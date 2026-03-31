Για κατασκοπεία μιλά ο Κεσσές: Η ταυτόχρονη διπλή στόχευση Δένδια – Παπαχελά δεν είναι τυχαία

Με μία χαρακτηριστικά ανάρτηση, ο δικηγόρος θυμάτων των υποκλοπών, Ζαχαρίας Κεσσές, κάνει λόγο για κατασκοπεία που σχετίζεται με τη γεωστρατηγική διεθνή σχέση της χώρας μας ή για «εσωκομματική αντικατασκοπεία», όπως σημειώνει, παραθέτοντας περιστατικά ταυτόχρονης παρακολούθησης από το Predator του Νίκου Δένδια και του Αλέξη Παπαχελά, ενώ υπογραμμίζει πως και στις δύο περιπτώσεις «πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες».

«Τι κοινό έχει ο Νίκος Δένδιας και ο Αλέξης Παπαχελάς. Και οι δύο παγιδεύτηκαν με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στις 20.4.2021 με διάφορα 14 λεπτών», τονίζει ο κ. Κεσσές, εξηγώντας πως «εκείνες τις ημέρες ο Ν. Δένδιας ως υπουργός Εξωτερικών είχε μόλις επιστρέψει από την επίσκεψη στην Τουρκία, όπου έλαβε χώρα η περίφημη επεισοδιακή συνέντευξη τύπου στην Άγκυρα με τον υπουργό Εξωτερικών Τσαβούσογλου, με εκατέρωθεν αντεγκλήσεις».

Και προσθέτει ότι «παράλληλα, ο Α. Παπαχελάς στις 18.4.2021 δημοσίευε στην εφημερίδα Καθημερινή το άρθρο του με τίτλο ‘Ελληνοτουρκικά, έφθασε η στιγμή της αλήθειας’, όπου σημείωνε ότι δεν μπορούμε να τα ‘βρούμε’ με την Τουρκία. Αντίστοιχα, λίγες ημέρες νωρίτερα είχε αρθρογραφήσει με τίτλο ‘Η Ελλάδα στη νέα γεωπολιτική σκακιέρα’, όπου αναδείκνυε την ανάγκη για προσαρμογή του δόγματος εξωτερικής πολιτικής.

«Η ταυτόχρονη διπλή στόχευση των ανωτέρω δεν είναι τυχαία»

Ο Ζαχαρίας Κεσσές επισημαίνει ότι «το ίδιο βλέπουμε να επαναλαμβάνεται στις 6.7.2021 όπου πάλι παγιδεύονται και οι δύο με διαφορά λίγων ωρών. Εκείνη την ημέρα ο Ν. Δένδιας είναι σε επίσημη επίσκεψη στην Ουκρανία, όπου διατυπώνει αιχμές κατά της ουκρανικής κυβέρνησης για την θετική της στάση έναντι της Τουρκίας και τις πολύ εγκάρδιες δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου για τον Ερντογάν. Παράλληλα ο Α. Παπαχελάς έχει δημοσιεύσει ένα σημαντικό podcast με τίτλο ‘Η αλφαβήτα των ελληνοτουρκικών σχέσεων’».

«Η ταυτόχρονη διπλή στόχευση των ανωτέρω δεν είναι τυχαία αλλά όλως αποκαλυπτική», σημειώνει χαρακτηριστκά ο δικηγόρων πολλών θυμάτων των υποκλοπών και υπογραμμίζει πως «όσοι λοιπόν τους παγίδευσαν, το έκαναν είτε για λόγους που σχετίζονται με την γεωστρατηγική-διεθνή σχέση της χώρας είτε για λόγους ‘εσωκομματικής αντικατασκοπείας’. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες», τονίζει καταληκτικά.