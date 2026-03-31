Ελλάδα – Γερμανία 0-2: Έχασε ευκαιρία η Ελπίδων όχι όμως και τις ελπίδες της για πρόκριση

«Λύγισε» στη Λεωφόρο από τη Γερμανία η Εθνική Ελπίδων! Τα «πάντσερ» επικράτησαν με 2-0 απέναντι στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα για την 7η αγωνιστική των προκριματικών του EURO U21 και ανέβηκαν στην πρώτη θέση του ομίλου υπερέχοντας πλέον στην ισοβαθμία, τρεις στροφές πριν το φινάλε της διαδικασίας. Παρόλα αυτά η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη μπορεί να ελπίζει πως με τρεις νίκες στα επόμενα ματς θα προκριθεί τουλάχιστον ως η καλύτερη δεύτερη από όλα τα γκρουπ.

Πώς ξεκίνησαν

Η Εθνική ξεκίνησε με τον Μπότη κάτω από τα δοκάρια ενώ στην άμυνα ήταν οι Φίλων, Καλογερόπουλος, Αλεξίου και Άλεν. Στη μεσαία γραμμή ξεκίνησαν οι Αλμύρας, Κοντούρης και Γκούμας ενώ στην επίθεση οι Καλοσκάμης, Κωστούλας και Κούτσιας.

Η Γερμανία παρατάχθηκε με τον Μπάκχαους στο τέρμα και τετράδα στην άμυνα τους Γκέχτερ, Γελς, Ουαρσί και Ούλριχ. Στη μεσαία γραμμή ήταν οι Μπίσχοφ, Κέμλεϊν και Κεμίρ ενώ στην επίθεση οι Ελ Μαλά, Καντέ και Τρεσόλντι.

Πλήρωσε μια αδράνεια

Η Γερμανία μπήκε πιο αποφασιστικά στο παιχνίδι και μόλις στο 11’ άνοιξε το σκορ με σουτ του Ελ Μάλα μέσα από την περιοχή, σε φάση που η άμυνα της Εθνικής δεν αντέδρασε σωστά μετά από εκτέλεση κόρνερ.

Καλογερόπουλος και Κούτσιας είχαν από μία καλή στιγμή στη συνέχεια για την Ελλάδα που προσπάθησε να αντιδράσει, δημιούργησε προϋποθέσεις, αλλά τα χαλούσε στην τελική προσπάθεια. Λίγο πριν το ημίχρονο ο Μπότης με ωραία επέμβαση έσωσε σε σουτ του Κεμίρ και έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.

Ζημιά ξανά από στημένη φάση

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με δύο ευκαιρίες από τους Κωστούλα και Κούτσια για την Εθνική ενώ στο 59’ ο Μπότης έβγαλε εντυπωσιακά ένα σουτ του Μπίσχοφ. Στο 61’ ο Μπότης έσωσε με σπουδαία επέμβαση σε προσπάθεια του Ελ Μάλα από κοντά και στο 71’ η Ελλάδα έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Μπρέγκου που μόλις είχε μπει στο ματς, αλλά δεν έκανε καλό τελείωμα από θέση βολής.

Δύο λεπτά μετά η Γερμανία σκόραρε ξανά από στημένη φάση, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ και κακό διώξιμο του Κοντούρη, ο Κάντε με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι έκανε το 0-2. Μάλιστα στο 78΄ο Τρεσόλντι από κοντά άγγιξε το 0-3 .

Στο 82’ η Εθνική ήταν αυτή που έφτασε κοντά στο γκολ, αλλά ο Μπάκχαους έσωσε σε κοντινό τελείωμα του Ράλλη ενώ στο 90′ ο Μπότης με ωραία επέμβαση δεν επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να πετύχουν και τρίτο γκολ.

Ελλάδα: Μπότης, Φίλων (70΄Κ. Κωστούλας), Άλεν, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Αλμύρας (70΄Μπρέγκου), Γκούμας, Κοντούρης (79′ Ράλλης), Κούτσιας (56′ Τσαντίλας), Κωστούλας, Καλοσκάμης

Γερμανία: Μπάκχαους, Γκέχτερ (43΄Μοργκάλα), Γελτς, Κουαρσί, Ούλριχ (74′ Ρότε), Κεμίρ, Μπίσοφ, Κέμλαϊν, Καντέ (87΄Πεϊτσίνοβιτς), Ελ Μάλα (74′ Ιμπραίμοβιτς), Τρεσόλντι (87′ Βάιπερ)

H βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής: