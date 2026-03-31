Νέα Αριστερά: Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά την παραίτηση Χαρίτση
Επικαιρότητα 31 Μαρτίου 2026, 11:33

Νέα Αριστερά: Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά την παραίτηση Χαρίτση

Αλλαγή «σκυτάλης στη Νέα Αριστερά, μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση - Η Πέτη Πέρκα, βουλευτής Φλώρινας του κόμματος, αναλαμβάνει επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Η βουλευτής Φλώρινας, Πέτη Πέρκα, είναι η νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, μετά από την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση, την περασμένη εβδομάδα.

Η σχετική απόφαση ελήφθη χθες κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, με μοναδική υποψηφιότητα για τη θέση αυτή της κυρίας Πέρκα.

Υπενθυμίζεται ότι μεταβατικός πρόεδρος στη Νέα Αριστερά, βάσει καταστατικού, είναι ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Ποια είναι η Πέτη Πέρκα

Η Πέτη Πέρκα γεννήθηκε το 1961 και μεγάλωσε στη Φλώρινα. Εργάστηκε στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Διετέλεσε αντιπρόεδρος και γενική γραμματέας των Μηχανικών του Δημοσίου, μέλος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ – ΤΚ Μακεδονίας και μέλος της διοίκησης του ΤΕΕ.

Είναι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, με μεταπτυχιακό στα Συγκοινωνιακά.

Υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Συνασπισμού και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Διετέλεσε γενική γραμματέας του υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών και γενική γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών.

Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 εκλέχθηκε βουλευτής Φλώρινας με τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Πληθωρισμός: Στο 3,3% στην Ελλάδα τον Μάρτιο – Στο 2,5% στην ευρωζώνη

Πληθωρισμός: Στο 3,3% στην Ελλάδα τον Μάρτιο – Στο 2,5% στην ευρωζώνη

Κόσμος
Εκτός λειτουργίας μετά από πλήγμα, εργοστάσιο αφαλάτωσης στο Ιράν – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ

Εκτός λειτουργίας μετά από πλήγμα, εργοστάσιο αφαλάτωσης στο Ιράν – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ

Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Η μεγάλη δύναμη των blueberries

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: Νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα
Η δημοσιογραφία αποχαιρετά, σήμερα, μία από τις πιο δυνατές πένες της, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο του Θάνου Οικονομόπουλου

Μιλένα Αποστολάκη: Προκλητική η σιωπή της κυβέρνησης για τις χρεώσεις των τραπεζών στους απλούς λογαριασμούς
Έντονη κριτική στην κυβέρνηση από τη Μιλένα Αποστολάκη, σχετικά με την έλλειψη παρεμβάσεων για τις τραπεζικές χρεώσεις ακόμα και στους απλούς καταθετικούς λογαριασμούς.

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου, όταν η ακρίβεια έχει ήδη υπερσκελίσει οποιαδήποτε αύξηση
«Ο κατώτατος μισθός πρέπει να συνδεθεί με την αγοραστική δύναμη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας τη δημοσκόπηση της Metron Analysis στο Mega, όπου το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι βρισκόταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση το 2019 σε σχέση με τη σημερινή εποχή

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα – «Ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι»
Για «μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της, διδάσκοντας όχι μόνο τέχνη, αλλά και ήθος στη σκηνή» μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρετώντας τη Μαρινέλλα.

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη
«Η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη τη συνεχή διολίσθηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, οι οποίοι πλέον διαθέτουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ, την ώρα που το κόστος ζωής καλπάζει», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ: Με Τασούλα, Ανδρέα και Καραϊσκάκη το νέο βίντεο για το συνέδριο
Στο χιουμοριστικό βίντεο, εμφανίζεται ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ηγετική μορφή της επανάστασης του 1821, να κρατά την σημαία του... ΠΑΣΟΚ, τρολάροντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ.Τασούλα, και το επικό σαρδάμ του την 25η Μαρτίου.

Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας
«Η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε το 1830 στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδος» τόνισε ο κ. Τασούλας

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βροχή ερωτήσεων από τους δικαστές στον Βάρρα για τη σχέση του με τον πρωθυπουργό
Στη δίκη δύο πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Γρηγόρης Βάρρας δέχτηκε «βροχή» ερωτήσεων για τη σχέση του με τον πρωθυπουργό και για το εάν τον είχε ενημερώσει για τα όσα «περίεργα» είχε διαπιστώσει

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Η κυβέρνηση προσφέρει γη, ενέργεια και νερό σε data centers των ΗΠΑ χωρίς κανένα αντάλλαγμα
«Η μελέτη αναδεικνύει ένα κρίσιμο κενό στη δημόσια πολιτική: ενώ οι ήδη ανακοινωθείσες επενδύσεις σε data centers αναμένεται να καταναλώνουν ενέργεια ισοδύναμη με το ένα τρίτο των ελληνικών νοικοκυριών, η χώρα εξακολουθεί να στερείται εθνικού σχεδίου», τονίζει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα

Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους το ιερών Προσκηνυμάτων
Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην ενημέρωση στις ανησυχίες της Αθήνας για την κατάσταση σε Ιράν και Μέση Ανατολή, την κατάσταση στο Λίβανο και την χορήγηση προσωρινής βίζας σε τούρκους πολίτες.

Η ακτινογραφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Όλοι οι σταυροί και οι συσχετισμοί
Τους συσχετισμούς δυνάμεων, τους «πρωταγωνιστές» και τις νέες εσωκομματικές ισορροπίες αποτυπώνει η «ακτινογραφία» της σύνθεσης της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ μετά την ολοκλήρωση της «μαραθώνιας» καταμέτρησης των σταυρών.

Νέο έκτακτο δελτίο: Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική – Οι περιοχές με «πορτοκαλί» και «κόκκινο» συναγερμό
Το έκτακτο δελτίο καιρού επικαιροποιήθηκε με νέα στοιχεία - Η κακοκαιρία Erminio φέρνει έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας

Κομισιόν: Παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας – Ανησυχία για την τροφοδοσία ντίζελ στην ΕΕ
Η Κομισιόν προειδοποιεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα καθώς προβλέπει παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Πιερρακάκης: Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις στην τραγωδία των Τεμπών
«Αυτό δεν σημαίνει ότι ασπαζόμαστε το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, αλλά το ότι σεβόμαστε απολύτως τον πόνο των συγγενών των θυμάτων», διευκρίνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή τη δικαστική απόφαση-ορόσημο που επιδικάζει 400.000 ευρώ σε συγγενείς θυμάτων

Μάχη των Τιτάνων: Η διαστρεβλωμένη πραγματικότητα του Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν πέφτει σε τοίχο
Ο πόλεμος δοκιμάζει την αρχή λειτουργίας που καθοδηγεί τον Ντόναλντ Τραμπ εδώ και δεκαετίες - κατασκεύασε ένα αφήγημα, το έχρισε «αληθινό» και ανάγκασε, αδίστακτα, τον κόσμο να υποταχθεί σε αυτό

Κακοκαιρία: Κλειστά τα σχολεία σε Ρόδο και Καστελόριζo – Μέσα στην ημέρα οι αποφάσεις για άλλες περιοχές
Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας το επόμενο 24ωρο - Ο δήμος Ρόδου ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη

«Προφητικός» Ρόουαν Άτκινσον – Ξεγυμνώνει τη στρατηγική εμμονή της Ουάσιγκτον με τον πόλεμο στο Ιράν
Αλλάζοντας κανείς μόνο ονόματα βλέπει την καταπληκτική ομοιότητα της παράνοιας που σατίριζε ο λογαχός Μπλακλάντερ (Άτκινσον) με την περιπέτεια που ενέπλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ τις ΗΠΑ στο Ιράν.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

