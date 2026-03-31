Σύσκεψη για την ακρίβεια στο Μαξίμου χωρίς νέα μέτρα

Η ακρίβεια που συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους καταναλωτές ήταν το αντικείμενο σύσκεψης, της οποίας προήδρευσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου, χωρίς ωστόσο να μας κάνει σοφότερους ή, μάλλον, να ενισχύσει τους Έλληνες που πλήττονται πλέον και από την ενεργειακή κρίση εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σε αντίθεση με ό,τι έκαναν άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή ενόψει και των εορτών του Πάσχα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, έγινε αναλυτική ενημέρωση για την εικόνα που υπάρχει σήμερα στην αγορά και επανάληψη της επιδοματικής πολιτικής της κυβέρνησης ΝΔ, η οποία, όπως έχει αποδειχθεί πολλάκις, δεν λύνει το πρόβλημα.

Όπως αναφέρθηκε, ειδικότερα, «για τις τιμές στα καύσιμα γίνονται καθημερινά εκατοντάδες έλεγχοι, ενώ από αύριο θα μπει σε εφαρμογή και το μέτρο της επιδότησης του diesel με 20 λεπτά/λιτρο, το οποίο αναμένεται να συμβάλει στην άμεση μείωση της τιμής του καυσίμου, ενώ σε ισχύ θα τεθεί στις αμέσως επόμενες ημέρες και το μέτρο του fuel pass στην βενζίνη».

Τα αποτελέσματα των ελέγχων για την ακρίβεια… «αναμένονται»

Σχετικά με την αγορά των τροφίμων και των βασικών αγαθών στα super markets, επίσης διενεργούνται «αυστηροί έλεγχοι», των οποίων τα αποτελέσματα… «αναμένονται».

Ήδη, επισημάνθηκε στη σύσκεψη, στο μικροσκόπιο της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή «βρίσκονται περισσότερες από 100 εταιρείες τροφίμων (μεταξύ αυτών, επιχειρήσεις χονδρεμπορίου κρέατος, φρούτων και λαχανικών και εταιρείες τροφίμων και ποτών), για την τήρηση του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση το επόμενο διάστημα, σε όλο το εύρος της αγοράς».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας, η πρόεδρος της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς και ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού.