Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Η κυβέρνηση προσφέρει γη, ενέργεια και νερό σε data centers των ΗΠΑ χωρίς κανένα αντάλλαγμα

Η Ομάδα Ψηφιακής Πολιτικής του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει σήμερα, Τρίτη, ένα ολοκληρωμένο κείμενο προτάσεων δημόσιας πολιτικής, με τίτλο «Εθνικό Πλαίσιο για τα Data Centers» (υπολογιστικά κέντρα).

Η μελέτη αναδεικνύει ένα κρίσιμο κενό στη δημόσια πολιτική: ενώ οι ήδη ανακοινωθείσες επενδύσεις σε data centers αναμένεται να καταναλώνουν ενέργεια ισοδύναμη με το ένα τρίτο των ελληνικών νοικοκυριών, η χώρα εξακολουθεί να στερείται εθνικού σχεδίου.

Όπως υπογραμμίζεται, «η σημερινή πολιτική άνευ όρων προσέλκυσης εκθέτει την Ελλάδα σε κινδύνους τεχνολογικής εξάρτησης, ενεργειακής πίεσης, υδατικής ανεπάρκειας και γεωπολιτικού εκβιασμού».

Στην Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε με πλειοψηφία 471-68 υπέρ της τεχνολογικής κυριαρχίας, και πολλές χώρες αναπτύσσουν ήδη σχήματα κυρίαρχου υπολογιστικού νέφους. «Η Ελλάδα, αναπτύσσοντας υποδομές χωρίς ρήτρες κυριαρχίας, κινδυνεύει να βρεθεί εκτεθειμένη», σημειώνεται.

«Η κυβέρνηση προσφέρει γη, ενέργεια και νερό σε data centers τα οποία ανήκουν σε τεχνολογικούς κολοσσούς των ΗΠΑ, χωρίς κανένα αντάλλαγμα για τη χώρα», τονίζει χαρακτηριστικά το Ινσιτούτο Αλέξη Τσίπρα, σε ανάρτησή του, κάνοντας λόγο για «ελάχιστες θέσεις εργασίας. Κανένα ενεργειακό ή περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Καμία εγγύηση ότι η Ελλάδα θα μπορεί να αναπτύσσει τη δική της τεχνητή νοημοσύνη».

«Προτείνουμε ένα Εθνικό Σχέδιο: κάθε παραχώρηση πόρων σε ιδιωτικά data centers να σέβεται πρώτα τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές ανάγκες της χώρας και έπειτα να συνοδεύεται από μετρήσιμες δεσμεύσεις – υπολογιστική ισχύ σε δημόσια χρήση, θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, ενεργειακή ανταποδοτικότητα, τήρηση των κλιματικών μας στόχων», προσθέτει.

Τι προτείνει η μελέτη

Η μελέτη προτείνει τη μεταστροφή του ρόλου της Ελλάδας: από «πρόθυμο οικοδεσπότη» σε ενεργό ρυθμιστή και στρατηγικό επενδυτή. Στον πυρήνα των προτάσεων βρίσκονται πέντε άμεσες προτεραιότητες:

Πρώτον, η εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Υπολογιστικής Ισχύος με τρία σενάρια ανάπτυξης για το 2030, σε σύνδεση με τον ενεργειακό, χωροταξικό και βιομηχανικό σχεδιασμό της χώρας.

Δεύτερον, η θεσμοθέτηση Ρητρών Εθνικής Ωφέλειας, που περιλαμβάνουν Εθνικό Αποθεματικό Υπολογιστικής Ισχύος (10-15% της ισχύος κάθε κέντρου σε GPU-hours για πανεπιστήμια, έρευνα, δημόσιες υπηρεσίες και νεοφυείς επιχειρήσεις), αρχή προσθετικότητας ΑΠΕ κατά ζώνη με αναλογική αποθήκευση ενέργειας, και χωροταξικό μοντέλο ζωνών με δυνατότητα κήρυξης «Ψηφιακού Κορεσμού» στην Αττική και κίνητρα σε περιοχές Δίκαιης Μετάβασης.

Τρίτον, η εισαγωγή Ρητρών Ψηφιακής Κυριαρχίας σε κάθε νέα αδειοδότηση — φορητότητα δεδομένων, ευρωπαϊκή δικαιοδοσία κρίσιμων δεδομένων, σχέδια γεωπολιτικής ανθεκτικότητας — σε ευθυγράμμιση με το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τεχνολογική κυριαρχία.

Τέταρτον, η θεσμοθέτηση Ρητρών Ενεργειακής Ευελιξίας για εγκαταστάσεις άνω των 50 MW, μετατρέποντας τα data centers από παθητικούς καταναλωτές σε ελεγχόμενα στοιχεία ευστάθειας του ενεργειακού συστήματος.

Πέμπτον, η σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Πόρων και Υπολογιστικής Ισχύος με διαφάνεια σε πραγματικό χρόνο, υποχρεωτική δημοσιοποίηση κατανάλωσης και αυτοματοποιημένους μηχανισμούς συμμόρφωσης.

Το βασικό μήνυμα

Ένα σαφές και σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο δεν αποτρέπει τις επενδύσεις· τις αναδιαρθρώνει ποιοτικά. Ο στόχος δεν είναι η μεγιστοποίηση του αριθμού των data centers, αλλά η διαμόρφωση του είδους των επενδύσεων: λιγότερες, αλλά στρατηγικά ισχυρότερες, με μετρήσιμο όφελος για την κοινωνία, την οικονομία και την εθνική ψηφιακή αυτονομία.

Αναλυτικά η πρόταση της Ομάδα Εργασίας Ψηφιακής Πολιτικής του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα:

Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμο σταυροδρόμι: η ταχεία άνοδος των data centers μετατρέπει την υπολογιστική ισχύ σε στρατηγικό πόρο, αλλά και σε πρόκληση για το ενεργειακό σύστημα, τους υδατικούς πόρους και την κοινωνική συνοχή. Η κλίμακα είναι πρωτοφανής: οι ήδη ανακοινωθείσες επενδύσεις αναμένεται να καταναλώνουν ενέργεια ισοδύναμη με το ένα τρίτο των ελληνικών νοικοκυριών. Η σημερινή πολιτική «άνευ όρων προσέλκυσης» χωρίς εθνικό σχέδιο εκθέτει τη χώρα σε κίνδυνο τεχνολογικής εξάρτησης, τοπικών κρίσεων και γεωπολιτικού εκβιασμού. Προτείνουμε μεταστροφή του ρόλου της χώρας: από «πρόθυμο οικοδεσπότη» σε ενεργό ρυθμιστή και στρατηγικό επενδυτή. Η Ελλάδα πρέπει και μπορεί να χτίσει εγχώρια ικανότητα Τεχνητής Νοημοσύνης, να προστατεύσει τα δημόσια αγαθά, και να ενισχύσει την εθνική ψηφιακή αυτονομία. Το πλαίσιο πρέπει να περιλαμβάνει τεχνικά και περιβαλλοντικά όρια, αρχή αυστηρής προσθετικότητας στις ΑΠΕ με αναλογική αποθηκευτική ικανότητα, και χωροταξικό μοντέλο ζωνών που κηρύσσει «Ψηφιακό Κορεσμό» όπου οι πόροι έχουν φτάσει τα όρια.

