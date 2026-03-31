Σαμαράς στο προσκήνιο και υποκλοπές στο παρασκήνιο, Συνέδριο με φασαρία, μα στο τέλος… απραξία

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, τελείωσε και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και όπως είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις όπου ακούς για μεγάλη φασαρία στο τέλος δεν γίνεται τίποτα. Με απλά λόγια στο συνέδριο δεν επρόκειτο να αμφισβητηθεί ο πρόεδρος Ανδρουλάκης. Αυτά είναι αστεία πράγματα και όσοι πίστευαν το αντίθετο μάλλον βρίσκονταν στον κόσμο τους. Τα -όποια- ζόρια είναι μπροστά και έχουν άρωμα κάλπης. Εκεί θα κριθούν όλα και όλοι. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο ΠΑΣΟΚ.

Δύσκολα

Μιλώ για κάλπες καθώς έχει ανοίξει μια σχετική φημολογία ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος θα πει ψέματα στον κόσμο και θα προκηρύξει εκλογές ένα χρόνο νωρίτερα, κατά τον Μάϊο μεριά. Προσωπικά δεν το πιστεύω αυτό. Ο άνθρωπος που μιλάει συχνά για «σταθερότητα» και εμφανίζει ένα προφίλ που δεν φάσκει και αντιφάσκει δύσκολα θα κάνει τέτοια κωλοτούμπα, ειδικά από τη στιγμή που όλοι θα σπεύσουν να συνδέσουν αυτή του την κίνηση με την εξέλιξη των σκανδάλων που αφορούν την κυβέρνησή του. Και νομίζω ότι σε πρώτη ευκαιρία θα το ξεκαθαρίσει και πάλι ότι οι εκλογές θα γίνουν στην κανονική τους ώρα…

Όχι στα δώρα

Επειδή σέρνεται τις τελευταίες μέρες – είτε ως πληροφορία, είτε ως διαρροή είτε ως φήμη – το ενδεχόμενο στη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα – δηλαδή για τις υποκλοπές – ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Ανδρουλάκης να καταθέσει πρόταση μομφής στη κυβέρνηση, θέλω να σας ενημερώσω ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Όχι πάνω αλλά ούτε και κάτω από το τραπέζι δεν υπάρχει ως πρόταση! Ρώτησα αρμοδίως στη Χαριλάου Τρικούπη και η απάντηση που έλαβα ήταν η εξής: ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν σκοπεύει να κάνει … «πασχαλινό δώρο» στον κ. Μητσοτάκη! Δεν έχει κανένα λόγο. Ολα αυτά είναι αστειότητες, που το μόνο που θα πετύχει μία τέτοια κίνηση είναι να ενισχύσει τη κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία! Και μου την έκοψαν τη συζήτηση. Για να είμαι ακριβέστατη στα λεγόμενά μου βέβαια οφείλω να πω ότι η ημερομηνία για τη συζήτηση θα κλείσει σήμερα. Προς το παρόν παίζεται…

Τους έκοψαν τον βήχα

Όμως η απόφαση του συνεδρίου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει καμία περίπτωση κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των προσεχών εκλογών, όπως αντιλαμβάνεστε επέτεινε την αναστάτωση, που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στο Μέγαρο Μαξίμου! Σας θυμίζω μία πρόσφατη δήλωση του υπουργού Υγείας κ. Αδωνι Γεωργιάδη ότι η μόνη περίπτωση κυβερνητικής συνεργασίας είναι με το ΠΑΣΟΚ. Πλέον έχουν ξεμείνει από … δυνητικούς συνεργάτες. Κι είναι λογικός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης να το γυρίσει χθες στον … καλαματιανό! Ο «πράσινος ΣΥΡΙΖΑ», οι «κακές παρέες» που έκανε στο παρελθόν ο κ. Ανδρουλάκης – με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και διάφορα τέτοια, τα οποία αν μη τι άλλο επιβεβαιώνουν την πολιτική απόγνωση στην οποία βρίσκονται. Με άλλα λόγια κόπηκε ο βήχας στο Μαξίμου…

