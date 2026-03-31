Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: Νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα
Η δημοσιογραφία αποχαιρετά, σήμερα, μία από τις πιο δυνατές πένες της, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο του Θάνου Οικονομόπουλου
Τον δημοσιογράφο Θάνο Οικονομόπουλο, που έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου σε ηλικία 80 ετών, αποχαιρετά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Με ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Μητσοτάκης τονίζει πως «η δημοσιογραφία αποχαιρετά, σήμερα, μία από τις πιο δυνατές πένες της», ενώ προσθέτει: «Αλλά και όσοι γνωρίσαμε από κοντά τον Θάνο Οικονομόπουλο, νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα. Γιατί, πράγματι, ο Θάνος υπηρέτησε με μοναδική συνέπεια την αλήθεια. Ως διευθυντής και αρθρογράφος εφημερίδων παλιότερα και ως σχολιαστής του ιστότοπου Iefimerida μέχρι πρόσφατα».
«Με πάθος, ωστόσο, υπηρέτησε και την ίδια τη ζωή. Ως άξιος σύντροφος της συζύγου του Μαρίας και τρυφερός πατέρας των δύο αγαπημένων του γιων. Ταυτόχρονα, ως σεμνός δάσκαλος πολλών νεότερων δημοσιογράφων», υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας για τον Θάνο Οικονομόπουλου: «Και πάντοτε ως πρωταγωνιστής του χιούμορ και της καλοσύνης στις μεγάλες παρέες των αμέτρητων φίλων του. Με τη μεγάλη θλίψη όλων αυτών ενώνω, αυτές τις στιγμές, και τη δική μου», αναφέρει καταληκτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σήμερα η κηδεία του Θάνου Οικονομόπουλου
Γεννημένος στις 10 Ιουνίου 1946, ο Θάνος Οικονομόπουλος είχε μακρά πορεία στη δημοσιογραφία, έντυπη, ραδιοφωνική και τηλεοπτική, διανύοντας όλη την ιεραρχία της. Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, πολιτικός αναλυτής στην ΕΡΤ, στον ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9,84» και στον ΣΚΑΙ παρουσιάζοντας καθημερινές εκπομπές.
Υπήρξε διπλωματικός συντάκτης στο «Βήμα», αρχισυντάκτης στην «Βραδυνή», αρθρογράφος επι σειρά ετών στον «Επενδυτή», διευθυντής στον «Ελεύθερο Τύπο», ενώ τα τελευταία χρόνια αρθρογραφούσε στο iefimerida.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο χρονικό διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.
Η κηδεία του θα γίνει σήμερα, Τρίτη, στις 13:00, στο Α’ Νεκροταφείο.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις