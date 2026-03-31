Εθνική Ελλάδας: Η 11άδα για το φιλικό με την Ουγγαρία
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστές τις αρχικές επιλογές του για το φιλικό τεστ απέναντι στην Ουγγαρία. Εκτός έμειναν όπως αναμενόταν οι Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης και Καρέτσας.
Η Εθνική αντιμετωπίζει απόψε (31/1) στις 20:00 την Ουγγαρία στην «Πούσκας Αρένα» σε φιλική αναμέτρηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το επερχόμενο Nations League, όπου θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στη League A.
Λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης έγινε γνωστή η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με αρκετές αλλαγές σε σχέση με το ματς απέναντι στους Παραγουάη.
Εκτός αποστολής έμειναν οι Κωνσταντέλιας, Καρέτσας και Ζαφείρης, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση, δεν προπονήθηκαν εχθές (31/3) και δεν θα αγωνιστούν στο παιχνίδι.
Κάτω από τα δοκάρια είναι ο Τζολάκης, ενώ ο Βαγιαννίδης θα ξεκινήσει στο δεξί άκρο της άμυνας στη θέση του Λάζαρου Ρότα, με τον Τσιμίκα να είναι αριστερά. Δίδυμο στο κέντρο της άμυνας οι Κουλιεράκης και Ρέτσος.
Βασικός ξεκινάει στην αναμέτρηση ο Νεκτάριος Τριάντης που θα είναι παρτενέρ του Κουρμπέλη στο κέντρο, με τους Μασούρα και Τζόλη να είναι τα δύο εξτρέμ. Σε θέση «10» θα είναι ο Μπακασέτας και στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Παυλίδης.
Αναλυτικά η ενδεκάδα της Εθνικής μας ομάδας: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Τζόλης, Μπακασέτας, Παυλίδης, Τσιμίκας, Τριάντης
Αναπληρωματικοί: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τσιφτσής, Μουζακίτης, Δουβίκας, Ρότα, Τεττέη, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης.
- Εθνική Ελλάδας: Η 11άδα για το φιλικό με την Ουγγαρία
