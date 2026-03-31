Προπόνηση: Πρέπει να ξέρεις πότε να βάζεις «stop»

Η πραγματική «σοφία» είναι να ξέρετε πότε να κάνετε πίσω. Πώς θα καταλάβετε ποια είναι η στιγμή για να σταματήσετε την προπόνηση; Η ιδανική κατάσταση είναι να είμαστε υγιείς και fit, όμως χρειάζεται ισορροπία. Σκεφτείτε το σαν να περπατάτε στην κορυφή ενός λόφου. Από τη μία πλευρά υπάρχει γκρεμός και από την άλλη μια πιο ήπια κλίση. Ενα βήμα προς τον γκρεμό μπορεί να σας κάνει να πέσετε, ενώ ένα βήμα προς την άλλη πλευρά είναι πιο ασφαλές.

Πολλοί πιστεύουν ότι αν «κάτι» τους κάνει πιο γρήγορους, τότε «το περισσότερο» θα τους κάνει ακόμα πιο γρήγορους. Αυτό απέχει από την πραγματικότητα σε κάποιες περιπτώσεις. Οσον αφορά στην προπόνηση, η υπερβολή μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή κακή αποκατάσταση.

Ποιος είναι ο στόχος σας κατά την προπόνηση;

Κάθε προπόνηση πρέπει να έχει έναν σκοπό και να γίνεται με όσο το δυνατόν λιγότερη σπατάλη ενέργειας. Αν δεν ξέρετε ποιος είναι ο στόχος σας, το να κάνετε προπόνηση μοιάζει σαν να παίζετε βελάκια με κλειστά μάτια. Υπάρχουν μερικές ενδείξεις ότι δεν χρειάζεται να πιέσετε άλλο τον εαυτό σας και ότι ίσως το να σταματήσετε είναι μια καλή ιδέα. Τι να κάνετε:

1. Μην αφήνετε τον εγωισμό σας να σας καθοδηγεί

Απομακρύνετε από την προπόνηση τη σκέψη «θέλω να δείξω πόσο αντέχω».

2. Αν νιώθετε ότι πρέπει να σταματήσετε, σταματήστε

Η σκέψη «είμαι ήδη ταλαιπωρημένος, τι άλλη ζημιά μπορώ να κάνω;» συχνά οδηγεί σε τραυματισμό.

3. Γνωρίστε την κατάσταση της αποκατάστασής σας πριν απ’ την προπόνηση

Ελέγξτε τον καρδιακό σας ρυθμό ή πώς νιώθετε στο ζέσταμα. Αν δεν αισθάνεστε καλά, σταματήστε νωρίς.

4. Να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας ύστερα από κάθε επανάληψη

Παρατηρήστε την ταχύτητά σας και την αίσθηση που έχετε από την προπόνηση. Αν κάτι δεν σας ευχαριστεί ή οι χρόνοι σας πέφτουν, ίσως είναι η στιγμή να σταματήσετε.

5. Ακολουθήστε ένα εποχικό πλάνο

Δεν χρειάζεται να κάνετε σκληρές προπονήσεις κάθε εβδομάδα. Η περιοδικότητα σάς βοηθά να προσαρμόσετε την ένταση ανάλογα με την περίοδο ή την κατάστασή σας.

6. Ξεκινήστε από εκεί που βρίσκεστε

Το μυστικό είναι να επιλέξετε μία προπόνηση που να ταιριάζει στο τρέχον επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης, όχι μόνο στον στόχο που επιθυμείτε.

7. Μην αγχώνεστε μήπως δεν καταφέρετε να ολοκληρώσετε την προπόνηση

Το να σταματήσετε νωρίτερα μπορεί να σας κρατήσει υγιείς και σε φόρμα. Ενα ακόμη βήμα δεν αξίζει τον κίνδυνο τραυματισμού.

Τι σημαίνει τελικά καλή προπόνηση;

Καλή προπόνηση δεν σημαίνει να πιέζεστε μέχρι το όριο κάθε φορά. Είναι να ξέρετε πότε να σταματήσετε για να προστατεύσετε το σώμα σας και να μεγιστοποιήσετε την απόδοσή σας μακροπρόθεσμα.

*Έντυπη έκδοση ΤΑ ΝΕΑ, Ειδικό Ένθετο Τρέχω

Πηγή: Vita