Οσονούπω…

Θα έχετε παρατηρήσει ότι το τελευταίο διάστημα ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς έχει πυκνώσει τις δημόσιες εμφανίσεις του. Λέγεται πλέον ότι αυτές – όπως κι η χθεσινή του ομιλία στο Πολεμικό Μουσείο – είναι το προοίμιο της ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Το οποία και δεν θα αργήσει να εκδηλωθεί. Να σας επισημάνω ότι κι αυτός – όπως κι ο κ. Τσίπρας – έχει θέσεις σε όποιους βουλευτές θέλουν να τον ακολουθήσουν, να παραιτηθούν από τις έδρες τους. Προφανώς δεν θέλει να υπάρξουν συνειρμοί σχετικά με το παρελθόν….

Τα όργανα

Υπάρχει όμως και άλλη μια πτυχή που αφορά τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Λέγεται, ακούγεται, γράφεται, πως θα πάρει το λόγο στη συζήτηση για το κράτος δικαίου στη Βουλή. Επίσης λέγεται, ακούγεται, γράφεται πως είναι πολύ πιθανό εκεί ν’ ανακοινώνει σε ζωντανή σύνδεση την προσφυγή του στη Δικαιοσύνη αναφορικά με το ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν. Κάποιο πουλάκι μου είπε μάλιστα ότι είναι εξαιρετικά πιθανό να δείξει ως ηθικό αυτουργό όλων των ανωτέρω τον πρωθυπουργό Κυριάκο. Με τακτ βέβαια, αλλά να τον δείξει. Και κάπου εκεί, εάν συμβούν όλα αυτά, θ’ αρχίσουν τα όργανα…

Κρυμμένα

Και το λέω αυτό επειδή όπως μαθαίνω αρκετοί εντός ΝΔ βρίσκονται στα… όρια όσον αφορά το θέμα. Και βρίσκονται στα όρια επειδή φοβούνται τον Ταλ Ντίλιαν και τους άσους που λέγεται ότι έχει κρυμμένους στο μανίκι. Γιατί μπορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να είπε ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός Κυριάκος δεν εκβιάζονται, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πως αισθάνονται τόσοι και τόσοι παρακολουθούμενοι. Εδώ ισχύει εκείνο το τραγούδι της Αρλέτας, «Άσε τα κρυφά κρυμμένα»….

Τους διώχνουν, αλλά δεν φεύγουν…

Οσο «βελούδινο» κι αν είναι το «διαζύγιο» στη Νέα Αριστερά κι όσο κι αν επικρατεί ένα … «ευρωπαικό άρωμα» στις μεταξύ τους πολιτικές σχέσεις, αυτές οι διαδικασίες είναι εξαιρετικά επώδυνες και παράγουν … έντονα συναισθήματα! Επί παραδείγματι η κομματική πλειοψηφία εδώ και μέρες «σπρώχνει» την μειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής προς την έξοδο για να … λυθεί η εκκρεμότητα και οι εναπομείναντες να τραβήξουν τον δρόμο τους. Γι΄ αυτό και πλέον στις αποφάσεις δεν θα λαμβάνεται καθόλου η άποψη της μειοψηφίας – συνθέσεις κλπ. Επίσης μου λένε ότι η πλειοψηφία υπό τον κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδη διαθέτει τουλάχιστον το 60% της κομματικής βάσης και με αυτήν θα πορευτεί. Επίσης το έχουν πάρει απόφαση ότι δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή. Όμως τι θα γίνει με την πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας που γλυκοκοιτάζει προς την πλευρά της Λεωφόρου Αμαλίας; Σας θυμίζω ότι ο κ. Τσίπρας είχε πει πως όποιος θέλει να πάει μαζί του, πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτής. Η αλήθεια είναι πως είναι λίγο σκληρό – εφόσον οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 2027 – να χάσουν την αποζημίωση ενός ολόκληρου χρόνου. Αντε δύο μήνες πριν πάει κι έρχεται, αλλά δώδεκα μήνες είναι πολύ…