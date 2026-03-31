Συνταγή: Αλμυρή μπάρα με βούτυρο και λαχανικά
Μια συνταγή υγιεινή και εύκολη για αλμυρές μπάρες
Οι περισσότεροι από εμάς όταν σκεφτόμαστε τις μπάρες, το μυαλό μας πάει στις γλυκές, που τρώμε το πρωί για να πάρουμε ενέργεια για την υπόλοιπη μέρα. Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να πάει κόντρα σε αυτό, παρουσιάζοντας μια συνταγή για αλμυρές μπάρες.
Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για αλμυρή μπάρα με βούτυρο και λαχανικά.
Πολύ εύκολη συνταγή, που βάζουμε ότι υλικά θέλουμε και είναι έτοιμη σε περίπου 20 λεπτά.
Τα υλικά
200 γρ. βούτυρο
4 φρέσκα κρεμμύδια
1/2 ματσάκι μαϊντανός
1 καρότο
1 κολοκύθι
150 γρ. λιαστή ντομάτα
1 κ.σ. μουστάρδα
3 αυγά
1 κ.σ. λιναρόσπορος
1 κ.σ. σουσάμι
1 κ.σ. παπαρουνόσπορος
1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ
150 γρ. γραβιέρα
350 γρ. βρώμη
αλάτι
πιπέρι
Η διαδικασία
Για αρχή ρίχνουμε το βούτυρο (θερμοκρασία δωματίου) σε ένα κατσαρολάκι για να λιώσει.
Σε ένα μπολ ρίχνουμε τη βρώμη, τον παπαρουνόσπορο, το σουσάμι, τον λιναρόσπορο, το μπέικιν πάουντερ, το τριμμένο κολοκύθι, τη λιαστή ντομάτα, τον μαϊντανό, το κρεμμύδι και το καρότο.
Στη συνέχεια προσθέτουμε στο μπολ το βούτυρο που έχει λιώσει, το τυρί, τα αυγά και ανακατεύουμε καλά.
Μόλις το μείγμα είναι έτοιμο, βάζουμε σε ένα πυρέξ μια λαδόκολλα και απλώνουμε το μείγμα.
Ψήνουμε σε μη προθερμασμένο φούρνο στους 160 με 170 βαθμούς για δέκα λεπτά.
