συνέχεια τι σημαίνει αυτή η κίνηση που έκανε: «Another win», για τις τέσσερις νίκες του συνόλου του Γιώργου Μπαρτζώκα κόντρα στο αντίστοιχο του Εργκίν Αταμάν, στα πέντε ματς που έχουν παίξει μεταξύ τους οι δύο «αιώνιοι» του ελληνικού μπάσκετ φέτος σε όλες τις διοργανώσεις.
Δείτε το σχετικό βίντεο με το «W» του Ταϊρίκ Τζόουνς:
We have obtained clearer video footage of yesterday’s incident involving Tyrique Jones. The new angle shows that the player made a ‘W’ gesture toward the Panathinaikos fans while exiting the court!
We apologize for the earlier misunderstanding🙏#olympiacosbc #paobc #greece… pic.twitter.com/xfxwAsNhPr
— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) March 31, 2026
- Ο Ντε Τσέρμπι αναλαμβάνει την Τότεναμ (pics)
- Νίκησε και πέρασε στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά του Βουκουρεστίου ο Σακελλαρίδης
- Σκαλόνι: «Δεν τολμώ να πω ότι θα είναι το τελευταίο Μουντιάλ του Μέσι»
- Premier League: Η «βιομηχανία» απολύσεων προπονητών και το κόστος των 50 εκατομμυρίων
- Βουλγαρία: Έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Μπόρισλαβ Μιχάιλοφ
- «Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο επιστρέφει στην Ελλάδα για τον Άρη»
- Μουντιάλ 2026: «Κανένα θέμα» λέει η FIFA με τη συμμετοχή του Ιράν (vid)
