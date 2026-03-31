Τρίτη 31 Μαρτίου 2026
Δουδωνής: Ντροπή η αδιαφορία της κυβέρνησης για τον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου που καταστρέφεται – Πού είναι ο υπουργός;
Πολιτική Γραμματεία 31 Μαρτίου 2026, 14:23

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Παναγιώτης Δουδωνής, από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας την ότι έχει εγκαταλείψει τον πρωτογενή τομέα

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι καταστρέφει τον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου, παίζοντας με τον χρόνο, μη δίνοντας επιστρεπτέα προκαταβολή και υιοθετώντας μια μη επιστημονική αλλά πολιτική προσέγγιση στο μείζον πρόβλημα του αφθώδους πυρετού στο νησί.

«Η κυβέρνηση δείχνει ασχετοσύνη και αδιαφορία», τόνισε χαρακτηριστκά, μιλώντας στη Βουλή, κατά τη συζήτηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που περιλαμβάνει τα μέτρα αποζημίωσης για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο.

Επισήμανε, μάλιστα, ότι δεν μιλάει ως ένας πολιτικός, αλλά ως ένας άνθρωπος που είναι μέσα στο πρόβλημα, που η οικογένειά του είναι μέσα στο πρόβλημα, καθώς παραπάνω από τα μισά μέλη του Συνεταιρισμού Μεσοτόπου είναι μέλη της οικογένειάς του.

Ο κ. Δουδωνής ρώτησε ευθέως από το βήμα της Βουλής «Πού είναι ο υπουργός των Οικονομικών; Γιατί δεν είναι στο εθνικό Κοινοβούλιο, στην εθνική αντιπροσωπεία; Πού είναι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αυτή τη στιγμή; Πού βρίσκεται; Τι δουλειά έχει να κάνει; Πού είναι ο υφυπουργός, ο κύριος Κέλλας, ο οποίος έκανε τον νταή στη Μυτιλήνη; Πού είναι ο κύριος Πετραλιάς, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη δημοσιονομική πολιτική; Αυτοί υποτίθεται ότι εισηγούνται τα μέτρα αυτά. Είναι ντροπή αυτή η περιφρόνηση. Ντροπή», υπογράμμισε.

Τέλος, ανέδειξε το γεγονός ότι στην Βουλγαρία, την Σλοβακία και την Ουγγαρία αντίστοιχα φαινόμενα σε συγκρίσιμες περιοχές αντιμετωπίστηκαν με εξαπλάσιους κτηνιάτρους. Έκλεισε, δε, την ομιλία του καλώντας την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς: «Δείτε τις προτάσεις μας, δράστε άμεσα. Ο κτηνοτροφικός κόσμος της Λέσβου πεθαίνει και εσείς αδιαφορείτε. Είναι ντροπή».

Ολόκληρη η ομιλία Δουδωνή στη Βουλή:

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε υπουργέ.

Ανεβαίνω στο βήμα για να μιλήσω για το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, αναφορικά με τις συνέπειες του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο. Και θέλω να σας επισημάνω από την αρχή πως, αν δείτε τα ονόματα τα οποία απαρτίζουν τον συνεταιρισμό, τον κτηνοτροφικό του Μεσοτόπου Λέσβου, θα δείτε ότι τα μισά ονόματα είναι Δουδωνής και Ιωσηφέλλης. Είναι δικοί μου άνθρωποι, συγγενείς μου, ξαδέρφια μου. Δεν σας μιλάω ως ένας πολιτικός· σας μιλάω ως ένας άνθρωπος που είναι μέσα στο πρόβλημα, που η οικογένειά του είναι μέσα στο πρόβλημα.

