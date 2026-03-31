newspaper
Τρίτη 31 Μαρτίου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σαμαράς στο προσκήνιο και υποκλοπές στο παρασκήνιο, Συνέδριο με φασαρία, μα στο τέλος… απραξία

Confidential

Eμπιστευτικά
 31 Μαρτίου 2026, 08:00

Φουντώνουν οι φήμες για ηχηρή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή σχετικά με το κράτος δικαίου και με κύριο αντικείμενο τις υποκλοπές. Τελικά όλα κύλησαν ήρεμα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ενώ στη Νέα Αριστερά ψάχνονται για την επόμενη μέρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρόαση άρθρου


Vita.gr
Πώς να επαναφέρετε το βιολογικό σας ρολόι με τα «Zeitgebers»

Πώς να επαναφέρετε το βιολογικό σας ρολόι με τα «Zeitgebers»

Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, τελείωσε και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και όπως είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις όπου ακούς για μεγάλη φασαρία στο τέλος δεν γίνεται τίποτα. Με απλά λόγια στο συνέδριο δεν επρόκειτο να αμφισβητηθεί ο πρόεδρος Ανδρουλάκης. Αυτά είναι αστεία πράγματα και όσοι πίστευαν το αντίθετο μάλλον βρίσκονταν στον κόσμο τους. Τα -όποια- ζόρια είναι μπροστά και έχουν άρωμα κάλπης. Εκεί θα κριθούν όλα και όλοι. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο ΠΑΣΟΚ.

Δύσκολα

Μιλώ για κάλπες καθώς έχει ανοίξει μια σχετική φημολογία ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος θα πει ψέματα στον κόσμο και θα προκηρύξει εκλογές ένα χρόνο νωρίτερα, κατά τον Μάϊο μεριά. Προσωπικά δεν το πιστεύω αυτό. Ο άνθρωπος που μιλάει συχνά για «σταθερότητα» και εμφανίζει ένα προφίλ που δεν φάσκει και αντιφάσκει δύσκολα θα κάνει τέτοια κωλοτούμπα, ειδικά από τη στιγμή που όλοι θα σπεύσουν να συνδέσουν αυτή του την κίνηση με την εξέλιξη των σκανδάλων που αφορούν την κυβέρνησή του. Και νομίζω ότι σε πρώτη ευκαιρία θα το ξεκαθαρίσει και πάλι ότι οι εκλογές θα γίνουν στην κανονική τους ώρα…

Όχι στα δώρα

Επειδή σέρνεται τις τελευταίες μέρες – είτε ως πληροφορία, είτε ως διαρροή είτε ως φήμη – το ενδεχόμενο στη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα – δηλαδή για τις υποκλοπές – ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Ανδρουλάκης να καταθέσει πρόταση μομφής στη κυβέρνηση, θέλω να σας ενημερώσω ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Όχι πάνω αλλά ούτε και κάτω από το τραπέζι δεν υπάρχει ως πρόταση! Ρώτησα αρμοδίως στη Χαριλάου Τρικούπη και η απάντηση που έλαβα ήταν η εξής: ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν σκοπεύει να κάνει … «πασχαλινό δώρο» στον κ. Μητσοτάκη! Δεν έχει κανένα λόγο. Ολα αυτά είναι αστειότητες, που το μόνο που θα πετύχει μία τέτοια κίνηση είναι να ενισχύσει τη κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία! Και μου την έκοψαν τη συζήτηση. Για να είμαι ακριβέστατη στα λεγόμενά μου βέβαια οφείλω να πω ότι η ημερομηνία για τη συζήτηση θα κλείσει σήμερα. Προς το παρόν παίζεται…

