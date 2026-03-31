Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συναλλαγή Σεβαστίδη και Φλωρίδη μπροστά στα μάτια μας – Θέλει να τρομοκρατήσει συγγενείς και συνηγόρους στη δίκη των Τεμπών

Για προσπάθεια τρομοκράτησης γονέων, συγγενών και συνηγόρων στη δίκη των Τεμπών, προκειμένου «να στηρίξει τον Φλωρίδη» κατηγορεί τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορο Σεβαστίδη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στη Ράνια Τζίμα για την ενότητα interviews του in, που θα δημοσιευθεί στο σύνολο της αύριο, Τετάρτη.

Λίγες μόλις ώρες μετά την παρέμβαση – επίθεση του κ. Σεβαστίδη σε «ορισμένους με δηλωμένη στόχευση να αλλάξουν το χαρακτήρα της δίκης και να τη μετατρέψουν σε πολιτικό επίδικο», η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι λάβρα κατά του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων εξαπολύοντας εναντίον του βαριές κατηγορίες.

Από τα βέλη της δεν γλιτώνει φυσικά ούτε η κυβέρνηση, στους χειρισμούς της οποίας σχετικά με τις δίκες για τα Τέμπη διαβάζει ενοχή και προσπάθεια συγκάλυψης.

«Ο Σεβαστίδης είναι ο δικαστής, ο οποίος σε όλες τις κυβερνήσεις, και στην προηγούμενη και στη σημερινή, κάνει πλάτες, όσο και αν παριστάνει τον δήθεν προοδευτικό», τονίζει η κυρία Κωνσταντοπούλου «συστήνοντας» τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών. Με την επισήμανση ότι οι δικαστικοί έχουν εκλογές και είναι υποψήφιος προσθέτει ότι «χρησιμοποιεί, διαπλέκεται και παραταξιοποιεί τη δικαιοσύνη».

«Ο Σεβαστίδης» προσθέτει «αυτή τη στιγμή θέλει πρώτον να τρομοκρατήσει γονείς, συγγενείς και συνηγόρους ότι θα ληφθούν εναντίον τους μέτρα. Ότι είναι οι ίδιοι παραβατικοί. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να μιλάει με τη γλώσσα του Ποινικού δικαίου χαρακτηρίζοντας τους γονείς, τους συγγενείς και τους συνηγόρους τους στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών».

Απόλυτη είναι η απάντησή της ως προς τη σκοπιμότητα των πράξεων αυτών: «Για να στηρίξει τον Φλωρίδη».

Υπερθεματίζοντας η κυρία Κωνσταντοπούλου καταγγέλλει ευθαρσώς συναλλαγή του υπουργείου Δικαιοσύνης με δικαστές, γνωστοποιώντας ότι έχει υποβάλλει μήνυση και στον κ. Φλωρίδη και στον κ. Σεβαστίδη.

«Κάθε τόσο συναντιούνται το προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με τον Φλωρίδη. Και απότοκος αυτών των συναντήσεων είναι και κάποια παραχώρηση νομοθετική του Φλωρίδη προς τους δικαστές. Αυτά είναι αποκρουστικά πράγματα» τονίζει. «Έχουμε πρόσωπα στην ηγεσία της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, και στην προηγούμενη περίοδο και τώρα, που παίρνουν ξεκάθαρα τον ρόλο των εξαπτέρυγων της εξουσίας και δεν διστάζουν να επιτίθενται στα θύματα, στην κοινωνία και στους συνηγόρους»προσθέτει.

Σπεύδει βεβαίως να ξεκαθαρίσει ότι «πολλοί από τους δικαστές και εισαγγελείς είναι έντιμοι και ευσυνείδητοι».

Απαντώντας δε στην κριτική που της ασκεί ο Χρ.Σεβαστίδης -εμμέσως πλην σαφώς, αφού στις επιθέσεις του αν και τη φωτογραφίζει δεν την κατονομάζει – ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου χρησιμοποιεί τη δίκη των Τεμπών, στην οποία εμπλέκεται και ως δικηγόρος οικογενειών θυμάτων, προς άγραν δημοσιότητας και ψήφων η ίδια τονίζει ότι «εγώ είναι ξεκάθαρο ποια είμαι και τι κάνω και ξέρει όλος ο κόσμος: πρώτον, ότι είμαι μαχόμενη δικηγόρος και δεν εγκατέλειψα τη μάχιμη δικηγορία για να στρογγυλοκαθίσω σε βουλευτικές καρέκλες και δεύτερον ότι είμαι και μαχόμενη βουλευτής και πολιτική αρχηγός».

Η κυβέρνηση δεν θέλει να γίνει καμία δίκη για τα Τέμπη

Εξαπολύοντας δριμεία κριτική για την αίθουσα διεξαγωγής της κύριας δίκης για το έγκλημα των Τεμπών, στην κυβέρνηση και στον αρμόδιο υπουργό Γιώργο Φλωρίδη προσωπικά, η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν θέλει να γίνει καμία δίκη για το έγκλημα των Τεμπών.

Όπως λέει, προς επίρρωση του ισχυρισμού της «και στις τρεις δίκες που έχουν ξεκινήσει, η κυβέρνηση και οι δικοί της, τα διορισμένα της πρόσωπα, ζητάνε λυσσαλέα αναβολές και είμαστε εμείς, οι συγγενείς δηλαδή και οι συνήγοροί τους, εκείνοι που ‘τα στηλώνουμε’ και λέμε η δίκη θα γίνει και δε συναινούμε σε αναβολή. Αυτοί προσπαθούν να αντιστρέψουν την πραγματικότητα και να πουν ότι το θύμα είναι θύτης […] Λειτουργούν δόλια και όχι απλώς παρελκυστικά, διότι είναι ένοχοι. Ο Μητσοτάκης έχει προσωπική εμπλοκή στο έγκλημα των Τεμπών και δεν δικάζεται. Ο Κ. Αχ. Καραμανλής έχει προσωπική εμπλοκή στο έγκλημα των Τεμπών και δε δικάζεται. Ο Χρ. Τριαντόπουλος έχει προσωπική εμπλοκή στο έγκλημα των Τεμπών και δεν δικάζεται…»

Εκφράζει δε την πεποίθησή της ότι η επιλογή του χώρου διεξαγωγής της δίκης εξυπηρετούσε την προσπάθεια απομόνωσής της, ενώ αναρωτιέται με νόημα τι έκαναν τόσα λεφτά που υποτίθεται προορίζονταν για την κατασκευή της αίθουσας, η οποία αποδείχθηκε παντελώς ακατάλληλη.