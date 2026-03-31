Μετά το Πάσχα η συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου – Τι είπαν Μητσοτάκης-Κακλαμάνης για την προ ημερησίας
Πολιτική Γραμματεία 31 Μαρτίου 2026, 16:27

Μετά το Πάσχα η συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου – Τι είπαν Μητσοτάκης-Κακλαμάνης για την προ ημερησίας

Την επίμαχη συζήτηση για το κράτος δικαίου έχει ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στις αρχές του περασμένου μήνα, με αφορμή τις σοβαρές εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Την απόφαση να μεταθέσει την κρίσιμη συζήτηση για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου στη χώρα μας, για μετά τη διακοπή των εργασιών της Βουλής για το Πάσχα, έλαβε την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον πρωθυπουργό ο οποίος και τον ενημέρωσε πως τελικά η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση θα γίνει την Παρασκευή 17 Απριλίου.

Με τον τρόπο αυτό κλείνει, με μάλλον άκομψο και σίγουρα αντιθεσμικό τρόπο, η κουβέντα που είχε ανοίξει εδώ και μέρες για τη διεξαγωγή της συζήτησης, καθώς οι αρχικές εκτιμήσεις περί του ορισμού της για την προσεχή Παρασκευή δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη.

Θεσμική ανακολουθία Μητσοτάκη

Υπενθυμίζεται πάντως ότι την επίμαχη συζήτηση έχει ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στις αρχές του περασμένου μήνα, με αφορμή τις σοβαρές εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών και τις αποκαλύψεις των όσων έγιναν στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, αλλά και τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη του Predator, Ταλ Ντίλιαν, ότι το λογισμικό το διέθεσε μόνο σε κυβερνήσεις και όχι σε ιδιώτες.

Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση γλιτώνει ένα σοβαρό πονοκέφαλο, καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος ο πρωθυπουργός να εκτεθεί από μια δημόσια τοποθέτηση. Από την άλλη, ωστόσο, αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για μια ακόμα θεσμική ανακολουθία, καθώς με βάση τον Κανονισμό της Βουλής η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση θα πρέπει να οριστεί υποχρεωτικά το αργότερο ένα μήνα από την ημέρα κατάθεσης του σχετικού αιτήματος.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως ο Κανονισμός της Βουλής ορίζει χρονικό περιθώριο ενός μήνα από την υποβολή του αιτήματος (κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ στις 4/3) και όχι από την εγγραφή της στην ημερήσια διάταξη εργασιών της Βουλής. «H συζήτηση πραγματoπoιείται μέσα σε ένα μήνα από την υπoβoλή της κάθε αιτήσεως και σε κάθε περίπτωση μέσα σε είκοσι πέντε (25) ημέρες από τη διεξαγωγή άλλης προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης», αναφέρει το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής.

Economy
Καύσιμα: Υπερέσοδα 70 εκατ. ευρώ για το κράτος σε δύο μήνες – Φιλοδώρημα οι επιδοτήσεις

Καύσιμα: Υπερέσοδα 70 εκατ. ευρώ για το κράτος σε δύο μήνες – Φιλοδώρημα οι επιδοτήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τρώτε τα ίδια κάθε μέρα; Μπορεί να είναι το μυστικό για να αδυνατίσετε

Τρώτε τα ίδια κάθε μέρα; Μπορεί να είναι το μυστικό για να αδυνατίσετε

Κόσμος
Τραμπ προς τους συμμάχους του: Πηγαίνετε να πάρετε το πετρέλαιό σας

Τραμπ προς τους συμμάχους του: Πηγαίνετε να πάρετε το πετρέλαιό σας

inWellness
Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Superfood 31.03.26

Η μεγάλη δύναμη των blueberries

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Σύνταξη
inTown
Τσουκαλάς: Καθαρή και συμβατή η επιλογή συμμάχων της ΝΔ – Με πρώτο βιολί Γεωργιάδη-Πλεύρη, τι να σε πειράξει ο Βελόπουλος
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Τσουκαλάς: Καθαρή και συμβατή η επιλογή συμμάχων της ΝΔ – Με πρώτο βιολί Γεωργιάδη-Πλεύρη, τι να σε πειράξει ο Βελόπουλος

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν απαντάει για ποιο λόγο άλλαξαν τις συνθέσεις με τον κ. Βελόπουλο και για ποιο λόγο ψηφίζουν τον προϋπολογισμό μαζί με τους Σπαρτιάτες. Έχουν κάνει τις επιλογές τους», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση
Eurostat 31.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση

«Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για δικαιολογίες. Οι πολίτες κρίνουν από την καθημερινότητά τους - και αυτή δείχνει ότι το κόστος ζωής παραμένει επίμονα υψηλό και η αγοραστική δύναμη συνεχίζει να συρρικνώνεται», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Για κατασκοπεία μιλά ο Κεσσές: Η ταυτόχρονη διπλή στόχευση Δένδια – Παπαχελά δεν είναι τυχαία
Υποκλοπές 31.03.26

Για κατασκοπεία μιλά ο Κεσσές: Η ταυτόχρονη διπλή στόχευση Δένδια – Παπαχελά δεν είναι τυχαία

«Τι κοινό έχει ο Νίκος Δένδιας και ο Αλέξης Παπαχελάς. Και οι δύο παγιδεύτηκαν με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στις 20.4.2021 με διάφορα 14 λεπτών», τονίζει χαρακτηριστικά ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές

Σύνταξη
Υποκλοπές: «Δεν μπορώ να ξέρω» λέει ο Π.Μαρινάκης για τη σχέση ΕΥΠ με Predator, θολώνει το κυβερνητικό αφήγημα
Πολιτική 31.03.26

Υποκλοπές: «Δεν μπορώ να ξέρω» λέει ο Π.Μαρινάκης για τη σχέση ΕΥΠ με Predator, θολώνει το κυβερνητικό αφήγημα

Μικρές αλλά αισθητές διαφοροποιήσεις στο μονότονο αφήγημα της κυβέρνησης για τις υποκλοπές που πάντως θέλει να αφήσει πίσω. «Δεν ξέρω» και «δεν είμαι σε θέση να ξέρω» για την ΕΥΠ και το Predator λέει τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που επίσης δεν γνώριζε για τις «κουμπαριές» Λαβράνου με κυβερνητικά στελέχη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δουδωνής: Ντροπή η αδιαφορία της κυβέρνησης για τον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου που καταστρέφεται – Πού είναι ο υπουργός;
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Δουδωνής: Ντροπή η αδιαφορία της κυβέρνησης για τον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου που καταστρέφεται – Πού είναι ο υπουργός;

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Παναγιώτης Δουδωνής, από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας την ότι έχει εγκαταλείψει τον πρωτογενή τομέα

Σύνταξη
Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Η κυβέρνηση προσφέρει γη, ενέργεια και νερό σε data centers των ΗΠΑ χωρίς κανένα αντάλλαγμα
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Η κυβέρνηση προσφέρει γη, ενέργεια και νερό σε data centers των ΗΠΑ χωρίς κανένα αντάλλαγμα

«Η μελέτη αναδεικνύει ένα κρίσιμο κενό στη δημόσια πολιτική: ενώ οι ήδη ανακοινωθείσες επενδύσεις σε data centers αναμένεται να καταναλώνουν ενέργεια ισοδύναμη με το ένα τρίτο των ελληνικών νοικοκυριών, η χώρα εξακολουθεί να στερείται εθνικού σχεδίου», τονίζει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους των ιερών Προσκυνημάτων
Διπλωματία 31.03.26

Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους των ιερών Προσκυνημάτων

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην ενημέρωση στις ανησυχίες της Αθήνας για την κατάσταση σε Ιράν και Μέση Ανατολή, την κατάσταση στο Λίβανο και την χορήγηση προσωρινής βίζας σε τούρκους πολίτες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η ακτινογραφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Όλοι οι σταυροί και οι συσχετισμοί
Πολιτική 31.03.26

Η ακτινογραφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Όλοι οι σταυροί και οι συσχετισμοί

Τους συσχετισμούς δυνάμεων, τους «πρωταγωνιστές» και τις νέες εσωκομματικές ισορροπίες αποτυπώνει η «ακτινογραφία» της σύνθεσης της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ μετά την ολοκλήρωση της «μαραθώνιας» καταμέτρησης των σταυρών.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: Νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα
Επικαιρότητα 31.03.26

Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: Νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα

Η δημοσιογραφία αποχαιρετά, σήμερα, μία από τις πιο δυνατές πένες της, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο του Θάνου Οικονομόπουλου

Σύνταξη
Πιερρακάκης: Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις στην τραγωδία των Τεμπών
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Πιερρακάκης: Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις στην τραγωδία των Τεμπών

«Αυτό δεν σημαίνει ότι ασπαζόμαστε το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, αλλά το ότι σεβόμαστε απολύτως τον πόνο των συγγενών των θυμάτων», διευκρίνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή τη δικαστική απόφαση-ορόσημο που επιδικάζει 400.000 ευρώ σε συγγενείς θυμάτων

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά την παραίτηση Χαρίτση
Επικαιρότητα 31.03.26

Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς μετά την παραίτηση Χαρίτση

Αλλαγή «σκυτάλης στη Νέα Αριστερά, μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση - Η Πέτη Πέρκα, βουλευτής Φλώρινας του κόμματος, αναλαμβάνει επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Σύνταξη
Κωνσταντοπούλου για Σεβαστίδη: Ωμή παρέμβαση υπέρ της κυβέρνησης και εις βάρος της ανεξάρτητης δικαιοσύνης
Τέμπη 31.03.26

Απάντηση Κωνσταντοπούλου σε Σεβαστίδη: Ωμή η παρέμβασή του υπέρ της κυβέρνησης και εις βάρος της ανεξάρτητης δικαιοσύνης

Αιχμηρή απάντηση στην παρέμβαση του προέδρου Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χρήστου Σεβαστίδη, για τη δίκη των Τεμπών έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου που κάνει λόγο για άνευ προηγουμένου παρέμβαση υπέρ της κυβέρνησης

Σύνταξη
Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Η Νέα Αριστερά δεν είναι κόμμα με ημερομηνία λήξης»
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Η Νέα Αριστερά δεν είναι κόμμα με ημερομηνία λήξης»

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επισήμανε ότι «υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα και ειδικά στην Αριστερά. Υπάρχει μια τέτοια κρίση εμπιστοσύνης που κατ εμέ, για να απαντηθεί αυτή η κρίση, χρειάζονται καθαρές λύσεις και όχι θολά στίγματα»

Σύνταξη
Σαμαράς στο προσκήνιο και υποκλοπές στο παρασκήνιο, Συνέδριο με φασαρία, μα στο τέλος… απραξία
in Confidential 31.03.26

Σαμαράς στο προσκήνιο και υποκλοπές στο παρασκήνιο, Συνέδριο με φασαρία, μα στο τέλος… απραξία

Φουντώνουν οι φήμες για ηχηρή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή σχετικά με το κράτος δικαίου και με κύριο αντικείμενο τις υποκλοπές. Τελικά όλα κύλησαν ήρεμα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ενώ στη Νέα Αριστερά ψάχνονται για την επόμενη μέρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τα βέλη που έχει ακόμα να εκτοξεύσει ο Αντ. Σαμαράς με φόντο υποκλοπές και Κράτος Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Τα βέλη που έχει ακόμα να εκτοξεύσει ο Αντ. Σαμαράς με φόντο υποκλοπές και Κράτος Δικαίου

Μετά τις βολές του πρώην πρωθυπουργού κατά της κυβέρνησης στο Πολεμικό Μουσείο για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, στη φαρέτρα Σαμαρά ενδεχόμενη ομιλία στη Βουλή για Κράτος Δικαίου και νομικές ενέργειες για τις υποκλοπές. Πώς έχει αφήσει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Νέα Αριστερά: Δικαστική δικαίωση για την Τυχεροπούλου – Πλιάτσικο στα κόκκινα δάνεια με κυβερνητική ανοχή
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Νέα Αριστερά: Δικαστική δικαίωση για την Τυχεροπούλου – Πλιάτσικο στα κόκκινα δάνεια με κυβερνητική ανοχή

Μέρα δικαίωσης αποδείχθηκε η 30η Μαρτίου για την Παρασκευή Τυχεροπούλου. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε ότι ήταν «παράνομη και καταχρηστική» η μετακίνησή της από τη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Νέα Αριστερά να φέρνει στη Βουλή «το ζήτημα της αυθαιρεσίας στη διοίκηση του Οργανισμού».

Σύνταξη
Φιλίππου: «Η Μαρινέλλα έδινε θάρρος και δύναμη στους παίκτες του Άρη και στις δύσκολες στιγμές»
Μπάσκετ 31.03.26

Φιλίππου: «Η Μαρινέλλα έδινε θάρρος και δύναμη στους παίκτες του Άρη και στις δύσκολες στιγμές»

Ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής του Άρη, Νίκος Φιλίππου, σε δηλώσεις του σε ραδιοφωνικό σταθμό μίλησε για την αγάπη της Μαρινέλλας για τον «Αυτοκράτορας» και τη στενή της φιλία με τον Γιάννη Ιωαννίδη.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Καθαρή και συμβατή η επιλογή συμμάχων της ΝΔ – Με πρώτο βιολί Γεωργιάδη-Πλεύρη, τι να σε πειράξει ο Βελόπουλος
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Τσουκαλάς: Καθαρή και συμβατή η επιλογή συμμάχων της ΝΔ – Με πρώτο βιολί Γεωργιάδη-Πλεύρη, τι να σε πειράξει ο Βελόπουλος

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν απαντάει για ποιο λόγο άλλαξαν τις συνθέσεις με τον κ. Βελόπουλο και για ποιο λόγο ψηφίζουν τον προϋπολογισμό μαζί με τους Σπαρτιάτες. Έχουν κάνει τις επιλογές τους», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Τέμπη: Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας ζητάει την πλήρη φωτογραφική κάλυψη της δίκης
Ελλάδα 31.03.26

Τέμπη: Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας ζητάει την πλήρη φωτογραφική κάλυψη της δίκης

Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.) ενημερώνει για τις ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης φωτογραφική κάλυψη της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Δελτίο Τύπου της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας σχετικά με τις ενέργειες της για την φωτογραφική κάλυψη της δίκης που σχετίζεται με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη Το διοικητικό συμβούλιο […]

Σύνταξη
Κακοκαιρία Erminio: Προειδοποίηση για ακραία φαινόμενα – Πότε αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, σε συναγερμό 7 περιοχές
Ελλάδα 31.03.26

Κακοκαιρία Erminio: Προειδοποίηση για ακραία φαινόμενα – Πότε αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, σε συναγερμό 7 περιοχές

Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους σε όλη τη χώρα, ενώ 7 περιοχές, μεταξύ αυτών και η Αττική, βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό.

Σύνταξη
ΕΣΗΕΑ: Οποιαδήποτε σκέψη για εξοβελισμό των δημοσιογράφων από τη δίκη των Τεμπών είναι παρεμπόδιση του έργου τους
Εγγύηση η δημοσιότητα 31.03.26

ΕΣΗΕΑ για δίκη των Τεμπών: Οποιαδήποτε σκέψη για εξοβελισμό των δημοσιογράφων αποτελεί παρεμπόδιση του έργου τους

Η ΕΣΗΕΑ εκφράζει την ανησυχία της και καλεί το υπουργείο Δικαιοσύνης να διασφαλίσει την παρουσία δημοσιογράφων στη δίκη των Τεμπών υπενθυμίζοντας ότι η δημοσιότητα είναι εγγύηση μιας δίκαιης δίκης

Σύνταξη
Η απροσδόκητη εκπομπή του Ντέιβιντ Ατένμπορο στα 99 του – Ενδέχεται να εξοργίσει τους λάτρεις των γατών
Ταγμένος 31.03.26

Η απροσδόκητη εκπομπή του Ντέιβιντ Ατένμπορο στα 99 του - Ενδέχεται να εξοργίσει τους λάτρεις των γατών

Όποτε μιλάει ο Ντέιβιντ Ατένμπορο, ο κόσμος τον ακούει –γι’ αυτό και η τελευταία του εκπομπή στη BBC, που σηματοδοτεί τα 100α γενέθλιά του, είναι βέβαιο ότι θα τραβήξει την προσοχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση
Eurostat 31.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση

«Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για δικαιολογίες. Οι πολίτες κρίνουν από την καθημερινότητά τους - και αυτή δείχνει ότι το κόστος ζωής παραμένει επίμονα υψηλό και η αγοραστική δύναμη συνεχίζει να συρρικνώνεται», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εγκληματική ενέργεια δείχνει η ιατροδικαστική για τον θάνατο της 59χρονης – Έλειπαν κοσμήματα από το σπίτι
Ελλάδα 31.03.26

Θεσσαλονίκη: Εγκληματική ενέργεια δείχνει η ιατροδικαστική για τον θάνατο της 59χρονης – Έλειπαν κοσμήματα από το σπίτι

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Αστυνομία, στη μονοκατοικία δεν βρέθηκαν ίχνη διάρρηξης, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι έλειπαν προσωπικά αντικείμενα της 59χρονης, όπως για παράδειγμα έγγραφα και κοσμήματα.

Σύνταξη
ΓΣΕΕ για κακοκαιρία Erminio: Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών ενόψει ακραίων καιρικών φαινομένων
Ελλάδα 31.03.26

Οδηγίες στους εργαζόμενους ενόψει της κακοκαιρίας από τη ΓΣΕΕ - Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών

Η ΓΣΕΕ υπενθυμίζει το πάγιο αίτημά της προς το υπουργείο Εργασίας να θεσπίσει ρυθμίσεις για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και κυρίως απαγορεύσεις για τη μη διακινδύνευση της ασφάλειας των εργοζομένων

Σύνταξη
«Ήσουν γενναία, ανατρεπτική, και επίμονη μέχρι το τέλος» – Συγκίνηση με την επικήδειο του Γιώργου Νταλάρα για την Μαρινέλλα
Το τελευταίο αντίο 31.03.26

«Ήσουν γενναία, ανατρεπτική, και επίμονη μέχρι το τέλος» – Συγκίνηση με την επικήδειο του Γιώργου Νταλάρα για την Μαρινέλλα

Ξεχωριστή στιγμή της τελετής αποτέλεσε ο επικήδειος λόγος του Γιώργου Νταλάρα, ο οποίος, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε για τη σπουδαία ερμηνεύτρια, Μαρινέλλα.

Σύνταξη
Για κατασκοπεία μιλά ο Κεσσές: Η ταυτόχρονη διπλή στόχευση Δένδια – Παπαχελά δεν είναι τυχαία
Υποκλοπές 31.03.26

Για κατασκοπεία μιλά ο Κεσσές: Η ταυτόχρονη διπλή στόχευση Δένδια – Παπαχελά δεν είναι τυχαία

«Τι κοινό έχει ο Νίκος Δένδιας και ο Αλέξης Παπαχελάς. Και οι δύο παγιδεύτηκαν με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στις 20.4.2021 με διάφορα 14 λεπτών», τονίζει χαρακτηριστικά ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές

Σύνταξη
Υποκλοπές: «Δεν μπορώ να ξέρω» λέει ο Π.Μαρινάκης για τη σχέση ΕΥΠ με Predator, θολώνει το κυβερνητικό αφήγημα
Πολιτική 31.03.26

Υποκλοπές: «Δεν μπορώ να ξέρω» λέει ο Π.Μαρινάκης για τη σχέση ΕΥΠ με Predator, θολώνει το κυβερνητικό αφήγημα

Μικρές αλλά αισθητές διαφοροποιήσεις στο μονότονο αφήγημα της κυβέρνησης για τις υποκλοπές που πάντως θέλει να αφήσει πίσω. «Δεν ξέρω» και «δεν είμαι σε θέση να ξέρω» για την ΕΥΠ και το Predator λέει τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που επίσης δεν γνώριζε για τις «κουμπαριές» Λαβράνου με κυβερνητικά στελέχη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τέιλορ Σουίφτ: Αντιμέτωπη με αγωγή για το «The Life of a Showgirl»
Music 31.03.26

Τέιλορ Σουίφτ: Αντιμέτωπη με αγωγή για το «The Life of a Showgirl» – Καταγγελίες για σύγχυση εμπορικού σήματος

Η Τέιλορ Σουίφτ βρίσκεται στο στόχαστρο αγωγής από περφόρμερ του Λας Βέγκας, που υποστηρίζει ότι ο τίτλος του νέου της άλμπουμ απειλεί να επισκιάσει το δικό της κατοχυρωμένο «Showgirl» brand.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Premier League: Η «βιομηχανία» απολύσεων προπονητών και το κόστος των 50 εκατομμυρίων
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Premier League: Η «βιομηχανία» απολύσεων προπονητών και το κόστος των 50 εκατομμυρίων

Από τον Ρούμπεν Αμορίμ έως τον Ιγκόρ Τούντορ, η έλλειψη υπομονής στους πάγκους της Αγγλίας εκτοξεύει τα οικονομικά βάρη των συλλόγων και αναδεικνύει μια βαθύτερη κρίση στρατηγικής

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Κυβερνήτης Μινεσότα προς το στερνοπαίδι του Τραμπ: «Κάνε αυτό που δεν έκανε ο πατέρας σου…»
«Τόλμησέ το» 31.03.26

Κυβερνήτης Μινεσότα προς το στερνοπαίδι του Τραμπ: «Κάνε αυτό που δεν έκανε ο πατέρας σου…»

Με μια έκδηλη αντιπολεμική διάθεση, ο σκληροτράχηλος συμπολεμιστής του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στην ταινία Predator (1988) προκαλεί τον υιό Τραμπ, Barron να κάνει κάτι που ο πατέρας του Ντόναλντ «δεν είχε τον πατριωτισμό να κάνει».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

