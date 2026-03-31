Σύσκεψη για την ακρίβεια στο Μαξίμου χωρίς νέα μέτρα
Οικονομικές Ειδήσεις 31 Μαρτίου 2026, 14:46

Σύσκεψη για την ακρίβεια στο Μαξίμου χωρίς νέα μέτρα

Τα αποτελέσματα των «αυστηρών» ελέγχων για την ακρίβεια... «αναμένονται», σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές

Τρώτε τα ίδια κάθε μέρα; Μπορεί να είναι το μυστικό για να αδυνατίσετε

Τρώτε τα ίδια κάθε μέρα; Μπορεί να είναι το μυστικό για να αδυνατίσετε

Η ακρίβεια που συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους καταναλωτές ήταν το αντικείμενο σύσκεψης, της οποίας προήδρευσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου, χωρίς ωστόσο να μας κάνει σοφότερους ή, μάλλον, να ενισχύσει τους Έλληνες που πλήττονται πλέον και από την ενεργειακή κρίση εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σε αντίθεση με ό,τι έκαναν άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή ενόψει και των εορτών του Πάσχα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, έγινε αναλυτική ενημέρωση για την εικόνα που υπάρχει σήμερα στην αγορά και επανάληψη της επιδοματικής πολιτικής της κυβέρνησης ΝΔ, η οποία, όπως έχει αποδειχθεί πολλάκις, δεν λύνει το πρόβλημα.

Όπως αναφέρθηκε, ειδικότερα, «για τις τιμές στα καύσιμα γίνονται καθημερινά εκατοντάδες έλεγχοι, ενώ από αύριο θα μπει σε εφαρμογή και το μέτρο της επιδότησης του diesel με 20 λεπτά/λιτρο, το οποίο αναμένεται να συμβάλει στην άμεση μείωση της τιμής του καυσίμου, ενώ σε ισχύ θα τεθεί στις αμέσως επόμενες ημέρες και το μέτρο του fuel pass στην βενζίνη».

Τα αποτελέσματα των ελέγχων για την ακρίβεια… «αναμένονται»

Σχετικά με την αγορά των τροφίμων και των βασικών αγαθών στα super markets, επίσης διενεργούνται «αυστηροί έλεγχοι», των οποίων τα αποτελέσματα… «αναμένονται».

Ήδη, επισημάνθηκε στη σύσκεψη, στο μικροσκόπιο της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή «βρίσκονται περισσότερες από 100 εταιρείες τροφίμων (μεταξύ αυτών, επιχειρήσεις χονδρεμπορίου κρέατος, φρούτων και λαχανικών και εταιρείες τροφίμων και ποτών), για την τήρηση του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση το επόμενο διάστημα, σε όλο το εύρος της αγοράς».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας, η πρόεδρος της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς και ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού.

Ελληνική οικονομία: Εφιαλτικά σενάρια λόγω πολέμου

Ελληνική οικονομία: Εφιαλτικά σενάρια λόγω πολέμου

Τραμπ προς τους συμμάχους του: Πηγαίνετε να πάρετε το πετρέλαιό σας

Τραμπ προς τους συμμάχους του: Πηγαίνετε να πάρετε το πετρέλαιό σας

inWellness
Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Superfood 31.03.26

Η μεγάλη δύναμη των blueberries

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση
Eurostat 31.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση

«Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για δικαιολογίες. Οι πολίτες κρίνουν από την καθημερινότητά τους - και αυτή δείχνει ότι το κόστος ζωής παραμένει επίμονα υψηλό και η αγοραστική δύναμη συνεχίζει να συρρικνώνεται», λέει το ΠΑΣΟΚ

Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: Νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα
Επικαιρότητα 31.03.26

Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: Νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα

Η δημοσιογραφία αποχαιρετά, σήμερα, μία από τις πιο δυνατές πένες της, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο του Θάνου Οικονομόπουλου

Νέα Αριστερά: Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά την παραίτηση Χαρίτση
Επικαιρότητα 31.03.26

Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς μετά την παραίτηση Χαρίτση

Αλλαγή «σκυτάλης στη Νέα Αριστερά, μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση - Η Πέτη Πέρκα, βουλευτής Φλώρινας του κόμματος, αναλαμβάνει επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Μιλένα Αποστολάκη: Προκλητική η σιωπή της κυβέρνησης για τις χρεώσεις των τραπεζών στους απλούς λογαριασμούς
Επικαιρότητα 30.03.26

Μιλένα Αποστολάκη: Προκλητική η σιωπή της κυβέρνησης για τις χρεώσεις των τραπεζών στους απλούς λογαριασμούς

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση από τη Μιλένα Αποστολάκη, σχετικά με την έλλειψη παρεμβάσεων για τις τραπεζικές χρεώσεις ακόμα και στους απλούς καταθετικούς λογαριασμούς.

