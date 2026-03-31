Ατάκα-φωτιά για τον Αταμάν: «Κλαίει πολύ, να γίνει καλύτερος προπονητής»
Ο Μπόμπι Ντίξον, επί σειρά ετών άσος της Φενέρμπαχτσε, «ξέσπασε» κατά του Εργκίν Αταμάν, με ένα αιχμηρό σχόλιο στα social media.
- Ο πόλεμος επηρεάζει και την κρουαζιέρα στην Κρήτη
- Οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ λόγω της στάσης των «συμμάχων» στον πόλεμο στο Ιράν, λέει ο Ρούμπιο
- Απάντηση Κωνσταντοπούλου σε Σεβαστίδη: Ωμή η παρέμβασή του υπέρ της κυβέρνησης και εις βάρος της ανεξάρτητης δικαιοσύνης
- Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη
Ο Εργκίν Αταμάν για ακόμη μια φορά ασχολήθηκε με όλα τα υπόλοιπα εκτός από το μπάσκετ σε ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, αφού τα έβαλε με τους διαιτητές, το ελληνικό μπάσκετ και τους παίκτες της Εθνικής ομάδας, με αποτέλεσμα οι δηλώσεις του να κάνουν τον γύρο του κόσμου.
Όπως είναι λογικό, τα όσα είπε ο Αταμάν δεν πέρασαν απαρατήρητα και στην πατρίδα του στην Τουρκία, προκαλώντας έντονη συζήτηση και… κράξιμο για το γεγονός ότι δεν ξέρει να χάνει και… κλαίει πολύ.
Ένας από αυτούς που σχολίασαν τα λόγια του Εργκίν Αταμάν ήταν και ο Μπόμπι Ντίξον, πέρασε έξι χρόνια στην Φενέρμπαχτσε και έχει παίξει πολλές φορές αντίπαλος με τον Τούρκο προπονητή. Ο πολιτογραφημένος Τούρκος λοιπόν εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αταμάν, ζητώντας του να μην κλαίει και να γίνει καλύτερος προπονητής.
Η ανάρτηση του Ντίξον για τον Αταμάν:
«Κλαίει πολύ, πάντα είναι πρόβλημα όταν δεν παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει. Πρέπει να γίνει καλύτερος προπονητής», ήταν το σχόλιο του άλλοτε γκαρντ της Φενέρμπαχτσε, που πήρε θέση με αφορμή τις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού.
- Ατάκα-φωτιά για τον Αταμάν: «Κλαίει πολύ, να γίνει καλύτερος προπονητής»
- Οι Σικάγο Μπουλς έδιωξαν παίκτη τους μετά από ομοφοβικά σχόλια (vid)
- Νέα σενάρια για Φρανσίσκο και Ολυμπιακό
- Με τον κόσμο της στη Βουδαπέστη η Εθνική (vid)
- Τέλος εποχής ή ανατροπή; Αβέβαιο το μέλλον του Ρεμπρόφ στην εθνική Ουκρανίας
- NSN Cycling Team: Το νέο στοίχημα του Αντρές Ινιέστα που αλλάζει τον χάρτη της ποδηλασίας
- «Βασιλικό» τριπλ-νταμπλ του ΛεΜπρόν και νέα νίκη για τους Λέικερς (120-101) – Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ
- Ο Πολονάρα νίκησε τον καρκίνο και επέστρεψε στο παρκέ! (vids)
