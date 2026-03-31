Πιερρακάκης: Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις στην τραγωδία των Τεμπών
Πολιτική Γραμματεία 31 Μαρτίου 2026, 12:08

Πιερρακάκης: Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις στην τραγωδία των Τεμπών

«Αυτό δεν σημαίνει ότι ασπαζόμαστε το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, αλλά το ότι σεβόμαστε απολύτως τον πόνο των συγγενών των θυμάτων», διευκρίνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή τη δικαστική απόφαση-ορόσημο που επιδικάζει 400.000 ευρώ σε συγγενείς θυμάτων

Την απόφαση της κυβέρνησης να μην ασκήσει ένδικα μέσα και να καταβάλει τις αποζημιώσεις που ορίζουν τα δικαστήρια στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά την απόφαση – σταθμό του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, που επιδίκασε αποζημίωση περίπου 400.000 ευρώ στους συγγενείς θύματος, οι οποίοι προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη, αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά ευθύνη του ελληνικού Δημοσίου για τις συνθήκες που οδήγησαν στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

«Η απόφαση του πρωθυπουργού, η απόφαση της κυβέρνησης είναι να μην ασκήσουμε ένδικα μέσα και να καταβάλλουμε τις αποζημιώσεις στους πολίτες. Αυτό δεν πάει να πει ότι ασπαζόμαστε το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, αυτό θέλω να το τονίσω», σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1.

Όπως εξήγησε ο κ. Πιερρακάκης, «αυτό έχει να κάνει με το ότι σεβόμαστε απολύτως τον ανθρώπινο πόνο, τον πόνο των οικογενειών. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά – το γνωρίζω και εγώ προσωπικά – ότι με μια αποζημίωση δεν θα φέρεις πίσω έναν άνθρωπο τον οποίο αγαπάς, αλλά το ελάχιστο χρέος, το ελάχιστο καθήκον της πολιτείας είναι να μπορεί να δίνει το χέρι και να μην κουνάει το δάχτυλο, όπως είχαμε πει παλαιότερα».

«Δίνεις το χέρι. Δεν κουνάς το δάχτυλο»

Ο υπουργός υπενθύμισε, μάλιστα, ότι στην πρώτη του συνέντευξη ως υπουργός Οικονομικών είχε αναφέρει ότι η κυβέρνηση δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα στις περιπτώσεις του Ματιού και της Μάνδρας και προσέθεσε πως «η ελάχιστη υποχρέωση του κράτους είναι να μην πηγαίνει τους πολίτες στα δικαστήρια, ειδικά όταν έχουν βιώσει τον απόλυτο πόνο παρατεταμένο. Αυτό, λοιπόν, είναι το οποίο θα κάνουμε και εδώ. Αυτή είναι η απόφαση του πρωθυπουργού».

Επιπλέον, ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε πως η κυβέρνηση είχε πει «ότι αυτό θα το κάνουμε στο πλαίσιο μιας συνολικότερης ρύθμισης. Αυτή τη στιγμή στη Βουλή, στο νομοσχέδιο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, υπάρχει μία τέτοια ρύθμιση, η οποία λέει ότι σε τέτοιου τύπου τραγικά γεγονότα εθνικής κλίμακας, να μπορούμε, όχι ασκώντας δικαστική κρίση, προφανώς, να παρεμβαίνουμε γρήγορα ώστε να μην ταλαιπωρούνται πολίτες οι οποίοι έχουν βιώσει την απόλυτη απώλεια στα δικαστήρια με παρατεταμένο τρόπο, όπως έχει συμβεί πάρα πολλές φορές κατά το παρελθόν. Εγώ θα πω, είναι το ελάχιστο καθήκον της πολιτείας», υπογράμμισε.

Για να τονίσει χαρακτηριστικά πως «δεν μπορεί το Δημόσιο, δεν μπορεί η πολιτεία να έχει πολλαπλές φιλοσοφίες. Μία φιλοσοφία έχει. Να την επαναλάβω: δίνεις το χέρι. Δεν κουνάς το δάχτυλο. Αυτό είναι που θέλουμε να πετύχουμε. Θέλουμε ένα κράτος, το οποίο πραγματικά να μπορεί – εγώ δεν θα πω να αναγνωρίζει απλώς – να είναι εκεί πραγματικά για κάθε πολίτη».

Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους το ιερών Προσκηνυμάτων
Διπλωματία 31.03.26

Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους το ιερών Προσκηνυμάτων

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην ενημέρωση στις ανησυχίες της Αθήνας για την κατάσταση σε Ιράν και Μέση Ανατολή, την κατάσταση στο Λίβανο και την χορήγηση προσωρινής βίζας σε τούρκους πολίτες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η ακτινογραφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Όλοι οι σταυροί και οι συσχετισμοί
Πολιτική 31.03.26

Η ακτινογραφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Όλοι οι σταυροί και οι συσχετισμοί

Τους συσχετισμούς δυνάμεων, τους «πρωταγωνιστές» και τις νέες εσωκομματικές ισορροπίες αποτυπώνει η «ακτινογραφία» της σύνθεσης της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ μετά την ολοκλήρωση της «μαραθώνιας» καταμέτρησης των σταυρών.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: Νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα
Επικαιρότητα 31.03.26

Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: Νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα

Η δημοσιογραφία αποχαιρετά, σήμερα, μία από τις πιο δυνατές πένες της, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο του Θάνου Οικονομόπουλου

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά την παραίτηση Χαρίτση
Επικαιρότητα 31.03.26

Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς μετά την παραίτηση Χαρίτση

Αλλαγή «σκυτάλης στη Νέα Αριστερά, μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση - Η Πέτη Πέρκα, βουλευτής Φλώρινας του κόμματος, αναλαμβάνει επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Σύνταξη
Κωνσταντοπούλου για Σεβαστίδη: Ωμή παρέμβαση υπέρ της κυβέρνησης και εις βάρος της ανεξάρτητης δικαιοσύνης
Τέμπη 31.03.26

Απάντηση Κωνσταντοπούλου σε Σεβαστίδη: Ωμή η παρέμβασή του υπέρ της κυβέρνησης και εις βάρος της ανεξάρτητης δικαιοσύνης

Αιχμηρή απάντηση στην παρέμβαση του προέδρου Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χρήστου Σεβαστίδη, για τη δίκη των Τεμπών έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου που κάνει λόγο για άνευ προηγουμένου παρέμβαση υπέρ της κυβέρνησης

Σύνταξη
Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Η Νέα Αριστερά δεν είναι κόμμα με ημερομηνία λήξης»
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Η Νέα Αριστερά δεν είναι κόμμα με ημερομηνία λήξης»

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επισήμανε ότι «υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα και ειδικά στην Αριστερά. Υπάρχει μια τέτοια κρίση εμπιστοσύνης που κατ εμέ, για να απαντηθεί αυτή η κρίση, χρειάζονται καθαρές λύσεις και όχι θολά στίγματα»

Σύνταξη
Σαμαράς στο προσκήνιο και υποκλοπές στο παρασκήνιο, Συνέδριο με φασαρία, μα στο τέλος… απραξία
in Confidential 31.03.26

Σαμαράς στο προσκήνιο και υποκλοπές στο παρασκήνιο, Συνέδριο με φασαρία, μα στο τέλος… απραξία

Φουντώνουν οι φήμες για ηχηρή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή σχετικά με το κράτος δικαίου και με κύριο αντικείμενο τις υποκλοπές. Τελικά όλα κύλησαν ήρεμα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ενώ στη Νέα Αριστερά ψάχνονται για την επόμενη μέρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τα βέλη που έχει ακόμα να εκτοξεύσει ο Αντ. Σαμαράς με φόντο υποκλοπές και Κράτος Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Τα βέλη που έχει ακόμα να εκτοξεύσει ο Αντ. Σαμαράς με φόντο υποκλοπές και Κράτος Δικαίου

Μετά τις βολές του πρώην πρωθυπουργού κατά της κυβέρνησης στο Πολεμικό Μουσείο για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, στη φαρέτρα Σαμαρά ενδεχόμενη ομιλία στη Βουλή για Κράτος Δικαίου και νομικές ενέργειες για τις υποκλοπές. Πώς έχει αφήσει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Νέα Αριστερά: Δικαστική δικαίωση για την Τυχεροπούλου – Πλιάτσικο στα κόκκινα δάνεια με κυβερνητική ανοχή
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Νέα Αριστερά: Δικαστική δικαίωση για την Τυχεροπούλου – Πλιάτσικο στα κόκκινα δάνεια με κυβερνητική ανοχή

Μέρα δικαίωσης αποδείχθηκε η 30η Μαρτίου για την Παρασκευή Τυχεροπούλου. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε ότι ήταν «παράνομη και καταχρηστική» η μετακίνησή της από τη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Νέα Αριστερά να φέρνει στη Βουλή «το ζήτημα της αυθαιρεσίας στη διοίκηση του Οργανισμού».

Σύνταξη
Μιλένα Αποστολάκη: Προκλητική η σιωπή της κυβέρνησης για τις χρεώσεις των τραπεζών στους απλούς λογαριασμούς
Επικαιρότητα 30.03.26

Μιλένα Αποστολάκη: Προκλητική η σιωπή της κυβέρνησης για τις χρεώσεις των τραπεζών στους απλούς λογαριασμούς

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση από τη Μιλένα Αποστολάκη, σχετικά με την έλλειψη παρεμβάσεων για τις τραπεζικές χρεώσεις ακόμα και στους απλούς καταθετικούς λογαριασμούς.

