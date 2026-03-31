Κουτσούμπας: Τα μέτρα είναι κοροϊδία – Να μην πληρώσει ο ελληνικός λαός τα σπασμένα του πολέμου
Πολιτική Γραμματεία 31 Μαρτίου 2026, 18:08

Κουτσούμπας: Τα μέτρα είναι κοροϊδία – Να μην πληρώσει ο ελληνικός λαός τα σπασμένα του πολέμου

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι «από αυτόν τον πόλεμο χαμένοι βγαίνουν οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι»

Γρίπη των πτηνών H9N2: Το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο στην Ευρώπη

Γρίπη των πτηνών H9N2: Το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο στην Ευρώπη

«Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν έχει κανένα δικαίωμα να εμφανίζεται ως ουδέτερος παρατηρητής του πολέμου, να αμπελοφιλοσοφεί για την ‘αβεβαιότητα που είναι η μόνη βεβαιότητα’ και να παριστάνει ότι απλά διαχειρίζεται κάποιες επιπτώσεις όσο καλύτερα μπορεί, πάντα ‘με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες’», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, στην ομιλία στη Βουλή για την ΠΝΠ για «την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους».

Ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ ανέδειξε «τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, όσο και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ για την εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ», σημειώνοντας πως «η όποια απόπειρα διαφοροποίησης της ΕΕ από τις ΗΠΑ, δεν έχει σε τίποτα να κάνει με το πραγματικό συμφέρον των λαών ή με καμία, τελοσπάντων, ‘φιλειρηνική πολιτική’. Αλλά μόνο με τις ιδιαίτερες επιδιώξεις που έχουν τα ευρωπαϊκά μονοπώλια, που βλέπουν να χάνουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, μέσα στον ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας για την πρωτοκαθεδρία».

«Χαμένοι οι εργαζόμενοι και οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε ότι «από αυτόν τον πόλεμο χαμένοι βγαίνουν οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι, ενώ κερδισμένοι βγαίνουν οι εφοπλιστές από την εκτίναξη των ναύλων και οι ενεργειακοί και κατασκευαστικοί όμιλοι, οι πρώτοι από τη μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο και από την άνοδο των τιμών και οι δεύτεροι από τη διεκδίκηση κομματιού πίτας από την ανοικοδόμηση των χωρών που σφυροκοπούνται».

«Αυτό είναι το περιβόητο δήθεν ‘εθνικό συμφέρον’ που αναμασάτε, κύριοι και κυρίες της κυβέρνησης και λοιπές αστικές δυνάμεις. Δηλαδή, το ταξικό συμφέρον μιας χούφτας εκμεταλλευτών του μόχθου του ελληνικού λαού», ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας πως «δεν δεχόμαστε να είναι ο ελληνικός λαός αυτός που θα πληρώσει τα σπασμένα του πολέμου, όπως πλήρωσε παλιότερα την οικονομική κρίση του συστήματος, όπως πληρώνει και σήμερα με τη δήθεν ανάπτυξή του, που είναι ανάπτυξη των καπιταλιστικών κερδών, δηλαδή των κερδών των λίγων».

Προσέθεσε, μάλιστα ότι «οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έκλεισαν το 2025 με κέρδη-ρεκόρ 4,65 δισ. ευρώ. Οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο κατέγραψαν τρεις συνεχόμενες χρονιές αύξησης κερδών: 10,3 δισ. ευρώ το 2022, 10,8 δισ. ευρώ το 2023, 11,5 δισ. ευρώ το 2024, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα του 2025 δείχνουν νέα αύξηση των καθαρών κερδών 15%. Να, λοιπόν, που δεν περνάνε όλοι δύσκολα σε αυτή τη χώρα», όπως είπε.

«Τα μέτρα-κοροϊδία έχουν στόχο να στηρίξουν την κερδοφορία μεγάλων ομίλων»

«Τα μέτρα-κοροϊδία, που συζητάμε σήμερα, δεν έχουν στόχο να ανακουφίσουν τους εργαζόμενους, τα λαϊκά νοικοκυριά από τις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου, αλλά να στηρίξουν κυρίως την ήδη μεγάλη κερδοφορία διαφόρων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων», υποστήριξε ο γραμματέας του ΚΚΕ.

Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση «διατηρεί απείραχτους τους δυσβάσταχτους φόρους στα καύσιμα και σε βασικά αγαθά», ενώ «με το μέτρο για το diesel επιδοτεί τους ενεργειακούς ομίλους, τις μεγάλες εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας, και με την επιδότηση στις ναυτιλιακές εταιρείες τούς κάνει κι ένα ακόμα δώρο από τα χρήματα του ελληνικού λαού, με στόχο δήθεν να συγκρατήσουν τις τιμές των εισιτηρίων κοντά στα περσινά επίπεδα, όταν αυτές ήδη είναι πάρα πολύ αυξημένες, ενώ με τα ψίχουλα των δοκιμασμένων pass, έρχεται να επιδοτήσει επί της ουσίας την ακρίβεια».

«Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Το σύνολο των μέτρων για το δίμηνο Απρίλης-Μάης είναι 300 εκατ. ευρώ, όταν τα έσοδα από τον ΦΠΑ, μόνο τον Γενάρη, έφτασαν τα 3,1 δισ. και από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης τα 393 εκατ. ευρώ», ανάφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κουτσούμπας.

«Ο λαός να κάνει πράξη το σύνθημα ‘καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους’»

Κάλεσε τον λαό «να μην δείξει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, να ξεσηκωθεί, να αρνηθεί να πληρώσει τον πόλεμο και να διεκδικήσει όλα εκείνα τα ουσιαστικά και πραγματικά μέτρα ανακούφισής του που προτείνει το ΚΚΕ, όπως κατάργηση του ΕΦΚ στην ενέργεια και του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, πλαφόν στις τιμές καυσίμων και ενέργειας στη χονδρική αγορά, κατάργηση των Χρηματιστηρίων Ενέργειας και απόσυρση της χώρας από το εμπόριο ρύπων, επαναλειτουργία της παραγωγής λιγνίτη, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις με πλήρη επαναφορά ΣΣΕ, κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης και επανένταξη των αυτοαπασχολούμενων στο αφορολόγητο».

Τονίζοντας ότι «για να κερδίσει το παραμικρό ο λαός μας, ακόμα και κάποιες ανάσες ανακούφισης, απαιτείται να χάσει το μεγάλο κεφάλαιο», ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε πως «ο λαός πρέπει να κάνει πράξη το σύνθημα ‘καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους’», προσθέτοντας ότι «παραμένει επίκαιρο και το σύνθημα ‘τα κέρδη τους ή οι ζωές μας’ που ακουγόταν στα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για το έγκλημα των Τεμπών».

Δίκη για Τέμπη: «Ανεπίτρεπτο η κυβέρνηση να συνεχίζει να παίζει με τον πόνο των συγγενών»

Με αφορμή τη συνέχιση, αύριο, Τετάρτη, της δίκης για τα Τέμπη, επισήμανε πως «είναι ανεπίτρεπτο η κυβέρνηση να συνεχίζει να παίζει με τον πόνο των συγγενών θυμάτων» και την κάλεσε «να αφήσει τις υπεκφυγές», ενώ απαίτησε «να δώσει λύσεις, ώστε να μην επαναληφθεί η κατάσταση που επικρατούσε την πρώτη μέρα διεξαγωγής της δίκης με την ακατάλληλη αίθουσα, ενώ επισήμανε ότι μια τέτοια δίκη «δεν μπορεί να διεξάγεται επί της ουσίας ‘κεκλεισμένων των θυρών’ και χωρίς δημοσιότητα, λόγω τεχνικής ανεπάρκειας του χώρου».

Τέλος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας δεσμεύθηκε ότι «το ΚΚΕ στέκεται και θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων, στον Σύλλογό τους, στον αγώνα για να λάμψει πραγματικά η αλήθεια».

Καύσιμα: Υπερέσοδα 70 εκατ. ευρώ για το κράτος σε δύο μήνες – Φιλοδώρημα οι επιδοτήσεις

Καύσιμα: Υπερέσοδα 70 εκατ. ευρώ για το κράτος σε δύο μήνες – Φιλοδώρημα οι επιδοτήσεις

Γρίπη των πτηνών H9N2: Το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο στην Ευρώπη

Γρίπη των πτηνών H9N2: Το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο στην Ευρώπη

Κόσμος
Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν δεν θα διαρκέσει πολύ ακόμα –

Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν δεν θα διαρκέσει πολύ ακόμα –

Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Superfood 31.03.26

Η μεγάλη δύναμη των blueberries

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συναλλαγή Σεβαστίδη και Φλωρίδη μπροστά στα μάτια μας – Θέλει να τρομοκρατήσει συγγενείς και συνηγόρους στη δίκη των Τεμπών
Interview 31.03.26

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συναλλαγή Σεβαστίδη και Φλωρίδη μπροστά στα μάτια μας – Θέλει να τρομοκρατήσει συγγενείς και συνηγόρους στη δίκη των Τεμπών

Καταπέλτης η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών, Χριστόφορο Σεβαστίδη. Χαρακτηρίζει χυδαιότητα την επίθεσή του στο πρόσωπό της και τον καταγγέλλει για διαπλοκή και συναλλαγές με την εκάστοτε εξουσία, τονίζοντας ότι έχει καταθέσει μηνύσεις και στον ίδιο και στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γ.Φλωρίδη. Ασκεί σκληρή κριτική για την αίθουσα που διεξάγεται η δίκη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να γίνει καμία δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Απόσπασμα της συνέντευξης Κωνσταντοπούλου που θα δημοσιευθεί αύριο.

Βουλή: «Τεχνητή ένταση» καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ η κυβέρνηση – «Ο πρωθυπουργός δεν ξεφύγει από τα ερωτήματα», απαντά ο Μάντζος
Βουλή 31.03.26

«Τεχνητή ένταση» καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ η κυβέρνηση - «Ο πρωθυπουργός δεν ξεφύγει από τα ερωτήματα», απαντά ο Μάντζος

Κόντρα Μηταράκη - Μάντζου για την απόφαση να μετατεθεί η κρίσιμη συζήτηση για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου στη χώρα μας μετά τη διακοπή των εργασιών της Βουλής για το Πάσχα.

Φάμελλος: Ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης – Με τα λεφτά των πολλών χρηματοδοτεί την αισχροκέρδεια
Βουλή 31.03.26

Φάμελλος: Ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης – Με τα λεφτά των πολλών χρηματοδοτεί την αισχροκέρδεια

Στην Ελλάδα οι επιπτώσεις του πολέμου είναι μεγαλύτερες, είπε ο Σωκράτης Φάμελλος, γιατί η νέα ακρίβεια έρχεται να προστεθεί στην αισχροκέρδεια των καρτέλ της ενέργειας, των τραπεζών και των μεγάλων αλυσίδων

ΠΑΣΟΚ: Πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο «Νίξον» του Μαξίμου δραπετεύει
Κράτος δικαίου 31.03.26

ΠΑΣΟΚ: Πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο «Νίξον» του Μαξίμου δραπετεύει

«Η Βουλή και ο Κανονισμός της δεν θα γίνουν κουρελόχαρτο στα χέρια του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης του», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ για την κυβερνητική απόφαση να διεξαχθεί μετά το Πάσχα η προ ημερησίας συζήτηση που έχει ζητήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης για κράτος δικαίου και υποκλοπές

Τσουκαλάς: Καθαρή και συμβατή η επιλογή συμμάχων της ΝΔ – Με πρώτο βιολί Γεωργιάδη-Πλεύρη, τι να σε πειράξει ο Βελόπουλος
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Τσουκαλάς: Καθαρή και συμβατή η επιλογή συμμάχων της ΝΔ – Με πρώτο βιολί Γεωργιάδη-Πλεύρη, τι να σε πειράξει ο Βελόπουλος