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου, όταν η ακρίβεια έχει ήδη υπερσκελίσει οποιαδήποτε αύξηση
Επικαιρότητα 29.03.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου, όταν η ακρίβεια έχει ήδη υπερσκελίσει οποιαδήποτε αύξηση

«Ο κατώτατος μισθός πρέπει να συνδεθεί με την αγοραστική δύναμη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας τη δημοσκόπηση της Metron Analysis στο Mega, όπου το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι βρισκόταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση το 2019 σε σχέση με τη σημερινή εποχή

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα – «Ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι»
Επικαιρότητα 28.03.26

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα – «Ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι»

Για «μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της, διδάσκοντας όχι μόνο τέχνη, αλλά και ήθος στη σκηνή» μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρετώντας τη Μαρινέλλα.

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 26.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη τη συνεχή διολίσθηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, οι οποίοι πλέον διαθέτουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ, την ώρα που το κόστος ζωής καλπάζει», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ: Με Τασούλα, Ανδρέα και Καραϊσκάκη το νέο βίντεο για το συνέδριο
Επικαιρότητα 26.03.26

Με Τασούλα, Ανδρέα και Καραϊσκάκη το νέο βίντεο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για το συνέδριο

Στο χιουμοριστικό βίντεο, εμφανίζεται ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ηγετική μορφή της επανάστασης του 1821, να κρατά την σημαία του... ΠΑΣΟΚ, τρολάροντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ.Τασούλα, και το επικό σαρδάμ του την 25η Μαρτίου.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Τέμπη: Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας ζητάει την πλήρη φωτογραφική κάλυψη της δίκης
Ελλάδα 31.03.26

Τέμπη: Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας ζητάει την πλήρη φωτογραφική κάλυψη της δίκης

Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.) ενημερώνει για τις ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης φωτογραφική κάλυψη της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Δελτίο Τύπου της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας σχετικά με τις ενέργειες της για την φωτογραφική κάλυψη της δίκης που σχετίζεται με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη Το διοικητικό συμβούλιο […]

Μετά το Πάσχα η συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου – Τι είπαν Μητσοτάκης-Κακλαμάνης για την προ ημερησίας
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Μετά το Πάσχα η συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου – Τι είπαν Μητσοτάκης-Κακλαμάνης για την προ ημερησίας

Την επίμαχη συζήτηση για το κράτος δικαίου έχει ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στις αρχές του περασμένου μήνα, με αφορμή τις σοβαρές εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Κακοκαιρία Erminio: Προειδοποίηση για ακραία φαινόμενα – Πότε αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, σε συναγερμό 7 περιοχές
Ελλάδα 31.03.26

Κακοκαιρία Erminio: Προειδοποίηση για ακραία φαινόμενα – Πότε αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, σε συναγερμό 7 περιοχές

Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους σε όλη τη χώρα, ενώ 7 περιοχές, μεταξύ αυτών και η Αττική, βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό.

ΕΣΗΕΑ: Οποιαδήποτε σκέψη για εξοβελισμό των δημοσιογράφων από τη δίκη των Τεμπών είναι παρεμπόδιση του έργου τους
Εγγύηση η δημοσιότητα 31.03.26

ΕΣΗΕΑ για δίκη των Τεμπών: Οποιαδήποτε σκέψη για εξοβελισμό των δημοσιογράφων αποτελεί παρεμπόδιση του έργου τους

Η ΕΣΗΕΑ εκφράζει την ανησυχία της και καλεί το υπουργείο Δικαιοσύνης να διασφαλίσει την παρουσία δημοσιογράφων στη δίκη των Τεμπών υπενθυμίζοντας ότι η δημοσιότητα είναι εγγύηση μιας δίκαιης δίκης

Η απροσδόκητη εκπομπή του Ντέιβιντ Ατένμπορο στα 99 του – Ενδέχεται να εξοργίσει τους λάτρεις των γατών
Ταγμένος 31.03.26

Η απροσδόκητη εκπομπή του Ντέιβιντ Ατένμπορο στα 99 του - Ενδέχεται να εξοργίσει τους λάτρεις των γατών

Όποτε μιλάει ο Ντέιβιντ Ατένμπορο, ο κόσμος τον ακούει –γι’ αυτό και η τελευταία του εκπομπή στη BBC, που σηματοδοτεί τα 100α γενέθλιά του, είναι βέβαιο ότι θα τραβήξει την προσοχή.

ΠΑΣΟΚ: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση
Eurostat 31.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση

«Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για δικαιολογίες. Οι πολίτες κρίνουν από την καθημερινότητά τους - και αυτή δείχνει ότι το κόστος ζωής παραμένει επίμονα υψηλό και η αγοραστική δύναμη συνεχίζει να συρρικνώνεται», λέει το ΠΑΣΟΚ

Θεσσαλονίκη: Εγκληματική ενέργεια δείχνει η ιατροδικαστική για τον θάνατο της 59χρονης – Έλειπαν κοσμήματα από το σπίτι
Ελλάδα 31.03.26

Θεσσαλονίκη: Εγκληματική ενέργεια δείχνει η ιατροδικαστική για τον θάνατο της 59χρονης – Έλειπαν κοσμήματα από το σπίτι

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Αστυνομία, στη μονοκατοικία δεν βρέθηκαν ίχνη διάρρηξης, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι έλειπαν προσωπικά αντικείμενα της 59χρονης, όπως για παράδειγμα έγγραφα και κοσμήματα.

