Δουδωνής: Ντροπή η αδιαφορία της κυβέρνησης για τον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου που καταστρέφεται – Πού είναι ο υπουργός;

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι καταστρέφει τον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου, παίζοντας με τον χρόνο, μη δίνοντας επιστρεπτέα προκαταβολή και υιοθετώντας μια μη επιστημονική αλλά πολιτική προσέγγιση στο μείζον πρόβλημα του αφθώδους πυρετού στο νησί.

«Η κυβέρνηση δείχνει ασχετοσύνη και αδιαφορία», τόνισε χαρακτηριστκά, μιλώντας στη Βουλή, κατά τη συζήτηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που περιλαμβάνει τα μέτρα αποζημίωσης για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο.

Επισήμανε, μάλιστα, ότι δεν μιλάει ως ένας πολιτικός, αλλά ως ένας άνθρωπος που είναι μέσα στο πρόβλημα, που η οικογένειά του είναι μέσα στο πρόβλημα, καθώς παραπάνω από τα μισά μέλη του Συνεταιρισμού Μεσοτόπου είναι μέλη της οικογένειάς του.

Ο κ. Δουδωνής ρώτησε ευθέως από το βήμα της Βουλής «Πού είναι ο υπουργός των Οικονομικών; Γιατί δεν είναι στο εθνικό Κοινοβούλιο, στην εθνική αντιπροσωπεία; Πού είναι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αυτή τη στιγμή; Πού βρίσκεται; Τι δουλειά έχει να κάνει; Πού είναι ο υφυπουργός, ο κύριος Κέλλας, ο οποίος έκανε τον νταή στη Μυτιλήνη; Πού είναι ο κύριος Πετραλιάς, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη δημοσιονομική πολιτική; Αυτοί υποτίθεται ότι εισηγούνται τα μέτρα αυτά. Είναι ντροπή αυτή η περιφρόνηση. Ντροπή», υπογράμμισε.

Τέλος, ανέδειξε το γεγονός ότι στην Βουλγαρία, την Σλοβακία και την Ουγγαρία αντίστοιχα φαινόμενα σε συγκρίσιμες περιοχές αντιμετωπίστηκαν με εξαπλάσιους κτηνιάτρους. Έκλεισε, δε, την ομιλία του καλώντας την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς: «Δείτε τις προτάσεις μας, δράστε άμεσα. Ο κτηνοτροφικός κόσμος της Λέσβου πεθαίνει και εσείς αδιαφορείτε. Είναι ντροπή».

Ολόκληρη η ομιλία Δουδωνή στη Βουλή:

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε υπουργέ.

Ανεβαίνω στο βήμα για να μιλήσω για το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, αναφορικά με τις συνέπειες του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο. Και θέλω να σας επισημάνω από την αρχή πως, αν δείτε τα ονόματα τα οποία απαρτίζουν τον συνεταιρισμό, τον κτηνοτροφικό του Μεσοτόπου Λέσβου, θα δείτε ότι τα μισά ονόματα είναι Δουδωνής και Ιωσηφέλλης. Είναι δικοί μου άνθρωποι, συγγενείς μου, ξαδέρφια μου. Δεν σας μιλάω ως ένας πολιτικός· σας μιλάω ως ένας άνθρωπος που είναι μέσα στο πρόβλημα, που η οικογένειά του είναι μέσα στο πρόβλημα.

Και σας λέω ότι βλέπω από την κυβέρνηση ασχετοσύνη και αδιαφορία. Ασχετοσύνη και αδιαφορία που πλασάρεται ως ενδιαφέρον. Λέει ο κύριος Μαρκόπουλος ότι, ως εισηγητής της πλειοψηφίας, αναγνωρίζει η κυβέρνηση τη ζημιά που οι επιχειρήσεις έχουν υποστεί. Ποιος δεν το αναγνωρίζει; Ποιος δεν το αναγνωρίζει, όταν δεν μπορούν να εξαχθούν τα προϊόντα, ακόμα και αυτά που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία; Άρα, έχουμε μια λύση η οποία είναι πολιτική και όχι επιστημονική, γιατί είναι γνωστό ότι δεν μεταδίδεται ο ιός από αυτά τα προϊόντα.

Ποιος μπορεί να μην αναγνωρίσει τη ζημιά που έχουν υποστεί; Αλλά το πρόβλημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλλού. Είναι θέμα ρευστότητας. Είναι θέμα ρευστότητας, γιατί τρέχουν υποχρεώσεις, επιταγές, ασφαλιστικά ταμεία, δάνεια, και παίζουμε με τον χρόνο. Ιδίως δε, αν σκεφτεί κανείς την αλυσίδα με την οποία λειτουργεί η κτηνοτροφική παραγωγή της Λέσβου, από το τυροκομείο στον παραγωγό.

Και ερωτώ: από την πρώτη στιγμή έχουμε κάνει έξι πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Εγώ, από τον κτηνοτροφικό συνεταιρισμό του χωριού μου, του Μεσοτόπου, πηγαίνοντας σε όλους τους άλλους συνεταιρισμούς, έκανα έξι προτάσεις. Μία από αυτές ήταν η επιστρεπτέα προκαταβολή. Είπε επίσης ο κύριος Μαρκόπουλος: «Ζητάτε, λέει, λεφτά, λεφτά; Πόσο κοστίζει;». Η επιστρεπτέα προκαταβολή, σε σχέση με αυτό το οποίο εσείς δίνετε, κοστίζει μηδέν ευρώ. Ποια είναι η διαφορά; Είναι ζήτημα του χρόνου κατά τον οποίο δίνονται τα χρήματα. Διότι, αν εφαρμοστεί το μοντέλο της ευλογιάς, που έχω περιπτώσεις στη Λήμνο, να πληρώνονται οι κτηνοτρόφοι έναν χρόνο μετά, απλούστατα καταστρέφετε την κτηνοτροφία ενός ολόκληρου νησιού, το οποίο στηρίζεται στην κτηνοτροφία ως τον σημαντικότερο κλάδο της οικονομίας του.

Και όλα αυτά γίνονται σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Και να πρέπει τάχα να σας πούμε και ευχαριστώ που θεσπίζετε αποζημίωση, αυτό έλειπε να μη θεσπίζετε. Ξεκίνησε, λοιπόν, μετά την πρότασή μας, μια συζήτηση για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Έκανα αναφορά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης πάνω στο ζήτημα αυτό, και ερώτηση μαζί με τους κυρίους Χνάρη και Μιχαηλίδη. Περιμέναμε να επιστρέψει ο Υπουργός των Οικονομικών από το εξωτερικό. Επιστρέφει, και επιστρεπτέα προκαταβολή δεν βλέπουμε.

Και ρωτώ σήμερα: έχουμε το άρθρο 4, έχουμε και όλα τα υπόλοιπα άρθρα για την ενεργειακή κρίση; Πού είναι ο Υπουργός των Οικονομικών; Γιατί δεν είναι στο εθνικό Κοινοβούλιο, στην εθνική αντιπροσωπεία; Πού είναι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αυτή τη στιγμή; Πού βρίσκεται; Τι δουλειά έχει να κάνει; Πού είναι ο υφυπουργός, ο κύριος Κέλλας, ο οποίος έκανε τον νταή στη Μυτιλήνη; Πού είναι ο κύριος Πετραλιάς, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη δημοσιονομική πολιτική; Αυτοί υποτίθεται ότι εισηγούνται τα μέτρα αυτά.

Είναι ντροπή αυτή η περιφρόνηση. Ντροπή. Μην κάνετε έτσι, κύριε Μηταράκη. Μην κάνετε τον θιγμένο. Να έρθετε να τα υπερασπιστείτε όλα αυτά. Να έρθετε να τα υπερασπιστείτε εδώ πάνω, να έρθετε να τα υπερασπιστείτε. Εσείς τα εισηγείστε. Έχετε την αντίστοιχη ευθύνη. Και αναδείξαμε το θέμα στη Βουλή επανειλημμένως.

