Εθνική Παίδων: Ιστορική πρόκριση στο Μουντιάλ
Μεγάλες στιγμές για την Εθνική ομάδα των Παίδων, η οποία προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17, που θα πραγματοποιηθεί στο Κατάρ τον Νοέμβριο του 2026.
Μπορεί η Εθνική Ανδρών να μην τα κατάφερε, ωστόσο η Εθνική Παίδων (U17) τα κατάφερε και θα δώσει το «παρών» στο Παγκόσμιο Κύπελλο κ17 που θα λάβει χώρα τον προσεχή Νοέμβριο στο Κατάρ.
Με την νίκη απέναντι στην Νορβηγία με 1-0, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε την πολυπόθητη πρόκριση στην τελική φάση, ως μία από τις καλύτερες δεύτερες των 7 ομίλων της League A, τα παιχνίδια της οποίας αποτελούν την προκριματική διαδικασία για την τελική φάση του EURO αλλά και του Mundial.
Οι παίκτες του Βασίλη Παπαδάκη έκαναν το καθήκον τους κι επιβλήθηκαν στο στάδιο «Όντραν Ολίμπικ» του Ούλτσιν (Μαυροβούνιο) , χάρη στο γκολ του Στέφανου Τσίγκα στο 32ο λεπτό.
Έτσι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα με τις νίκες επί της Σουηδίας και της Νορβηγίας και +1 γκολ διαφορά έφτασε σε μια σπουδαία επιτυχία. Συνολικά η Εθνική Παίδων συγκέντρωσε 6 βαθμούς και ισοβάθμισε με το Μαυροβούνιο, που κατετάγη πρώτο λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων. Η Σουηδία ήταν τρίτη με 4 βαθμούς και η Νορβηγία τέταρτη με 1 βαθμό.
Το ματς που έδωσε την πρόκριση στην Εθνική
Κομβικής σημασίας ήταν, βέβαια, η νίκη της Γαλλίας (2-0) απέναντι στη Γερμανία, που άφησε τους Γερμανούς εκτός τετράδας. Οι πανηγυρισμοί των διεθνών είχαν ξεκινήσει μετά το φινάλε του αγώνα με τη Νορβηγία και κορυφώθηκαν όταν υπήρξε ενημέρωση για το αποτέλεσμα στον αγώνα Γαλλία – Γερμανία.
Η Εθνική ομάδα Παίδιων, λοιπόν, θα πάρει μέρος για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η διοργάνωση έχει δοθεί στο Κατάρ και πρόκειται να διεξαχθεί τον Νοέμβριο με τη συμμετοχή 48 χωρών.
Νορβηγία (Τόρε Άντρε Φλο): Μπλέκεν Νόρντα, Χαλντ Χέρνες, Χίλεσταντ, Φετζουλάχου, Γκούντερσεν (85΄ Μπάκεν), Μπόργκερσεν (53΄ Έρικσρουντ), Μίκλεμπουστ, Φόρτσα (74΄ Άρντζεν), Έλβεμπου (53΄ Αριφάτζικ), Τσέντεργκρεν, Γιόνσεν (74΄ Ντάελιν).
Ελλάδα (Βασίλης Παπαδάκης): Γείτονας, Ζιώζος, Καραγγελής, Καλπάκης, Νεμπής (77΄ Σούβλατζης), Κωστόγλου, Χαλδέζος (70΄ Μπαϊραμίδης), Νέτο (78΄ Γκέρσος), Γούσιος (88΄ Λάβδας), Τσίγκας, Παπασαραφιανός (46΄ Μπινιάρης).
- Εθνική Παίδων: Ιστορική πρόκριση στο Μουντιάλ
