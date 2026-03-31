Νέα Αριστερά: Δικαστική δικαίωση για την Τυχεροπούλου – Πλιάτσικο στα κόκκινα δάνεια με κυβερνητική ανοχή

Με αφετηρία τη δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, έφερε στη Βουλή το ζήτημα της αυθαιρεσίας στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Tο σκεπτικό της απόφασης του δικαστηρίου αναφέρει πως «ενάγουσα διέθετε αποδεδειγμένη εμπειρία, επάρκεια και εξειδίκευση στον τομέα των ελέγχων»

Όπως τόνισε, πρόκειται για «μια δικαστική απόφαση που καταδικάζει πρακτικές της δικιάς σας κυβέρνησης και των διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και της διοίκησης του κ. Πιτσιλή», καλώντας την κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε έφεση.

«Κόκκινα» δάνεια

Στη συνέχεια, ο Νάσος Ηλιόπουλος έθεσε το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, περιγράφοντας έναν μηχανισμό που λειτουργεί εις βάρος των οφειλετών και του δημόσιου συμφέροντος. Όπως ανέφερε, έχει διαμορφωθεί ένα πλέγμα συνεργασίας μεταξύ τραπεζών, servicers και εταιρειών real estate (reoco), το οποίο «συστηματικά απορρίπτει αιτήματα ρύθμισης των οφειλετών» και οδηγεί σε πλειστηριασμούς, ώστε τα ακίνητα να αποκτώνται σε εξευτελιστικές τιμές.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε σε συγκεκριμένα παραδείγματα που αποκαλύπτουν τη λειτουργία αυτού του μηχανισμού. Στην πρώτη περίπτωση, περιέγραψε ένα κλειστό σύστημα διαπλοκής, όπου «το ίδιο πρόσωπο που ως στέλεχος της Dovalue ελέγχει τα αιτήματα ρύθμισης και απορρίπτει τα αιτήματα ρύθμισης του οφειλέτη είναι το ίδιο άτομο που μέσα από την Reoco Frontier να χτυπάει το ακίνητο». Όπως τόνισε, αυτό σημαίνει ότι «δεν έχει κανένα λόγο αυτό το στέλεχος και αυτό το σύστημα να δώσει ρύθμιση βιώσιμη», ενώ πρόκειται ευθέως για «χειραγώγηση πλειστηριασμού» και συγκρότηση «ενός κλειστού συστήματος […] οι οποίες δεν θέλουν να ρυθμίσουν, θέλουν να πάρουν τα σπίτια».

Στο δεύτερο παράδειγμα, ανέδειξε την πλήρη απαξίωση της έννοιας της ρύθμισης: ακίνητο με εκτίμηση 250.000 ευρώ απορρίπτεται πρόταση οφειλέτη ύψους 130.000 ευρώ και οδηγείται σε πλειστηριασμό με τιμή εκκίνησης 70.000 ευρώ. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, «δεν δέχονται τα 130 που δίνει ο οφειλέτης και πάνε να το βγάλουν σε πλειστηριασμό με 70 χιλιάρικα. Αυτό δεν είναι λογική ρύθμισης. Αυτό είναι κανονικό πλιάτσικο».

Το θεσμικό πλαίσιο της κυβέρνησης

Ο Νάσος Ηλιόπουλος κατήγγειλε ότι οι πρακτικές αυτές συνδέονται άμεσα με το θεσμικό πλαίσιο της κυβέρνησης, συνοψίζοντας ως εξής: «Μιλάμε για πρακτικές μαυραγορίτισμού, που θα ζήλευαν ακόμα και οι δωσίλογοι. Γιατί ειδικά στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και των κόκκινων δανείων ζούμε ένα πλαίσιο μετα-δοσιλογισμού. Τράπεζες, fund, reoco, real estate κάνουν κανονικό πανηγύρι».