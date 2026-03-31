Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση του fuel pass καθώς μέσα στην εβδομάδα, εκτός απροόπτου, ανοίγει η πλατφόρμα στο gov.gr. Μέχρι τότε, κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Κυρώθηκε στη Βουλή η ΠΝΠ για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους

«Ναι» στην κύρωση ψήφισαν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, «όχι» το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά, ενώ «παρών» δήλωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας.

Παρέμβαση ύψους 300 εκατ. ευρώ

Όπως τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γ. Κώτσηρας, κατά το κλείσιμο της συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου τα μέτρα είναι στοχευμένα και κοστολογημένα προκειμένου να υπάρξει ένα σημαντικό «ανάχωμα» δύο μηνών, σε μία σύνθετη κρίση.

Υπενθυμίζεται ότι με την ΠΝΠ θεσπίζονται μέτρα επιδότησης καυσίμων και στήριξης πολιτών, αγροτών και μεταφορών, λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους από την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, και ισοδυναμούν με δημοσιονομική παρέμβαση ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Τα μέτρα στήριξης

1.Επιδότηση diesel κίνησης

Η επιδότηση του diesel κίνησης στην αντλία ανέρχεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο (με ΦΠΑ) και θα ισχύσει για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου.

2.Fuel pass – Ενίσχυση πολιτών

Η ενίσχυση μέσω ψηφιακής κάρτας για χρήση σε πρατήρια καυσίμων, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και ταξί αντιστοιχεί σε επιδότηση περίπου 36 λεπτών ανά λίτρο βενζίνης.

Η επιδότηση μέσω fuel pass διαμορφώνεται ως εξής:

-Για τα αυτοκίνητα:

60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

-Για τις μοτοσικλέτες:

35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Τα μέτρα θα ισχύσουν για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου.

3.Επιδότηση λιπασμάτων

Προβλέπεται επιδότηση 15% στην αξία των τιμολογίων αγοράς λιπασμάτων, με αναδρομική ισχύ από τις 15 Μαρτίου και διάρκεια έως το τέλος Μαΐου.

4.Θεσπίζεται αποζημίωση προς επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασχολούνται με την παραγωγή τυριού στη Λέσβο, για όσο διάστημα θα διαρκέσουν τα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων λόγω κρουσμάτων αφθώδους πυρετού. Το μέτρο αυτό έχει αναδρομική ισχύ από 15 Μαρτίου 2026.

Τι ακολουθεί

Να θυμίσουμε πως μετά την ψήφιση της ΠΝΠ αρχίζει άμεσα (01/04) η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Η μειωμένη τιμή στην αντλία θα φανεί εντός 3–5 εργάσιμων ημερών. Το όφελος για τον καταναλωτή από την επιδότηση του κόστους πετρελαίου κίνησης για τον μήνα Απρίλιο, σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει την ΠΝΠ, ανέρχεται σε 51 εκατ. ευρώ.

Για το fuel pass, μέσω ψηφιακής κάρτας, το καλό σενάριο θέλει η ενεργοποίηση να γίνει πριν την 12η Απριλίου αλλά προηγουμένως μεσολαβούν πολλές αργίες (τραπεζικές, λόγω του Πάσχα των Καθολικών που εφέτος προηγείται κατά μία εβδομάδα) με την κυβέρνηση να σπεύδει ώστε το μέτρο να εφαρμοστεί πριν την έξοδο των εκδρομέων του Πάσχα.