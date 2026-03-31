Η βουλευτής Φλώρινας, Πέτη Πέρκα, είναι η νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, μετά από την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση, την περασμένη εβδομάδα.

Η σχετική απόφαση ελήφθη χθες κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, με μοναδική υποψηφιότητα για τη θέση αυτή της κυρίας Πέρκα.

Υπενθυμίζεται ότι μεταβατικός πρόεδρος στη Νέα Αριστερά, βάσει καταστατικού, είναι ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Ποια είναι η Πέτη Πέρκα

Η Πέτη Πέρκα γεννήθηκε το 1961 και μεγάλωσε στη Φλώρινα. Εργάστηκε στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Διετέλεσε αντιπρόεδρος και γενική γραμματέας των Μηχανικών του Δημοσίου, μέλος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ – ΤΚ Μακεδονίας και μέλος της διοίκησης του ΤΕΕ.

Είναι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, με μεταπτυχιακό στα Συγκοινωνιακά.

Υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Συνασπισμού και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Διετέλεσε γενική γραμματέας του υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών και γενική γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών.

Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 εκλέχθηκε βουλευτής Φλώρινας με τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.