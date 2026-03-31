Πάνω από 6 στους δέκα πολίτες επιθυμούν άλλη κυβέρνηση σε νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Οι πολίτες απορρίπτουν κυβερνητικές πρακτικές όπως τα μέτρα στήριξης για τον περιορισμό των επιπτώσεων του πολέμου και την αύξηση του κατώτατου μισθού έναντι των πληθωριστικών αυξήσεων. Ανησυχούν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και επιδοκιμάζουν την αποστολή στρατιωτικών μέσων στην Κύπρο.

Ενδιαφέροντα τα ποιοτικά στοιχεία από τη νέα δημοσκόπηση

Βγάζουν «κόκκινη κάρτα» στην Πολιτεία καθώς θεωρούν πως δεν έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών και ανάγουν σε σημαντικό το θέμα των υποκλοπών που η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να υποβαθμίσει.

Δείτε τις κάρτες από τη δημοσκόπηση

Πρόθεση ψήφου

Την ίδια ώρα, σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου, η Νέα Δημοκρατία, στην έρευνα κοινής γνώμης της GPO για λογαριασμό του Star, φτάνει στο 26,3% κεφαλαιοποιώντας τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει εν μέσω πολέμου, ωστόσο παραμένει άγνωστο αν θα καταφέρει να διατηρηθεί στα επίπεδα αυτά ελέω ακρίβειας.

Δεύτερο είναι το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 12,2%. Η Ελληνική Λύση είναι τρίτη με 8,9%. Στη τέταρτη θέση ακολουθεί το ΚΚΕ με 8,1%. Η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί στην πέμπτη θέση με 7% ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 3,8%.

Κάτω από το 3% η Φωνή Λογικής, η Νίκη, το ΜεΡΑ25, οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη και η Νέα Αριστερά.

Σταθερό το «κόμμα Τσίπρα», υποχωρεί το «κόμμα Καρυστιανού»

Στα υπό ίδρυση κόμματα σταθερά ποσοστά εμφανίζει το «κόμμα Τσίπρα» καθώς το 17,4% θεωρεί πολύ ή αρκετά πιθανό να το ψηφίσει. Το κόμμα που αναμένεται να δημιουργήσει η Μαρία Καρυστιανού καταγράφει υποχώρηση συγκεντρώνοντας θετικές ψήφους στο 17,8% των ερωτηθέντων.

Πάνω από ένας στους δύο ψηφοφόρους – το 51,7% – δηλώνει ότι θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν επαναλαμβανόμενες εκλογές.

Στο ερώτημα για αλλαγή η όχι κυβέρνησης στις επόμενες εκλογές. Άλλη κυβέρνηση θέλει το 64,8% ενώ ποσοστό της τάξης του 31,2% θέλει συνέχεια της ΝΔ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.