Τους έκοψαν τον βήχα

Όμως η απόφαση του συνεδρίου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει καμία περίπτωση κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των προσεχών εκλογών, όπως αντιλαμβάνεστε επέτεινε την αναστάτωση, που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στο Μέγαρο Μαξίμου! Σας θυμίζω μία πρόσφατη δήλωση του υπουργού Υγείας κ. Αδωνι Γεωργιάδη ότι η μόνη περίπτωση κυβερνητικής συνεργασίας είναι με το ΠΑΣΟΚ. Πλέον έχουν ξεμείνει από … δυνητικούς συνεργάτες. Κι είναι λογικός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης να το γυρίσει χθες στον … καλαματιανό! Ο «πράσινος ΣΥΡΙΖΑ», οι «κακές παρέες» που έκανε στο παρελθόν ο κ. Ανδρουλάκης – με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και διάφορα τέτοια, τα οποία αν μη τι άλλο επιβεβαιώνουν την πολιτική απόγνωση στην οποία βρίσκονται. Με άλλα λόγια κόπηκε ο βήχας στο Μαξίμου…

Οσονούπω…

Θα έχετε παρατηρήσει ότι το τελευταίο διάστημα ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς έχει πυκνώσει τις δημόσιες εμφανίσεις του. Λέγεται πλέον ότι αυτές – όπως κι η χθεσινή του ομιλία στο Πολεμικό Μουσείο – είναι το προοίμιο της ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Το οποία και δεν θα αργήσει να εκδηλωθεί. Να σας επισημάνω ότι κι αυτός – όπως κι ο κ. Τσίπρας – έχει θέσεις σε όποιους βουλευτές θέλουν να τον ακολουθήσουν, να παραιτηθούν από τις έδρες τους. Προφανώς δεν θέλει να υπάρξουν συνειρμοί σχετικά με το παρελθόν….

Τα όργανα

Υπάρχει όμως και άλλη μια πτυχή που αφορά τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Λέγεται, ακούγεται, γράφεται, πως θα πάρει το λόγο στη συζήτηση για το κράτος δικαίου στη Βουλή. Επίσης λέγεται, ακούγεται, γράφεται πως είναι πολύ πιθανό εκεί ν’ ανακοινώνει σε ζωντανή σύνδεση την προσφυγή του στη Δικαιοσύνη αναφορικά με το ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν. Κάποιο πουλάκι μου είπε μάλιστα ότι είναι εξαιρετικά πιθανό να δείξει ως ηθικό αυτουργό όλων των ανωτέρω τον πρωθυπουργό Κυριάκο. Με τακτ βέβαια, αλλά να τον δείξει. Και κάπου εκεί, εάν συμβούν όλα αυτά, θ’ αρχίσουν τα όργανα…

Κρυμμένα

Και το λέω αυτό επειδή όπως μαθαίνω αρκετοί εντός ΝΔ βρίσκονται στα… όρια όσον αφορά το θέμα. Και βρίσκονται στα όρια επειδή φοβούνται τον Ταλ Ντίλιαν και τους άσους που λέγεται ότι έχει κρυμμένους στο μανίκι. Γιατί μπορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να είπε ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός Κυριάκος δεν εκβιάζονται, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πως αισθάνονται τόσοι και τόσοι παρακολουθούμενοι. Εδώ ισχύει εκείνο το τραγούδι της Αρλέτας, «Άσε τα κρυφά κρυμμένα»….

Τους διώχνουν, αλλά δεν φεύγουν…

Οσο «βελούδινο» κι αν είναι το «διαζύγιο» στη Νέα Αριστερά κι όσο κι αν επικρατεί ένα … «ευρωπαικό άρωμα» στις μεταξύ τους πολιτικές σχέσεις, αυτές οι διαδικασίες είναι εξαιρετικά επώδυνες και παράγουν … έντονα συναισθήματα! Επί παραδείγματι η κομματική πλειοψηφία εδώ και μέρες «σπρώχνει» την μειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής προς την έξοδο για να … λυθεί η εκκρεμότητα και οι εναπομείναντες να τραβήξουν τον δρόμο τους. Γι΄ αυτό και πλέον στις αποφάσεις δεν θα λαμβάνεται καθόλου η άποψη της μειοψηφίας – συνθέσεις κλπ. Επίσης μου λένε ότι η πλειοψηφία υπό τον κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδη διαθέτει τουλάχιστον το 60% της κομματικής βάσης και με αυτήν θα πορευτεί. Επίσης το έχουν πάρει απόφαση ότι δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή. Όμως τι θα γίνει με την πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας που γλυκοκοιτάζει προς την πλευρά της Λεωφόρου Αμαλίας; Σας θυμίζω ότι ο κ. Τσίπρας είχε πει πως όποιος θέλει να πάει μαζί του, πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτής. Η αλήθεια είναι πως είναι λίγο σκληρό – εφόσον οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 2027 – να χάσουν την αποζημίωση ενός ολόκληρου χρόνου. Αντε δύο μήνες πριν πάει κι έρχεται, αλλά δώδεκα μήνες είναι πολύ…

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πληθωρισμός: Στο 3,3% στην Ελλάδα τον Μάρτιο – Στο 2,5% στην ευρωζώνη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Οι ΗΠΑ έπληξαν με βόμβες bunker buster ενός τόνου το Ισφαχάν – Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν

inWellness
Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Πάλι από τα μέσα του μήνα χωρίς λεφτά όμως μια μέρα μετά, ψάχνει η ΝΔ με ποιον θα συνεργαστεί ώστε η «κανονικότητα» να συνεχιστεί
in Confidential 27.03.26

Παραμένουν παιδιά ενός κατώτερου θεού όσοι περιμένουν να ζήσουν με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Στα κόμματα επικρατεί αναβρασμός γιατί αγανάκτησε ο λαός

Φούσκωσε ο λαός από εθνική υπερηφάνεια στη δικαστική αίθουσα των Τεμπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τι να του πει η παρέλαση των εξοπλισμών
in Confidential 26.03.26

Ο Τασούλας «τα σπάει» μπερδεύοντας το 1821 με το 1981, ο Ντίλιαν σπάει τη σιωπή, και ο Μητσοτάκης σε λίγο δεν θα έχει πού να κρυφτεί

Στήσανε δίκη μικρή για ευθύνη μεγάλη, για την κυβέρνηση της ΝΔ φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι…
in Confidential 24.03.26

Τεράστιο το φιάσκο της κυβέρνησης στην πρεμιέρα της δίκης των Τεμπών με την ακαταλληλότητα του χώρου που επιλέχθηκε. Τα μέτρα του Κυριάκου για τον πόλεμο και οι νέοι εξοπλισμοί προ των θυρών.

Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις
in Confidential 20.03.26

Η κυβέρνηση απολαμβάνει δημοσκοπική άνοδο χάρη στον πόλεμο. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσουν τα.. καλά νέα από τη στιγμή που η ακρίβεια αρχίζει να ξεφεύγει και πάλι. Κινήσεις τακτικισμών στην αντιπολίτευση, ετοιμάζονται αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά.

Ο Άδωνις δεν μασάει (κρακερ) απλώς, μιλάει κιόλας και δείχνει τι θα πει αμοραλισμός, ο Τσίπρας πλέον «δεν μασάει» γενικώς, η Κοβέσι είπε τι έρχεται σε σκάνδαλο προσεχώς
in Confidential 19.03.26

Ο Τσίπρας άστραψε και βρόντηξε για τις υποκλοπές, η Λάουρα Κοβέσι λέει «να δεις τι σου έχω για μετά» για τις επιδοτήσεις τις αγροτικές,

Το Μαξίμου σφυρίζει αδιάφορα για τις υποκλοπές, ο φόβος νέων αποκαλύψεων κάνει πολλούς να λένε προσευχές
in Confidential 17.03.26

Αμηχανίας το ανάγνωσμα στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και τη δήλωση του Ταλ Ντίλιαν που έχει προκαλέσει σεισμό στο πολιτικό σκηνικό. Πέντε δισ. ευρώ θα πληρώσουμε σε νέα εξοπλιστικά, ποιος στη χάρη μας. Εξελίξεις στην υπόθεση Παναγόπουλου.

Ο πελάτης του Predator έχει πάντα δίκιο μέχρι ο πωλητής να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο
in Confidential 16.03.26

O Ντίλιαν ομολογεί ότι για το Predator ντίλαρε με κυβέρνηση και Μαξίμου και ο λαός μένει ενεός που ο Παύλος Μαρινάκης το παίζει ψόφιος… κοριός και ο πρωθυπουργός «κουφός».

Ο Σαμαράς πριν μιλήσει για ερασιτέχνες εφησυχασμένους είχε ήδη τρομάξει πρωθυπουργούς επαγγελματίες βολεμένους
in Confidential 13.03.26

Βγαίνει η διαρροή ότι ο Σαμαράς θα πάει στη Βουλή, iefimerεύον ΜΜΕ ψάξε τώρα λέει το Μαξίμου για να μην αλλοιωθεί η εικόνα του ηγέτη που προτάσσει τα στήθη του μπροστά στον πόλεμο... Έσκασε η βόμβα για τις υποκλοπές!

Στηρίζουμε τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν πάτε με τα πόδια και τρώτε εβδομαδιαίως μια φορά, το μήνυμα πίσω από τα μέτρα τα κυβερνητικά
in Confidential 12.03.26

Ωραία τα είπανε οι υπουργοί ότι δημιουργούν ασπίδα στην ακρίβεια την πολεμική, αλλά η αλήθεια δεν θα αργήσει να φανεί και ο καθείς να αντιληφθεί ότι πάντα σημασία έχει ποιος το λέει το καθετί.

Αθώοι οι υπουργοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βγήκε το πόρισμα απ’ τη ΝΔ και όλα κομπλέ
in Confidential 11.03.26

Άλλο ένα θάψιμο με την κοινοβουλευτική βούλα της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην εξεταστική. Αθώοι οι υπουργοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα πάμε με χίλια στην παραγωγή.... πυρηνικής ενέργειας. Στη χώρα που τινάζονται στον αέρα εργοστάσια επειδή οι έλεγχοι είναι της πλάκας...

Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στα τσαντόρ, τόσο τα καύσιμα και η ακρίβεια θα πιάνουν τιμές ρεκόρ
in Confidential 10.03.26

Μετά από 8 μέρες πολέμου στο Ιράν και τα καύσιμα στη χώρα μας έχουν πάρει για τα καλά την ανιούσα, ενώ αναμένονται αυξήσεις σε όλα τα προϊόντα. Τα νέα pass που σκέφτεται να ρίξει στην αγορά η κυβέρνηση.

Αν αυτή είναι η σταθερότητα που μπορεί να εγγυηθεί ποιο είναι το χάος που μας απειλεί, και ο Τσίπρας προειδοποιεί ο γελωτοποιός του βασιλιά δεν μπορεί να ασκεί εξωτερική πολιτική
in Confidential 09.03.26

Ο Μητσοτάκης περιμένει να ανταμειφθεί δημοσκοπικά επενδύοντας «πατριωτικά» και χαϊδεύοντας εθνικιστικά πατριδοκάπηλα αυτιά, αλλά με τη νέα εισβολή της ακρίβειας στις τσέπες των πολιτών θα καταγραφούν τα πραγματικά ποσοστά.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους το ιερών Προσκηνυμάτων
Διπλωματία 31.03.26

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην ενημέρωση στις ανησυχίες της Αθήνας για την κατάσταση σε Ιράν και Μέση Ανατολή, την κατάσταση στο Λίβανο και την χορήγηση προσωρινής βίζας σε τούρκους πολίτες.

Η ακτινογραφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Όλοι οι σταυροί και οι συσχετισμοί
Πολιτική 31.03.26

Τους συσχετισμούς δυνάμεων, τους «πρωταγωνιστές» και τις νέες εσωκομματικές ισορροπίες αποτυπώνει η «ακτινογραφία» της σύνθεσης της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ μετά την ολοκλήρωση της «μαραθώνιας» καταμέτρησης των σταυρών.

