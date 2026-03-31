Ξένοι ρέφερι, ίδια ευθύνη: Η κατάσταση στην Super League
On Field 31 Μαρτίου 2026, 17:45

Ξένοι ρέφερι, ίδια ευθύνη: Η κατάσταση στην Super League

Ένα αφήγημα υπέρ Λανουά που βολεύει για να συνεχιστούν τα φάλτσα, τα οποία δεν απέφυγαν οι αλλοδαποί ρέφερι των ντέρμπι της Stoiximan Super League

Γίνεται μια προσπάθεια από συγκεκριμένα επικοινωνιακά κέντρα με σκοπό να βγάλουν τον Λανουά από το κάδρο της ευθύνης ενόψει των πλέι οφ (1-4) της Stoiximan Super League που ξεκινούν την Κυριακή 5 Απριλίου και ο ανταγωνισμός αναμένεται μεγάλος μεταξύ των Ολυμπιακού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, με τον Παναθηναϊκό να είναι στην τέταρτη θέση. Η… καραμέλα έχει να κάνει με το ότι στα πλέι οφ 1-4 θα σφυρίζουν ξένοι διαιτητές, με ξένους VAR και τάχα ο πρόεδρος της ΚΕΔ και οι συνεργάτες του δεν θα φέρουν ευθύνη. Είναι ένα αφήγημα που βολεύει για να συνεχιστούν τα φάλτσα, τα οποία δεν απέφυγαν οι αλλοδαποί ρέφερι των ντέρμπι.

Προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο Λανουά δεν έχει την ευθύνη επειδή τάχα δεν επιλέγει αυτός τους ξένους διαιτητές, παρά υποβάλει αιτήματα, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στις ξένες ομοσπονδίες και αυτές στέλνουν διαθέσιμες διαιτητικές ομάδες. Τι λέτε; Αν οι ξένες ομοσπονδίες στείλουν «γουρούνι στο σακί» τότε ο Λανουά θα το αποδεχθεί; Ασφαλώς και όχι…

Οι «ποινές» στους Γερμανούς

Ούτε ο ίδιος ο Λανουά «τόλμησε» να αποποιηθεί των ευθυνών του. Θυμίζουμε ότι, στο ξεκίνημα της σεζόν, «απέκλεισε» τον Γερμανό Ντενίζ Αϊτεκίν (σ.σ. φωτογραφία) και τον VAR Γκούντερ Περλ, ο πρώτος δεν ήταν καλός στο ματς Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 και ο δεύτερος ως VAR δεν τον βοήθησε στο ντέρμπι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπως δεν βοήθησε και τον Ζίμπερτ στον αγώνα Αρης-Παναθηναϊκός 1-1. Λεπτομέρεια: Ο Αϊτεκίν δεν είναι διεθνής αλλά πρώην διεθνής που κρεμάει τη σφυρίχτρα του μετά το τέλος της Bundesliga.

Τι είπε ο Γάλλος τον Ιούνιο

Σημειώστε ότι ο Λανουά διαφήμισε τους ξένους διαιτητές στη ΓΣ της ΕΠΟ το καλοκαίρι, καθώς ανέφερε: «Πρώτα απ’ όλα, οι ορισμοί σε όλη τη διάρκεια της σεζόν στη Super League 1, στη  Super League 2 και στο Κύπελλο Ελλάδας, που αντιπροσωπεύουν 227 αγώνες  με 1.597 αξιωματούχους αγώνα. Είναι πράγματι πάρα πολλοί αξιωματούχοι για τους αγώνες στην Ελλάδα. Είμαστε υπεύθυνοι για όλους αυτούς. Όπως γνωρίζετε, χάρη στη στήριξη της UEFA, μπορούμε να συνεχίσουμε να καλύπτουμε ορισμένα μεγάλα παιχνίδια με ξένους διαιτητές. Έτσι, 39 ξένοι διαιτητές συμμετείχαν την  περασμένη σεζόν. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό ήταν 17,2% των αγώνων που καλύφθηκαν από ξένους διαιτητές».

Αν περιμένει από τα e mail…

Ορισμοί σημαίνουν ευθύνη και εννοείται ότι ο Λανουά δεν αποτελεί την εξαίρεση. Ο αρχιδιαιτητής και οι συνεργάτες του κοστίζουν 500.000 ευρώ και ο αρχιδιαιτητής είναι ο πρώτος που έχει την ευθύνη για όλα. Οι ορισμοί ξένων διαιτητών είναι θέμα δημοσίων σχέσεων και κακά τα ψέματα από την απόδοσή τους κρίνεται ο Λανουά. Και ο απίθανος Σουηδός Φρόιντφελντ με e mail στις ξένες ομοσπονδίες έψαχνε να βρει ξένους διαιτητές και δεν είχε στείλει η UEFA όπως μας λένε για τον Γάλλο!

