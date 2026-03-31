Ανατριχίλα από το Ιράν: Ο Ταρέμι και οι συμπαίκτες του με φωτογραφίες παιδιών-θυμάτων του πολέμου (Pics, Vid)

Το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικότερα, δεν μπορεί να απέχει από όσα συμβαίνουν στον πλανήτη. Ετσι, το απόγευμα της Τρίτης, πριν από τον φιλικό αγώνα προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο εναντίον της Κόστα Ρίκα, οι ποδοσφαιριστές και οι αξιωματούχοι της εθνικής ομάδας του Ιράν, πόζαραν πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, κρατώντας φωτογραφίες παιδιών που σκοτώθηκαν από αεροπορικές επιδρομές, για τις οποίες κατηγορούνται ότι έκαναν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ. Και αυτό, μπροστά στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος έδωσε το παρών στο (άδειο από κόσμο για λόγους ασφαλείας) στάδιο της Αττάλειας στην Τουρκία.

Οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός της ομάδας και επιθετικός του Ολυμπιακού, Μέχντι Ταρέμι, πλαισιώθηκαν από τον ομοσπονδιακό προπονητή Αμίρ Γκαλενόι, τον αντιπρόεδρο της Ιρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Μεχντί Μοχαμάντ Ναμπί και όλα τα μέλη της αποστολής, κρατώντας τις φωτογραφίες κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Το Ιράν επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-0 της Κόστα Ρίκα, με τον Ταρέμι να σκοράρει δύο φορές, αλλά η αλήθεια είναι πως η συμβολική κίνηση στον οποίο προέβη, ήταν εκείνη που πραγματικά έκανε «θόρυβο» διεθνώς.

Επιπλέον, στον αγώνα της Τρίτης, εκτός από τις φωτογραφίες κάποιων εκ των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο δημοτικό σχολείο θηλέων «Shajareh Tayyebeh» στην επαρχία Χορμοζγκάν, οι Ιρανοί παίκτες κρατούσαν και εικόνες από κατεστραμμένες αθλητικές εγκαταστάσεις και υποδομές της χώρας, θέλοντας να αναδείξουν τις επιπτώσεις των συνεχόμενων βομβαρδισμών.

Μάλιστα, αυτό ήταν το δεύτερο σερί παιχνίδι στο οποίο έκαναν μια αντίστοιχη ενέργεια. Διότι είχε προηγηθεί μια άλλη ανάλογη κίνηση την περασμένη Παρασκευή, πριν από το φιλικό με τη Νιγηρία, όπου οι Ιρανοί κρατούσαν μικρά σχολικά σακίδια για να τιμήσουν τα θύματα μιας πολύνεκρης πυραυλικής επίθεσης σε δημοτικό σχολείο στο νότιο Ιράν.

Περισσότεροι από 165 άνθρωποι (μεταξύ των οποίων πάνω από 100 μαθητές) σκοτώθηκαν στην επίθεση που φέρεται να εξαπολύθηκε από τις ΗΠΑ. Μια επίθεση που έγινε εν ώρα μαθήματος και για την οποία ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε το Ισραήλ έχουν αναλάβει την ευθύνη, παρά τη διεθνή κατακραυγή και την αντίδραση από τα Ηνωμένα Έθνη και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

İran Milli Takımı, Kosta Rika ile Antalya’da oynanan maç öncesi savaşta hayatını kaybeden çocukları andı. FIFA Başkanı Gianni Infantino da karşılaşmayı tribünden takip etti. pic.twitter.com/NmiEsFdASA — De Marke Sports (@demarkesports) March 31, 2026

ΘΑ ΠΑΕΙ ΤΟ ΙΡΑΝ ΣΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ;

Τι θα γίνει με τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ; Η ιρανική κυβέρνηση και ποδοσφαιρικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να μποϊκοτάρουν το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο συνδιοργανώνεται από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό τον Ιούνιο, αλλά σημειώνουν ότι με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν είναι δυνατόν η εθνική ομάδα του Ιράν να μεταβεί στις ΗΠΑ, λόγω του πολέμου που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Το Ιράν έχει κληρωθεί να αγωνιστεί στον 7ο Όμιλο (Group G) μαζί με το Βέλγιο, τη Νέα Ζηλανδία και την Αίγυπτο. Με τους αγώνες του να είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν στο Λος Άντζελες και το Σιάτλ. Ο πρεσβευτής του Ιράν στην Πόλη του Μεξικού δήλωσε ότι η χώρα ζήτησε από τη FIFA να μεταφέρει αυτούς τους τρεις αγώνες στο Μεξικό, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποθάρρυνε την ομάδα από το να παραβρεθεί, επικαλούμενος ανησυχίες για την ασφάλειά της.

Για την ακρίβεια, πριν από λίγες ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο “Truth Social” είχε δωλώσει ότι η παρουσία της ομάδας του Ιράν στις ΗΠΑ δεν είναι ενδεδειγμένη για τη «δική τους ζωή και ασφάλεια», κάτι που το Ιράν εξέλαβε ως «έμμεση απειλή» ή αδυναμία εγγύησης ασφαλείας». Από την πλευρά της, ωστόσο, η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, επιβεβαίωσε ότι η χώρα της είναι ανοιχτή στο να φιλοξενήσει τους αγώνες των Ιρανών. Με τη FIFA να δείχνει ανένδοτη στο να αλλάξει το καλεντάρι.

Μάλιστα, θέση στο θέμα πήρε και ο πρόεδρος της FIFA. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας δήλωσε σε συνέντευξή του στο δίκτυο «N+ Univision», ότι η FIFA θέλει το τουρνουά της «να προχωρήσει όπως έχει προγραμματιστεί». «Προκρίθηκαν και μάλιστα πολύ νωρίς. Είναι μια ποδοσφαιρική χώρα. Θέλουμε να συμμετάσχουν. Θα παίξουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και δεν υπάρχει plan Β, C ή D, υπάρχει μόνο το plan Α. Το Ιράν αντιπροσωπεύει τον λαό του, τόσο αυτούς που ζουν στη χώρα όσο και εκείνους στο εξωτερικό», ανέφερε επιπλέον.