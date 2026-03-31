newspaper
Τρίτη 31 Μαρτίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΠΑΣΟΚ: Πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο «Νίξον» του Μαξίμου δραπετεύει
Πολιτική Γραμματεία 31 Μαρτίου 2026, 17:10

ΠΑΣΟΚ: Πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο «Νίξον» του Μαξίμου δραπετεύει

«Η Βουλή και ο Κανονισμός της δεν θα γίνουν κουρελόχαρτο στα χέρια του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης του», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ για την κυβερνητική απόφαση να διεξαχθεί μετά το Πάσχα η προ ημερησίας συζήτηση που έχει ζητήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης για κράτος δικαίου και υποκλοπές

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γρίπη των πτηνών H9N2: Το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο στην Ευρώπη

Γρίπη των πτηνών H9N2: Το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο στην Ευρώπη

Spotlight

Σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να μεταθέσει την κρίσιμη συζήτηση για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου στη χώρα μας, που έχει ζητήσει από τις 4 Μαρτίου ο Νίκος Ανδρουλάκης, για μετά το Πάσχα και συγκεκριμένα στις 17 Απριλίου.

«Από έναν πρωθυπουργό που έστησε με την αυλή του έναν παρακρατικό μηχανισμό, θέτοντας σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και καταπατώντας κάθε αρχή κράτους δικαίου, δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο», σχολιάζει δηκτικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως τονίζει, «βουτηγμένος στη διαφθορά και αμετανόητος, ο κ. Μητσοτάκης παραβιάζει τον Κανονισμό της Βουλής και το άρθρο 143, αρνείται τη διεξαγωγή της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου, εντός της προθεσμίας που ρητά ορίζεται και η οποία εκπνέει στις 4 Απριλίου. Αντιθέτως, προ ολίγου ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Βουλής ότι η συζήτηση θα γίνει μετά το Πάσχα».

«Ο ‘Νίξον’ του Μαξίμου δραπετεύει»

Ο Κώστας Τσουκαλάς σημειώνει χαρακτηριστικά για τον πρωθυπουργό ότι «έντρομος μπροστά στη δημόσια λογοδοσία, πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο ‘Νίξον’ του Μαξίμου δραπετεύει» και τον προειδοποιεί πως «αν νομίζει ότι θα βρει καταφύγιο στη… λήθη ελέω Πάσχα, είναι γελασμένος».

«Το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του δεν θα δεχτούν την παραβίαση του Κανονισμού», ξεκαθαρίζει, επισημαίνοντας πως «ο κ. Κακλαμάνης είναι βαρύτατα εκτεθειμένος για αυτές τις πρωτοφανείς μεθοδεύσεις».

«Η Βουλή και ο Κανονισμός της δεν θα γίνουν κουρελόχαρτο στα χέρια του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του», διαμηνύει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Καύσιμα: Υπερέσοδα 70 εκατ. ευρώ για το κράτος σε δύο μήνες – Φιλοδώρημα οι επιδοτήσεις

Καύσιμα: Υπερέσοδα 70 εκατ. ευρώ για το κράτος σε δύο μήνες – Φιλοδώρημα οι επιδοτήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Συγκλονιστικές εικόνες από τη Βηρυτό μετά από ισραηλινή επίθεση

Συγκλονιστικές εικόνες από τη Βηρυτό μετά από ισραηλινή επίθεση

inWellness
Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Superfood 31.03.26

Η μεγάλη δύναμη των blueberries

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συναλλαγή Σεβαστίδη και Φλωρίδη μπροστά στα μάτια μας – Θέλει να τρομοκρατήσει συγγενείς και συνηγόρους στη δίκη των Τεμπών
Interview 31.03.26

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συναλλαγή Σεβαστίδη και Φλωρίδη μπροστά στα μάτια μας – Θέλει να τρομοκρατήσει συγγενείς και συνηγόρους στη δίκη των Τεμπών

