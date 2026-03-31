Τα βέλη που έχει ακόμα να εκτοξεύσει ο Αντ. Σαμαράς με φόντο υποκλοπές και Κράτος Δικαίου

Η νέα εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά στο πολεμικό Μουσείο ασφαλώς περιείχε ευθείες βολές προς την κυβέρνηση, αλλά και το μήνυμα ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει και άλλα βέλη στη φαρέτρα του, τα οποία θα εκτοξεύσει το επόμενο διάστημα.

Είτε αυτά αφορούν νέες πολιτικές παρεμβάσεις, όπως μια ενδεχόμενη ομιλία του στην επικείμενη συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου, είτε αφορούν νομικές ενέργειες για το σκάνδαλο των υποκλοπών, στο οποίο, όπως ο ίδιος ο κ. Σαμαράς έχει με νόημα υπενθυμίσει, ήταν και προσωπικά στους παρακολουθούμενους.

Στο Πολεμικό Μουσείο

Στο Πολεμικό Μουσείο ο Αντ. Σαμαράς περιορίστηκε, από άποψη έκτασης, στα όρια ενός χαιρετισμού για το νέο βιβλίο του Ομότιμου Καθηγητή του ΕΚΠΑ Ιωάννη Μάζη, και, από άποψη περιεχομένου, στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, για τα οποία βέβαια έστρεψε εκ νέου τα πυρά του στο μέγαρο Μαξίμου.

Κι έχει ιδιαίτερη σημειολογία ότι στο ακροατήριο, στην πρώτη σειρά της εκδήλωσης, βρισκόταν και ο έτερος πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, σε έναν χώρο -αυτόν του Πολεμικού Μουσείου- που έχει κατά κόρον συνδεθεί με τη σφοδρή κριτική που έχουν διατυπώσει (είτε μαζί, είτε κατά μόνας) οι δύο πρώην πρωθυπουργοί προς την κυβέρνηση.

Οι βολές

Στον χαιρετισμό του ο κ. Σαμαράς, αναφερόμενος στα γεωπολιτικά ζητήματα, έριξε μία πρώτη ευθεία βολή κατά της κυβέρνησης, επαναλαμβάνοντας ότι «δεν διακρίνει τη σημερινή πολιτική ηγεσία στην πατρίδα μας» η «αναγκαία διορατικότητα».

Και έριξε και μια δεύτερη βολή, επισημαίνοντας ότι «έχω προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή να μη γίνει η αποστολή των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο μόνο και μόνο για την επικοινωνία και τις δημοσκοπήσεις», σημειώνοντας πως εάν «η Ελλάδα, η εγγυήτρια δύναμη της Κύπρου» αποχωρήσει «από το νησί μόλις τελειώσει ο πόλεμος στα βάθη της Ασίας», τότε «θα έχει ως αποτέλεσμα τον εθνικό ευτελισμό».

Από εκεί και πέρα ο πρώην πρωθυπουργός θέλησε να δηλώσει ότι «δεν σκοπεύω σήμερα να προβώ σε εκτεταμένη ανάλυση, ούτε να τοποθετηθώ για τα υπόλοιπα πολιτικά ζητήματα», δείχνοντας έτσι ότι αυτό θα το κάνει σε άλλη περίσταση, όπως το είχε κάνει και κατά την τελευταία του ομιλία στη Βουλή, όπου είχε προχωρήσει και στην αιχμηρή αναφορά του στην υπόθεση των υποκλοπών.

Ανοιχτό για νομικές κινήσεις και ομιλία στη Βουλή

Άλλωστε ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός, σε όσους τον ρωτούν εάν θα προχωρήσει σε νομικές κινήσεις (έχοντας βρεθεί προσωπικά στο στόχαστρο των παρακολουθήσεων) ή σε όσους τον ρωτούν εάν θα μιλήσει στη Βουλή στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου, συνιστά υπομονή, αφήνοντας έτσι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Ειδικά, δε, για το αν ο κ. Σαμαράς θα επιλέξει το βήμα των νομικών ενεργειών, όπως εξαρχής σας έχει ενημερώσει το in, ήδη μετά την περασμένη παρέμβασή του για τις υποκλοπές στη Βουλή, όσοι γνωρίζουν πώς σκέφτεται ο πρώην πρωθυπουργός είναι κάτι που δεν αποκλείουν.

Δεν «κλείδωσε»

Όσο για τη συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου, θα πρέπει πρώτα να «κλειδώσει» ότι θα πραγματοποιηθεί όντως την ερχόμενη Παρασκευή, κάτι που έως και χθες, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, δεν είχε ακόμα συμβεί.

Και μπορεί το μέγαρο Μαξίμου να εμφανίζεται ότι περιμένει τη Βουλή, αλλά οι πληροφορίες του in λένε ότι η Βουλή είναι εκείνη που περιμένει το Μαξίμου να πει αν τελικά συμφωνεί η συζήτηση να γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 3 Απριλίου, όπως έχει προτείνει ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και έχει συμφωνήσει και το ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, όσον αφορά τη συζήτηση για τη δημιουργία ενός κόμματος Σαμαρά, που ήρθε ξανά στο προσκήνιο με αφορμή τη συμμετοχή του πρώην πρωθυπουργού στην εκδήλωση για το βιβλίο του Ι. Μάζη, αξίζει να αναφερθεί το κλείσιμο του χαιρετισμού του Αντ. Σαμαρά, ο οποίος αναφερόμενος στην «σε πολλά ζητήματα συναντίληψή» του με τον συγγραφέα, έκανε λόγο για μια κοινή τους προσδοκία «για μια πραγματική αναγέννηση της πατρίδας μας, που τόσο την έχει ανάγκη η χώρα», επαναλαμβάνοντας ότι «ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί».

Και αν συνυπολογιστεί εδώ το γεγονός ότι ο Ι. Μάζης ήταν από τα κεντρικά πρόσωπα των 91 μελών της «Ομάδας Πολιτών», που τον περασμένο Ιούλιο είχε διοργανώσει στην ΕΣΗΕΑ εκδήλωση, η οποία θεωρήθηκε πρόπλασμα για ένα κόμμα Σαμαρά, τότε γίνεται αντιληπτό ότι και τη συζήτηση αυτή, κράτησε έτσι ανοιχτή στο Πολεμικό Μουσείο ο πρώην πρωθυπουργός.