Σύνταξη
Αντώνης Σαμαράς: Προειδοποιητικές «βολές» στην κυβέρνηση με το βλέμμα στην Κύπρο
Νέα παρέμβαση 30.03.26

Προειδοποιητικές «βολές» Σαμαρά στην κυβέρνηση με το βλέμμα στην Κύπρο

Στο Πολεμικό Μουσείο επέστρεψε ο Αντώνης Σαμαράς, σε έναν χώρο που έχει συνδεθεί με τη σφοδρή κριτική προς το μέγαρο Μαξίμου. Ο πρώην πρωθυπουργός, παρουσία του Κώστα Καραμανλή, στον σύντομο αλλά γεμάτο μηνύματα χαιρετισμό του προειδοποίησε την ελληνική κυβέρνηση «να μη γίνει η αποστολή των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο μόνο και μόνο για την επικοινωνία και τις δημοσκοπήσεις».

Σύνταξη
Στο Πολεμικό Μουσείο και ο Κώστας Καραμανλής για τον χαιρετισμό Σαμαρά στο βιβλίο του Μάζη
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Στο Πολεμικό Μουσείο και ο Κώστας Καραμανλής για τον χαιρετισμό Σαμαρά στο βιβλίο του Μάζη

Στο Πολεμικό Μουσείο επιστρέφει ο Αντώνης Σαμαράς. Απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ομότιμου Καθηγητή του ΕΚΠΑ Ιωάννη Μάζη. Το «παρών» δίνει και ο Κώστας Καραμανλής.

Σύνταξη
Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δικαστική δικαίωση την επαναφέρει στην παλιά της θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δικαστική δικαίωση την επαναφέρει στην παλιά της θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε την Παρασκευή Τυχεροπούλου την υπάλληλο απ' την οποία άρχισε η διαλεύκανση του τεράστιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δικαστήριο την επαναφέρει στη θέση της διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η κοινωνία διαψεύδει το αφήγημα ευημερίας της ΝΔ, λέει το ΠΑΣΟΚ – «Η οικονομία είναι ευάλωτη»
Σφοδρά πυρά 30.03.26

Η κοινωνία διαψεύδει το αφήγημα ευημερίας της ΝΔ, λέει το ΠΑΣΟΚ – «Η οικονομία είναι ευάλωτη»

Η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να επικαλείται την «προηγούμενη κρίση» ή τις «δομικές παθογένειες» ως μόνιμη δικαιολογία, επισημαίνει ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, κρούοντας καμπανάκι κινδύνου για την ελληνική οικονομία

Σύνταξη
Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους το ιερών Προσκηνυμάτων
Διπλωματία 31.03.26

Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους το ιερών Προσκηνυμάτων

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην ενημέρωση στις ανησυχίες της Αθήνας για την κατάσταση σε Ιράν και Μέση Ανατολή, την κατάσταση στο Λίβανο και την χορήγηση προσωρινής βίζας σε τούρκους πολίτες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η ακτινογραφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Όλοι οι σταυροί και οι συσχετισμοί
Πολιτική 31.03.26

Η ακτινογραφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Όλοι οι σταυροί και οι συσχετισμοί

Τους συσχετισμούς δυνάμεων, τους «πρωταγωνιστές» και τις νέες εσωκομματικές ισορροπίες αποτυπώνει η «ακτινογραφία» της σύνθεσης της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ μετά την ολοκλήρωση της «μαραθώνιας» καταμέτρησης των σταυρών.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νέο έκτακτο δελτίο: Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική – Οι περιοχές με «πορτοκαλί» και «κόκκινο» συναγερμό
Erminio 31.03.26

Νέο έκτακτο δελτίο: Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική - Οι περιοχές με «πορτοκαλί» και «κόκκινο» συναγερμό

Το έκτακτο δελτίο καιρού επικαιροποιήθηκε με νέα στοιχεία - Η κακοκαιρία Erminio φέρνει έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας

Σύνταξη
Κομισιόν: Παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας – Ανησυχία για την τροφοδοσία ντίζελ στην ΕΕ
Ζητά μέτρα 31.03.26

Προειδοποίηση Κομισιόν για παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας - Οι τιμές φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 70%

Η Κομισιόν προειδοποιεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα καθώς προβλέπει παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Σύνταξη
Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: Νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα
Επικαιρότητα 31.03.26

Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: Νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα

Η δημοσιογραφία αποχαιρετά, σήμερα, μία από τις πιο δυνατές πένες της, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο του Θάνου Οικονομόπουλου

Σύνταξη
Μάχη των Τιτάνων: Η διαστρεβλωμένη πραγματικότητα του Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν πέφτει σε τοίχο
Κόσμος 31.03.26

Μάχη των Τιτάνων: Η διαστρεβλωμένη πραγματικότητα του Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν πέφτει σε τοίχο

Ο πόλεμος δοκιμάζει την αρχή λειτουργίας που καθοδηγεί τον Ντόναλντ Τραμπ εδώ και δεκαετίες - κατασκεύασε ένα αφήγημα, το έχρισε «αληθινό» και ανάγκασε, αδίστακτα, τον κόσμο να υποταχθεί σε αυτό

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κακοκαιρία: Κλειστά τα σχολεία σε Ρόδο και Καστελόριζo – Μέσα στην ημέρα οι αποφάσεις για άλλες περιοχές
Στο «κόκκινο» η Αττική 31.03.26

Κλειστά τα σχολεία σε Ρόδο και Καστελόριζο εξαιτίας της κακοκαιρίας - Μέσα στην ημέρα οι αποφάσεις για άλλες περιοχές

Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας το επόμενο 24ωρο - Ο δήμος Ρόδου ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη

Σύνταξη
«Προφητικός» Ρόουαν Άτκινσον – Ξεγυμνώνει τη στρατηγική εμμονή της Ουάσιγκτον με τον πόλεμο στο Ιράν
«Για γέλια» 31.03.26

«Προφητικός» Ρόουαν Άτκινσον – Ξεγυμνώνει τη στρατηγική εμμονή της Ουάσιγκτον με τον πόλεμο στο Ιράν

Αλλάζοντας κανείς μόνο ονόματα βλέπει την καταπληκτική ομοιότητα της παράνοιας που σατίριζε ο λογαχός Μπλακλάντερ (Άτκινσον) με την περιπέτεια που ενέπλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ τις ΗΠΑ στο Ιράν.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά την παραίτηση Χαρίτση
Επικαιρότητα 31.03.26

Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς μετά την παραίτηση Χαρίτση

Αλλαγή «σκυτάλης στη Νέα Αριστερά, μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση - Η Πέτη Πέρκα, βουλευτής Φλώρινας του κόμματος, αναλαμβάνει επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Σύνταξη
Αυστραλία: «Καμπάνες» στους τεχνολογικούς γίγαντες για παραβίαση του νόμου που αποκλείει ανήλικους από τα social media
Κυρώσεις 31.03.26

Αυστραλία: «Καμπάνες» στους τεχνολογικούς γίγαντες για παραβίαση του νόμου που αποκλείει ανήλικους από τα social media

Η Αυστραλία έγινε τον Δεκέμβριο η πρώτη χώρα παγκοσμίως που απαγόρευσε σε ανήλικους κάτω των 16 ετών την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να τους προστατεύσει από τις αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία

Σύνταξη
Με τον κόσμο της στη Βουδαπέστη η Εθνική (vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Με τον κόσμο της στη Βουδαπέστη η Εθνική (vid)

Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει σε φιλικό παιχνίδι την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη και ο «γαλανόλευκος» Φάρος είναι και εκεί για να στηρίξει τη γαλανόλευκη.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Πώς το να… τρέχετε να προλάβετε το λεωφορείο μπορεί να σας σώσει από οκτώ σοβαρές ασθένειες
Σπριντ για υγεία 31.03.26

Τρέχετε να προλάβετε το λεωφορείο; Ίσως προλάβετε και αυτές τις ασθένειες

Ακόμη και 2-3 λεπτά έντονης φυσικής δραστηριότητας την ημέρα, όπως το να τρέχετε πίσω από το λεωφορείο. μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών νόσων όπως οι καρδιοπάθειες, η αρθρίτιδα, η άνοια και ο διαβήτης,

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Κακοκαιρία Erminio: «Δεν είναι βαρομετρική βόμβα, ούτε μεσογειακός κυκλώνας, αλλά είναι επικίνδυνη και σοβαρή»
Στο επίκεντρο η Αττική 31.03.26

Κακοκαιρία Erminio: «Δεν είναι βαρομετρική βόμβα, ούτε μεσογειακός κυκλώνας, αλλά είναι επικίνδυνη και σοβαρή»

Θυελλώδεις νοτιάδες, μεγάλα κύματα και μεγάλα ύψη βροχής φέρνει η κακοκαιρία Erminio. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 20ης κακοκαιρίας που πλήττει φέτος τη χώρα μας; Μιλούν στο in οι μετεωρολόγοι της μονάδας ΜΕΤΕΟ, Κώστας Λαγουβάρδος και Σταύρος Ντάφης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