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν απαντάει για ποιο λόγο άλλαξαν τις συνθέσεις με τον κ. Βελόπουλο και για ποιο λόγο ψηφίζουν τον προϋπολογισμό μαζί με τους Σπαρτιάτες. Έχουν κάνει τις επιλογές τους», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Μετά το Πάσχα η συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου – Τι είπαν Μητσοτάκης-Κακλαμάνης για την προ ημερησίας
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Μετά το Πάσχα η συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου – Τι είπαν Μητσοτάκης-Κακλαμάνης για την προ ημερησίας

Την επίμαχη συζήτηση για το κράτος δικαίου έχει ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στις αρχές του περασμένου μήνα, με αφορμή τις σοβαρές εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση
Eurostat 31.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση

«Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για δικαιολογίες. Οι πολίτες κρίνουν από την καθημερινότητά τους - και αυτή δείχνει ότι το κόστος ζωής παραμένει επίμονα υψηλό και η αγοραστική δύναμη συνεχίζει να συρρικνώνεται», λέει το ΠΑΣΟΚ

Για κατασκοπεία μιλά ο Κεσσές: Η ταυτόχρονη διπλή στόχευση Δένδια – Παπαχελά δεν είναι τυχαία
Υποκλοπές 31.03.26

Για κατασκοπεία μιλά ο Κεσσές: Η ταυτόχρονη διπλή στόχευση Δένδια – Παπαχελά δεν είναι τυχαία

«Τι κοινό έχει ο Νίκος Δένδιας και ο Αλέξης Παπαχελάς. Και οι δύο παγιδεύτηκαν με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στις 20.4.2021 με διάφορα 14 λεπτών», τονίζει χαρακτηριστικά ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές

Υποκλοπές: «Δεν μπορώ να ξέρω» λέει ο Π.Μαρινάκης για τη σχέση ΕΥΠ με Predator, θολώνει το κυβερνητικό αφήγημα
Πολιτική 31.03.26

Υποκλοπές: «Δεν μπορώ να ξέρω» λέει ο Π.Μαρινάκης για τη σχέση ΕΥΠ με Predator, θολώνει το κυβερνητικό αφήγημα

Μικρές αλλά αισθητές διαφοροποιήσεις στο μονότονο αφήγημα της κυβέρνησης για τις υποκλοπές που πάντως θέλει να αφήσει πίσω. «Δεν ξέρω» και «δεν είμαι σε θέση να ξέρω» για την ΕΥΠ και το Predator λέει τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που επίσης δεν γνώριζε για τις «κουμπαριές» Λαβράνου με κυβερνητικά στελέχη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δουδωνής: Ντροπή η αδιαφορία της κυβέρνησης για τον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου που καταστρέφεται – Πού είναι ο υπουργός;
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Δουδωνής: Ντροπή η αδιαφορία της κυβέρνησης για τον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου που καταστρέφεται – Πού είναι ο υπουργός;

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Παναγιώτης Δουδωνής, από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας την ότι έχει εγκαταλείψει τον πρωτογενή τομέα

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Η κυβέρνηση προσφέρει γη, ενέργεια και νερό σε data centers των ΗΠΑ χωρίς κανένα αντάλλαγμα
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Η κυβέρνηση προσφέρει γη, ενέργεια και νερό σε data centers των ΗΠΑ χωρίς κανένα αντάλλαγμα

«Η μελέτη αναδεικνύει ένα κρίσιμο κενό στη δημόσια πολιτική: ενώ οι ήδη ανακοινωθείσες επενδύσεις σε data centers αναμένεται να καταναλώνουν ενέργεια ισοδύναμη με το ένα τρίτο των ελληνικών νοικοκυριών, η χώρα εξακολουθεί να στερείται εθνικού σχεδίου», τονίζει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα

Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους των ιερών Προσκυνημάτων
Διπλωματία 31.03.26

Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους των ιερών Προσκυνημάτων

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην ενημέρωση στις ανησυχίες της Αθήνας για την κατάσταση σε Ιράν και Μέση Ανατολή, την κατάσταση στο Λίβανο και την χορήγηση προσωρινής βίζας σε τούρκους πολίτες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η ακτινογραφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Όλοι οι σταυροί και οι συσχετισμοί
Πολιτική 31.03.26

Η ακτινογραφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Όλοι οι σταυροί και οι συσχετισμοί

Τους συσχετισμούς δυνάμεων, τους «πρωταγωνιστές» και τις νέες εσωκομματικές ισορροπίες αποτυπώνει η «ακτινογραφία» της σύνθεσης της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ μετά την ολοκλήρωση της «μαραθώνιας» καταμέτρησης των σταυρών.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: Νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα
Επικαιρότητα 31.03.26

Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: Νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα

Η δημοσιογραφία αποχαιρετά, σήμερα, μία από τις πιο δυνατές πένες της, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο του Θάνου Οικονομόπουλου

Πιερρακάκης: Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις στην τραγωδία των Τεμπών
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Πιερρακάκης: Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις στην τραγωδία των Τεμπών

«Αυτό δεν σημαίνει ότι ασπαζόμαστε το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, αλλά το ότι σεβόμαστε απολύτως τον πόνο των συγγενών των θυμάτων», διευκρίνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή τη δικαστική απόφαση-ορόσημο που επιδικάζει 400.000 ευρώ σε συγγενείς θυμάτων

Νέα Αριστερά: Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά την παραίτηση Χαρίτση
Επικαιρότητα 31.03.26

Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς μετά την παραίτηση Χαρίτση

Αλλαγή «σκυτάλης στη Νέα Αριστερά, μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση - Η Πέτη Πέρκα, βουλευτής Φλώρινας του κόμματος, αναλαμβάνει επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Κωνσταντοπούλου για Σεβαστίδη: Ωμή παρέμβαση υπέρ της κυβέρνησης και εις βάρος της ανεξάρτητης δικαιοσύνης
Τέμπη 31.03.26

Απάντηση Κωνσταντοπούλου σε Σεβαστίδη: Ωμή η παρέμβασή του υπέρ της κυβέρνησης και εις βάρος της ανεξάρτητης δικαιοσύνης

Αιχμηρή απάντηση στην παρέμβαση του προέδρου Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χρήστου Σεβαστίδη, για τη δίκη των Τεμπών έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου που κάνει λόγο για άνευ προηγουμένου παρέμβαση υπέρ της κυβέρνησης

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουγγαρία – Ελλάδα: «Θερμή» ατμόσφαιρα στην Πούσκας Αρένα – Τα «φώτα» στον Σομποσλάι (vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

«Θερμή» ατμόσφαιρα στην Πούσκας Αρένα - Τα «φώτα» στον Σομποσλάι (vid)

Εντυπωσιακή η ατμόσφαιρα στην κατάμεστη Πούσκας Αρένα με τα «βλέμματα» να είναι στραμμένα στον αστέρα της Λίβερπουλ Ντομινίκ Σομποσλάι που αποθεώνεται από τους συμπατριώτες του.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ελλάδα U21 – Γερμανία U21: Αδράνεια στην ελληνική άμυνα, 1-0 οι Γερμανοί (vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Ελλάδα U21 – Γερμανία U21: Αδράνεια στην ελληνική άμυνα, 1-0 οι Γερμανοί (vid)

Η ελληνική άμυνα δεν απομάκρυνε σε ένα κόρνερ των Γερμανών κι έτσι ο Ελ Μάλα βρήκε την ευκαιρία να κάνει το 1-0 για τη Γερμανία μόλις στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης με σκόρερ τον Ελ Μάλα.

ΓΠΚΒ: Εκτροχιάζεται ο πληθωρισμός, υποχωρεί η ανάπτυξη – Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανατρέπουν τις προβλέψεις
Γραφείο Προϋπολογισμού 31.03.26

Εκτροχιάζεται ο πληθωρισμός, υποχωρεί η ανάπτυξη - Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανατρέπουν τις προβλέψεις

Αναθεωρεί χαμηλότερα την πρόβλεψη για την ανάπτυξη το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. «Εκρηκτική» άνοδο θα σημειώσει ο πληθωρισμός. «Οδηγός» ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Ουγγαρία – Ελλάδα
Φιλικό παιχνίδι 31.03.26

LIVE: Ουγγαρία – Ελλάδα

LIVE: Ουγγαρία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης Ουγγαρία – Ελλάδα. Τηλεοπτικά από ALPHA.

Αγρίνιο: Παραδόθηκε 17χρονος που ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον 16χρονο – Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες
Ελλάδα 31.03.26

Αγρίνιο: Παραδόθηκε 17χρονος που ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον 16χρονο – Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες

Ο 17χρονος που δεν είχε ταυτοποιηθεί από την αστυνομική έρευνα αφέθηκε ελεύθερος, καθώς είχε παρέλθει το χρονικό όριο του αυτοφώρου, ενώ αναμένεται να κληθεί το επόμενο διάστημα για τακτική ανάκριση.

«Παλιά σου έλεγαν ότι είσαι παχιά, τώρα σου λένε ότι έχεις φλεγμονή» – Το skinny ως δείγμα υγείας
Ευεξία και ξερό ψωμί 31.03.26

«Παλιά σου έλεγαν ότι είσαι παχιά, τώρα σου λένε ότι έχεις φλεγμονή» - Το skinny ως δείγμα υγείας

Η σκηνοθέτις Chloé Wallace καταγγέλλει την άνοδο του «heroin chic» και του υπερσυντηρητικού βλέμματος που κρύβεται πίσω από την επιστροφή στο skinny πρότυπο ομορφιάς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συναλλαγή Σεβαστίδη και Φλωρίδη μπροστά στα μάτια μας – Θέλει να τρομοκρατήσει συγγενείς και συνηγόρους στη δίκη των Τεμπών
Interview 31.03.26

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συναλλαγή Σεβαστίδη και Φλωρίδη μπροστά στα μάτια μας – Θέλει να τρομοκρατήσει συγγενείς και συνηγόρους στη δίκη των Τεμπών

Καταπέλτης η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών, Χριστόφορο Σεβαστίδη. Χαρακτηρίζει χυδαιότητα την επίθεσή του στο πρόσωπό της και τον καταγγέλλει για διαπλοκή και συναλλαγές με την εκάστοτε εξουσία, τονίζοντας ότι έχει καταθέσει μηνύσεις και στον ίδιο και στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γ.Φλωρίδη. Ασκεί σκληρή κριτική για την αίθουσα που διεξάγεται η δίκη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να γίνει καμία δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Απόσπασμα της συνέντευξης Κωνσταντοπούλου που θα δημοσιευθεί αύριο.

LIVE: Ελλάδα – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Ελλάδα – Γερμανία

LIVE: Ελλάδα – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Γερμανία για τα προκριματικά του Euro U21. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Βουλή: «Τεχνητή ένταση» καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ η κυβέρνηση – «Ο πρωθυπουργός δεν ξεφύγει από τα ερωτήματα», απαντά ο Μάντζος
Βουλή 31.03.26

«Τεχνητή ένταση» καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ η κυβέρνηση - «Ο πρωθυπουργός δεν ξεφύγει από τα ερωτήματα», απαντά ο Μάντζος

Κόντρα Μηταράκη - Μάντζου για την απόφαση να μετατεθεί η κρίσιμη συζήτηση για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου στη χώρα μας μετά τη διακοπή των εργασιών της Βουλής για το Πάσχα.

Δίκη για τα Τέμπη: Αυστηρές οδηγίες και καθολικός έλεγχος στην είσοδο
Ελλάδα 31.03.26

Δίκη για τα Τέμπη: Αυστηρές οδηγίες και καθολικός έλεγχος στην είσοδο

Σύμφωνα με τη διάταξη της Προέδρου έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα, θα διενεργείται έλεγχος εισερχομένων σε συγκεκριμένες θέσεις, κατηγορούμενοι, δικηγόροι, συγγενείς θυμάτων και δημοσιογράφοι στην αίθουσα για τη δίκη για τα Τέμπη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Λάρισα: Βίντεο με τις αλλαγές στην αίθουσα για τη δίκη των Τεμπών – Γκρέμισαν γυψοσανίδες για να αυξηθούν οι θέσεις
Ελλάδα 31.03.26

Λάρισα: Βίντεο με τις αλλαγές στην αίθουσα για τη δίκη των Τεμπών – Γκρέμισαν γυψοσανίδες για να αυξηθούν οι θέσεις

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες με τις αλλαγές στην δικαστική αίθουσα ενόψει της συνέχισης της δίκης Τεμπών, που επαναλαμβάνεται αύριο Τετάρτη 1 Απριλίου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Ο Ολυμπιακός κέρδισε την «παρτίδα» στο ΟΑΚΑ και ο Μπαρτζώκας «κέρδισε» δυο παίκτες
On Field 31.03.26

Ο Ολυμπιακός κέρδισε την «παρτίδα» στο ΟΑΚΑ και ο Μπαρτζώκας «κέρδισε» δυο παίκτες

Οι «μάχες» που ακολουθούν είναι πολλές και ο Μπαρτζώκας κέρδισε χθες πολλά με την επιλογή του Χολ στην δωδεκάδα των πρωταθλητών, αλλά και την εμπιστοσύνη που έδειξε στον Λαρεντζάκη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δήμος της Αττικής κλείνει προληπτικά για δυο ημέρες σχολεία, ΚΑΠΗ και αθλητικούς χώρους
Αυτοδιοίκηση 31.03.26

Δήμος της Αττικής κλείνει προληπτικά για δυο ημέρες σχολεία, ΚΑΠΗ και αθλητικούς χώρους

Κλειστά λόγω προγνωστικών μοντέλων καιρικών συνθηκών όλα τα σχολεία του Δήμου Σαρωνικού και οι παιδικοί σταθμοί, μετά την έκδοση της απόφασης 657/2026 του Δημάρχου Σαρωνικού.

Συνεχίζεται το μυστήριο με τις δύο νεκρές γυναίκες στου Ζωγράφου – Τι έδειξε η νεκροψία
Ελλάδα 31.03.26

Συνεχίζεται το μυστήριο με τις δύο νεκρές γυναίκες στου Ζωγράφου – Τι έδειξε η νεκροψία

Από την νεκροψία - νεκροτομή στις δύο σορούς ο ιατροδικαστής δεν μπόρεσε να εξαγάγει ασφαλή συμπεράσματα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποκλειστεί κάτι για τα αίτια θανάτου των δύο γυναικών μέσα στο διαμέρισμα στου Ζωγράφου

Φάμελλος: Ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης – Με τα λεφτά των πολλών χρηματοδοτεί την αισχροκέρδεια
Βουλή 31.03.26

Φάμελλος: Ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης – Με τα λεφτά των πολλών χρηματοδοτεί την αισχροκέρδεια

Στην Ελλάδα οι επιπτώσεις του πολέμου είναι μεγαλύτερες, είπε ο Σωκράτης Φάμελλος, γιατί η νέα ακρίβεια έρχεται να προστεθεί στην αισχροκέρδεια των καρτέλ της ενέργειας, των τραπεζών και των μεγάλων αλυσίδων

Σάντσεθ για το νόμο του Ισραήλ για θανατική ποινή στους Παλαιστίνιους: Ένα ακόμη βήμα προς το απαρτχάιντ
Κόσμος 31.03.26

Σάντσεθ για το νόμο του Ισραήλ για θανατική ποινή στους Παλαιστίνιους: Ένα ακόμη βήμα προς το απαρτχάιντ

Η Ισπανία βρίσκεται σε διπλωματική αντιπαράθεση με το Ισραήλ μετά την έντονη κριτική της Μαδρίτης ενάντια στην ισραηλινή κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδας της Γάζας.

Βασιλιάς Κάρολος: Υπό πίεση να συναντήσει θύματα του Έπσταϊν στις ΗΠΑ – Στο κάδρο Άντριου και Μάντελσον
Τι θα κάνει; 31.03.26

Βασιλιάς Κάρολος: Υπό πίεση να συναντήσει θύματα του Έπσταϊν στις ΗΠΑ – Στο κάδρο Άντριου και Μάντελσον

Ο βασιλιάς Κάρολος δέχεται πιέσεις από τον βουλευτή Ρο Κάνα να συναντήσει επιζώσες του Τζέφρι Έπσταϊν κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλ

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

