ΠΑΣΟΚ: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση

«Μόλις μία ημέρα μετά την προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει μια ‘Ελλάδα της ευημερίας’, τα επίσημα στοιχεία της Eurostat τη διαψεύδουν», τονίζει ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, σημειώνοντας πως «ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε τον Μάρτιο στο 3,3%, παραμένοντας αισθητά υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (2,5%)».

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι «οι αυξήσεις εντοπίζονται κυρίως στα τρόφιμα και στα βασικά αγαθά, πλήττοντας περισσότερο τα νοικοκυριά με τα χαμηλότερα εισοδήματα», ενώ «την ίδια στιγμή, οι ανατιμήσεις στα καύσιμα επιβαρύνουν περαιτέρω το ήδη αυξημένο κόστος ζωής».

«Η εικόνα αυτή όχι μόνο δεν είναι παροδική, αλλά αναδεικνύει και την απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Για να καταλήξει πως «μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για δικαιολογίες. Οι πολίτες κρίνουν από την καθημερινότητά τους – και αυτή δείχνει ότι το κόστος ζωής παραμένει επίμονα υψηλό και η αγοραστική δύναμη συνεχίζει να συρρικνώνεται».

Σύσκεψη για την ακρίβεια στο Μαξίμου χωρίς νέα μέτρα

Εν τω μεταξύ, η ακρίβεια που συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους καταναλωτές ήταν το αντικείμενο σύσκεψης, της οποίας προήδρευσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου την Τρίτη, χωρίς ωστόσο να μας κάνει σοφότερους ή, μάλλον, να ενισχύσει τους Έλληνες που πλήττονται πλέον και από την ενεργειακή κρίση εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σε αντίθεση με ό,τι έκαναν άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή ενόψει και των εορτών του Πάσχα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, έγινε αναλυτική ενημέρωση για την εικόνα που υπάρχει σήμερα στην αγορά και επανάληψη της επιδοματικής πολιτικής της κυβέρνησης ΝΔ, η οποία, όπως έχει αποδειχθεί πολλάκις, δεν λύνει το πρόβλημα.