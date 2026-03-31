«Είμαι καλά! Τραγουδάω ξανά!» – Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει – Το χρονικό της μάχης με SPS και ο θρίαμβος
The Good Life 31 Μαρτίου 2026, 23:30

Με ένα μήνυμα γεμάτο ελπίδα και δύναμη ψυχής, η Σελίν Ντιόν ανακοίνωσε την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στις ζωντανές εμφανίσεις

Λουκάς Καρνής
Μετά από μια μακρά και επώδυνη μάχη με το Σύνδρομο του Καθηλωμένου Ατόμου (Stiff-person, SPS), η Σελίν Ντιόν δηλώνει πλέον έτοιμη να αντικρίσει ξανά το κοινό της από τη σκηνή του Παρισιού.

Η ντίβα της διασκέδασης ανακοίνωσε πως επιστρέφει επίσημα στη δράση. Μέσω ενός βίντεο στο YouTube, η 58χρονη πλέον καλλιτέχνιδα αποκάλυψε ότι θα πραγματοποιήσει δέκα εμφανίσεις στην La Défense Arena του Παρισιού, ξεκινώντας από τον Σεπτέμβριο του 2026.

«Ήθελα να σας ενημερώσω ότι είμαι υπέροχα, διαχειρίζομαι την υγεία μου», δήλωσε η ίδια με ένα πλατύ χαμόγελο, καθησυχάζοντας το κοινό που παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την πορεία της τα τελευταία χρόνια.

Η επιστροφή της είναι και ένα σύμβολο νίκης απέναντι στις αντιξοότητες για την ίδια. «Αισθάνομαι καλά, τραγουδάω ξανά, ακόμα και λίγο χορό κάνω, προφανώς, το αγαπάω τόσο πολύ» είπε.

Η διαδρομή της Ντιόν από τη διάγνωση του 2022 μέχρι σήμερα υπήρξε μια δοκιμασία υπομονής και επιμονής.

Το SPS, μια σπάνια αυτοάνοση νευρολογική διαταραχή, προκαλεί δυσκαμψία στους μύες και επώδυνους σπασμούς, καθιστώντας ακόμα και την απλή κίνηση πρόκληση.

Η ανακοίνωση της περιοδείας συνέπεσε με τα 58α γενέθλια της πολυβραβευμένης Ντιόν, η οποία χαρακτήρισε αυτή την επιστροφή ως το «καλύτερο δώρο γενεθλίων» της ζωής της.

«Παίρνω την ευκαιρία να σας δω, να τραγουδήσω για εσάς για άλλη μια φορά στο Παρίσι», ανέφερε συγκινημένη, τονίζοντας ότι ένιωσε τις προσευχές και την υποστήριξη του κόσμου καθ’ όλη τη διάρκεια της απουσίας της.

Οι εμφανίσεις έχουν προγραμματιστεί μεταξύ 17 Σεπτεμβρίου και 14 Οκτωβρίου, ενώ η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά στις 7 Απριλίου.

Επίμονη μάχη

Παρόλο που η διάγνωση για το Σύνδρομο του Καθηλωμένου Ατόμου (SPS) έγινε επίσημα τον Αύγουστο του 2022, η Σελίν Ντιόν αποκάλυψε ότι βίωνε τα συμπτώματα της νόσου για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Κατά τη διάρκεια των εξαντλητικών περιοδειών και των μόνιμων εμφανίσεών της στο Λας Βέγκας, η τραγουδίστρια αγνοούσε τους μυϊκούς σπασμούς στο λαιμό και τα πόδια της.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε σταδιακά, με την ίδια να αναζητάει την ανακούφιση σε ηρεμιστικά. Στην προσπάθειά της να διαχειριστεί τους ανυπόφορους πόνους, η Ντιόν ξεκίνησε με μια συντηρητική δόση των δύο χιλιοστογραμμάτων.

Ακολούθησε ένας εφιάλτης εθισμού και ανοχής, με τη δόση να εκτοξεύεται στα 90 χιλιοστόγραμμα προκειμένου να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις μιας ζωντανής εμφάνισης.

«Θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο. Δεν αμφισβήτησα την ποσότητα, δεν γνωρίζω από ιατρική. Νόμιζα ότι θα ήταν εντάξει. Δούλεψε για μερικές μέρες, για μερικές εβδομάδες, και μετά τίποτα», είπε.

«Δεν κατάλαβα ότι θα μπορούσα να είχα πάει για ύπνο και να μην ξυπνούσα ποτέ. Και μαθαίνεις — μαθαίνεις μέσα από τα λάθη σου. Αλλά δεν ήθελα να σταματήσω. Ήθελα να παραμείνω στη σκηνή», είχε πει για την περίοδο που ένιωθε το σώμα της να την προδίδει αλλά επέλεξε να μην το ακούσει.

«Σαν κάποιος να σε στραγγαλίζει»

Το SPS είναι μια εξαιρετικά σπάνια πάθηση που επηρεάζει έναν στους ένα εκατομμύριο ανθρώπους και χαρακτηρίζεται από έντονη μυϊκή ακαμψία και βίαιους σπασμούς, ικανούς να προκαλέσουν ακόμα και κατάγματα οστών.

Η Ντιόν περιέγραψε την αίσθηση του τραγουδιού υπό αυτές τις συνθήκες «σαν κάποιος να σε στραγγαλίζει», εξηγώντας ότι η ακαμψία στον λάρυγγα καθιστούσε αδύνατο τον έλεγχο της φωνής της.

Σε συνέντευξή της στη Vogue France, η Ντιόν παραδέχτηκε ότι δεν ήταν σίγουρη πότε θα μπορούσε να επιστρέψει στις εμφανίσεις και τις περιοδείες. «Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό γιατί εδώ και τέσσερα χρόνια έλεγα στον εαυτό μου ότι δεν γυρίζω πίσω, ότι είμαι έτοιμη, ότι δεν είμαι έτοιμη…. Το σώμα μου θα μου το πει. Από την άλλη, δεν θέλω απλώς να περιμένω».

Μετά τη διάγνωση, η καλλιτέχνιδα αφοσιώθηκε σε ένα πλήρες πρόγραμμα αποκατάστασης πέντε ημέρες την εβδομάδα, το οποίο περιλαμβάνει ανοσοθεραπεία, φωνητικές ασκήσεις και εντατική φυσικοθεραπεία.

«Είναι μια δουλειά πλήρους απασχόλησης», είχε πει η γιατρός της, Δρ Αμάντα Πικέ.

Στο κατώφλι του θανάτου

Μιλώντας στο People, η Σελίν Ντιόν αποκάλυψε τις δραματικές στιγμές που έζησε προσπαθώντας να κρύψει την ασθένειά της. Η ντίβα παραδέχθηκε τα λάθη του παρελθόντος, περιγράφοντας πώς η επιθυμία της να φανεί «γενναία» παραλίγο να της κοστίσει την ίδια της τη ζωή.

Η Ντιόν εξομολογήθηκε πως η εξάρτηση της από ισχυρά μυοχαλαρωτικά στην προσπάθειά της να νικήσει το ακατόρθωτο ήταν ανόητη, η άγνοια των κινδύνων και η άρνηση να εγκαταλείψει το πάθος της την έφεραν ένα βήμα πριν από το μοιραίο.

Αναπολώντας τις πιο σκοτεινές περιόδους της υγείας της, η Ντιόν περιέγραψε μια «συνεχή κατάρρευση» που απείλησε να την ισοπεδώσει.

«Έπεφτα, έπεφτα, έπεφτα. Μου πήρε όλη μου τη ζωή», εξομολογήθηκε, παρομοιάζοντας την άρνησή της να μιλήσει για τον πόνο με την αθωότητα ενός παιδιού που κρύβει έναν τραυματισμό για να μη στερηθεί το παιχνίδι του.

Η επιθυμία της να παραμείνει στη σκηνή υπερίσχυσε της λογικής, οδηγώντας την σε μια επιλογή που η ίδια χαρακτηρίζει πλέον ως «λάθος».