Καταπέλτης η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών, Χριστόφορο Σεβαστίδη. Χαρακτηρίζει χυδαιότητα την επίθεσή του στο πρόσωπό της και τον καταγγέλλει για διαπλοκή και συναλλαγές με την εκάστοτε εξουσία, τονίζοντας ότι έχει καταθέσει μηνύσεις και στον ίδιο και στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γ.Φλωρίδη. Ασκεί σκληρή κριτική για την αίθουσα που διεξάγεται η δίκη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να γίνει καμία δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Απόσπασμα της συνέντευξης Κωνσταντοπούλου που θα δημοσιευθεί αύριο.

Σύνταξη
Βουλή: «Τεχνητή ένταση» καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ η κυβέρνηση – «Ο πρωθυπουργός δεν ξεφύγει από τα ερωτήματα», απαντά ο Μάντζος
Βουλή 31.03.26

«Τεχνητή ένταση» καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ η κυβέρνηση - «Ο πρωθυπουργός δεν ξεφύγει από τα ερωτήματα», απαντά ο Μάντζος

Κόντρα Μηταράκη - Μάντζου για την απόφαση να μετατεθεί η κρίσιμη συζήτηση για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου στη χώρα μας μετά τη διακοπή των εργασιών της Βουλής για το Πάσχα.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης – Με τα λεφτά των πολλών χρηματοδοτεί την αισχροκέρδεια
Βουλή 31.03.26

Φάμελλος: Ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης – Με τα λεφτά των πολλών χρηματοδοτεί την αισχροκέρδεια

Στην Ελλάδα οι επιπτώσεις του πολέμου είναι μεγαλύτερες, είπε ο Σωκράτης Φάμελλος, γιατί η νέα ακρίβεια έρχεται να προστεθεί στην αισχροκέρδεια των καρτέλ της ενέργειας, των τραπεζών και των μεγάλων αλυσίδων

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Καθαρή και συμβατή η επιλογή συμμάχων της ΝΔ – Με πρώτο βιολί Γεωργιάδη-Πλεύρη, τι να σε πειράξει ο Βελόπουλος
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Τσουκαλάς: Καθαρή και συμβατή η επιλογή συμμάχων της ΝΔ – Με πρώτο βιολί Γεωργιάδη-Πλεύρη, τι να σε πειράξει ο Βελόπουλος

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν απαντάει για ποιο λόγο άλλαξαν τις συνθέσεις με τον κ. Βελόπουλο και για ποιο λόγο ψηφίζουν τον προϋπολογισμό μαζί με τους Σπαρτιάτες. Έχουν κάνει τις επιλογές τους», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μετά το Πάσχα η συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου – Τι είπαν Μητσοτάκης-Κακλαμάνης για την προ ημερησίας
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Μετά το Πάσχα η συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου – Τι είπαν Μητσοτάκης-Κακλαμάνης για την προ ημερησίας

Την επίμαχη συζήτηση για το κράτος δικαίου έχει ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στις αρχές του περασμένου μήνα, με αφορμή τις σοβαρές εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών

ΠΑΣΟΚ: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση
Eurostat 31.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση

«Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για δικαιολογίες. Οι πολίτες κρίνουν από την καθημερινότητά τους - και αυτή δείχνει ότι το κόστος ζωής παραμένει επίμονα υψηλό και η αγοραστική δύναμη συνεχίζει να συρρικνώνεται», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Για κατασκοπεία μιλά ο Κεσσές: Η ταυτόχρονη διπλή στόχευση Δένδια – Παπαχελά δεν είναι τυχαία
Υποκλοπές 31.03.26

Για κατασκοπεία μιλά ο Κεσσές: Η ταυτόχρονη διπλή στόχευση Δένδια – Παπαχελά δεν είναι τυχαία

«Τι κοινό έχει ο Νίκος Δένδιας και ο Αλέξης Παπαχελάς. Και οι δύο παγιδεύτηκαν με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στις 20.4.2021 με διάφορα 14 λεπτών», τονίζει χαρακτηριστικά ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές

Σύνταξη
Υποκλοπές: «Δεν μπορώ να ξέρω» λέει ο Π.Μαρινάκης για τη σχέση ΕΥΠ με Predator, θολώνει το κυβερνητικό αφήγημα
Πολιτική 31.03.26

Υποκλοπές: «Δεν μπορώ να ξέρω» λέει ο Π.Μαρινάκης για τη σχέση ΕΥΠ με Predator, θολώνει το κυβερνητικό αφήγημα

Μικρές αλλά αισθητές διαφοροποιήσεις στο μονότονο αφήγημα της κυβέρνησης για τις υποκλοπές που πάντως θέλει να αφήσει πίσω. «Δεν ξέρω» και «δεν είμαι σε θέση να ξέρω» για την ΕΥΠ και το Predator λέει τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που επίσης δεν γνώριζε για τις «κουμπαριές» Λαβράνου με κυβερνητικά στελέχη.

Δουδωνής: Ντροπή η αδιαφορία της κυβέρνησης για τον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου που καταστρέφεται – Πού είναι ο υπουργός;
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Δουδωνής: Ντροπή η αδιαφορία της κυβέρνησης για τον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου που καταστρέφεται – Πού είναι ο υπουργός;

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Παναγιώτης Δουδωνής, από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας την ότι έχει εγκαταλείψει τον πρωτογενή τομέα

Σύνταξη
Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Η κυβέρνηση προσφέρει γη, ενέργεια και νερό σε data centers των ΗΠΑ χωρίς κανένα αντάλλαγμα
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Η κυβέρνηση προσφέρει γη, ενέργεια και νερό σε data centers των ΗΠΑ χωρίς κανένα αντάλλαγμα

«Η μελέτη αναδεικνύει ένα κρίσιμο κενό στη δημόσια πολιτική: ενώ οι ήδη ανακοινωθείσες επενδύσεις σε data centers αναμένεται να καταναλώνουν ενέργεια ισοδύναμη με το ένα τρίτο των ελληνικών νοικοκυριών, η χώρα εξακολουθεί να στερείται εθνικού σχεδίου», τονίζει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους των ιερών Προσκυνημάτων
Διπλωματία 31.03.26

Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους των ιερών Προσκυνημάτων

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην ενημέρωση στις ανησυχίες της Αθήνας για την κατάσταση σε Ιράν και Μέση Ανατολή, την κατάσταση στο Λίβανο και την χορήγηση προσωρινής βίζας σε τούρκους πολίτες.

Η ακτινογραφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Όλοι οι σταυροί και οι συσχετισμοί
Πολιτική 31.03.26

Η ακτινογραφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Όλοι οι σταυροί και οι συσχετισμοί

Τους συσχετισμούς δυνάμεων, τους «πρωταγωνιστές» και τις νέες εσωκομματικές ισορροπίες αποτυπώνει η «ακτινογραφία» της σύνθεσης της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ μετά την ολοκλήρωση της «μαραθώνιας» καταμέτρησης των σταυρών.

Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: Νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα
Επικαιρότητα 31.03.26

Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: Νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα

Η δημοσιογραφία αποχαιρετά, σήμερα, μία από τις πιο δυνατές πένες της, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο του Θάνου Οικονομόπουλου

Σύνταξη
Πιερρακάκης: Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις στην τραγωδία των Τεμπών
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Πιερρακάκης: Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις στην τραγωδία των Τεμπών

«Αυτό δεν σημαίνει ότι ασπαζόμαστε το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, αλλά το ότι σεβόμαστε απολύτως τον πόνο των συγγενών των θυμάτων», διευκρίνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή τη δικαστική απόφαση-ορόσημο που επιδικάζει 400.000 ευρώ σε συγγενείς θυμάτων

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά την παραίτηση Χαρίτση
Επικαιρότητα 31.03.26

Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς μετά την παραίτηση Χαρίτση

Αλλαγή «σκυτάλης στη Νέα Αριστερά, μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση - Η Πέτη Πέρκα, βουλευτής Φλώρινας του κόμματος, αναλαμβάνει επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Σύνταξη
Κωνσταντοπούλου για Σεβαστίδη: Ωμή παρέμβαση υπέρ της κυβέρνησης και εις βάρος της ανεξάρτητης δικαιοσύνης
Τέμπη 31.03.26

Απάντηση Κωνσταντοπούλου σε Σεβαστίδη: Ωμή η παρέμβασή του υπέρ της κυβέρνησης και εις βάρος της ανεξάρτητης δικαιοσύνης

Αιχμηρή απάντηση στην παρέμβαση του προέδρου Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χρήστου Σεβαστίδη, για τη δίκη των Τεμπών έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου που κάνει λόγο για άνευ προηγουμένου παρέμβαση υπέρ της κυβέρνησης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Ελλάδα – Γερμανία

LIVE: Ελλάδα – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Γερμανία για τα προκριματικά του Euro U21. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Σύνταξη
Δίκη για τα Τέμπη: Αυστηρές οδηγίες και καθολικός έλεγχος στην είσοδο
Ελλάδα 31.03.26

Δίκη για τα Τέμπη: Αυστηρές οδηγίες και καθολικός έλεγχος στην είσοδο

Σύμφωνα με τη διάταξη της Προέδρου έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα, θα διενεργείται έλεγχος εισερχομένων σε συγκεκριμένες θέσεις, κατηγορούμενοι, δικηγόροι, συγγενείς θυμάτων και δημοσιογράφοι στην αίθουσα για τη δίκη για τα Τέμπη

Λάρισα: Βίντεο με τις αλλαγές στην αίθουσα για τη δίκη των Τεμπών – Γκρέμισαν γυψοσανίδες για να αυξηθούν οι θέσεις
Ελλάδα 31.03.26

Λάρισα: Βίντεο με τις αλλαγές στην αίθουσα για τη δίκη των Τεμπών – Γκρέμισαν γυψοσανίδες για να αυξηθούν οι θέσεις

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες με τις αλλαγές στην δικαστική αίθουσα ενόψει της συνέχισης της δίκης Τεμπών, που επαναλαμβάνεται αύριο Τετάρτη 1 Απριλίου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός κέρδισε την «παρτίδα» στο ΟΑΚΑ και ο Μπαρτζώκας «κέρδισε» δυο παίκτες
On Field 31.03.26

Ο Ολυμπιακός κέρδισε την «παρτίδα» στο ΟΑΚΑ και ο Μπαρτζώκας «κέρδισε» δυο παίκτες

Οι «μάχες» που ακολουθούν είναι πολλές και ο Μπαρτζώκας κέρδισε χθες πολλά με την επιλογή του Χολ στην δωδεκάδα των πρωταθλητών, αλλά και την εμπιστοσύνη που έδειξε στον Λαρεντζάκη

Δήμος της Αττικής κλείνει προληπτικά για δυο ημέρες σχολεία, ΚΑΠΗ και αθλητικούς χώρους
Αυτοδιοίκηση 31.03.26

Δήμος της Αττικής κλείνει προληπτικά για δυο ημέρες σχολεία, ΚΑΠΗ και αθλητικούς χώρους

Κλειστά λόγω προγνωστικών μοντέλων καιρικών συνθηκών όλα τα σχολεία του Δήμου Σαρωνικού και οι παιδικοί σταθμοί, μετά την έκδοση της απόφασης 657/2026 του Δημάρχου Σαρωνικού.

