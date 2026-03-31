Νέα Αριστερά: Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά την παραίτηση Χαρίτση
Αλλαγή «σκυτάλης στη Νέα Αριστερά, μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση - Η Πέτη Πέρκα, βουλευτής Φλώρινας του κόμματος, αναλαμβάνει επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
- Ερχεται νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για όλα τα κόκκινα δάνεια
- Ο πόλεμος επηρεάζει και την κρουαζιέρα στην Κρήτη
- Οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ λόγω της στάσης των «συμμάχων» στον πόλεμο στο Ιράν, λέει ο Ρούμπιο
- Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη
Η βουλευτής Φλώρινας, Πέτη Πέρκα, είναι η νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, μετά από την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση, την περασμένη εβδομάδα.
Η σχετική απόφαση ελήφθη χθες κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, με μοναδική υποψηφιότητα για τη θέση αυτή της κυρίας Πέρκα.
Υπενθυμίζεται ότι μεταβατικός πρόεδρος στη Νέα Αριστερά, βάσει καταστατικού, είναι ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.
Ποια είναι η Πέτη Πέρκα
Η Πέτη Πέρκα γεννήθηκε το 1961 και μεγάλωσε στη Φλώρινα. Εργάστηκε στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Διετέλεσε αντιπρόεδρος και γενική γραμματέας των Μηχανικών του Δημοσίου, μέλος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ – ΤΚ Μακεδονίας και μέλος της διοίκησης του ΤΕΕ.
Είναι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, με μεταπτυχιακό στα Συγκοινωνιακά.
Υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Συνασπισμού και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Διετέλεσε γενική γραμματέας του υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών και γενική γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών.
Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 εκλέχθηκε βουλευτής Φλώρινας με τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.
- Εκλογές 1946: Μάταιη προσπάθεια εγέρσεως εκ της τέφρας
- Βάσω Καζαντζίδη: «Η Μαρινέλλα ήταν αδερφή μου. Καλή αντάμωση με τον Στέλιο»
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Βροχή ερωτήσεων από τους δικαστές στον Βάρρα για τη σχέση του με τον πρωθυπουργό
- Περιφερειάρχης Ν. Φαρμάκης: «Ο Οδοντωτός πρέπει να σφυρίξει ξανά με ασφάλεια»
- «Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο επιστρέφει στην Ελλάδα για τον Άρη»
- Ιταλία: Αρνήθηκε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν νατοϊκή βάση στη Σικελία
- Άλεκ Μπάλντουιν: Επιστρέφει στη δράση με το αστυνομικό θρίλερ «Kockroach»
- Μουντιάλ 2026: «Κανένα θέμα» λέει η FIFA με τη συμμετοχή του Ιράν (vid)