«Ήθελα να είμαι γενναία αντί για έξυπνη» είπε για την επικίνδυνη άγνοια προς τα προειδοποιητικά σημάδια ενός σώματος που κατέρρεε.

Κρατώντας την υπόσχεση

Η Σελίν Ντιόν με τους γιους της Νέλσον, Ρενέ-Σαρλ και Έντι.

Η απώλεια του συζύγου της, Ρενέ Αντζελίλ, το 2016, υπήρξε καθοριστική για τον τρόπο που η Ντιόν διαχειρίστηκε την ασθένειά της απέναντι στους τρεις γιους της.

«Έχασαν τον πατέρα τους. Δεν ήθελα να φοβούνται», έχει εξομολογηθεί. Η Ντιόν διαβεβαίωσε τα παιδιά τους πως «δεν πρόκειται να πεθάνει, αλλά θα μάθει να ζει με την κατάστασή της».

Η πρώτη μεγάλη νίκη της στο Παρίσι το 2024 αποτέλεσε τον προάγγελο για την επίσημη ανακοίνωση της 30ης Μαρτίου 2026. Τότε που όλοι υποκλίθηκαν στην ίδια και τον Ύμνο της Αγάπης της για ζωή, θρίαμβο και νίκες.

MSCI: Αναβαθμίζει ο MSCI το ελληνικό χρηματιστήριο στις ανεπτυγμένες αγορές, από τον… Μάιο του 2027

Τα όνειρα σε ξεκουράζουν: Το μυστικό για πιο βαθύ και ξεκούραστο ύπνο

Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Τέιλορ Σουίφτ: Αντιμέτωπη με αγωγή για το «The Life of a Showgirl»
Η Τέιλορ Σουίφτ βρίσκεται στο στόχαστρο αγωγής από περφόρμερ του Λας Βέγκας, που υποστηρίζει ότι ο τίτλος του νέου της άλμπουμ απειλεί να επισκιάσει το δικό της κατοχυρωμένο «Showgirl» brand.

Το νέο άλμπουμ Raye ξαναδίνει ψυχή στην ποπ
Μετά τη σαρωτική επιτυχία του ντεμπούτου της, η Raye επιστρέφει με έναν τολμηρό και πολυεπίπεδο δίσκο, αφήνοντας πίσω τις «συνταγές» και δοκιμάζοντας τα όρια της σύγχρονης ποπ

H Μινεσότα στο επίκεντρο των διαδηλώσεων «No Kings»
Η Μινεσότα γίνεται το κέντρο των διαδηλώσεων «No Kings», με έως 100.000 στο Σεντ Πολ και τον Σπρίνγκστιν να δίνει τον τόνο σε ένα κύμα αντίδρασης κατά Τραμπ

Οι Kinks απαντούν στον Moby μετά τα σχόλια του για «αηδιαστικούς» στίχους
Ο Moby δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian ότι θεωρεί τους στίχους του τραγουδιού «Lola» των Kinks «αηδιαστικούς» και «τρανσφοβικούς».

Το μέλλον είναι τώρα: Η Pophouse ετοιμάζει την «επιστροφή» της Τίνα Τέρνερ;
Μια τριετία μετά τον θάνατό της, η Pophouse Entertainment αγόρασε τα δικαιώματα του έργου της σταρ της μουσικής Τίνα Τέρνερ και, όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζεται να την επαναφέρει στη σκηνή.

Αϊτή: Τουλάχιστον 70 νεκροί από επιθέσεις συμμορίας στην πόλη Πετίτ Ριβιέρ
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μέλη της συμμορίας «Gran Grif» εξαπέλυσαν επίθεση στη συνοικία Ζαν Ντενί γύρω στις 3 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), πυρπολώντας σπίτια και σκορπώντας τον θάνατο

Μουντιάλ 2026: Τουρκία και Σουηδία «έκλεισαν» θέση στα τελικά – Πρόκριση στα πέναλτι Βόσνιοι και Τσέχοι (vid)
Μετά από 24 χρόνια η Τουρκία επιστρέφει σε τελική φάση Μουντιάλ (1-0 το Κόσοβο), ενώ το «παρών» θα δώσει και η Σουηδία μετάτο 3-2 επί της Πολωνίας. Προκρίσεις και για Βοσνία, Τσεχία στα πέναλτι.

