«Είμαι καλά! Τραγουδάω ξανά!» – Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει – Το χρονικό της μάχης με SPS και ο θρίαμβος

Μετά από μια μακρά και επώδυνη μάχη με το Σύνδρομο του Καθηλωμένου Ατόμου (Stiff-person, SPS), η Σελίν Ντιόν δηλώνει πλέον έτοιμη να αντικρίσει ξανά το κοινό της από τη σκηνή του Παρισιού.

Η ντίβα της διασκέδασης ανακοίνωσε πως επιστρέφει επίσημα στη δράση. Μέσω ενός βίντεο στο YouTube, η 58χρονη πλέον καλλιτέχνιδα αποκάλυψε ότι θα πραγματοποιήσει δέκα εμφανίσεις στην La Défense Arena του Παρισιού, ξεκινώντας από τον Σεπτέμβριο του 2026.

«Ήθελα να σας ενημερώσω ότι είμαι υπέροχα, διαχειρίζομαι την υγεία μου», δήλωσε η ίδια με ένα πλατύ χαμόγελο, καθησυχάζοντας το κοινό που παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την πορεία της τα τελευταία χρόνια.

Η επιστροφή της είναι και ένα σύμβολο νίκης απέναντι στις αντιξοότητες για την ίδια. «Αισθάνομαι καλά, τραγουδάω ξανά, ακόμα και λίγο χορό κάνω, προφανώς, το αγαπάω τόσο πολύ» είπε.

Η διαδρομή της Ντιόν από τη διάγνωση του 2022 μέχρι σήμερα υπήρξε μια δοκιμασία υπομονής και επιμονής.

Το SPS, μια σπάνια αυτοάνοση νευρολογική διαταραχή, προκαλεί δυσκαμψία στους μύες και επώδυνους σπασμούς, καθιστώντας ακόμα και την απλή κίνηση πρόκληση.

Η ανακοίνωση της περιοδείας συνέπεσε με τα 58α γενέθλια της πολυβραβευμένης Ντιόν, η οποία χαρακτήρισε αυτή την επιστροφή ως το «καλύτερο δώρο γενεθλίων» της ζωής της.

«Παίρνω την ευκαιρία να σας δω, να τραγουδήσω για εσάς για άλλη μια φορά στο Παρίσι», ανέφερε συγκινημένη, τονίζοντας ότι ένιωσε τις προσευχές και την υποστήριξη του κόσμου καθ’ όλη τη διάρκεια της απουσίας της.

Οι εμφανίσεις έχουν προγραμματιστεί μεταξύ 17 Σεπτεμβρίου και 14 Οκτωβρίου, ενώ η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά στις 7 Απριλίου.

Επίμονη μάχη

Παρόλο που η διάγνωση για το Σύνδρομο του Καθηλωμένου Ατόμου (SPS) έγινε επίσημα τον Αύγουστο του 2022, η Σελίν Ντιόν αποκάλυψε ότι βίωνε τα συμπτώματα της νόσου για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Κατά τη διάρκεια των εξαντλητικών περιοδειών και των μόνιμων εμφανίσεών της στο Λας Βέγκας, η τραγουδίστρια αγνοούσε τους μυϊκούς σπασμούς στο λαιμό και τα πόδια της.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε σταδιακά, με την ίδια να αναζητάει την ανακούφιση σε ηρεμιστικά. Στην προσπάθειά της να διαχειριστεί τους ανυπόφορους πόνους, η Ντιόν ξεκίνησε με μια συντηρητική δόση των δύο χιλιοστογραμμάτων.

Ακολούθησε ένας εφιάλτης εθισμού και ανοχής, με τη δόση να εκτοξεύεται στα 90 χιλιοστόγραμμα προκειμένου να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις μιας ζωντανής εμφάνισης.

«Θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο. Δεν αμφισβήτησα την ποσότητα, δεν γνωρίζω από ιατρική. Νόμιζα ότι θα ήταν εντάξει. Δούλεψε για μερικές μέρες, για μερικές εβδομάδες, και μετά τίποτα», είπε.

«Δεν κατάλαβα ότι θα μπορούσα να είχα πάει για ύπνο και να μην ξυπνούσα ποτέ. Και μαθαίνεις — μαθαίνεις μέσα από τα λάθη σου. Αλλά δεν ήθελα να σταματήσω. Ήθελα να παραμείνω στη σκηνή», είχε πει για την περίοδο που ένιωθε το σώμα της να την προδίδει αλλά επέλεξε να μην το ακούσει.

«Σαν κάποιος να σε στραγγαλίζει»

Το SPS είναι μια εξαιρετικά σπάνια πάθηση που επηρεάζει έναν στους ένα εκατομμύριο ανθρώπους και χαρακτηρίζεται από έντονη μυϊκή ακαμψία και βίαιους σπασμούς, ικανούς να προκαλέσουν ακόμα και κατάγματα οστών.

Η Ντιόν περιέγραψε την αίσθηση του τραγουδιού υπό αυτές τις συνθήκες «σαν κάποιος να σε στραγγαλίζει», εξηγώντας ότι η ακαμψία στον λάρυγγα καθιστούσε αδύνατο τον έλεγχο της φωνής της.

Μετά τη διάγνωση, η καλλιτέχνιδα αφοσιώθηκε σε ένα πλήρες πρόγραμμα αποκατάστασης πέντε ημέρες την εβδομάδα, το οποίο περιλαμβάνει ανοσοθεραπεία, φωνητικές ασκήσεις και εντατική φυσικοθεραπεία.

«Είναι μια δουλειά πλήρους απασχόλησης», είχε πει η γιατρός της, Δρ Αμάντα Πικέ.

Στο κατώφλι του θανάτου

Μιλώντας στο People, η Σελίν Ντιόν αποκάλυψε τις δραματικές στιγμές που έζησε προσπαθώντας να κρύψει την ασθένειά της. Η ντίβα παραδέχθηκε τα λάθη του παρελθόντος, περιγράφοντας πώς η επιθυμία της να φανεί «γενναία» παραλίγο να της κοστίσει την ίδια της τη ζωή.

Η Ντιόν εξομολογήθηκε πως η εξάρτηση της από ισχυρά μυοχαλαρωτικά στην προσπάθειά της να νικήσει το ακατόρθωτο ήταν ανόητη, η άγνοια των κινδύνων και η άρνηση να εγκαταλείψει το πάθος της την έφεραν ένα βήμα πριν από το μοιραίο.

Αναπολώντας τις πιο σκοτεινές περιόδους της υγείας της, η Ντιόν περιέγραψε μια «συνεχή κατάρρευση» που απείλησε να την ισοπεδώσει.

«Έπεφτα, έπεφτα, έπεφτα. Μου πήρε όλη μου τη ζωή», εξομολογήθηκε, παρομοιάζοντας την άρνησή της να μιλήσει για τον πόνο με την αθωότητα ενός παιδιού που κρύβει έναν τραυματισμό για να μη στερηθεί το παιχνίδι του.

Η επιθυμία της να παραμείνει στη σκηνή υπερίσχυσε της λογικής, οδηγώντας την σε μια επιλογή που η ίδια χαρακτηρίζει πλέον ως «λάθος».

«Ήθελα να είμαι γενναία αντί για έξυπνη» είπε για την επικίνδυνη άγνοια προς τα προειδοποιητικά σημάδια ενός σώματος που κατέρρεε.

Κρατώντας την υπόσχεση

Η απώλεια του συζύγου της, Ρενέ Αντζελίλ, το 2016, υπήρξε καθοριστική για τον τρόπο που η Ντιόν διαχειρίστηκε την ασθένειά της απέναντι στους τρεις γιους της.

«Έχασαν τον πατέρα τους. Δεν ήθελα να φοβούνται», έχει εξομολογηθεί. Η Ντιόν διαβεβαίωσε τα παιδιά τους πως «δεν πρόκειται να πεθάνει, αλλά θα μάθει να ζει με την κατάστασή της».

Η πρώτη μεγάλη νίκη της στο Παρίσι το 2024 αποτέλεσε τον προάγγελο για την επίσημη ανακοίνωση της 30ης Μαρτίου 2026. Τότε που όλοι υποκλίθηκαν στην ίδια και τον Ύμνο της Αγάπης της για ζωή, θρίαμβο και νίκες.