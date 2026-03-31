Τσουκαλάς: Καθαρή και συμβατή η επιλογή συμμάχων της ΝΔ – Με πρώτο βιολί Γεωργιάδη-Πλεύρη, τι να σε πειράξει ο Βελόπουλος

Νέα σκληρή απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο έδωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, στον απόηχο των σημερινών δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη ότι «η Νέα Δημοκρατία δεν συνεργάζεται με τα κόμματα στα δεξιά της».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής τόνισε πως «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν απαντάει για ποιο λόγο – αφού τα λέει όλα αυτά – άλλαξαν τις συνθέσεις με τον κ. Βελόπουλο και για ποιο λόγο ψηφίζουν τον προϋπολογισμό μαζί με τους Σπαρτιάτες».

Για να σημειώσει χαρακτηριστικά: «Έχουν κάνει τις επιλογές τους. Η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ καθαρή και είναι και πολύ συμβατή. Όταν έχεις μέσα τον κ. Γεωργιάδη και τον κ. Πλεύρη, τι να σε πειράξει ο κ. Βελόπουλος; Τι διαφορά έχει;».

«Άλλο εθνική συνεννόηση και άλλο οι κυβερνητικές συνεργασίες»

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναρωτήθηκε «πώς μπορούμε να συζητήσουμε με ένα κόμμα που έχει εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα και σχέδια για τη χώρα;». Και διαβεβαίωσε, μιλώντας στον Σκάϊ 100,3, ότι «εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν πιστεύει στην εθνική συνεννόηση», ξεκαθάρισε ωστόσο πως «είναι άλλο η εθνική συνεννόηση και άλλο πράγμα οι κυβερνητικές συνεργασίες».

«Προφανώς για θέματα, όπως για παράδειγμα είναι ο πόλεμος, ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε και ενημερώθηκε. Εμείς είμαστε μια πατριωτική και υπεύθυνη δύναμη. Σε εθνικά και θεσμικά ζητήματα δεν έχουμε πρόβλημα να συζητήσουμε, διότι η χώρα είναι πάνω απ’ όλα. Η χώρα έχει ανάγκη από ένα καθαρό, ορθολογικό, διπολικό σύστημα, κεντροδεξιά – που δυστυχώς σήμερα μοιάζει με ακροδεξιά – και κεντροαριστερά», υπογράμμισε.

Σε ερώτημα σχετικά με πιθανές συμμαχίες την επομένη των εκλογών, ο κ. Τσουκαλάς κατέστησε σαφές ότι «υπάρχει μια ρευστοποίηση στον χώρο – πέραν του ΠΑΣΟΚ – προς τα αριστερά. Και για αυτό το λόγο δεν ξέρουμε καν ποια κόμματα θα φτάσουν στην κάλπη».

«Απευθυνόμαστε και στους συντηρητικούς πολίτες που επιθυμούν ένα κράτος αξιόπιστο»

«Εμείς αυτό που λέμε στον ελληνικό λαό είναι να συμπαραταχθεί μαζί μας, γιατί είμαστε η παράταξη που καλύπτει το χώρο από την αριστερά ως το κέντρο. Απευθυνόμαστε όμως και στους φιλελεύθερους και συντηρητικούς πολίτες που επιθυμούν ένα κράτος αξιόπιστο, θέλουν να υπάρχει διαφάνεια και να μην υπάρχει συνεχής παραγωγή σκανδάλων αλλά ούτε και ακραίες πρακτικές τύπου Γεωργιάδη και Πλεύρη», σημείωσε, προσθέτοντας πως «είναι πολύ καθαρό ότι για τον λαϊκό κόσμο αλλά και για τον μετριοπαθή ψηφοφόρο η κεντρική επιλογή είναι το ΠΑΣΟΚ. Μετριοπάθεια και υποκλοπές δεν πάνε μαζί. Ούτε το ρουσφέτι που έχει γίνει κυρίαρχο χαρακτηριστικό στο ελληνικό δημόσιο και η αξιοκρατία που ζητάμε εμείς, πάνε μαζί».

Ανέφερε πως «αν ο κόσμος ψηφίσει ΠΑΣΟΚ ξέρει ότι διώχνει τη Νέα Δημοκρατία και την επόμενη μέρα θα έχει μία κυβέρνηση με καθαρό και προοδευτικό στίγμα. Προφανώς θα δούμε ποια άλλα κόμματα θα κατέβουν στις εκλογές, τι στίγμα και τι θέσεις θα έχουν και με ποιους μοιραζόμαστε κοινές προτεραιότητες για τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος», προσέθεσε.

Παράλληλα, τόνισε πως «το ΠΑΣΟΚ θα έχει το δικό του ψηφοδέλτιο, μέσα στο οποίο θέλουμε να αποτυπωθεί η διεύρυνση. Το έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ και τα προηγούμενα χρόνια. Αντίστοιχα και στα συνδικάτα ή στα επιμελητήρια ή οπουδήποτε αλλού είναι ανοιχτά τα σχέδια, τα οποία στηρίζει το ΠΑΣΟΚ, να έρθουν σε επαφή και με άλλους ανθρώπους και να ενταχθούν σε αυτά και μέσα από αυτά να υπάρχει μια ευρύτερη συσπείρωση».

«Το συνέδριο είχε ως πολιτικό μήνυμα ένα μεγάλο ‘ναι’ στην πολιτική αλλαγή»

Στον απόηχο της διαδικασίας του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς σημείωσε ότι έγινε φανερό πως «υπάρχει μεγάλη ανανέωση με νέα μέλη και πολλούς νέους ανθρώπους. Μάλιστα, όλο το διάστημα από την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη και μετά, υπάρχει μαζική εγγραφή νέων μελών και αυτό έχει δύο συνιστώσες», όπως είπε, επισημαίνοντας το γεγονός ότι, κυρίως, νέοι άνθρωποι προσεγγίζουν για πρώτη φορά το ΠΑΣΟΚ, αλλά «υπάρχουν και πάρα πολλοί που παλιά ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, έκαναν άλλες επιλογές τα προηγούμενα χρόνια – είτε προς τα αριστερά είτε και προς τα δεξιά – και οι οποίοι σε αυτή τη στιγμή επανασυσπειρώνονται και συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη».

Μιλώντας για το πολιτικό στίγμα του συνεδρίου, ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε τη θέση του ότι «το συνέδριο είχε ως πολιτικό μήνυμα ένα μεγάλο ‘ναι’ στη νέα πορεία, στην πολιτική αλλαγή, στην ήττα της Νέας Δημοκρατίας και σε μια εθνική στρατηγική, η οποία βάζει μπροστά το ζήτημα της αύξησης της παραγωγικότητας της οικονομίας και κατ’ επέκταση τη δημιουργία ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «έχουμε ένα πολιτικό σχέδιο και αυτό επικυρώθηκε ομόφωνα. Η αυτόνομη πορεία, η αμφίπλευρη διεύρυνση και ο μονομέτωπος αγώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι τα χαρακτηριστικά της πολιτικής στρατηγικής».

«Σε σχέση με την εθνική στρατηγική, εμείς λέμε πολύ καθαρά ότι η χώρα χρειάζεται μια γεωπολιτική επανασύνδεση, να μπορεί ξανά να έχει ένα διεθνές κύρος και να παίζει ρόλο στη κατεύθυνση της ασφάλειας και της σταθερότητας και στην ευρύτερη περιοχή και στην Ευρώπη και παγκόσμια. Πρέπει να δούμε πως μπορούμε ξανά να δώσουμε την οικουμενικότητα που ένα ελληνικό όραμα μπορεί να δώσει και στην Ευρώπη και στον κόσμο», σημείωσε καταληκτικά ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος αναφέρθηκε και «στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο κράτος, στην οικονομία, στο παραγωγικό μοντέλο, με άξονα και την περιφερειακή ανάπτυξη, με μοχλό την τοπική αυτοδιοίκηση, για να μπορούμε να πετύχουμε την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε την κοινωνική μας πολιτική, που είναι ακριβώς και το βασικό στοιχείο της ιδεολογίας μας».