Πού είναι όλοι αυτοί οι κύριοι; Περιφρονείτε την εθνική αντιπροσωπεία. Περιφρονείτε, όμως, και τον κόσμο. Και ο κόσμος θυμάται. Ο κόσμος θυμάται. Υπάρχουν δύο αρμόδιοι υπουργοί και δύο αρμόδιοι υφυπουργοί. Δεν είναι κανείς να πει μισή κουβέντα στην εθνική αντιπροσωπεία, και περιμέναμε τον κύριο Πιερρακάκη πότε θα γυρίσει από το εξωτερικό για να πει, εν τέλει, ότι δεν θα δοθεί η επιστρεπτέα προκαταβολή, άρα ότι θα παίζουμε με τις μέρες για το αν θα καταστραφεί ένας ολόκληρος κτηνοτροφικός κόσμος ενός νησιού. Ενός νησιού, μιας περιφέρειας.

Προσέξτε: κατά τα δημοσιεύματα της «Καθημερινής», που έχω καταθέσει στα πρακτικά, είναι, σε αγοραστική δύναμη, η φτωχότερη της Ευρώπης. Ακούστε: η φτωχότερη. Φτωχότερη από τη φτωχότερη περιφέρεια της Βουλγαρίας. Εκεί έχετε φτάσει τα πράγματα.

Και μιας και λέω για τη Βουλγαρία, ακούω ότι έχετε στείλει κτηνιάτρους. Πράγματι, υπάρχουν εννέα κτηνίατροι αυτή τη στιγμή για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στο νησί. Κανονικά είναι πέντε-έξι. Άρα, υπάρχει μια ενίσχυση της τάξεως των δύο-τριών. Ξέρετε, σε σχέση με αυτούς τους εννέα, με πόσους κτηνιάτρους αντιμετώπισε η Βουλγαρία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία αντίστοιχο πρόβλημα σε αντίστοιχη περιφέρεια; Με εξήντα.

Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Αυτή είναι η αρωγή της κυβέρνησης. Και νομίζετε ότι όλα αυτά θα περάσουν έτσι; Ότι είναι μία μέρα σαν τις άλλες και ότι θα πούμε και ευχαριστώ; Ξαναλέω: αυτά, τα έξι μέτρα τα οποία πρότεινα από την πρώτη στιγμή, κοστίζουν, σε σχέση με αυτό που φέρνετε σήμερα στη Βουλή, επιπλέον, κύριε Κότσιρα — που δεν είστε αρμόδιος, διότι εδώ πέρα δεν υπάρχει κανένας αρμόδιος και πρέπει να απευθυνθώ σε έναν αναρμόδιο υφυπουργό, ενώ ο αρμόδιος υφυπουργός, ο αρμόδιος υπουργός και του άλλου υπουργείου ο αρμόδιος υπουργός και υφυπουργός έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν από το να ενημερώσουν την εθνική αντιπροσωπεία και τον λαό της Λέσβου και τον κτηνοτροφικό κόσμο για το τι θα συμβεί.

Λοιπόν, κοστίζουν μηδέν ευρώ παραπάνω τα μέτρα τα οποία προτείναμε. Όπως, επίσης, επιμένω ότι αυτή η διαφορά των πενήντα κτηνιάτρων, μεταξύ του παραδείγματος όχι της Γερμανίας, όχι της Γαλλίας, όχι της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, αλλά της Βουλγαρίας, της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας, αυτή η διαφορά παράγει ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Διότι αλλιώς γίνεται η δουλειά με εξήντα, αλλιώς γίνεται με εννέα, διότι πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρξουν αποτελέσματα και ότι θα μπορέσει ο κτηνοτροφικός κόσμος, που είναι η ατμομηχανή της οικονομίας στο νησί, να επιβιώσει. Ότι θα μπορέσουμε γρήγορα να φύγουμε από αυτή την κατάσταση. Κατάσταση στην οποία, όσο δεν πληρώνονται οι αποζημιώσεις, επιδεινώνεται περαιτέρω.

Και λέω το εξής, από την έρευνά μου: το ξέρετε, μιας και μιλάτε για αποζημιώσεις, ότι ακόμα δεν έχουν φύγει τα χαρτιά για την αποζημίωση του πρώτου κρούσματος από το νησί; Ακόμα δεν έχουν φύγει τα χαρτιά για την αποζημίωση του πρώτου κρούσματος. Και μου λέτε ότι θα δοθούν έγκαιρα. Είναι δυνατόν;

Λοιπόν, ξαναδείτε τις προτάσεις, δράστε άμεσα. Ο κτηνοτροφικός κόσμος της Λέσβου πεθαίνει και εσείς αδιαφορείτε.