Ο Λανουά έχει ευθύνη για τις κακές διαιτησίες που προηγήθηκαν στην κανονική περίοδο της Super League, μεταξύ αυτών και κακές διαιτησίες ξένων διαιτητών που φέτος κάποιοι δεν απέφυγαν τα λάθη. Το πιο ανησυχητικό αυτά ήταν στην ίδια φιλοσοφία με αντίστοιχα Ελλήνων συναδέλφων τους υπέρ συγκεκριμένων ομάδων και παράλληλα κατά συγκεκριμένων ομάδων.

Πετρέλαιο: Υπάρχει ταβάνι στα εφιαλτικά σενάρια για την τιμή του;

Αραγτσί: Το Ιράν δεν θα συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός

Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Ουγγαρία – Ελλάδα 0-0: Θετικό «μήνυμα» με κορυφαίο τον Τζολάκη (vids)
LIVE: Κόσοβο – Τουρκία

LIVE: Σουηδία – Πολωνία

LIVE: Τσεχία – Δανία

Ο Ολυμπιακός κέρδισε την «παρτίδα» στο ΟΑΚΑ και ο Μπαρτζώκας «κέρδισε» δυο παίκτες
Ο Χολ έκανε «πάρτι» στο ΟΑΚΑ
Η επιστροφή που περιμένει πως και πως ο Μέντι
Premier League: Τα 10 πιο «ηχηρά» ονόματα που μένουν χωρίς συμβόλαιο το καλοκαίρι
Εθνική: Ο… παγκίτης Κωνσταντέλιας των 109 λεπτών, μια παλιά «αλητεία» και η καταστροφική «αρχή της παλαιότητας»
Μια απορία για τον Γιοβάνοβιτς
Στη Ρίο Άβε ο Μάνσα παίρνει αυτό που χρειαζόταν ώστε να γυρίσει έτοιμος
Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς
Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα
Fuel Pass Applications Open as Drivers to Get Cash Aid
Ουγγαρία – Ελλάδα 0-0: Θετικό «μήνυμα» με κορυφαίο τον Τζολάκη (vids)
Πεζεσκιάν: Υπάρχει βούληση στο Ιράν να τελειώσει ο πόλεμος – Αλλά απαιτούνται εγγυήσεις
LIVE: Κόσοβο – Τουρκία
LIVE: Σουηδία – Πολωνία
LIVE: Τσεχία – Δανία
LIVE: Βοσνία Ερζεγοβίνη – Ιταλία
Ανατριχίλα από το Ιράν: Ο Ταρέμι και οι συμπαίκτες του με φωτογραφίες παιδιών-θυμάτων του πολέμου (Pics, Vid)
Αμπελόκηποι: Δικογραφία για την παράνομη στάνη σε ταράτσα πολυκατοικίας – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. – Νέες εικόνες
Υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης κερδίζει χρόνο μετά τις απειλές Ντίλιαν και ο Ανδρουλάκης ετοιμάζει παρέμβαση στη Βουλή
Κοινή δήλωση ΕΕ, Ελλάδας και 10 χωρών για Λίβανο: Καταδίκη της Χεζμπολάχ – στήριξη της κυβέρνησης στη Βηρυτό
LIVE: Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός
Ελλάδα – Γερμανία 0-2: Έχασε ευκαιρία η Ελπίδων όχι όμως και τις ελπίδες της για πρόκριση (vid)
Greece Turns to Familiar Playbook as Energy Costs Rise
«Ο θάνατος δεν ήταν η μοίρα μας»: Σύρος πατέρας διασχίζει θάλασσες για να σώσει τον άρρωστο γιο του στην Αθήνα
Ιράν: Ποιες εταιρείες στη Μέση Ανατολή θέτουν στο στόχαστρο οι Φρουροί της Επανάστασης
Κακοκαιρία Erminio: Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά – Η ανακοίνωση του υπ. Παιδείας
Αμπελόκηποι: Αυτή είναι η παράνομη στάνη με κατσίκες και κοτόπουλα στον 16ο όροφο πολυκατοικίας
Βουλή: Εγκρίθηκε η ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων – Τα βήματα που ακολουθούν για το fuel pass
Νοκ άουτ για 15 μέρες ο Ταϊρίκ Τζόουνς
Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν δεν θα διαρκέσει πολύ ακόμα – Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μετά την αποχώρηση μας
Ουγγαρία – Ελλάδα: «Θερμή» ατμόσφαιρα στην Πούσκας Αρένα – Τα «φώτα» στον Σομποσλάι (vid)
Ελλάδα U21 – Γερμανία U21: Αδράνεια στην ελληνική άμυνα, 1-0 οι Γερμανοί (vid)
ΓΠΚΒ: Εκτροχιάζεται ο πληθωρισμός, υποχωρεί η ανάπτυξη – Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανατρέπουν τις προβλέψεις
LIVE: Ουγγαρία – Ελλάδα
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