Και σας λέω ότι βλέπω από την κυβέρνηση ασχετοσύνη και αδιαφορία. Ασχετοσύνη και αδιαφορία που πλασάρεται ως ενδιαφέρον. Λέει ο κύριος Μαρκόπουλος ότι, ως εισηγητής της πλειοψηφίας, αναγνωρίζει η κυβέρνηση τη ζημιά που οι επιχειρήσεις έχουν υποστεί. Ποιος δεν το αναγνωρίζει; Ποιος δεν το αναγνωρίζει, όταν δεν μπορούν να εξαχθούν τα προϊόντα, ακόμα και αυτά που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία; Άρα, έχουμε μια λύση η οποία είναι πολιτική και όχι επιστημονική, γιατί είναι γνωστό ότι δεν μεταδίδεται ο ιός από αυτά τα προϊόντα.

Ποιος μπορεί να μην αναγνωρίσει τη ζημιά που έχουν υποστεί; Αλλά το πρόβλημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλλού. Είναι θέμα ρευστότητας. Είναι θέμα ρευστότητας, γιατί τρέχουν υποχρεώσεις, επιταγές, ασφαλιστικά ταμεία, δάνεια, και παίζουμε με τον χρόνο. Ιδίως δε, αν σκεφτεί κανείς την αλυσίδα με την οποία λειτουργεί η κτηνοτροφική παραγωγή της Λέσβου, από το τυροκομείο στον παραγωγό.

Και ερωτώ: από την πρώτη στιγμή έχουμε κάνει έξι πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Εγώ, από τον κτηνοτροφικό συνεταιρισμό του χωριού μου, του Μεσοτόπου, πηγαίνοντας σε όλους τους άλλους συνεταιρισμούς, έκανα έξι προτάσεις. Μία από αυτές ήταν η επιστρεπτέα προκαταβολή. Είπε επίσης ο κύριος Μαρκόπουλος: «Ζητάτε, λέει, λεφτά, λεφτά; Πόσο κοστίζει;». Η επιστρεπτέα προκαταβολή, σε σχέση με αυτό το οποίο εσείς δίνετε, κοστίζει μηδέν ευρώ. Ποια είναι η διαφορά; Είναι ζήτημα του χρόνου κατά τον οποίο δίνονται τα χρήματα. Διότι, αν εφαρμοστεί το μοντέλο της ευλογιάς, που έχω περιπτώσεις στη Λήμνο, να πληρώνονται οι κτηνοτρόφοι έναν χρόνο μετά, απλούστατα καταστρέφετε την κτηνοτροφία ενός ολόκληρου νησιού, το οποίο στηρίζεται στην κτηνοτροφία ως τον σημαντικότερο κλάδο της οικονομίας του.

Και όλα αυτά γίνονται σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Και να πρέπει τάχα να σας πούμε και ευχαριστώ που θεσπίζετε αποζημίωση, αυτό έλειπε να μη θεσπίζετε. Ξεκίνησε, λοιπόν, μετά την πρότασή μας, μια συζήτηση για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Έκανα αναφορά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης πάνω στο ζήτημα αυτό, και ερώτηση μαζί με τους κυρίους Χνάρη και Μιχαηλίδη. Περιμέναμε να επιστρέψει ο Υπουργός των Οικονομικών από το εξωτερικό. Επιστρέφει, και επιστρεπτέα προκαταβολή δεν βλέπουμε.

Και ρωτώ σήμερα: έχουμε το άρθρο 4, έχουμε και όλα τα υπόλοιπα άρθρα για την ενεργειακή κρίση; Πού είναι ο Υπουργός των Οικονομικών; Γιατί δεν είναι στο εθνικό Κοινοβούλιο, στην εθνική αντιπροσωπεία; Πού είναι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αυτή τη στιγμή; Πού βρίσκεται; Τι δουλειά έχει να κάνει; Πού είναι ο υφυπουργός, ο κύριος Κέλλας, ο οποίος έκανε τον νταή στη Μυτιλήνη; Πού είναι ο κύριος Πετραλιάς, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη δημοσιονομική πολιτική; Αυτοί υποτίθεται ότι εισηγούνται τα μέτρα αυτά.