Παράλληλα, απαιτείται Εθνικό Παρατηρητήριο Πόρων και Υπολογιστικής Ισχύος με διαφάνεια σε πραγματικό χρόνο, αυτοματοποιημένους μηχανισμούς συμμόρφωσης και κοινωνική λογοδοσία. Επίσης, οι δημόσιες υποδομές πρέπει να λειτουργήσουν υπό ενιαία εθνική αρχιτεκτονική και με ρήτρες δημόσιου χαρακτήρα. Διαφορετικά κινδυνεύουν να παραδοθούν σε κατακερματισμό, τεχνολογική απαξίωση ή λειτουργική ιδιωτικοποίηση. Τέλος, η πολιτική για τα data centers πρέπει να υπηρετεί την κοινωνική και ενεργειακή δικαιοσύνη: οι

τοπικές κοινωνίες και το δημόσιο συμφέρον πρέπει να έχουν μετρήσιμη ανταμοιβή για τη διάθεση δημόσιων αγαθών.

Για την άμεση ενεργοποίηση του προτεινόμενου πλαισίου απαιτείται ένα πρώτοσύνολο θεσμικών και σχεδιαστικών παρεμβάσεων:

• Εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Υπολογιστικής Ισχύος και σύνδεση με τον ενεργειακό, χωροταξικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας.

• Εκπόνηση τριών σεναρίων ανάπτυξης για το 2030.

• Θεσμοθέτηση Ρήτρας Εθνικής Ωφέλειας, Εθνικού Αποθεματικού Υπολογιστικής Ισχύος και δεσμευτικού κανονιστικού πλαισίου για μονάδες άνω των 10 MW.

• Θεσμοθέτηση Ρήτρας Ενεργειακής Ευελιξίας για μονάδες άνω των 50 MW.

• Σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Πόρων και Υπολογιστικής Ισχύος εντός υφιστάμενης ρυθμιστικής αρχής και εισαγωγή ρήτρων ψηφιακής κυριαρχίας σε κάθε νέα άδεια.

1. Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ.

Η Ελλάδα δεν πρέπει να εξελιχθεί σε «ενεργειακή μπαταρία» της Ευρώπης για την εκπαίδευση αλγορίθμων χαμηλής κοινωνικής αξίας. Το ζητούμενο είναι η οικοδόμηση ενός συνεκτικού οικοσυστήματος υποδομών, δεδομένων και ανθρώπινου κεφαλαίου που θα επιτρέπει στη χώρα να αναπτύσσει δικά της μοντέλα, να παράγει τεχνολογία, και να διατηρεί τον έλεγχο της ψηφιακής της πορείας. Στρατηγική αυτονομία σημαίνει ότι η χώρα επιλέγει συνειδητά πότε, πώς, και για ποιον αναπτύσσει Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), με προτεραιότητα εφαρμογές υψηλής κοινωνικής αξίας.

Η υπολογιστική ισχύς αποκτά χαρακτηριστικά δημόσιου αγαθού στρατηγικής σημασίας: η πρόσβαση σε αυτή καθορίζει ποιοι μπορούν να καινοτομήσουν και να συμμετάσχουν στην ψηφιακή οικονομία. Σε έναν κόσμο όπου η υπολογιστική ισχύς συγκεντρώνεται ολιγοπωλιακά, η απουσία εθνικού σχεδιασμού οδηγεί αναπόφευκτα σε τεχνολογική εξάρτηση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει την ΤΝ και τις υποδομές υπολογιστικής ισχύος ως πυλώνες κυριαρχίας, μέσω πρωτοβουλιών όπως οι ευρωπαϊκοί υπερυπολογιστές, τα «AI factories» και τη νομοθετική πρωτοβουλία Cloud and AI Development Act (CADA). Η εθνική στρατηγική πρέπει να σχεδιάζεται ως μέρος αυτής της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής. Η Ελλάδα μπορεί να συμβάλει αναλαμβάνοντας στοχευμένους ρόλους: φιλοξενία υποδομών, ανάπτυξη εφαρμογών σε τομείς συγκριτικού πλεονεκτήματος, και παροχή αξιόπιστης ενεργειακής βάσης· όλα με όρους που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

2. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2.1 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ

Η αγορά έχει δεκαπλασιαστεί σε ισχύ (από 5 MW σε 50 MW, με προοπτική τα 120 MW), με επενδύσεις από Microsoft, Google και Digital Realty. Αν συνυπολογιστούν οι ανακοινωθείσες επενδύσεις στο σύνολό τους, η αναμενόμενη κατανάλωση αντιστοιχεί στο ένα τρίτο της ενέργειας που καταναλώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά, ήτοι περίπου 7% της σημερινής συνολικής κατανάλωσης της χώρας. Η προσέγγιση πάσχει από δομικές αδυναμίες:

• Χαμηλή καθαρή ανταποδοτικότητα: Με ταχείες διαδικασίες και ειδικά καθεστώτα, το κράτος παραχωρεί γη, ενεργειακή χωρητικότητα, πρόσβαση σε δίκτυα και φυσικούς πόρους, λαμβάνοντας περιορισμένες θέσεις εργασίας και αβέβαια φορολογικά έσοδα λόγω φορολογικών κινήτρων1.

• Συγκέντρωση και χωροταξική πίεση: Η μεγάλη πλειονότητα των εγκαταστάσεων συγκεντρώνεται στην Αττική (Παιανία, Κορωπί, Μεταμόρφωση, Άγιος Στέφανος, Μαρούσι, Σπάτα), επιβαρύνοντας ένα ήδη κορεσμένο ενεργειακό δίκτυο και αυξάνοντας την πίεση σε υδατικούς και περιβαλλοντικούς πόρους.

• Ενεργειακή και υδατική ένταση: Τα data centers είναι υποδομές συνεχούς λειτουργίας υψηλής ενεργειακής έντασης. Η επιλογή τεχνολογιών ψύξης μεταβάλλει τη σχέση ενέργειας–νερού, μεταφέροντας συχνά το περιβαλλοντικό βάρος από το ένα σύστημα στο άλλο.

• Έλλειψη εθνικού σχεδιασμού: Η αξιολόγηση γίνεται αποσπασματικά ανά έργο, χωρίς ενιαία εκτίμηση σωρευτικών επιπτώσεων σε ενέργεια, νερό, γη και δίκτυα. Παράλληλα, μικρότερες μονάδες υπάγονται σε ελαφρύτερα καθεστώτα αδειοδότησης, περιορίζοντας τον ουσιαστικό έλεγχο.

1 Η διεθνής εμπειρία επιβεβαιώνει τον κίνδυνο: στο Όρεγκον, οι φοροαπαλλαγές data centers ανέρχονται σε 330 εκατ. δολαρίων ετησίως ενώ τα μεγαλύτερα κέντρα απασχολούν λιγότερους από 150 μόνιμους εργαζόμενους. Στη Βιρτζίνια, 56 έργα έλαβαν φοροαπαλλαγές σχεδόν ενός δισ. μόνο το 2023. Πηγές: https://shorturl.at/VSsz5, https://shorturl.at/B5Oqq, https://shorturl.at/cPUOe και https://shorturl.at/ht8Lx

2.2 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Οι δημόσιες πρωτοβουλίες (υπερυπολογιστής «Δαίδαλος» στο Λαύριο, Hellenic AI Factory, σχεδιαζόμενος υπερυπολογιστής στη Δ. Μακεδονία) αναπτύσσονται ως μεμονωμένες νησίδες, χωρίς ενιαία εθνική αρχιτεκτονική διαχείρισης και κατανομής πόρων. Με προκηρύξεις το 2026 και λειτουργία το 2028, κινδυνεύουν να είναι ήδη τεχνολογικά παρωχημένες εάν δεν διασφαλιστεί θεσμική και προμηθευτική ευελιξία για αναβαθμίσεις. Επίσης, η λειτουργία του AI Factory ως Ανώνυμη Εταιρεία εγείρει ερωτήματα για τον δημόσιο

χαρακτήρα του· αξίζει να εξεταστούν εναλλακτικές δομές (π.χ. δημόσια επιχείρηση ειδικού σκοπού). Επιπλέον, χωρίς ρητές ρήτρες δημόσιου συμφέροντος και ενιαίο εθνικό συντονισμό, υπάρχει κίνδυνος λειτουργικής ιδιωτικοποίησης μιας κατεξο χήν δημόσιας υποδομής.

Παράλληλα, οι δημόσιες υπολογιστικές υποδομές δεν μπορούν να λειτουργήσουν απομονωμένα από το δίκτυο που τις συνδέει με το κράτος. Η αδιάλειπτη λειτουργία βασικών μητρώων, πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών αυθεντικοποίησης προϋποθέτει καθολική και ανθεκτική συνδεσιμότητα. Ο εθνικός σχεδιασμός πρέπει να περιλαμβάνει ρητά τη διασύνδεση κτηρίων Δημόσιας Διοίκησης με οπτική ίνα, ενιαίο Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης επόμενης γενιάς, και ενοποίηση ΓΓΠΣΔΔ–ΕΔΥΤΕ σε κοινή αρχιτεκτονική με ανοιχτά πρότυπα.

2.3 ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών καθορίζουν την πραγματική γεωγραφία της ψηφιακής ισχύος. Η ιδιαιτερότητα του Αιγαίου καθιστά απαραίτητη την προσεκτική χωροθέτηση, ενώ ο βυθός δεν υπόκειται σε επαρκή κανονιστική ρύθμιση. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αυξανόμενη ιδιωτική ιδιοκτησία καλωδίων από μεγάλους παρόχους που τα σχεδιάζουν για τα δικά τους data centers. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας ως γεωγραφικού κόμβου αυξάνει την ελκυστικότητα, αλλά χωρίς ενιαία στρατηγική η χώρα κινδυνεύει να λειτουργήσει ως παθητικός διάδρομος διέλευσης δεδομένων και όχι ως βιώσιμα ενεργός κόμβος «ψηφιακής» αξίας.

2.4 ΑΠΕ, ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Οι μεγάλοι πάροχοι απαιτούν συχνά εγγυημένη πρόσβαση σε ΑΠΕ, είτε μέσω αποκλειστικών μακροχρόνιων συμβάσεων αγοράς ενέργειας (PPAs) είτε μέσω ιδιόκτητων μονάδων. Η απαίτηση αυτή δημιουργεί τρία σοβαρά προβλήματα:

1. Χρήση ΑΠΕ σε βάρος του καταναλωτή: Όταν νέες μονάδες ΑΠΕ δεσμεύονται αποκλειστικά για data centers, δεν τροφοδοτούν το δίκτυο και δεν μειώνουν το κόστος ενέργειας για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.

2. Πίεση στις τοπικές κοινωνίες: Η μαζική εγκατάσταση αιολικών και φωτοβολταϊκών σε αγροτικές περιοχές, για να καλύψουν ανάγκες data centers σε αστικά κέντρα, προκαλεί αντιδράσεις. Ο κίνδυνος είναι τα οφέλη να συγκεντρώνονται σε λίγες κερδοσκοπικές εταιρείες, ενώ το κόστος να μετακυλίεται στις τοπικές κοινωνίες.

3. Αναντιστοιχία μεταξύ ΑΠΕ και φορτίων ΤΝ: Τα data centers απαιτούν αδιάλειπτη παροχή (24/7), ενώ οι ΑΠΕ είναι μεταβλητές. Χωρίς επαρκή αποθήκευση, η υπόσχεση για «100% πράσινα» κέντρα παραμένει λογιστική σύμβαση· σε ώρες χαμηλής παραγωγής ΑΠΕ, η ζήτηση καλύπτεται από ορυκτά καύσιμα. Η Ελλάδα στοχεύει σε 61% μερίδιο ΑΠΕ έως το 2030, αλλά αντιμετωπίζει ήδη κορεσμό δικτύου και περικοπές ανανεώσιμης παραγωγής (673 GWh το 2024). Η προσθήκη εκατοντάδων MW φορτίου χωρίς αντίστοιχη επέκταση δικτύου και αποθήκευσης μπορεί να επιδεινώσει το πρόβλημα. Αυτό δημιουργεί ένα φαινομενικό παράδοξο: ταυτόχρονα πλεονάζουσα παραγωγή ΑΠΕ που περικόπτεται και έλλειμμα αξιόπιστης πράσινης ενέργειας για σταθερά φορτία. Το πρόβλημα είναι δομικό (ανεπαρκές δίκτυο, ελλιπής αποθήκευση, χωρική αναντιστοιχία) και όχι ποσοτικό.

2.5 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η άνευ όρων προσέλκυση data centers δεν είναι επιλογή χαμηλού ρίσκου2. Οι εγκαταστάσεις καταναλώνουν ήδη 2-4% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Ιρλανδία η κατανάλωση έφτασε το 21% της εθνικής ζήτησης (2023), οδηγώντας σε πάγωμα νέων αδειών. Στις ΗΠΑ, έργα 98 δισ. δολαρίων μπλοκαρίστηκαν ή καθυστέρησαν, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι λογαριασμοί ρεύματος αυξήθηκαν έως 267% σε πέντε χρόνια. Τα data centers χρησιμοποιούν άνω του 1 δισ. λίτρων νερού ημερησίως παγκοσμίως· ένα κέντρο 100 MW μπορεί να καταναλώνει ποσότητα αντίστοιχη με 2.600 νοικοκυριά. Η Ελλάδα, ακόμη σε πρώιμο στάδιο, μπορεί να επιλέξει προ ληπτικό σχεδιασμό.

2.6 ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026

Οι εξελίξεις του Ιανουαρίου 2026 αποτελούν σημείο καμπής και ενισχύουν δραματικά το

αίτημα για εθνικό πλαίσιο ρύθμισης.

Η αμερικανική στροφή «pay your own way»: Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα ανεχθεί αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος λόγω data centers. Η Microsoft δεσμεύτηκε πρώτη ότι θα πληρώνει υψηλότερα τιμολόγια, πλήρεις φόρους ακινήτων και δεν θα ζητά φοροαπαλλαγές· προνόμια που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδιαπραγμάτευτα. Η αμερικανική κυβέρνηση και 13 πολιτείες ζήτησαν από τον μεγαλύτερο διαχειριστή δικτύου έκτακτη δημοπρασία αξιοπιστίας, ώστε τα data centers να χρηματοδοτήσουν 15-ετείς συμβάσεις νέων μονάδων αξίας 15 δισ. δολαρίων. Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι hyperscalers (δηλ. πάροχοι υπολογιστικού νέφους υπερκλίμακας) «πρέπει να φέρουν τη δική τους παραγωγή ενέργειας». Για την Ελλάδα, αυτό καταρρίπτει το επιχείρημα ότι οι φοροαπαλλαγές αποτελούν προϋπόθεση προσέλκυσης, και δείχνει ότι η μετακύλιση κόστους στον καταναλωτή είναι καίριο ζήτημα.

Η ευρωπαϊκή αφύπνιση: Στις 22 Ιανουαρίου 2026, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία (471-68) ψήφισμα για «τεχνολογική κυριαρχία και ψηφιακή υποδομή», υποστηρίζοντας κριτήρια δημοσίων προμηθειών υπέρ ευρωπαϊκών προϊόντων και υπό θέσπιση νομοθεσία (CADA). Η ΕΕ εξαρτάται κατά 80% από μη ευρωπαϊκές χώρες για ψηφιακά προϊόντα και υποδομές. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ζήτησαν ήδη από αμερικανούς παρόχους να διασφαλίσουν φορητότητα δεδομένων σε τοπικούς παρόχους. Η αγορά ανταποκρίνεται: η Microsoft επέκτεινε συμφωνία με τη γερμανική Delos Cloud (θυγατρική SAP), η Amazon λάνσαρε «sovereign cloud» στη Γερμανία, η Google δημιούργησε κοινοπραξίες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης μιας στη Γαλλία υπό τοπική επιχείρηση.

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα: Κατά ευρωπαίους αξιωματούχους, το χειρότερο σενάριο δεν είναι οι δασμοί αλλά ένα εκτελεστικό διάταγμα των ΗΠΑ που θα διακόπτει την πρόσβαση σε κρίσιμες ψηφιακές υπηρεσίες. Η Ελλάδα, αναπτύσσοντας data centers για αμερικανικές πλατφόρμες χωρίς ρήτρες κυριαρχίας, εκτίθεται σε αυτόν τον κίνδυνο. Οι αναγκαίες ρήτρες (φορητότητα, ευρωπαϊκή δικαιοδοσία κρίσιμων δεδομένων, σχέδιο γεωπολιτικής ανθεκτι κότητας) αναπτύσσονται στην ενότητα 4.3.

3. ΣΕΝΑΡΙΑ 2030

Η σημερινή πολιτική θα καθορίσει αν η Ελλάδα θα εξελιχθεί σε κόμβο στρατηγικής αυτονομίας ή σε ψηφιακή περιφέρεια χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Η επιλογή δεν είναι τεχνοκρατική· είναι βαθιά πολιτική. Διακρίνονται τρία σενάρια:

ΣΕΝΑΡΙΟ 1

Στρατηγική αυτονομία (ο στόχος): Η Ελλάδα εντάσσει τις υποδομές σε ενιαίο εθνικό σχέδιο, ευθυγραμμισμένο με την ευρωπαϊκή στρατηγική. Τα data centers λειτουργούν με ρήτρες εθνικής ωφέλειας και ψηφιακής κυριαρχίας. Εγγυημένη υπολογιστική ισχύς διατίθεται σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, δημόσια διοίκηση και νεοφυείς επιχειρήσεις. Αναπτύσσονται εφαρμογές ΤΝ σε τομείς συγκριτικού πλεονεκτήματος (υγεία, αγροδιατροφή, ενέργεια, πολιτική προστασία, ναυτιλία). Μειώνεται ο κίνδυνος συστημικής εξάρτησης. Δημιουργούνται νέες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και οικοσυστήματα καινοτομίας.

ΣΕΝΑΡΙΟ 2

Παθητική εξάρτηση (η πιθανή πορεία χωρίς παρέμβαση): Η ανάπτυξη συνεχίζεται αποσπασματικά. Δημιουργούνται νησίδες ιδιωτικών εγκαταστάσεων για hyperscalers ενώ το Δημόσιο παραμένει πελάτης ξένων παρόχων. Οι ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την ΤΝ κυρίως ως εισαγόμενο ενδιάμεσο αγαθό και η εγχώρια τεχνογνωσία παραμένει περιορισμένη.

ΣΕΝΑΡΙΟ 3

Ψηφιακή περιφερειοποίηση (ο κίνδυνος): Η Ελλάδα παγιώνεται ως ψηφιακή περιφέρεια χωρίς στρατηγική αυτονομία. Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη οδηγεί σε συμφόρηση δικτύων, αύξηση τιμολογίων, τοπικές κρίσεις υδατικών πόρων, κοινωνικές αντιδράσεις και αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο.

4. ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

4.1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Απαιτείται τεχνικά τεκμηριωμένο Εθνικό Σχέδιο Υπολογιστικής Ισχύος που αποτυπώνει τη ζήτηση σε υπολογιστικούς πόρους (FLOPs, GPU-hours, αποθηκευτική ικανότητα) υπό διαφορετικά σενάρια, καλύπτοντας έρευνα, δημόσια διοίκηση, άμυνα, υγεία και παραγωγική οικονομία. Το Σχέδιο συνδέεται άρρηκτα με τον ενεργειακό σχεδιασμό και επικαιροποιείται τακτικά.

Η ιεράρχηση είναι κρίσιμη: προτεραιότητα έχουν οι πολίτες και οι κρίσιμες υποδομές, ακολουθεί η παραγωγική οικονομία και, στο πλαίσιο αυτό, οι υποδομές ΤΝ. Η αδειοδότηση με γάλων μονάδων δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος της ευστάθειας του δικτύου ούτε να επιδεινώνει την ενεργειακή φτώχεια. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς δύναται να επιβάλλει περιορισμούς ισχύος, χρονικούς περιορισμούς λειτουργίας ή υποχρέωση ιδίας παραγωγής και αποθήκευσης.

Το Σχέδιο ενσωματώνει σαφή υδατική διάσταση: κάθε έργο άνω συγκεκριμένου ορίου ισχύος συνοδεύεται από εκτίμηση υδατικής επάρκειας σε επίπεδο λεκάνης απορροής, με αξιολόγηση σωρευτικών επιπτώσεων και σεναρίων ξηρασίας. Η παροχή νερού δεν ενεργοποιείται αυτομάτως μετά την περιβαλλοντική αδειοδότηση χωρίς κεντρική αξιολόγηση επάρκειας. Απαιτείται υποχρεωτική δημοσιοποίηση δεδομένων κατανάλωσης, σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων καιιεράρχηση χρήσεων με προτεραιότητα την ύδρευση και τη

γεωργία.

4.2 ΡΗΤΡΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Η πρόσβαση σε γη, ενεργειακή ισχύ, υδατικούς πόρους και δικτυακές υποδομές συνιστά αξιοποίηση στρατηγικών εθνικών πόρων/αγαθών. Κάθε data center άνω των 5 MW υπάγεται σε υποχρεώσεις εθνικής ωφέλειας, αναπόσπαστο όρο της επένδυσης και της λειτουργίας.

Εθνικό Αποθεματικό Υπολογιστικής Ισχύος: Κάθε επενδυτής αποδίδει προκαθορισμένο ποσοστό ετήσιας υπολογιστικής ισχύος (σε GPU-hours ή ισοδύναμο) στο Εθνικό Αποθεματικό. Η υποχρέωση αφορά δέσμευση υπολογιστικών πόρων, χωρίς πρόσβαση του Δημοσίου σε εμπορικά δεδομένα ούτε παρέμβαση στις ιδιωτικές υπολογιστικές εργασίες. Το αποθεματικό λειτουργεί ως μηχανισμός κοινωνικής ανταποδοτικότητας για τη χρήση εθνικών πόρων από ιδιωτικές υποδομές ΤΝ και αξιοποιείται για πανεπιστημιακή έρευνα, εφαρμογές υγείας, πολιτική προστασία, δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων.

Τοπικές αντισταθμίσεις: Όπου η λειτουργία δημιουργεί τοπική επιβάρυνση (ενεργειακή, υδατική, χωροταξική), ο επενδυτής υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις: ενίσχυση ενεργειακών και υδατικών υποδομών, αποθήκευση ενέργειας, ή αξιοποίηση απορριπτόμενης θερμότητας. Η τοπική αντιστάθμιση λειτουργεί συμπληρωματικά προς το Εθνικό Αποθεματικό και δεν το υποκαθιστά.

Υποχρεωτική χρέωση δεσμευμένης ισχύος: Για τη διασφάλιση των δημόσιων εσόδων, οι επενδυτές οφείλουν να πληρώνουν για το σύνολο της ισχύος που δεσμεύουν στο δίκτυο, ανεξάρτητα από την πραγματική τους κατανάλωση. Με τον τρόπο αυτό, ο επενδυτής που κλείνει χώρο στο δίκτυο τον πληρώνει είτε τον χρησιμοποιεί είτε όχι, όπως ένα ενοίκιο που οφείλεται ανεξαρτήτως χρήσης του χώρου. Έτσι καλύπτεται το κόστος διαθεσιμότητας που επωμίζεται το σύστημα και αποφεύγεται η κερδοσκοπική δέσμευση χωρητικότητας εις βάρος άλλων χρηστών.

Αρχή προσθετικότητας κατά ζώνη: Η προσθετικότητα αποτελεί πυλώνα του πλαισίου, αλλά εφαρμόζεται διαφοροποιημένα ανάλογα με τα τοπικά χαρακτηριστικά:

• Ζώνες υψηλού κορεσμού ΑΠΕ (περιοχές με σημαντικές περικοπές παραγωγής): Η προσθετικότητα μπορεί να εκπληρώνεται εν μέρει μέσω απορρόφησης πλεονάζουσας παραγωγής, υπό τον όρο ότι ο επενδυτής χρηματοδοτεί αναλογική αποθήκευση και ενίσχυση δικτύου, ώστε η νέα ζήτηση να μειώνει αποδεδειγμένα τις περικοπές. Η πραγματική «προσθετικότητα» εδώ δεν είναι περισσότερες ΑΠΕ που θα περικοπούν, αλλά υποδομές που καθιστούν αξιοποιήσιμη την υπάρχουσα παραγωγή.

• Ζώνες χαμηλού κορεσμού με δικτυακή επάρκεια (π.χ. περιοχές Δίκαιης Μετάβασης): Αυστηρή προσθετικότητα· ο επενδυτής τεκμηριώνει ότι η ενέργεια προέρχεται από νέες μονάδες ΑΠΕ κατασκευασμένες ειδικά για την εγκατάσταση. Η δέσμευση υφιστάμενης παραγωγής μέσω αποκλειστικών μακροχρόνιων συμβάσεων αγοράς ενέργειας χωρίς νέα εγκατάσταση δεν συνιστάσυμμόρφωση.

• Ζώνες δικτυακής ανεπάρκειας: Η αδειοδότηση προϋποθέτει, πέρα από προσθετικότητα ΑΠΕ, δέσμευση συγχρηματοδότησης αναβάθμισης δικτύου σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς. Σε κάθε ζώνη ισχύουν δύο οριζόντιες υποχρεώσεις: (α) υποχρεωτική αποθηκευτική ικανότητα αναλογική προς την ισχύ του κέντρου, και (β) χρονικό πλαίσιο σταδιακής συμμόρφωσης έξι ετών από την ενεργοποίηση (κατά το πρότυπο Ιρλανδίας), με στόχο κάλυψη τουλάχιστον 80% της ετήσιας κατανάλωσης από πρόσθετες ΑΠΕ και ενδιάμεσους ελεγχόμενους σταθμούς. Η αξιολόγηση ανατίθεται στη Μονάδα Υπολογιστικών Υποδομών, βάσει του ενεργειακού χάρτη ζωνών του Εθνικού Παρατηρητηρίου.

Κίνητρα για εφαρμογές υψηλής κοινωνικής αξίας: Το κράτος δεν προβαίνει σε τεχνικό έλεγχο εφαρμογών σε ιδιωτικά υπολογιστικά νέφη. Θεσπίζει, όμως, συμβατικά και οικονομικά κίνητρα (φορολογικά, προτεραιότητα σε δημόσιες συμβάσεις, ευνοϊκότεροι όροι) για τη διάθεση πόρων σε εφαρμογές όπως ιατρική διάγνωση, διαχείριση φυσικών καταστροφών, εκπαίδευση και κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες.

Δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας: Το data center αντιμετωπίζεται ως κόμβος γύρω από τον οποίο αναπτύσσονται συνεργασίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις. Κάθε εγκατάσταση άνω των 5MW οφείλει κατ’ ελάχιστον: να δέχεται ετησίως φοιτητές συναφών σχολών για διπλωματική εργασία ή πρακτική άσκηση με τεχνικό επιβλέποντα· να παρέχει πρόσβαση σε παραγωγικά περιβάλλοντα μέσω ελεγχόμενου δοκιμαστικού πλαισίου (sandbox)· να χρηματοδοτεί επαγγελματικές πιστοποιήσεις σε σχετικούς τομείς· και να καλύπτει το κόστος εξετάσεων για αυτές τις πιστοποιήσεις.

Επιπρόσθετα, κάθε νέα δημόσια επένδυση σε υπολογιστικό νέφος, υπερυπολογιστικές υποδομές και ΤΝ πρέπει να βασίζεται σε ανοιχτά πρότυπα και διαλειτουργικές αρχιτεκτονικές, με υποχρεωτική αιτιολόγηση κάθε απόκλισης. Η χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα δεν είναι μόνο τεχνική επιλογή αλλά όρος αποφυγής εγκλωβισμού σε ιδιόκτητες πλατφόρμες και ενίσχυσης της εθνικής ψηφιακής κυριαρχίας.

4.3 ΡΗΤΡΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

Ευθυγραμμιζόμενη με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη νομοθετική πρωτοβουλία CADA, η Ελλάδα θεσπίζει υποχρεωτικές ρήτρες ψηφιακής κυριαρχίας στις άδειες λειτουργίας μεγάλων data centers:

• Φορητότητα: Τεχνικά εφικτή μετάβαση δεδομένων και υπηρεσιών σε εναλλακτικό ευρωπαϊκό πάροχο εντός ρητών χρονικών ορίων.

• Ευρωπαϊκή δικαιοδοσία κρίσιμων δεδομένων: Δεδομένα δημόσιας διοίκησης, υγείας, ενέργειας και εθνικής ασφάλειας διαχειρίζονται αποκλειστικά σε υποδομές υπό ευρωπαϊκή δικαιοδοσία, εκτός εφαρμογής εξωευρωπαϊκής νομοθεσίας (π.χ. US CLOUD Act).

• Έλεγχος κλειδιών κρυπτογράφησης: Για τα πλέον κρίσιμα δεδομένα, τα κλειδιά τελούν υπό τον έλεγχο του φορέα–πελάτη ή εξουσιοδοτημένου φορέα εντός ΕΕ.

• Σχέδιο γεωπολιτικής ανθεκτικότητας: Δεσμευτικό σχέδιο συνέχειας λειτουργίας σε περίπτωση αποκοπής πρόσβασης (π.χ. εκτελεστικό διάταγμα τρίτης χώρας), συμπεριλαμβανομένης δυνατότητας μεταφοράς υποδομών σε τοπικό φορέα.

• Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΤΝ (AI Act): Κάθε κέντρο που φιλοξενεί εφαρμογές ΤΝ υψηλού κινδύνου ή μοντέλα γενικού σκοπού υπόκειται σε υποχρέωση τεκμηρίωσης συμμόρφωσης, ως προϋπόθεση ανανέωσης άδειας, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Εποπτείας Αγοράς ΤΝ. Η υποχρέωση δεν μετατρέπει τον πάροχο σε υπεύθυνο συμμόρφωσης για τους πελάτες του, αλλά εξασφαλίζει τεκμηρίωση κατηγοριών φορτίων και συνεργασία σε περίπτωση ελέγχου. Οι ρήτρες αυτές δεν αποτελούν θεωρητική πρόβλεψη: ο CTO του Gaia-X διατυπώνει ευθέως ότι κανένας αμερικανικός πάροχος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν θα αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα, ενώ γερμανικές, γαλλικές και ολλανδικές κυβερνήσεις αναπτύσσουν ήδη σχήματα κυρίαρχου υπολογιστικού νέφους.

4.4 ΡΗΤΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ

Ευθυγραμμιζόμενη με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για ανθεκτικότητα ενεργειακών συστημάτων και απόκριση ζήτησης, η Ελλάδα θεσπίζει υποχρεωτικές ρήτρες ενεργειακής ευελιξίας, μετατρέποντας τα data centers από παθητικούς καταναλωτές σε ελεγχόμενα στοιχεία ευστάθειας:

• Ελάχιστη υποχρεωτική ευελιξία φορτίου: Κάθε εγκατάσταση άνω των 50 MW διασφαλίζει ότι τουλάχιστον το 30% του υπολογιστικού φορτίου είναι τεχνικά διαθέσιμο για ελεγχόμενη μείωση, με απόκριση εντός πέντε λεπτών, διατήρηση τουλάχιστον δύο ωρών, ελάχιστη ετήσια διαθεσιμότητα 95% και απόκλιση μικρότερη του ±5%.

• Υποχρεωτικό σύστημα ενεργειακής διαχείρισης: Πιστοποιημένο Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης με τηλεμετρία σε πραγματικό χρόνο, αυτοματοποιημένη επικοινωνία με τον Διαχειριστή, ενεργειακά ευαίσθητος προγραμματισμός εργασιών και ικανότητα αναστολής μη κρίσιμων φορτίων (εκπαίδευση μοντέλων ΤΝ, ομαδική επεξεργασία). Η συμμόρφωση βασίζεται σε αυτοματοποιημένους μηχανισμούς, όχι χειροκίνητες διαδικασίες.

• Συμμετοχή σε μηχανισμούς ευελιξίας: Υποχρεωτική ένταξη σε απόκριση ζήτησης ή μηχανισμοί επάρκειας ισχύος. Η παροχή υπηρεσιών αποζημιώνεται· η μη συμμόρφωση συνεπάγεται ρήτρες ή περιορισμό δικαιωμάτων σύνδεσης.

• Συμπληρωματική αποθήκευση: Κάθε εγκατάσταση άνω των 100 MW διαθέτει αποθηκευτική ικανότητα ίση τουλάχιστον με μισή ώρα του ευέλικτου φορτίου, για ταχεία εξομάλυνση μεταβολών και υποστήριξη υπηρεσιών συχνότητας.

• Σχέδιο ενεργειακής ανθεκτικότητας: Δεσμευτικό σχέδιο λειτουργικής συνέχειας σε περίπτωση ενεργειακής κρίσης, με σαφείς βαθμίδες περιορισμού φορτίου, χρόνους απόκρισης και επίπεδα προτεραιοποίησης υπηρεσιών. Η ταχεία ανάπτυξη AI υποδομών οδηγεί σε συγκεντρωμένα φορτία εκατοντάδων MW που σε περιόδους αιχμής μπορούν να επιβαρύνουν το σύστημα κατά 2-4% της ζήτησης. Σε εθνικό σύστημα αιχμής 10 GW, η δυνατότητα μείωσης 300 MW από συστάδα 1 GW ισοδυναμεί με ουσιαστική απορρόφηση μεταβολών. Τα μεγάλα data centers αποτελούν από τις λίγες υποδομές με εγγενή δυνατότητα χρονικής μετατόπισης φορτίου, χωρίς απώλεια λειτουργικότητας· η θεσμοθέτηση υποχρεωτικής ευελιξίας μετατρέπει αυτή τη δυνατότητα σε συλλογικό όφελος για το ενεργειακό σύστημα.

4.5 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΡΙΑ

Ο σχεδιασμός ακολουθεί αρχή αυτοματοποιημένης ρύθμισης: κάθε εγκατάσταση υποχρεούται να διαθέτει πιστοποιημένους μετρητές (ενέργειας, νερού, θερμοκρασίας) που μεταδίδουν δεδομένα αυτομάτως στο Παρατηρητήριο. Η υπέρβαση ορίων ενεργοποιεί αυτοματοποιημένη ειδοποίηση και, μετά από προκαθορισμένο περιθώριο, κυρώσεις· χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση. Ο ανθρώπινος έλεγχος επικεντρώνεται αποκλειστικά στις ενστάσεις, τις εξαιρέσεις και τη στρατηγική αξιολόγηση.

Επίσης, η κατανάλωση ενέργειας και νερού καθίσταται δημόσια πληροφορία, με αυτοματοποιημένους μηχανισμούς κυρώσεων. Τεχνικοί δείκτες: WUE < 0,4 L/kWh, απαγόρευση χρήσης πόσιμου νερού σε περιοχές υδατικού στρες· PUE < 1,2 για νέες υποδομές hyperscalers· υποχρεωτική υδρόψυξη για φορτία υψηλής πυκνότητας και σχεδιαστική ετοιμότητα για ανάκτησηθερμότητας. Η ανάκτηση θερμότητας εφαρμόζεται ήδη σε Δανία, Φινλανδία, Σουηδία και Ιρλανδία για τηλεθέρμανση.

Για την Ελλάδα, η αξιοποίησή της προϋποθέτει χωροταξικό σχεδιασμό που τοποθετεί εγκαταστάσεις σε εγγύτητα με δίκτυα θέρμανσης ή βιομηχανικούς χρήστες· προϋπόθεση που ενισχύει την προτεραιοποίηση περιοχών Δίκαιης Μετάβασης, όπου τέτοιες υποδομές υφίστανται ήδη. Οι τεχνικοί δείκτες και τα κατώφλια που αναφέρονται στο παρόν πλαίσιο αποτελούν ενδεικτικές τιμές πολιτικής, βασισμένες στη διεθνή εμπειρία και τις πρακτικές κρατών μελών της ΕΕ, και μπορούν να εξειδικεύονται περαιτέρω μέσω κανονιστικών πράξεων.

4.6 ΧΩΡΟΤΑΞIΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚEΝΤΡΩΣΗ

Η χωροθέτηση εντάσσεται σε μοντέλο ζωνών. Σε περιοχές κορεσμού (Αττική, άνυδρα νησιά) κηρύσσεται «Ψηφιακός Κορεσμός» με αναστολή νέων αδειών για hyperscalers· επιτρέπονται μόνο μονάδες τοπικής εξυπηρέτησης (<2 MW). Η χωροταξική ρύθμιση πηγάζει και από τεκμηριωμένες σωρευτικές επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες.

Η διεθνής εμπειρία3 καταγράφει τρεις επαναλαμβανόμενες εξωτερικότητες: χρόνιο θόρυβο από συστήματα ψύξης (στη Βιρτζίνια, κάτοικοι αναφέρουν αϋπνία με ιδιωτικό κόστος ηχομόνωσης δεκάδων χιλιάδων δολαρίων)· εκτόξευση τιμών γης και ενοικίων (στο Abilene του Τέξας +20% σε ένα έτος)· και πίεση σε υδατικούς πόρους (στην Αριζόνα, εγκαταστάσεις Microsoft θα καταναλώνουν 1,83 δισ. γαλόνια νερού ετησίως σε περιοχή ξηρασίας). Για την Αττική, όπου υπάρχει ήδη στεγαστική κρίση, ενεργειακή συμφόρηση και εποχιακή λειψυδρία, αυτές δεν αποτελούν μακρινό προηγούμενο αλλά ρεαλιστική πρόβλεψη.

Αντίθετα, σε περιοχές Δίκαιης Μετάβασης (π.χ., Δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη) με ισχυρά δίκτυα, βιομηχανικό νερό και δυνατότητες τηλεθέρμανσης, παρέχεται ταχεία αδειοδότηση και στοχευμένα κίνητρα. Η προτεραιοποίηση της περιφέρειας αποτελεί συνειδητή επιλογή βιομηχανικής πολιτικής: σε περιοχές με διαθέσιμη ισχύ και ανάγκη ανασυγκρότησης, η εγκατάσταση υποδομών ΤΝ μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης τοπικών οικοσυστημάτων καινοτομίας. Η χώρα διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει υποδομές όπου η ενεργειακή ή υδατική επάρκεια δεν διασφαλίζεται. Οι ρυθμίσεις ευθυγραμμίζονται με πρακτικές κρατών μελών της ΕΕ και αντιμετωπίζουν τη χωροθέτηση ως ζήτημα βιομηχανικής πολιτικής και ενεργειακού σχεδιασμού.

4.7 ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚO ΠΛΑIΣΙΟ

Εντός υφιστάμενης ρυθμιστικής αρχής (π.χ. ΡΑΕ ή ΕΕΤΤ) συστήνεται ειδική Μονάδα Υπολογιστικών Υποδομών και Ψηφιακής Κυριαρχίας, που λειτουργεί ως αποκλειστικό σημείο επαφής για κάθε επενδυτή. Ο επενδυτής υποβάλλει μία ολοκληρωμένη αίτηση μέσω ψηφιακής πλατφόρμας· κάθε περαιτέρω διαβούλευση με υπουργεία, διαχειριστές δικτύου ή άλλες αρχές πραγματοποιείται εσωτερικά. Θεσπίζονται ρητές προθεσμίες γνωμοδότησης και μηχανισμός σιωπηρής έγκρισης. Η Μονάδα λειτουργεί με ελαφρύ διοικητικό αποτύπωμα: η συνεχής συμμόρφωση ελέγχεται μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος του Παρατηρητηρίου και όχι μέσω επιτόπιων επιθεωρήσεων ή περιοδικών ελέγχων.

Η Μονάδα αναλαμβάνει:

• Έκδοση ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας.

• Αξιολόγηση σωρευτικών επιπτώσεων (ενεργειακών, περιβαλλοντικών, χωροταξικών) και απαιτήσεων προσθετικότητας-αποθήκευσης.

• Συμβατική ενσωμάτωση ρητρών εθνικής ωφέλειας και ψηφιακής κυριαρχίας.

• Έγκριση σχεδίων φορητότητας και επιχειρησιακής συνέχειας.

• Πιστοποίηση συμμόρφωσης με απαιτήσεις ευρωπαϊκής δικαιοδοσίας.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός υλοποιείται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Υπολογιστικής Ισχύος, που καθορίζει ανώτατα όρια ισχύος ανά ζώνη, προβλέπει κήρυξη «Ψηφιακού Κορεσμού» και δημοσιοποιεί διαθέσιμη ενεργειακή χωρητικότητα. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς διατυπώνει δεσμευτικούς τεχνικούς όρους σύνδεσης μέσω της Μονάδας.

Ο φορέας διαχείρισης του Εθνικού Αποθεματικού Υπολογιστικής Ισχύος λειτουργεί εντός ή υπό την εποπτεία της Μονάδας, με διαφανή κριτήρια πρόσβασης και ετήσιο απολογισμό. Το Εθνικό Παρατηρητήριο αναλαμβάνει τη συνεχή παρακολούθηση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, τη δημοσιοποίηση κατανάλωσης και την ενεργοποίηση κυρώσεων.

5. ΣΥΜΠEΡΑΣΜΑ ΚΑΙ AΜΕΣΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ

Η ΤΝ μπορεί να αποτελέσει μοχλό κοινωνικής ευημερίας μόνο εφόσον αναπτυχθεί με τεχνική επάρκεια, θεσμική λογοδοσία και διαφάνεια. Οι γεωπολιτικές ανατροπές του Ιανουαρίου 2026 καταδεικνύουν ότι ακόμη και χώρες με φιλοεπενδυτική παράδοση θέτουν πλέον σαφή όρια και κανόνες για την ανάπτυξη υποδομών ΤΝ. Η πρόοδος δεν μετριέται μόνο σε MW ή FLOPs, αλλά στην ικανότητα της ΤΝ να επιλύει συλλογικά προβλήματα χωρίς να υπονομεύει τα ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά θεμέλια.

Ένα τέτοιο πλαίσιο δεν στοχεύει στη μεγιστοποίηση του αριθμού των data centers, αλλά στη διαμόρφωση του είδους των επενδύσεων. Η ύπαρξη σαφών, σταθερών κανόνων καθιστά τη χώρα ελκυστική για επενδυτές που επιδιώκουν μακροπρόθεσμη παρουσία εντός της ΕΕ, θεσμική ασφάλεια και γεωπολιτική ανθεκτικότητα. Το αποτέλεσμα δεν θα είναι η απουσία επενδύσεων, αλλά η ποιοτική τους αναδιάρθρωση: λιγότερες, αλλά στρατηγικά ισχυρότερες.

ΠEΝΤΕ AΜΕΣΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ:

1. Εθνικό Σχέδιο Υπολογιστικής Ισχύος: Εκπόνηση σχεδίου με τρία σενάρια (βασικό, ανάπτυξης, στρατηγικής κυριαρχίας) και σύνδεσή του με τον ενεργειακό, χωροταξικό και βιομηχανικό σχεδιασμό της χώρας.

2. Ρύθμιση με όρους εθνικής ωφέλειας: Δεσμευτικό πλαίσιο για μονάδες άνω των 10 MW. Εφαρμογή αρχής προσθετικότητας ΑΠΕ κατά ζώνη με αναλογική αποθήκευση. Θεσμοθέτηση Εθνικού Αποθεματικού Υπολογιστικής Ισχύος (10-15%). Χωροταξικές ζώνες με δυνατότητα «Ψηφιακού Κορεσμού» για την Αττική. Κίνητρα σε περιοχές Δίκαιης Μετάβασης. Τομεακά κέντρα έρευνας και ανάπτυξης σε συνεργασία με πανεπιστήμια.

3. Ρήτρες ψηφιακής κυριαρχίας: Υποχρεωτική ενσωμάτωση ρητρών φορητότητας, ευρωπαϊκής δικαιοδοσίας κρίσιμων δεδομένων και σχεδίων γεωπολιτικής ανθεκτικότητας σε κάθε νέα αδειοδότηση, σε ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο τεχνολογικής κυριαρχίας. Θεσμοθέτηση μηχανισμού διασύνδεσης με την Εθνική Αρχή Εποπτείας του AI Act (Κανονισμός ΤΝ).

4. Ρήτρες ενεργειακής ευελιξίας: Υποχρεωτικός μηχανισμός για εγκαταστάσεις άνω των 50 MW: τουλάχιστον 30% του υπολογιστικού φορτίου διαθέσιμο ως μειώσιμο φορτίο εντός πέντε λεπτών, με δυνατότητα διατήρησης τουλάχιστον δύο ωρών. Πιστοποιημένο Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ) με αυτοματοποιημένη τηλεμετρία. Αναλογική αποθήκευση και συμμετοχή σε μηχανισμούς απόκρισης ζήτησης.

5. Διαφάνεια ως μόνιμος κανόνας: Σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου, υποχρεωτική δημοσιοποίηση κατανάλωσης ενέργειας και νερού, ανεξάρτητος έλεγχος συμμόρφωσης και αυτοματοποιημένες κυρώσεις.

Με τις παρεμβάσεις αυτές, η Ελλάδα μπορεί να μετατρέψει την πρόκληση των data centers σε ευκαιρία: να χτίσει εγχώρια ικανότητα ΤΝ, να προστατεύσει κρίσιμους πόρους, και να ενισχύσει την εθνική και ευρωπαϊκή ψηφιακή αυτονομία.

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας Ψηφιακής Πολιτικής, Τεχνητής Νοημοσύνης και Καινοτομίας του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα:

Βαγγέλης Κανούλας: Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης, Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ.

Σπύρος Κασάπης: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αστροφυσικής, Πανεπιστήμιο Πρίνστον.

Δώρα Κοτσακά: Ερευνήτρια, Δρ. Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αναπληρώτρια Συντονίστρια ΙΑΤ.

Βασίλης Κωστάκης: Καθηγητής Τεχνολογικής Διακυβέρνησης και Βιωσιμότητας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Τάλιν, Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

Άρης Μαγκλάρας: Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Αρχιτέκτονας Λογισμικού.

Γραμματή Πάντζιου: Καθηγήτρια Αλγορίθμων, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.