Σύνταξη
Συνεχίζεται το μυστήριο με τις δύο νεκρές γυναίκες στου Ζωγράφου – Τι έδειξε η νεκροψία
Ελλάδα 31.03.26

Συνεχίζεται το μυστήριο με τις δύο νεκρές γυναίκες στου Ζωγράφου – Τι έδειξε η νεκροψία

Από την νεκροψία - νεκροτομή στις δύο σορούς ο ιατροδικαστής δεν μπόρεσε να εξαγάγει ασφαλή συμπεράσματα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποκλειστεί κάτι για τα αίτια θανάτου των δύο γυναικών μέσα στο διαμέρισμα στου Ζωγράφου

Σύνταξη
Σάντσεθ για το νόμο του Ισραήλ για θανατική ποινή στους Παλαιστίνιους: Ένα ακόμη βήμα προς το απαρτχάιντ
Κόσμος 31.03.26

Σάντσεθ για το νόμο του Ισραήλ για θανατική ποινή στους Παλαιστίνιους: Ένα ακόμη βήμα προς το απαρτχάιντ

Η Ισπανία βρίσκεται σε διπλωματική αντιπαράθεση με το Ισραήλ μετά την έντονη κριτική της Μαδρίτης ενάντια στην ισραηλινή κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδας της Γάζας.

Σύνταξη
Βασιλιάς Κάρολος: Υπό πίεση να συναντήσει θύματα του Έπσταϊν στις ΗΠΑ – Στο κάδρο Άντριου και Μάντελσον
Τι θα κάνει; 31.03.26

Βασιλιάς Κάρολος: Υπό πίεση να συναντήσει θύματα του Έπσταϊν στις ΗΠΑ – Στο κάδρο Άντριου και Μάντελσον

Ο βασιλιάς Κάρολος δέχεται πιέσεις από τον βουλευτή Ρο Κάνα να συναντήσει επιζώσες του Τζέφρι Έπσταϊν κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ

Νεϊμάρ: «Υποφέρω, πονάω, κλαίω, είμαι άνθρωπος…»
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Νεϊμάρ: «Υποφέρω, πονάω, κλαίω, είμαι άνθρωπος…»

Ο Νεϊμαρ αποκάλυψε την ανθρώπινη πλευρά του, αποκαλύπτοντας ότι δεν έζησε παιδικά χρόνια όπως τα περισσότερα παιδιά, ενώ τόνισε πως βιώνει όλα τα συναισθήματα που βιώνει ένας απλός άνθρωπος.

Σύνταξη
Λάρισα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών της σπείρας που έκανε εκβιασμούς και απάτες με χρυσές λίρες
Ελλάδα 31.03.26

Λάρισα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών της σπείρας που έκανε εκβιασμούς και απάτες με χρυσές λίρες

Πρόκειται τα μέλη της ίδιας οικογένειας Ρομά στη Λάρισα που δρούσαν σύμφωνα με την Αστυνομία τουλάχιστον από την άνοιξη του 2021 εκβιάζοντας και εξαπατώντας πολίτες

Σύνταξη
Φιλίππου: «Η Μαρινέλλα έδινε θάρρος και δύναμη στους παίκτες του Άρη και στις δύσκολες στιγμές»
Μπάσκετ 31.03.26

Φιλίππου: «Η Μαρινέλλα έδινε θάρρος και δύναμη στους παίκτες του Άρη και στις δύσκολες στιγμές»

Ο πρώην φόργουορντ του Άρη, Νίκος Φιλίππου μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό στάθηκε στην αγάπη της Μαρινέλλας για τον «Αυτοκράτορα», αλλά και τη στενή φιλία της με τον Γιάννη Ιωαννίδη.

Τέμπη: Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας ζητάει την πλήρη φωτογραφική κάλυψη της δίκης
Ελλάδα 31.03.26

Τέμπη: Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας ζητάει την πλήρη φωτογραφική κάλυψη της δίκης

Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.) ενημερώνει για τις ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης φωτογραφική κάλυψη της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Δελτίο Τύπου της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας σχετικά με τις ενέργειες της για την φωτογραφική κάλυψη της δίκης που σχετίζεται με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη Το διοικητικό συμβούλιο […]

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 31 Μαρτίου 2026
Απόρρητο