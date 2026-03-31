ΠΑΣΟΚ: Πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο «Νίξον» του Μαξίμου δραπετεύει
«Η Βουλή και ο Κανονισμός της δεν θα γίνουν κουρελόχαρτο στα χέρια του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης του», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ για την κυβερνητική απόφαση να διεξαχθεί μετά το Πάσχα η προ ημερησίας συζήτηση που έχει ζητήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης για κράτος δικαίου και υποκλοπές
Σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να μεταθέσει την κρίσιμη συζήτηση για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου στη χώρα μας, που έχει ζητήσει από τις 4 Μαρτίου ο Νίκος Ανδρουλάκης, για μετά το Πάσχα και συγκεκριμένα στις 17 Απριλίου.
«Από έναν πρωθυπουργό που έστησε με την αυλή του έναν παρακρατικό μηχανισμό, θέτοντας σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και καταπατώντας κάθε αρχή κράτους δικαίου, δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο», σχολιάζει δηκτικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
Όπως τονίζει, «βουτηγμένος στη διαφθορά και αμετανόητος, ο κ. Μητσοτάκης παραβιάζει τον Κανονισμό της Βουλής και το άρθρο 143, αρνείται τη διεξαγωγή της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου, εντός της προθεσμίας που ρητά ορίζεται και η οποία εκπνέει στις 4 Απριλίου. Αντιθέτως, προ ολίγου ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Βουλής ότι η συζήτηση θα γίνει μετά το Πάσχα».
«Ο ‘Νίξον’ του Μαξίμου δραπετεύει»
Ο Κώστας Τσουκαλάς σημειώνει χαρακτηριστικά για τον πρωθυπουργό ότι «έντρομος μπροστά στη δημόσια λογοδοσία, πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο ‘Νίξον’ του Μαξίμου δραπετεύει» και τον προειδοποιεί πως «αν νομίζει ότι θα βρει καταφύγιο στη… λήθη ελέω Πάσχα, είναι γελασμένος».
«Το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του δεν θα δεχτούν την παραβίαση του Κανονισμού», ξεκαθαρίζει, επισημαίνοντας πως «ο κ. Κακλαμάνης είναι βαρύτατα εκτεθειμένος για αυτές τις πρωτοφανείς μεθοδεύσεις».
«Η Βουλή και ο Κανονισμός της δεν θα γίνουν κουρελόχαρτο στα χέρια του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του», διαμηνύει.