Είναι ντροπή αυτή η περιφρόνηση. Ντροπή. Μην κάνετε έτσι, κύριε Μηταράκη. Μην κάνετε τον θιγμένο. Να έρθετε να τα υπερασπιστείτε όλα αυτά. Να έρθετε να τα υπερασπιστείτε εδώ πάνω, να έρθετε να τα υπερασπιστείτε. Εσείς τα εισηγείστε. Έχετε την αντίστοιχη ευθύνη. Και αναδείξαμε το θέμα στη Βουλή επανειλημμένως.

Πού είναι όλοι αυτοί οι κύριοι; Περιφρονείτε την εθνική αντιπροσωπεία. Περιφρονείτε, όμως, και τον κόσμο. Και ο κόσμος θυμάται. Ο κόσμος θυμάται. Υπάρχουν δύο αρμόδιοι υπουργοί και δύο αρμόδιοι υφυπουργοί. Δεν είναι κανείς να πει μισή κουβέντα στην εθνική αντιπροσωπεία, και περιμέναμε τον κύριο Πιερρακάκη πότε θα γυρίσει από το εξωτερικό για να πει, εν τέλει, ότι δεν θα δοθεί η επιστρεπτέα προκαταβολή, άρα ότι θα παίζουμε με τις μέρες για το αν θα καταστραφεί ένας ολόκληρος κτηνοτροφικός κόσμος ενός νησιού. Ενός νησιού, μιας περιφέρειας.

Προσέξτε: κατά τα δημοσιεύματα της «Καθημερινής», που έχω καταθέσει στα πρακτικά, είναι, σε αγοραστική δύναμη, η φτωχότερη της Ευρώπης. Ακούστε: η φτωχότερη. Φτωχότερη από τη φτωχότερη περιφέρεια της Βουλγαρίας. Εκεί έχετε φτάσει τα πράγματα.

Και μιας και λέω για τη Βουλγαρία, ακούω ότι έχετε στείλει κτηνιάτρους. Πράγματι, υπάρχουν εννέα κτηνίατροι αυτή τη στιγμή για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στο νησί. Κανονικά είναι πέντε-έξι. Άρα, υπάρχει μια ενίσχυση της τάξεως των δύο-τριών. Ξέρετε, σε σχέση με αυτούς τους εννέα, με πόσους κτηνιάτρους αντιμετώπισε η Βουλγαρία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία αντίστοιχο πρόβλημα σε αντίστοιχη περιφέρεια; Με εξήντα.

Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Αυτή είναι η αρωγή της κυβέρνησης. Και νομίζετε ότι όλα αυτά θα περάσουν έτσι; Ότι είναι μία μέρα σαν τις άλλες και ότι θα πούμε και ευχαριστώ; Ξαναλέω: αυτά, τα έξι μέτρα τα οποία πρότεινα από την πρώτη στιγμή, κοστίζουν, σε σχέση με αυτό που φέρνετε σήμερα στη Βουλή, επιπλέον, κύριε Κότσιρα — που δεν είστε αρμόδιος, διότι εδώ πέρα δεν υπάρχει κανένας αρμόδιος και πρέπει να απευθυνθώ σε έναν αναρμόδιο υφυπουργό, ενώ ο αρμόδιος υφυπουργός, ο αρμόδιος υπουργός και του άλλου υπουργείου ο αρμόδιος υπουργός και υφυπουργός έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν από το να ενημερώσουν την εθνική αντιπροσωπεία και τον λαό της Λέσβου και τον κτηνοτροφικό κόσμο για το τι θα συμβεί.

Λοιπόν, κοστίζουν μηδέν ευρώ παραπάνω τα μέτρα τα οποία προτείναμε. Όπως, επίσης, επιμένω ότι αυτή η διαφορά των πενήντα κτηνιάτρων, μεταξύ του παραδείγματος όχι της Γερμανίας, όχι της Γαλλίας, όχι της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, αλλά της Βουλγαρίας, της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας, αυτή η διαφορά παράγει ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Διότι αλλιώς γίνεται η δουλειά με εξήντα, αλλιώς γίνεται με εννέα, διότι πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρξουν αποτελέσματα και ότι θα μπορέσει ο κτηνοτροφικός κόσμος, που είναι η ατμομηχανή της οικονομίας στο νησί, να επιβιώσει. Ότι θα μπορέσουμε γρήγορα να φύγουμε από αυτή την κατάσταση. Κατάσταση στην οποία, όσο δεν πληρώνονται οι αποζημιώσεις, επιδεινώνεται περαιτέρω.

Και λέω το εξής, από την έρευνά μου: το ξέρετε, μιας και μιλάτε για αποζημιώσεις, ότι ακόμα δεν έχουν φύγει τα χαρτιά για την αποζημίωση του πρώτου κρούσματος από το νησί; Ακόμα δεν έχουν φύγει τα χαρτιά για την αποζημίωση του πρώτου κρούσματος. Και μου λέτε ότι θα δοθούν έγκαιρα. Είναι δυνατόν;

Λοιπόν, ξαναδείτε τις προτάσεις, δράστε άμεσα. Ο κτηνοτροφικός κόσμος της Λέσβου πεθαίνει και εσείς αδιαφορείτε.

Ελληνική οικονομία: Εφιαλτικά σενάρια λόγω πολέμου

Τραμπ προς τους συμμάχους του: Πηγαίνετε να πάρετε το πετρέλαιό σας

Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

ΠΑΣΟΚ: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση

«Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για δικαιολογίες. Οι πολίτες κρίνουν από την καθημερινότητά τους - και αυτή δείχνει ότι το κόστος ζωής παραμένει επίμονα υψηλό και η αγοραστική δύναμη συνεχίζει να συρρικνώνεται», λέει το ΠΑΣΟΚ

Για κατασκοπεία μιλά ο Κεσσές: Η ταυτόχρονη διπλή στόχευση Δένδια – Παπαχελά δεν είναι τυχαία
Για κατασκοπεία μιλά ο Κεσσές: Η ταυτόχρονη διπλή στόχευση Δένδια – Παπαχελά δεν είναι τυχαία

«Τι κοινό έχει ο Νίκος Δένδιας και ο Αλέξης Παπαχελάς. Και οι δύο παγιδεύτηκαν με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στις 20.4.2021 με διάφορα 14 λεπτών», τονίζει χαρακτηριστικά ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές

Υποκλοπές: «Δεν μπορώ να ξέρω» λέει ο Π.Μαρινάκης για τη σχέση ΕΥΠ με Predator, θολώνει το κυβερνητικό αφήγημα
Υποκλοπές: «Δεν μπορώ να ξέρω» λέει ο Π.Μαρινάκης για τη σχέση ΕΥΠ με Predator, θολώνει το κυβερνητικό αφήγημα

Μικρές αλλά αισθητές διαφοροποιήσεις στο μονότονο αφήγημα της κυβέρνησης για τις υποκλοπές που πάντως θέλει να αφήσει πίσω. «Δεν ξέρω» και «δεν είμαι σε θέση να ξέρω» για την ΕΥΠ και το Predator λέει τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που επίσης δεν γνώριζε για τις «κουμπαριές» Λαβράνου με κυβερνητικά στελέχη.

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Η κυβέρνηση προσφέρει γη, ενέργεια και νερό σε data centers των ΗΠΑ χωρίς κανένα αντάλλαγμα
Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Η κυβέρνηση προσφέρει γη, ενέργεια και νερό σε data centers των ΗΠΑ χωρίς κανένα αντάλλαγμα

«Η μελέτη αναδεικνύει ένα κρίσιμο κενό στη δημόσια πολιτική: ενώ οι ήδη ανακοινωθείσες επενδύσεις σε data centers αναμένεται να καταναλώνουν ενέργεια ισοδύναμη με το ένα τρίτο των ελληνικών νοικοκυριών, η χώρα εξακολουθεί να στερείται εθνικού σχεδίου», τονίζει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα

Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους των ιερών Προσκυνημάτων
Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους των ιερών Προσκυνημάτων

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην ενημέρωση στις ανησυχίες της Αθήνας για την κατάσταση σε Ιράν και Μέση Ανατολή, την κατάσταση στο Λίβανο και την χορήγηση προσωρινής βίζας σε τούρκους πολίτες.

Η ακτινογραφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Όλοι οι σταυροί και οι συσχετισμοί
Η ακτινογραφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Όλοι οι σταυροί και οι συσχετισμοί

Τους συσχετισμούς δυνάμεων, τους «πρωταγωνιστές» και τις νέες εσωκομματικές ισορροπίες αποτυπώνει η «ακτινογραφία» της σύνθεσης της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ μετά την ολοκλήρωση της «μαραθώνιας» καταμέτρησης των σταυρών.

Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: Νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα
Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: Νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα

Η δημοσιογραφία αποχαιρετά, σήμερα, μία από τις πιο δυνατές πένες της, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο του Θάνου Οικονομόπουλου

Πιερρακάκης: Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις στην τραγωδία των Τεμπών
Πιερρακάκης: Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις στην τραγωδία των Τεμπών

«Αυτό δεν σημαίνει ότι ασπαζόμαστε το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, αλλά το ότι σεβόμαστε απολύτως τον πόνο των συγγενών των θυμάτων», διευκρίνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή τη δικαστική απόφαση-ορόσημο που επιδικάζει 400.000 ευρώ σε συγγενείς θυμάτων

Νέα Αριστερά: Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά την παραίτηση Χαρίτση
Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς μετά την παραίτηση Χαρίτση

Αλλαγή «σκυτάλης στη Νέα Αριστερά, μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση - Η Πέτη Πέρκα, βουλευτής Φλώρινας του κόμματος, αναλαμβάνει επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Κωνσταντοπούλου για Σεβαστίδη: Ωμή παρέμβαση υπέρ της κυβέρνησης και εις βάρος της ανεξάρτητης δικαιοσύνης
Απάντηση Κωνσταντοπούλου σε Σεβαστίδη: Ωμή η παρέμβασή του υπέρ της κυβέρνησης και εις βάρος της ανεξάρτητης δικαιοσύνης

Αιχμηρή απάντηση στην παρέμβαση του προέδρου Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χρήστου Σεβαστίδη, για τη δίκη των Τεμπών έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου που κάνει λόγο για άνευ προηγουμένου παρέμβαση υπέρ της κυβέρνησης

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Η Νέα Αριστερά δεν είναι κόμμα με ημερομηνία λήξης»
Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Η Νέα Αριστερά δεν είναι κόμμα με ημερομηνία λήξης»

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επισήμανε ότι «υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα και ειδικά στην Αριστερά. Υπάρχει μια τέτοια κρίση εμπιστοσύνης που κατ εμέ, για να απαντηθεί αυτή η κρίση, χρειάζονται καθαρές λύσεις και όχι θολά στίγματα»

Σαμαράς στο προσκήνιο και υποκλοπές στο παρασκήνιο, Συνέδριο με φασαρία, μα στο τέλος… απραξία
Σαμαράς στο προσκήνιο και υποκλοπές στο παρασκήνιο, Συνέδριο με φασαρία, μα στο τέλος… απραξία

Φουντώνουν οι φήμες για ηχηρή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή σχετικά με το κράτος δικαίου και με κύριο αντικείμενο τις υποκλοπές. Τελικά όλα κύλησαν ήρεμα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ενώ στη Νέα Αριστερά ψάχνονται για την επόμενη μέρα.

Τα βέλη που έχει ακόμα να εκτοξεύσει ο Αντ. Σαμαράς με φόντο υποκλοπές και Κράτος Δικαίου
Τα βέλη που έχει ακόμα να εκτοξεύσει ο Αντ. Σαμαράς με φόντο υποκλοπές και Κράτος Δικαίου

Μετά τις βολές του πρώην πρωθυπουργού κατά της κυβέρνησης στο Πολεμικό Μουσείο για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, στη φαρέτρα Σαμαρά ενδεχόμενη ομιλία στη Βουλή για Κράτος Δικαίου και νομικές ενέργειες για τις υποκλοπές. Πώς έχει αφήσει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Νέα Αριστερά: Δικαστική δικαίωση για την Τυχεροπούλου – Πλιάτσικο στα κόκκινα δάνεια με κυβερνητική ανοχή
Νέα Αριστερά: Δικαστική δικαίωση για την Τυχεροπούλου – Πλιάτσικο στα κόκκινα δάνεια με κυβερνητική ανοχή

Μέρα δικαίωσης αποδείχθηκε η 30η Μαρτίου για την Παρασκευή Τυχεροπούλου. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε ότι ήταν «παράνομη και καταχρηστική» η μετακίνησή της από τη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Νέα Αριστερά να φέρνει στη Βουλή «το ζήτημα της αυθαιρεσίας στη διοίκηση του Οργανισμού».

Η απροσδόκητη εκπομπή του Ντέιβιντ Ατένμπορο στα 99 του – Ενδέχεται να εξοργίσει τους λάτρεις των γατών
Η απροσδόκητη εκπομπή του Ντέιβιντ Ατένμπορο στα 99 του - Ενδέχεται να εξοργίσει τους λάτρεις των γατών

Όποτε μιλάει ο Ντέιβιντ Ατένμπορο, ο κόσμος τον ακούει –γι’ αυτό και η τελευταία του εκπομπή στη BBC, που σηματοδοτεί τα 100α γενέθλιά του, είναι βέβαιο ότι θα τραβήξει την προσοχή.

Θεσσαλονίκη: Εγκληματική ενέργεια δείχνει η ιατροδικαστική για τον θάνατο της 59χρονης – Έλειπαν κοσμήματα από το σπίτι
Θεσσαλονίκη: Εγκληματική ενέργεια δείχνει η ιατροδικαστική για τον θάνατο της 59χρονης – Έλειπαν κοσμήματα από το σπίτι

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Αστυνομία, στη μονοκατοικία δεν βρέθηκαν ίχνη διάρρηξης, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι έλειπαν προσωπικά αντικείμενα της 59χρονης, όπως για παράδειγμα έγγραφα και κοσμήματα.

ΓΣΕΕ για κακοκαιρία Erminio: Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών ενόψει ακραίων καιρικών φαινομένων
Οδηγίες στους εργαζόμενους ενόψει της κακοκαιρίας από τη ΓΣΕΕ - Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών

Η ΓΣΕΕ υπενθυμίζει το πάγιο αίτημά της προς το υπουργείο Εργασίας να θεσπίσει ρυθμίσεις για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και κυρίως απαγορεύσεις για τη μη διακινδύνευση της ασφάλειας των εργοζομένων

«Ήσουν γενναία, ανατρεπτική, και επίμονη μέχρι το τέλος» – Συγκίνηση με την επικήδειο του Γιώργου Νταλάρα για την Μαρινέλλα
«Ήσουν γενναία, ανατρεπτική, και επίμονη μέχρι το τέλος» – Συγκίνηση με την επικήδειο του Γιώργου Νταλάρα για την Μαρινέλλα

Ξεχωριστή στιγμή της τελετής αποτέλεσε ο επικήδειος λόγος του Γιώργου Νταλάρα, ο οποίος, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε για τη σπουδαία ερμηνεύτρια, Μαρινέλλα.

Τέιλορ Σουίφτ: Αντιμέτωπη με αγωγή για το «The Life of a Showgirl»
Τέιλορ Σουίφτ: Αντιμέτωπη με αγωγή για το «The Life of a Showgirl» – Καταγγελίες για σύγχυση εμπορικού σήματος

Η Τέιλορ Σουίφτ βρίσκεται στο στόχαστρο αγωγής από περφόρμερ του Λας Βέγκας, που υποστηρίζει ότι ο τίτλος του νέου της άλμπουμ απειλεί να επισκιάσει το δικό της κατοχυρωμένο «Showgirl» brand.

Premier League: Η «βιομηχανία» απολύσεων προπονητών και το κόστος των 50 εκατομμυρίων
Premier League: Η «βιομηχανία» απολύσεων προπονητών και το κόστος των 50 εκατομμυρίων

Από τον Ρούμπεν Αμορίμ έως τον Ιγκόρ Τούντορ, η έλλειψη υπομονής στους πάγκους της Αγγλίας εκτοξεύει τα οικονομικά βάρη των συλλόγων και αναδεικνύει μια βαθύτερη κρίση στρατηγικής

Κυβερνήτης Μινεσότα προς το στερνοπαίδι του Τραμπ: «Κάνε αυτό που δεν έκανε ο πατέρας σου…»
Κυβερνήτης Μινεσότα προς το στερνοπαίδι του Τραμπ: «Κάνε αυτό που δεν έκανε ο πατέρας σου…»

Με μια έκδηλη αντιπολεμική διάθεση, ο σκληροτράχηλος συμπολεμιστής του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στην ταινία Predator (1988) προκαλεί τον υιό Τραμπ, Barron να κάνει κάτι που ο πατέρας του Ντόναλντ «δεν είχε τον πατριωτισμό να κάνει».

Πλακιάς για δίκη Τεμπών: Οι εμπλεκόμενοι να επιδείξουν σοβαρότητα όπως αρμόζει στα παιδιά μας
Μήνυμα Πλακιά ενόψει της δίκης: Οι εμπλεκόμενοι να επιδείξουν σοβαρότητα όπως αρμόζει στα παιδιά μας

Με τη δίκη των Τεμπών να ξεκινά εκ νέου αύριο ο Νίκος Πλακιάς ζητά με ανάρτησή του από τους αρμόδιους «να σταθούν στο ύψος της περίστασης και να συμβάλουν θετικά στην ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας»

Η 90χρονη μητέρα του Μπρους Γουίλις κόντρα στον χρόνο – Εθελόντρια στο Αστυνομικό Τμήμα του LA
Η 90χρονη μητέρα του Μπρους Γουίλις κόντρα στον χρόνο - Εθελόντρια στο Αστυνομικό Τμήμα του LA

Στα 90 της χρόνια, η Μαρλέν Γουίλις προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ελέγχοντας τις αστυνομικές αναφορές, κρατώντας σημειώσεις και διορθώνοντας τη γραμματική.

Κλείνουν αύριο σχολεία και αθλητικοί χώροι σε νησιά λόγω πρόγνωσης ακραίων καιρικών φαινομένων
Κλείνουν αύριο σχολεία και αθλητικοί χώροι σε νησιά λόγω πρόγνωσης ακραίων καιρικών φαινομένων

Με απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο Δήμο Αμοργού αύριο 1 Απριλίου. Με απόφαση του Δήμου Ρόδου κλείνουν επίσης αθλητικοί χώροι και σχολεία της Ρόδου.

Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα είναι κλειστά την Τετάρτη – Έρχονται αποφάσεις για νέες περιοχές
Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα είναι κλειστά την Τετάρτη – Έρχονται αποφάσεις για νέες περιοχές

Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας το επόμενο 24ωρο, με αποτέλεσμα πολλά σχολεία να παραμείνουν κλειστά σε πολλές περιοχές της χώρας

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