Νέο έκτακτο δελτίο: Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική – Οι περιοχές με «πορτοκαλί» και «κόκκινο» συναγερμό
Erminio 31.03.26

Το έκτακτο δελτίο καιρού επικαιροποιήθηκε με νέα στοιχεία - Η κακοκαιρία Erminio φέρνει έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας

Σύνταξη
Κομισιόν: Παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας – Ανησυχία για την τροφοδοσία ντίζελ στην ΕΕ
Ζητά μέτρα 31.03.26

Η Κομισιόν προειδοποιεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα καθώς προβλέπει παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Σύνταξη
Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: Νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα
Επικαιρότητα 31.03.26

Η δημοσιογραφία αποχαιρετά, σήμερα, μία από τις πιο δυνατές πένες της, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο του Θάνου Οικονομόπουλου

Σύνταξη
Πιερρακάκης: Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις στην τραγωδία των Τεμπών
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

«Αυτό δεν σημαίνει ότι ασπαζόμαστε το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, αλλά το ότι σεβόμαστε απολύτως τον πόνο των συγγενών των θυμάτων», διευκρίνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή τη δικαστική απόφαση-ορόσημο που επιδικάζει 400.000 ευρώ σε συγγενείς θυμάτων

Σύνταξη
Μάχη των Τιτάνων: Η διαστρεβλωμένη πραγματικότητα του Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν πέφτει σε τοίχο
Κόσμος 31.03.26

Ο πόλεμος δοκιμάζει την αρχή λειτουργίας που καθοδηγεί τον Ντόναλντ Τραμπ εδώ και δεκαετίες - κατασκεύασε ένα αφήγημα, το έχρισε «αληθινό» και ανάγκασε, αδίστακτα, τον κόσμο να υποταχθεί σε αυτό

Κακοκαιρία: Κλειστά τα σχολεία σε Ρόδο και Καστελόριζo – Μέσα στην ημέρα οι αποφάσεις για άλλες περιοχές
Στο «κόκκινο» η Αττική 31.03.26

Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας το επόμενο 24ωρο - Ο δήμος Ρόδου ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη

Σύνταξη
«Προφητικός» Ρόουαν Άτκινσον – Ξεγυμνώνει τη στρατηγική εμμονή της Ουάσιγκτον με τον πόλεμο στο Ιράν
«Για γέλια» 31.03.26

Αλλάζοντας κανείς μόνο ονόματα βλέπει την καταπληκτική ομοιότητα της παράνοιας που σατίριζε ο λογαχός Μπλακλάντερ (Άτκινσον) με την περιπέτεια που ενέπλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ τις ΗΠΑ στο Ιράν.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά την παραίτηση Χαρίτση
Επικαιρότητα 31.03.26

Αλλαγή «σκυτάλης στη Νέα Αριστερά, μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση - Η Πέτη Πέρκα, βουλευτής Φλώρινας του κόμματος, αναλαμβάνει επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Σύνταξη
Αυστραλία: «Καμπάνες» στους τεχνολογικούς γίγαντες για παραβίαση του νόμου που αποκλείει ανήλικους από τα social media
Κυρώσεις 31.03.26

Η Αυστραλία έγινε τον Δεκέμβριο η πρώτη χώρα παγκοσμίως που απαγόρευσε σε ανήλικους κάτω των 16 ετών την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να τους προστατεύσει από τις αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία

Σύνταξη
Με τον κόσμο της στη Βουδαπέστη η Εθνική (vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει σε φιλικό παιχνίδι την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη και ο «γαλανόλευκος» Φάρος είναι και εκεί για να στηρίξει τη γαλανόλευκη.

Πώς το να… τρέχετε να προλάβετε το λεωφορείο μπορεί να σας σώσει από οκτώ σοβαρές ασθένειες
Σπριντ για υγεία 31.03.26

Ακόμη και 2-3 λεπτά έντονης φυσικής δραστηριότητας την ημέρα, όπως το να τρέχετε πίσω από το λεωφορείο. μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών νόσων όπως οι καρδιοπάθειες, η αρθρίτιδα, η άνοια και ο διαβήτης,

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 31 Μαρτίου 2026
Απόρρητο