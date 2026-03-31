Η Εθνική Γυναικών μπάσκετ εξασφάλισε την παρουσία της στη Β’ φάση των προκριματικών του Eurobasket 2027, με τη FIBA να πραγματοποιεί την σχετική κλήρωση την Τρίτη (31/1).

Έτσι, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα βρεθεί στον ίδιο όμιλο με Σερβία, Σλοβακία και Ολλανδία διεκδικώντας την πρόκρισή της στην τελική φάση.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

Η Εθνική Γυναικών έμαθε τους αντιπάλους της στην Β’ Προκριματική Φάση του Ευρωμπάσκετ Γυναικών 2027, μετά από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (31/3) στην Ελβετία.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Σερβία, την Σλοβακία και την Ολλανδία στα δύο παράθυρα που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο του 2026 (8-18/11) και τον Φεβρουάριο του 2027 (7-17/2). Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα είναι αυτές που θα τσεκάρουν τα εισιτήριά τους για την τελική φάση.

Δείτε τους ομίλους της Β’ Προκριματικής Φάσης:

Οι Όμιλοι

Όμιλος Ι

Τουρκία

Μαυροβούνιο

Πολωνία

Ισραήλ

Όμιλος J

Ισπανία

Τσεχία

Κροατία

Βουλγαρία

Όμιλος Κ

Ιταλία

Σλοβενία

Λετονία

Αυστρία

Όμιλος L

Σερβία

Ελλάδα

Σλοβακία

Ολλανδία

Όμιλος M

Γαλλία

Μ. Βρετανία

Ουκρανία

Λουξεμβούργο

Όμιλος Ν

Γερμανία

Ουγγαρία

Πορτογαλία

Δανία

Κάθε χώρα θα δώσει τρία παιχνίδια σε καθένα από τα δύο παράθυρα. Οι τέσσερις συνδιοργανώτριες χώρες του Ευρωμπάσκετ 2027, Βέλγιο, Φινλανδία, Λιθουανία και Σουηδία, θα δημιουργήσουν έναν δικό τους όμιλο.

Η FIBA πραγματοποίησε την κλήρωση των ομίλων για τις οικοδέσποινες του Ευρωμπάσκετ 2027:

Ευρωμπάσκετ Γυναικών

Α’ Όμιλος

Λιθουανία

Β’ Όμιλος

Βέλγιο

Γ’ Όμιλος

Σουηδία

Δ’ Όμιλος

Φινλανδία