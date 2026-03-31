Την κοινοβουλευτική πρακτική αλλά όχι τις διατάξεις του ίδιου του Κανονισμού της Βουλής που είναι ξεκάθαρες, επικαλείται η κυβέρνηση στην Ολομέλεια του Σώματος, προκειμένου να δικαιολογήσει την αντιθετική επιλογή της μετάθεσης της ημερομηνίας διεξαγωγής της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για τις υποκλοπές για το διάστημα μετά τη διακοπή των εργασιών για το Πάσχα.

Μετά το Πάσχα η συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου

Όπως είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, από το βήμα, Νότης Μηταράκης, το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής κατά «κοινοβουλευτική πρακτική» προσδιορίζει εντός 30 ημερών από την κατάθεση της πρότασης, την ημερομηνία διεξαγωγής της συζήτησης.

«Όχι στην τεχνητή ένταση»

«Να δούμε τις ημερομηνίες; Στις 7 Μαρτίου δεν μπορούσαν στο ΠΑΣΟΚ λόγω εσωκομματικών διαδικασιών, επαναπροσδιορίστηκε, για τις 17 και πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχει κόλλημα, είπαμε για 16 του μήνα. Είναι ξεκάθαρη η πρόθεση της κυβέρνησης να διεξαχθεί η συζήτηση», είπε χαρακτηριστικά και κάνοντας λόγο για απόπειρα τεχνητής έντασης.

Και πρόσθεσε: «θα συζητηθεί κάθε θέμα στην ολομέλεια που θέλει το ΠΑΣΟΚ αλλά όχι στην τεχνητή ένταση. Θα βρεθεί ημερομηνία δεν υπάρχει λόγος έντασης, βιώνουμε δύσκολη διεθνή συγκυρία. Ας μη προσπαθούμε για μικροπολιτικούς λόγους να δημιουργούμε εντάσεις. Μη παίζουμε με τις ημερομηνίες».

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

«Κατηγορηθήκαμε ότι παράγουμε τεχνητή ένταση. Δεν μιλάμε εδώ για πολιτικά επιχειρήματα αλλά για τον Κανονισμό που έχει συγκεκριμένες προβλέψεις, δεν είναι θέμα διαθεσιμότητας», απάντησε με νόημα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος και πρόσθεσε: «ο Κανονισμός ισχύει για όλους και για τη κυβέρνηση που οφείλει να σέβεται το κοινοβούλιο έμπρακτα δεν μπορεί η συννενόηση να γίνει πέραν της προθεσμίας του κανονισμού».

Ο κ. Μάντζος προειδοποίησε επίσης πως ο πρωθυπουργός δεν θα διαφύγει από τα σκληρά και αναπάντητα ερωτήματα, καθώς «φοβάται τις αποκαλύψεις και ενδεχομένως τις δηλώσεις που πληθαίνουν στο δημόσιο χώρο και φοβάται τι μπορεί αυτό να κοστίσει στη κυβέρνηση».

«Όταν προκύπτει από δικαστική απόφαση ότι υπήκοοι τρίτων κρατών είχαν και ενδεχομένως έχουν μέχρι σήμερα, πρόσβαση σε απόρρητα και κρατικά μυστικά, υπάρχει απόπειρα κατασκοπείας κατά της χώρας. Είστε εσείς που χρωστάτε απαντήσεις», συμπλήρωσε.

«Διάθεση στρεψοδικίας»

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης δήλωσε πως είναι ντροπή να χρησιμοποιείται ο κανονισμός της Βουλής με διάθεση στρεψοδικίας για να καλυφθεί ο εκβιαζόμενος πρωθυπουργός.

«Είναι ντροπή για τη κοινοβουλευτική ηθική, τη δημοκρατία και το κοινοβούλιο να προσπαθήσετε να κάνετε το άσπρο μαύρο λέγοντας ‘χαλαρά’ δεν θα το κάνουμε στις 3/4 αλλά στις 17 και τι έγινε; βυθίζεται όλο και περισσότερο στον δυσώδη βόθρο της ανυποληψίας το πολιτικό σύστημα», συμπλήρωσε.