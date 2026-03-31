Ξένοι ρέφερι, ίδια ευθύνη: Η κατάσταση στην Super League

Γίνεται μια προσπάθεια από συγκεκριμένα επικοινωνιακά κέντρα με σκοπό να βγάλουν τον Λανουά από το κάδρο της ευθύνης ενόψει των πλέι οφ (1-4) της Stoiximan Super League που ξεκινούν την Κυριακή 5 Απριλίου και ο ανταγωνισμός αναμένεται μεγάλος μεταξύ των Ολυμπιακού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, με τον Παναθηναϊκό να είναι στην τέταρτη θέση. Η… καραμέλα έχει να κάνει με το ότι στα πλέι οφ 1-4 θα σφυρίζουν ξένοι διαιτητές, με ξένους VAR και τάχα ο πρόεδρος της ΚΕΔ και οι συνεργάτες του δεν θα φέρουν ευθύνη. Είναι ένα αφήγημα που βολεύει για να συνεχιστούν τα φάλτσα, τα οποία δεν απέφυγαν οι αλλοδαποί ρέφερι των ντέρμπι.

Προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο Λανουά δεν έχει την ευθύνη επειδή τάχα δεν επιλέγει αυτός τους ξένους διαιτητές, παρά υποβάλει αιτήματα, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στις ξένες ομοσπονδίες και αυτές στέλνουν διαθέσιμες διαιτητικές ομάδες. Τι λέτε; Αν οι ξένες ομοσπονδίες στείλουν «γουρούνι στο σακί» τότε ο Λανουά θα το αποδεχθεί; Ασφαλώς και όχι…

Οι «ποινές» στους Γερμανούς

Ούτε ο ίδιος ο Λανουά «τόλμησε» να αποποιηθεί των ευθυνών του. Θυμίζουμε ότι, στο ξεκίνημα της σεζόν, «απέκλεισε» τον Γερμανό Ντενίζ Αϊτεκίν (σ.σ. φωτογραφία) και τον VAR Γκούντερ Περλ, ο πρώτος δεν ήταν καλός στο ματς Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 και ο δεύτερος ως VAR δεν τον βοήθησε στο ντέρμπι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπως δεν βοήθησε και τον Ζίμπερτ στον αγώνα Αρης-Παναθηναϊκός 1-1. Λεπτομέρεια: Ο Αϊτεκίν δεν είναι διεθνής αλλά πρώην διεθνής που κρεμάει τη σφυρίχτρα του μετά το τέλος της Bundesliga.

Τι είπε ο Γάλλος τον Ιούνιο

Σημειώστε ότι ο Λανουά διαφήμισε τους ξένους διαιτητές στη ΓΣ της ΕΠΟ το καλοκαίρι, καθώς ανέφερε: «Πρώτα απ’ όλα, οι ορισμοί σε όλη τη διάρκεια της σεζόν στη Super League 1, στη Super League 2 και στο Κύπελλο Ελλάδας, που αντιπροσωπεύουν 227 αγώνες με 1.597 αξιωματούχους αγώνα. Είναι πράγματι πάρα πολλοί αξιωματούχοι για τους αγώνες στην Ελλάδα. Είμαστε υπεύθυνοι για όλους αυτούς. Όπως γνωρίζετε, χάρη στη στήριξη της UEFA, μπορούμε να συνεχίσουμε να καλύπτουμε ορισμένα μεγάλα παιχνίδια με ξένους διαιτητές. Έτσι, 39 ξένοι διαιτητές συμμετείχαν την περασμένη σεζόν. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό ήταν 17,2% των αγώνων που καλύφθηκαν από ξένους διαιτητές».

Αν περιμένει από τα e mail…

Ορισμοί σημαίνουν ευθύνη και εννοείται ότι ο Λανουά δεν αποτελεί την εξαίρεση. Ο αρχιδιαιτητής και οι συνεργάτες του κοστίζουν 500.000 ευρώ και ο αρχιδιαιτητής είναι ο πρώτος που έχει την ευθύνη για όλα. Οι ορισμοί ξένων διαιτητών είναι θέμα δημοσίων σχέσεων και κακά τα ψέματα από την απόδοσή τους κρίνεται ο Λανουά. Και ο απίθανος Σουηδός Φρόιντφελντ με e mail στις ξένες ομοσπονδίες έψαχνε να βρει ξένους διαιτητές και δεν είχε στείλει η UEFA όπως μας λένε για τον Γάλλο!

Ο Λανουά έχει ευθύνη για τις κακές διαιτησίες που προηγήθηκαν στην κανονική περίοδο της Super League, μεταξύ αυτών και κακές διαιτησίες ξένων διαιτητών που φέτος κάποιοι δεν απέφυγαν τα λάθη. Το πιο ανησυχητικό αυτά ήταν στην ίδια φιλοσοφία με αντίστοιχα Ελλήνων συναδέλφων τους υπέρ συγκεκριμένων ομάδων και παράλληλα κατά συγκεκριμένων ομάδων.