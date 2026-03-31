Προπόνηση: Πρέπει να ξέρεις πότε να βάζεις «stop»
Σοφία 31 Μαρτίου 2026, 07:30

Προπόνηση: Πρέπει να ξέρεις πότε να βάζεις «stop»

Για πολλούς η προπόνηση θέλει κόπο και κούραση, ωσστόσο πρέπει να ξέρεις πότε να σταματάς

Πώς να επαναφέρετε το βιολογικό σας ρολόι με τα «Zeitgebers»

Πώς να επαναφέρετε το βιολογικό σας ρολόι με τα «Zeitgebers»

Η πραγματική «σοφία» είναι να ξέρετε πότε να κάνετε πίσω. Πώς θα καταλάβετε ποια είναι η στιγμή για να σταματήσετε την προπόνηση; Η ιδανική κατάσταση είναι να είμαστε υγιείς και fit, όμως χρειάζεται ισορροπία. Σκεφτείτε το σαν να περπατάτε στην κορυφή ενός λόφου. Από τη μία πλευρά υπάρχει γκρεμός και από την άλλη μια πιο ήπια κλίση. Ενα βήμα προς τον γκρεμό μπορεί να σας κάνει να πέσετε, ενώ ένα βήμα προς την άλλη πλευρά είναι πιο ασφαλές.

Πολλοί πιστεύουν ότι αν «κάτι» τους κάνει πιο γρήγορους, τότε «το περισσότερο» θα τους κάνει ακόμα πιο γρήγορους. Αυτό απέχει από την πραγματικότητα σε κάποιες περιπτώσεις. Οσον αφορά στην προπόνηση, η υπερβολή μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή κακή αποκατάσταση.

Ποιος είναι ο στόχος σας κατά την προπόνηση;

Κάθε προπόνηση πρέπει να έχει έναν σκοπό και να γίνεται με όσο το δυνατόν λιγότερη σπατάλη ενέργειας. Αν δεν ξέρετε ποιος είναι ο στόχος σας, το να κάνετε προπόνηση μοιάζει σαν να παίζετε βελάκια με κλειστά μάτια. Υπάρχουν μερικές ενδείξεις ότι δεν χρειάζεται να πιέσετε άλλο τον εαυτό σας και ότι ίσως το να σταματήσετε είναι μια καλή ιδέα. Τι να κάνετε:

1. Μην αφήνετε τον εγωισμό σας να σας καθοδηγεί

Απομακρύνετε από την προπόνηση τη σκέψη «θέλω να δείξω πόσο αντέχω».

2. Αν νιώθετε ότι πρέπει να σταματήσετε, σταματήστε

Η σκέψη «είμαι ήδη ταλαιπωρημένος, τι άλλη ζημιά μπορώ να κάνω;» συχνά οδηγεί σε τραυματισμό.

3. Γνωρίστε την κατάσταση της αποκατάστασής σας πριν απ’ την προπόνηση

Ελέγξτε τον καρδιακό σας ρυθμό ή πώς νιώθετε στο ζέσταμα. Αν δεν αισθάνεστε καλά, σταματήστε νωρίς.

4. Να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας ύστερα από κάθε επανάληψη

Παρατηρήστε την ταχύτητά σας και την αίσθηση που έχετε από την προπόνηση. Αν κάτι δεν σας ευχαριστεί ή οι χρόνοι σας πέφτουν, ίσως είναι η στιγμή να σταματήσετε.

5. Ακολουθήστε ένα εποχικό πλάνο

Δεν χρειάζεται να κάνετε σκληρές προπονήσεις κάθε εβδομάδα. Η περιοδικότητα σάς βοηθά να προσαρμόσετε την ένταση ανάλογα με την περίοδο ή την κατάστασή σας.

6. Ξεκινήστε από εκεί που βρίσκεστε

Το μυστικό είναι να επιλέξετε μία προπόνηση που να ταιριάζει στο τρέχον επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης, όχι μόνο στον στόχο που επιθυμείτε.

7. Μην αγχώνεστε μήπως δεν καταφέρετε να ολοκληρώσετε την προπόνηση

Το να σταματήσετε νωρίτερα μπορεί να σας κρατήσει υγιείς και σε φόρμα. Ενα ακόμη βήμα δεν αξίζει τον κίνδυνο τραυματισμού.

Τι σημαίνει τελικά καλή προπόνηση;

Καλή προπόνηση δεν σημαίνει να πιέζεστε μέχρι το όριο κάθε φορά. Είναι να ξέρετε πότε να σταματήσετε για να προστατεύσετε το σώμα σας και να μεγιστοποιήσετε την απόδοσή σας μακροπρόθεσμα.

