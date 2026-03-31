Ατάκα-φωτιά για τον Αταμάν: «Κλαίει πολύ, να γίνει καλύτερος προπονητής»

Ο Εργκίν Αταμάν για ακόμη μια φορά ασχολήθηκε με όλα τα υπόλοιπα εκτός από το μπάσκετ σε ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, αφού τα έβαλε με τους διαιτητές, το ελληνικό μπάσκετ και τους παίκτες της Εθνικής ομάδας, με αποτέλεσμα οι δηλώσεις του να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Όπως είναι λογικό, τα όσα είπε ο Αταμάν δεν πέρασαν απαρατήρητα και στην πατρίδα του στην Τουρκία, προκαλώντας έντονη συζήτηση και… κράξιμο για το γεγονός ότι δεν ξέρει να χάνει και… κλαίει πολύ.

Ένας από αυτούς που σχολίασαν τα λόγια του Εργκίν Αταμάν ήταν και ο Μπόμπι Ντίξον, πέρασε έξι χρόνια στην Φενέρμπαχτσε και έχει παίξει πολλές φορές αντίπαλος με τον Τούρκο προπονητή. Ο πολιτογραφημένος Τούρκος λοιπόν εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αταμάν, ζητώντας του να μην κλαίει και να γίνει καλύτερος προπονητής.

Η ανάρτηση του Ντίξον για τον Αταμάν:

«Κλαίει πολύ, πάντα είναι πρόβλημα όταν δεν παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει. Πρέπει να γίνει καλύτερος προπονητής», ήταν το σχόλιο του άλλοτε γκαρντ της Φενέρμπαχτσε, που πήρε θέση με αφορμή τις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού.