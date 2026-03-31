Κουτσούμπας: Τα μέτρα είναι κοροϊδία – Να μην πληρώσει ο ελληνικός λαός τα σπασμένα του πολέμου

«Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν έχει κανένα δικαίωμα να εμφανίζεται ως ουδέτερος παρατηρητής του πολέμου, να αμπελοφιλοσοφεί για την ‘αβεβαιότητα που είναι η μόνη βεβαιότητα’ και να παριστάνει ότι απλά διαχειρίζεται κάποιες επιπτώσεις όσο καλύτερα μπορεί, πάντα ‘με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες’», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, στην ομιλία στη Βουλή για την ΠΝΠ για «την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους».

Ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ ανέδειξε «τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, όσο και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ για την εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ», σημειώνοντας πως «η όποια απόπειρα διαφοροποίησης της ΕΕ από τις ΗΠΑ, δεν έχει σε τίποτα να κάνει με το πραγματικό συμφέρον των λαών ή με καμία, τελοσπάντων, ‘φιλειρηνική πολιτική’. Αλλά μόνο με τις ιδιαίτερες επιδιώξεις που έχουν τα ευρωπαϊκά μονοπώλια, που βλέπουν να χάνουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, μέσα στον ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας για την πρωτοκαθεδρία».

«Χαμένοι οι εργαζόμενοι και οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε ότι «από αυτόν τον πόλεμο χαμένοι βγαίνουν οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι, ενώ κερδισμένοι βγαίνουν οι εφοπλιστές από την εκτίναξη των ναύλων και οι ενεργειακοί και κατασκευαστικοί όμιλοι, οι πρώτοι από τη μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο και από την άνοδο των τιμών και οι δεύτεροι από τη διεκδίκηση κομματιού πίτας από την ανοικοδόμηση των χωρών που σφυροκοπούνται».

«Αυτό είναι το περιβόητο δήθεν ‘εθνικό συμφέρον’ που αναμασάτε, κύριοι και κυρίες της κυβέρνησης και λοιπές αστικές δυνάμεις. Δηλαδή, το ταξικό συμφέρον μιας χούφτας εκμεταλλευτών του μόχθου του ελληνικού λαού», ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας πως «δεν δεχόμαστε να είναι ο ελληνικός λαός αυτός που θα πληρώσει τα σπασμένα του πολέμου, όπως πλήρωσε παλιότερα την οικονομική κρίση του συστήματος, όπως πληρώνει και σήμερα με τη δήθεν ανάπτυξή του, που είναι ανάπτυξη των καπιταλιστικών κερδών, δηλαδή των κερδών των λίγων».

Προσέθεσε, μάλιστα ότι «οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έκλεισαν το 2025 με κέρδη-ρεκόρ 4,65 δισ. ευρώ. Οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο κατέγραψαν τρεις συνεχόμενες χρονιές αύξησης κερδών: 10,3 δισ. ευρώ το 2022, 10,8 δισ. ευρώ το 2023, 11,5 δισ. ευρώ το 2024, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα του 2025 δείχνουν νέα αύξηση των καθαρών κερδών 15%. Να, λοιπόν, που δεν περνάνε όλοι δύσκολα σε αυτή τη χώρα», όπως είπε.

«Τα μέτρα-κοροϊδία έχουν στόχο να στηρίξουν την κερδοφορία μεγάλων ομίλων»

«Τα μέτρα-κοροϊδία, που συζητάμε σήμερα, δεν έχουν στόχο να ανακουφίσουν τους εργαζόμενους, τα λαϊκά νοικοκυριά από τις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου, αλλά να στηρίξουν κυρίως την ήδη μεγάλη κερδοφορία διαφόρων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων», υποστήριξε ο γραμματέας του ΚΚΕ.

Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση «διατηρεί απείραχτους τους δυσβάσταχτους φόρους στα καύσιμα και σε βασικά αγαθά», ενώ «με το μέτρο για το diesel επιδοτεί τους ενεργειακούς ομίλους, τις μεγάλες εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας, και με την επιδότηση στις ναυτιλιακές εταιρείες τούς κάνει κι ένα ακόμα δώρο από τα χρήματα του ελληνικού λαού, με στόχο δήθεν να συγκρατήσουν τις τιμές των εισιτηρίων κοντά στα περσινά επίπεδα, όταν αυτές ήδη είναι πάρα πολύ αυξημένες, ενώ με τα ψίχουλα των δοκιμασμένων pass, έρχεται να επιδοτήσει επί της ουσίας την ακρίβεια».

«Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Το σύνολο των μέτρων για το δίμηνο Απρίλης-Μάης είναι 300 εκατ. ευρώ, όταν τα έσοδα από τον ΦΠΑ, μόνο τον Γενάρη, έφτασαν τα 3,1 δισ. και από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης τα 393 εκατ. ευρώ», ανάφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κουτσούμπας.

«Ο λαός να κάνει πράξη το σύνθημα ‘καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους’»

Κάλεσε τον λαό «να μην δείξει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, να ξεσηκωθεί, να αρνηθεί να πληρώσει τον πόλεμο και να διεκδικήσει όλα εκείνα τα ουσιαστικά και πραγματικά μέτρα ανακούφισής του που προτείνει το ΚΚΕ, όπως κατάργηση του ΕΦΚ στην ενέργεια και του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, πλαφόν στις τιμές καυσίμων και ενέργειας στη χονδρική αγορά, κατάργηση των Χρηματιστηρίων Ενέργειας και απόσυρση της χώρας από το εμπόριο ρύπων, επαναλειτουργία της παραγωγής λιγνίτη, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις με πλήρη επαναφορά ΣΣΕ, κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης και επανένταξη των αυτοαπασχολούμενων στο αφορολόγητο».

Τονίζοντας ότι «για να κερδίσει το παραμικρό ο λαός μας, ακόμα και κάποιες ανάσες ανακούφισης, απαιτείται να χάσει το μεγάλο κεφάλαιο», ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε πως «ο λαός πρέπει να κάνει πράξη το σύνθημα ‘καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους’», προσθέτοντας ότι «παραμένει επίκαιρο και το σύνθημα ‘τα κέρδη τους ή οι ζωές μας’ που ακουγόταν στα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για το έγκλημα των Τεμπών».

Δίκη για Τέμπη: «Ανεπίτρεπτο η κυβέρνηση να συνεχίζει να παίζει με τον πόνο των συγγενών»

Με αφορμή τη συνέχιση, αύριο, Τετάρτη, της δίκης για τα Τέμπη, επισήμανε πως «είναι ανεπίτρεπτο η κυβέρνηση να συνεχίζει να παίζει με τον πόνο των συγγενών θυμάτων» και την κάλεσε «να αφήσει τις υπεκφυγές», ενώ απαίτησε «να δώσει λύσεις, ώστε να μην επαναληφθεί η κατάσταση που επικρατούσε την πρώτη μέρα διεξαγωγής της δίκης με την ακατάλληλη αίθουσα, ενώ επισήμανε ότι μια τέτοια δίκη «δεν μπορεί να διεξάγεται επί της ουσίας ‘κεκλεισμένων των θυρών’ και χωρίς δημοσιότητα, λόγω τεχνικής ανεπάρκειας του χώρου».

Τέλος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας δεσμεύθηκε ότι «το ΚΚΕ στέκεται και θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων, στον Σύλλογό τους, στον αγώνα για να λάμψει πραγματικά η αλήθεια».