ΓΣΕΕ για κακοκαιρία Erminio: Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών ενόψει ακραίων καιρικών φαινομένων
Ελλάδα 31.03.26

Οδηγίες στους εργαζόμενους ενόψει της κακοκαιρίας από τη ΓΣΕΕ - Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών

Η ΓΣΕΕ υπενθυμίζει το πάγιο αίτημά της προς το υπουργείο Εργασίας να θεσπίσει ρυθμίσεις για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και κυρίως απαγορεύσεις για τη μη διακινδύνευση της ασφάλειας των εργοζομένων

«Ήσουν γενναία, ανατρεπτική, και επίμονη μέχρι το τέλος» – Συγκίνηση με την επικήδειο του Γιώργου Νταλάρα για την Μαρινέλλα
Το τελευταίο αντίο 31.03.26

«Ήσουν γενναία, ανατρεπτική, και επίμονη μέχρι το τέλος» – Συγκίνηση με την επικήδειο του Γιώργου Νταλάρα για την Μαρινέλλα

Ξεχωριστή στιγμή της τελετής αποτέλεσε ο επικήδειος λόγος του Γιώργου Νταλάρα, ο οποίος, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε για τη σπουδαία ερμηνεύτρια, Μαρινέλλα.

Για κατασκοπεία μιλά ο Κεσσές: Η ταυτόχρονη διπλή στόχευση Δένδια – Παπαχελά δεν είναι τυχαία
Υποκλοπές 31.03.26

Για κατασκοπεία μιλά ο Κεσσές: Η ταυτόχρονη διπλή στόχευση Δένδια – Παπαχελά δεν είναι τυχαία

«Τι κοινό έχει ο Νίκος Δένδιας και ο Αλέξης Παπαχελάς. Και οι δύο παγιδεύτηκαν με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στις 20.4.2021 με διάφορα 14 λεπτών», τονίζει χαρακτηριστικά ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές

Υποκλοπές: «Δεν μπορώ να ξέρω» λέει ο Π.Μαρινάκης για τη σχέση ΕΥΠ με Predator, θολώνει το κυβερνητικό αφήγημα
Πολιτική 31.03.26

Υποκλοπές: «Δεν μπορώ να ξέρω» λέει ο Π.Μαρινάκης για τη σχέση ΕΥΠ με Predator, θολώνει το κυβερνητικό αφήγημα

Μικρές αλλά αισθητές διαφοροποιήσεις στο μονότονο αφήγημα της κυβέρνησης για τις υποκλοπές που πάντως θέλει να αφήσει πίσω. «Δεν ξέρω» και «δεν είμαι σε θέση να ξέρω» για την ΕΥΠ και το Predator λέει τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που επίσης δεν γνώριζε για τις «κουμπαριές» Λαβράνου με κυβερνητικά στελέχη.

Τέιλορ Σουίφτ: Αντιμέτωπη με αγωγή για το «The Life of a Showgirl»
Music 31.03.26

Τέιλορ Σουίφτ: Αντιμέτωπη με αγωγή για το «The Life of a Showgirl» – Καταγγελίες για σύγχυση εμπορικού σήματος

Η Τέιλορ Σουίφτ βρίσκεται στο στόχαστρο αγωγής από περφόρμερ του Λας Βέγκας, που υποστηρίζει ότι ο τίτλος του νέου της άλμπουμ απειλεί να επισκιάσει το δικό της κατοχυρωμένο «Showgirl» brand.

Premier League: Η «βιομηχανία» απολύσεων προπονητών και το κόστος των 50 εκατομμυρίων
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Premier League: Η «βιομηχανία» απολύσεων προπονητών και το κόστος των 50 εκατομμυρίων

Από τον Ρούμπεν Αμορίμ έως τον Ιγκόρ Τούντορ, η έλλειψη υπομονής στους πάγκους της Αγγλίας εκτοξεύει τα οικονομικά βάρη των συλλόγων και αναδεικνύει μια βαθύτερη κρίση στρατηγικής

Κυβερνήτης Μινεσότα προς το στερνοπαίδι του Τραμπ: «Κάνε αυτό που δεν έκανε ο πατέρας σου…»
«Τόλμησέ το» 31.03.26

Κυβερνήτης Μινεσότα προς το στερνοπαίδι του Τραμπ: «Κάνε αυτό που δεν έκανε ο πατέρας σου…»

Με μια έκδηλη αντιπολεμική διάθεση, ο σκληροτράχηλος συμπολεμιστής του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στην ταινία Predator (1988) προκαλεί τον υιό Τραμπ, Barron να κάνει κάτι που ο πατέρας του Ντόναλντ «δεν είχε τον πατριωτισμό να κάνει».

Δουδωνής: Ντροπή η αδιαφορία της κυβέρνησης για τον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου που καταστρέφεται – Πού είναι ο υπουργός;
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Δουδωνής: Ντροπή η αδιαφορία της κυβέρνησης για τον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου που καταστρέφεται – Πού είναι ο υπουργός;

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Παναγιώτης Δουδωνής, από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας την ότι έχει εγκαταλείψει τον πρωτογενή τομέα

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

