Μετά το Πάσχα η συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου – Τι είπαν Μητσοτάκης-Κακλαμάνης για την προ ημερησίας
Την επίμαχη συζήτηση για το κράτος δικαίου έχει ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στις αρχές του περασμένου μήνα, με αφορμή τις σοβαρές εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών
Την απόφαση να μεταθέσει την κρίσιμη συζήτηση για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου στη χώρα μας, για μετά τη διακοπή των εργασιών της Βουλής για το Πάσχα, έλαβε την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον πρωθυπουργό ο οποίος και τον ενημέρωσε πως τελικά η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση θα γίνει την Παρασκευή 17 Απριλίου.
Με τον τρόπο αυτό κλείνει, με μάλλον άκομψο και σίγουρα αντιθεσμικό τρόπο, η κουβέντα που είχε ανοίξει εδώ και μέρες για τη διεξαγωγή της συζήτησης, καθώς οι αρχικές εκτιμήσεις περί του ορισμού της για την προσεχή Παρασκευή δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη.
Θεσμική ανακολουθία Μητσοτάκη
Υπενθυμίζεται πάντως ότι την επίμαχη συζήτηση έχει ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στις αρχές του περασμένου μήνα, με αφορμή τις σοβαρές εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών και τις αποκαλύψεις των όσων έγιναν στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, αλλά και τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη του Predator, Ταλ Ντίλιαν, ότι το λογισμικό το διέθεσε μόνο σε κυβερνήσεις και όχι σε ιδιώτες.
Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση γλιτώνει ένα σοβαρό πονοκέφαλο, καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος ο πρωθυπουργός να εκτεθεί από μια δημόσια τοποθέτηση. Από την άλλη, ωστόσο, αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για μια ακόμα θεσμική ανακολουθία, καθώς με βάση τον Κανονισμό της Βουλής η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση θα πρέπει να οριστεί υποχρεωτικά το αργότερο ένα μήνα από την ημέρα κατάθεσης του σχετικού αιτήματος.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως ο Κανονισμός της Βουλής ορίζει χρονικό περιθώριο ενός μήνα από την υποβολή του αιτήματος (κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ στις 4/3) και όχι από την εγγραφή της στην ημερήσια διάταξη εργασιών της Βουλής. «H συζήτηση πραγματoπoιείται μέσα σε ένα μήνα από την υπoβoλή της κάθε αιτήσεως και σε κάθε περίπτωση μέσα σε είκοσι πέντε (25) ημέρες από τη διεξαγωγή άλλης προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης», αναφέρει το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής.
- Μετά το Πάσχα η συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου – Τι είπαν Μητσοτάκης-Κακλαμάνης για την προ ημερησίας