*Έντυπη έκδοση ΤΑ ΝΕΑ, Ειδικό Ένθετο Τρέχω
Πηγή: Vita

MSCI: Αντίστροφη μέτρηση για την απόφαση αναβάθμισης του ΧΑ

MSCI: Αντίστροφη μέτρηση για την απόφαση αναβάθμισης του ΧΑ

Πώς να επαναφέρετε το βιολογικό σας ρολόι με τα «Zeitgebers»

Πώς να επαναφέρετε το βιολογικό σας ρολόι με τα «Zeitgebers»

Κόσμος
Εκρήξεις και διακοπή ρεύματος στην Τεχεράνη – Φωτιά σε δεξαμενόπλοιο στο Ντουμπάι, μετά από ιρανική επίθεση

Εκρήξεις και διακοπή ρεύματος στην Τεχεράνη – Φωτιά σε δεξαμενόπλοιο στο Ντουμπάι, μετά από ιρανική επίθεση

Τα βέλη που έχει ακόμα να εκτοξεύσει ο Αντ. Σαμαράς με φόντο υποκλοπές και Κράτος Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Τα βέλη που έχει ακόμα να εκτοξεύσει ο Αντ. Σαμαράς με φόντο υποκλοπές και Κράτος Δικαίου

Μετά τις βολές του πρώην πρωθυπουργού κατά της κυβέρνησης στο Πολεμικό Μουσείο για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, στη φαρέτρα Σαμαρά ενδεχόμενη ομιλία στη Βουλή για Κράτος Δικαίου και νομικές ενέργειες για τις υποκλοπές. Πώς έχει αφήσει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μαρινέλλα: Στο παρεκκλήσι η σορός της σπουδαίας τραγουδίστριας – Πλήθος κόσμου για το λαϊκό προσκύνημα
Ελλάδα 31.03.26 Upd: 08:35

Μαρινέλλα: Στο παρεκκλήσι η σορός της σπουδαίας τραγουδίστριας – Πλήθος κόσμου για το λαϊκό προσκύνημα

Η σπουδαία ερμηνεύτρια αφήνει μία τεράστια παρακαταθήκη με τα τραγούδια της και τις ξεχωριστές ερμηνείες της. Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών

Φωτογραφίες - βίντεο: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Οι ΗΠΑ έπληξαν με βόμβες bunker buster ενός τόνου το Ισφαχάν – Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν
Κόσμος 31.03.26 Upd: 08:45

Οι ΗΠΑ έπληξαν με βόμβες bunker buster ενός τόνου το Ισφαχάν – Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν

Πληθαίνουν τα σενάρια χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ με τον Τραμπ να απειλεί να ανατινάξει ενεργειακές υποδομές και μονάδες αφαλάτωσης στο Ιράν - Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Superfood 31.03.26

Η μεγάλη δύναμη των blueberries

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Έτοιμοι να πατήσουν το έδαφος του Ιράν: Μπορούν οι ΗΠΑ να ανοίξουν με τη βία το Στενό του Ορμούζ;
Μέση Ανατολή 31.03.26

Έτοιμοι να πατήσουν το έδαφος του Ιράν: Μπορούν οι ΗΠΑ να ανοίξουν με τη βία το Στενό του Ορμούζ;

Οι αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις έχουν φτάσει στη Μέση Ανατολή, αλλά οι στρατιωτικές επιλογές για το άνοιγμα του στενού ενέχουν τον κίνδυνο έντονης αντίδρασης από το Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
O Μπρους Γουίλις λείπει στον κόσμο του Χόλιγουντ
«Ευλογημένη» 31.03.26

O Μπρους Γουίλις λείπει στον κόσμο του Χόλιγουντ

«Κανείς δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερος παρτενέρ από τον Μπρους Γουίλις», έγραψε σε πρόσφατη δημοσίευση της η Κιμ Μπάσιντζερ, αναφερόμενη στη συνεργασία τους στο «Blind Date».

Ιράν: Ο Χέγκσεθ κυνηγούσε επένδυση στην αμυντική βιομηχανία πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, γράφουν οι FT
Financial Times 31.03.26

«Ο Χέγκσεθ κυνηγούσε επένδυση στην αμυντική βιομηχανία πριν ξεσπάσει ο πόλεμος»

Χρηματομεσίτης που αντιπροσώπευε τα συμφέροντα του υπουργού Χέγκσεθ διαπραγματευόταν επένδυση πολλών εκατομμυρίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο αμυντικής βιομηχανίας πριν αρχίσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν.

Ουκρανία: 2 νεκροί και 30 τραυματίες σε επιδρομές της Ρωσίας
Κόσμος 31.03.26

Φονικές ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τριάντα τραυματίστηκαν σε αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Τρίτη 31 Μαρτίου 2026
