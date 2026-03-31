Η αλήθεια για τη χειρονομία του Ταϊρίκ Τζόουνς (vid)

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έφυγε με πρόβλημα τραυματισμού στη γάμπα για τα αποδυτήρια του «T-Center», κατά τη διάρκεια του ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Και φεύγοντας από το παρκέ έκανε μία κίνηση την οποία πολλοί βιάστηκαν να… βαφτίσουν ως «άσεμνη». Ωστόσο, η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική και ένα κοντινό βίντεο έρχεται να καταρρίψει όσα γράφτηκαν για τον Αμερικανό.

Πολλοί λοιπόν είπαν και έγραψαν για «άσεμνη» χειρονομία και για… υψωμένα μεσαία δάχτυλα, ωστόσο ο Αμερικανός σέντερ έκανε κάτι εντελώς διαφορετικό…

Κατά τη διάρκεια της τέταρτης περιόδου ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποχώρησε για τα αποδυτήρια με ενοχλήσεις στη γάμπα. Κατά την αποχώρησή του πέρασε μπροστά από την κερκίδα των οπαδών του Παναθηναϊκού. Έκανε μία κίνηση με τα χέρια του. Δεν ήταν… άσεμνη χειρονομία. «Another win», ήταν σαν να τους είπε ο 28χρονος Αμερικανός σέντερ, σχηματίζοντας το «W» με τα δάχτυλά του.

Αυτό ακριβώς εξήγησε και στους ανθρώπους του Ολυμπιακού, που τον ρώτησαν στη συνέχεια τι σημαίνει αυτή η κίνηση που έκανε: «Another win», για τις τέσσερις νίκες του συνόλου του Γιώργου Μπαρτζώκα κόντρα στο αντίστοιχο του Εργκίν Αταμάν, στα πέντε ματς που έχουν παίξει μεταξύ τους οι δύο «αιώνιοι» του ελληνικού μπάσκετ φέτος σε όλες τις διοργανώσεις.

Δείτε το σχετικό βίντεο με το «W» του Ταϊρίκ Τζόουνς: