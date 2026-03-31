Πιερρακάκης: Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις στην τραγωδία των Τεμπών

Την απόφαση της κυβέρνησης να μην ασκήσει ένδικα μέσα και να καταβάλει τις αποζημιώσεις που ορίζουν τα δικαστήρια στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά την απόφαση – σταθμό του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, που επιδίκασε αποζημίωση περίπου 400.000 ευρώ στους συγγενείς θύματος, οι οποίοι προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη, αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά ευθύνη του ελληνικού Δημοσίου για τις συνθήκες που οδήγησαν στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

«Η απόφαση του πρωθυπουργού, η απόφαση της κυβέρνησης είναι να μην ασκήσουμε ένδικα μέσα και να καταβάλλουμε τις αποζημιώσεις στους πολίτες. Αυτό δεν πάει να πει ότι ασπαζόμαστε το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, αυτό θέλω να το τονίσω», σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1.

Όπως εξήγησε ο κ. Πιερρακάκης, «αυτό έχει να κάνει με το ότι σεβόμαστε απολύτως τον ανθρώπινο πόνο, τον πόνο των οικογενειών. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά – το γνωρίζω και εγώ προσωπικά – ότι με μια αποζημίωση δεν θα φέρεις πίσω έναν άνθρωπο τον οποίο αγαπάς, αλλά το ελάχιστο χρέος, το ελάχιστο καθήκον της πολιτείας είναι να μπορεί να δίνει το χέρι και να μην κουνάει το δάχτυλο, όπως είχαμε πει παλαιότερα».

«Δίνεις το χέρι. Δεν κουνάς το δάχτυλο»

Ο υπουργός υπενθύμισε, μάλιστα, ότι στην πρώτη του συνέντευξη ως υπουργός Οικονομικών είχε αναφέρει ότι η κυβέρνηση δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα στις περιπτώσεις του Ματιού και της Μάνδρας και προσέθεσε πως «η ελάχιστη υποχρέωση του κράτους είναι να μην πηγαίνει τους πολίτες στα δικαστήρια, ειδικά όταν έχουν βιώσει τον απόλυτο πόνο παρατεταμένο. Αυτό, λοιπόν, είναι το οποίο θα κάνουμε και εδώ. Αυτή είναι η απόφαση του πρωθυπουργού».

Επιπλέον, ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε πως η κυβέρνηση είχε πει «ότι αυτό θα το κάνουμε στο πλαίσιο μιας συνολικότερης ρύθμισης. Αυτή τη στιγμή στη Βουλή, στο νομοσχέδιο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, υπάρχει μία τέτοια ρύθμιση, η οποία λέει ότι σε τέτοιου τύπου τραγικά γεγονότα εθνικής κλίμακας, να μπορούμε, όχι ασκώντας δικαστική κρίση, προφανώς, να παρεμβαίνουμε γρήγορα ώστε να μην ταλαιπωρούνται πολίτες οι οποίοι έχουν βιώσει την απόλυτη απώλεια στα δικαστήρια με παρατεταμένο τρόπο, όπως έχει συμβεί πάρα πολλές φορές κατά το παρελθόν. Εγώ θα πω, είναι το ελάχιστο καθήκον της πολιτείας», υπογράμμισε.

Για να τονίσει χαρακτηριστικά πως «δεν μπορεί το Δημόσιο, δεν μπορεί η πολιτεία να έχει πολλαπλές φιλοσοφίες. Μία φιλοσοφία έχει. Να την επαναλάβω: δίνεις το χέρι. Δεν κουνάς το δάχτυλο. Αυτό είναι που θέλουμε να πετύχουμε. Θέλουμε ένα κράτος, το οποίο πραγματικά να μπορεί – εγώ δεν θα πω να αναγνωρίζει απλώς – να είναι εκεί πραγματικά για κάθε πολίτη».