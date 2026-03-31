Δεύτερο φιλικό για την Εθνική ομάδα, κόντρα στην Ουγγαρία

Δεύτερο φιλικό τεστ μέσα σε λίγες ημέρες για την Εθνική Ελλάδας, αυτή τη φορά στην Ουγγαρία, το βράδυ της Τρίτης (31/3, 20:00).

Μετά την ήττα από την Παραγουάη στο Φάληρο, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει επιστροφή στις καλές εμφανίσεις και τις νίκες, σε ένα ακόμη παιχνίδι προετοιμασίας πριν την έναρξη του Nations League τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Στα αγωνιστικά, ερωτηματικό αποτελεί η συμμετοχή των Κωνσταντέλια, Καρέτσα και Ζαφείρη, αφού ταλαιπωρούνται από ίωση, η οποία τους στέρησε τη συμμετοχή στην προπόνηση της Δευτέρας (30/3). Θα φανεί από την κατάσταση που θα παρουσιαστούν στην τελευταία προπόνηση το αν είναι σε θέση να αγωνιστούν στο φιλικό με τους Μαγυάρους. Υπενθυμίζεται ότι εκτός του αγώνα της Ουγγαρίας έχει τεθεί ο επιθετικός της ΑΕΚ, Μπαρνάμπας Βάργκα, λόγω τραυματισμού.

Οι δύο ομάδες συναντώνται για πρώτη φορά μετά το 2022, όταν σε φιλικό αγώνα η Ουγγαρία είχε επικρατήσει με 2-1, ενώ συνολικά σε 12 αναμετρήσεις, επίσημες ή φιλικές, η Ελλάδα μετρά 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και 6 ήττες.

Η αποστολή της Ουγγαρίας:

Τερματοφύλακες: Π. Σαππάνος (Ακαδημία Πούσκας), Μ. Τοθ (Μπλάκμπερν Ρόβερς), Α. Γιακομπισβίλι (Ανδόρρα)

Αμυντικοί: Μ. Μπόλα (Ραπίντ Βιέννης), Μ. Τσίνγκερ (Γκιόρ ΕΤΟ), Μ. Ντάρνταϊ (Χέρτα Βερολίνου), Μ. Κέρκεζ (Λίβερπουλ), Ζ. Νάγκι (Ακαδημία Πούσκας), Β. Όρμπαν (Λειψία), Α. Οσβάτ (Φερεντσβάρος)

Μέσοι: Π. Μπαράτ (Σίγκμα Ολομουτς), Α. Σάφερ (Ουνιόν Βερολίνου), Ν. Σόμποσλαϊ (Λίβερπουλ), Τ. Σουτς (Ντέμπρετσεν), Α. Τοθ (Μπόρνμουθ), Μ. Βίταλις (Γκιόρ ΕΤΟ)

Επιθετικοί: Ν. Μπάρανι (Ντέμπρετσεν), Ν. Λούκατς (Ακαδημία Πούσκας), Ν. Ρέντζιτς (Σάλτσμπουργκ), Ρ. Σάλαϊ (Γαλατασαράι), Σ. Σεν (Γκιόρ ΕΤΟ)

Η αποστολή της Ελλάδας:

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος (Σεβίλλη), Μανδάς (Μπόρνμουθ), Τζολάκης (Ολυμπιακός), Τσιφτσής (ΠΑΟΚ)

Αμυντικοί: Χατζηδιάκος (Κοπεγχάγη), Ρέτσος (Ολυμπιακός), Κουλιεράκης (Βόλφσμπουργκ), Ρότα (ΑΕΚ), Βαγιαννίδης (Σπόρτινγκ), Γιαννούλης (Άουγκσμπουργκ), Τσιμίκας (Ρόμα)

Μέσοι: Ζαφείρης (ΠΑΟΚ), Κουρμπέλης (Αλ Καλίτζ), Μουζακίτης (Ολυμπιακός), Μασούρας (Αλ Καλίτζ), Τριάντης (Μινεσότα Γιουνάιτεντ), Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ), Καρέτσας (Γκενκ), Μπακασέτας (Παναθηναϊκός).

Επιθετικοί: Τζόλης (Κλαμπ Μπριζ), Παυλίδης (Μπενφίκα), Τετέι (Παναθηναϊκός), Δουβίκας (Κόμο)

Διαιτητής: Φλόριαν Μπαντστούμπνερ (Γερμανία)

Βοηθός: Λάζε Κοσλόβσκι, Ζβνεν Βασίτσκι (Γερμανία)

4ος: Φλόριαν Έξνερ (Γερμανία)

VAR: Πάτρικ Χανσλμπάουερ (Γερμανία), AVAR: Μάρκους Σιν (Γερμανία)