Ενεργειακή κρίση: Οι Βρυξέλλες καλούν τους Ευρωπαίους να μειώσουν τη χρήση ΙΧ και να δουλεύουν από το σπίτι
Η ενεργειακή κρίση θα είναι παρατεταμένη προειδοποιεί η Κομισιόν και καλεί τις χώρες της ΕΕ να υιοθετήσουν μέτρα εξοικονόμησης καυσίμων - προς το παρόν εθελοντικά.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη AI φαρμάκων – Μια παγκόσμια συνεργασία
Η Τεχνητή Νοημοσύνη απλώνει τα «πλοκάμια» σε νέους κλάδους με τον αμερικανικό φαρμακευτικό κολοσσό Eli Lilly να καταλήγει σε συμφωνία ύψους 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία Insilico Medicine, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, για την προώθηση φαρμάκων που αναπτύχθηκαν με τη χρήση ΤΝ.

Δημοσκόπηση: Κάτω από τη βάση η κυβέρνηση σε κρίσιμα θέματα – Ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης, δώρο άδωρο η αύξηση του κατώτατου, σημαντικό θέμα οι υποκλοπές
Αρνητικά ή μάλλον αρνητικά κρίνουν τα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε η κυβέρνηση οι πολίτες σε νέα δημοσκόπηση. Σαρωτικό ποσοστό θεωρεί ότι η αύξηση στον κατώτατο μισθό δεν καλύπτει τις πληθωριστικές αυξήσεις. Σημαντικό το ζήτημα των υποκλοπών για τη συντριπτική πλειοψηφία.

Fuel Pass Applications Open as Drivers to Get Cash Aid
A new government fuel subsidy scheme is set to launch within days, offering targeted financial support to millions of vehicle owners facing high fuel prices through digital payments or bank transfers

Ουγγαρία – Ελλάδα 0-0: Θετικό «μήνυμα» με κορυφαίο τον Τζολάκη (vids)
Ο τερματοφύλακας της Εθνικής ήταν εξαιρετικός και είπε όχι στον σούπερ σταρ των Ούγγρων, Σομποσλάι με εξαιρετικές αποκρούσεις. Καλή εμφάνιση για την Εθνική μας που είχε και δοκάρι με τον Παυλίδη

Πεζεσκιάν: Υπάρχει βούληση στο Ιράν να τελειώσει ο πόλεμος – Αλλά απαιτούνται εγγυήσεις
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει τη βούληση να βάλει τέλος στον πόλεμο. Ωστόσο ζητά εγγυήσεις για να αποφευχθεί «νέα επίθεση».

LIVE: Κόσοβο – Τουρκία
LIVE: Κόσοβο – Τουρκία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόσοβο – Τουρκία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 6.

LIVE: Σουηδία – Πολωνία
LIVE: Σουηδία – Πολωνία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σουηδία – Πολωνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

LIVE: Τσεχία – Δανία
LIVE: Τσεχία – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσεχία – Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

LIVE: Βοσνία Ερζεγοβίνη – Ιταλία
LIVE: Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Ανατριχίλα από το Ιράν: Ο Ταρέμι και οι συμπαίκτες του με φωτογραφίες παιδιών-θυμάτων του πολέμου (Pics, Vid)
Οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές τίμησαν τα πάνω από 100 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο δημοτικό σχολείο θηλέων «Shajareh Tayyebeh» πριν το φιλικό με την Κόστα Ρίκα και μπροστά τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Αμπελόκηποι: Δικογραφία για την παράνομη στάνη σε ταράτσα πολυκατοικίας – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. – Νέες εικόνες
Η δικογραφία αφορά την παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ζώων (ν. 4830/2021) και σχηματίστηκε σε βάρος ενός ημεδαπού και της εταιρείας που διαχειρίζεται το κτίριο στους Αμπελόκηπους

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

