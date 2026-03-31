Φιλίππου: «Η Μαρινέλλα έδινε θάρρος και δύναμη στους παίκτες του Άρη και στις δύσκολες στιγμές»

Ο Νίκος Φιλίππου, πρώην μπασκετμπολίστας και φίλος με τη Μαρινέλλα, ειδικά τις ημέρες της «Αυτοκρατορίας» του Άρη, μίλησε σε ραδιοφωνικό σταθμό για την απώλεια της μεγάλης ερμηνεύτριας, την στενή σχέση που ανέπτυξε με τους «κιτρινόμαυρους», αλλά και την επιλογή της να συμπεριλάβει το όνομα του στο θρυλικό πλέον τραγούδι «Με τον Γκάλη, τον Γιάννη, τον Φιλίππου και τ’ άλλα παιδιά».

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκος Φιλίππου στο Yellow Radio 101,7

Για την απώλεια της Μαρινέλλας: «Η απώλεια της Μαρινέλλας είναι τεράστια για το ελληνικό τραγούδι και εν γένει για τον ελληνικό πολιτισμό. Ήταν ευτυχής συγκυρία που την είχαμε κοντά μας εκείνα τα χρόνια τα δοξασμένα, καθώς με τα τραγούδια της δεν ένωνε μόνο όλους τους Αρειανούς -και δικαιολογημένα-, αλλά και όλη την Ελλάδα».

Για την αγάπη της Μαρινέλλας για τον Άρη: «Η παρουσία της στην ομάδα δεν ήταν για κανέναν λόγο προσχηματική, το ένιωθε και μάλιστα σε πολλά ταξίδια στο εξωτερικό που ερχόταν, ήταν ταξίδια… ταλαιπωρίας, αλλά η αγάπη της για την ομάδα, για το θέαμα, για αυτά που πρέσβευε ο Άρης την έφεραν κοντά μας. Μάλιστα μας έδινε θάρρος και δύναμη στις δύσκολες στιγμές. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν παρούσα μόνο στα φάιναλ φορ, αλλά και την υπόλοιπη χρονιά συνεχώς κοντά μας».

Για τα γλέντια που ακολουθούσαν πολλές φορές τις επιτυχίες της ομάδας: «To Ακρόαμα ήταν ένα φαινόμενο εκείνη την εποχή. Η Μαρινέλλα ήταν πολύ φίλη με τον συγχωρεμένο τον Γιάννη Ιωαννίδη και όταν τραγουδούσε για τον Άρη, αλλά και για τη Θεσσαλονίκη, αυτό έβγαινε μέσα από την ψυχή της. Σε συνδυασμό με τις επιτυχίες και τις χαρές, έχει αφήσει το στίγμα του και αυτό».

Για την επιλογή της να σε συμπεριλάβει στο τραγούδι της για τον «Αυτοκράτορα»: «Είναι μεγάλη η τιμή, είναι κάτι που ακούγοντάς το ακόμη και τώρα, σου φέρνει μνήμες που σε κάνουν να ανατριχιάζεις».