Τρίτη 31 Μαρτίου 2026
Κάσος – Κάρπαθος: Τα σπουδαία ευρήματα της αρχαιολογικής έρευνας στα δύο νησιά
Culture Live 31 Μαρτίου 2026, 11:59

Κάσος – Κάρπαθος: Τα σπουδαία ευρήματα της αρχαιολογικής έρευνας στα δύο νησιά

Στην Κάσο και την Κάρπαθο βρέθηκαν υποβρύχια πολιτιστικά κατάλοιπα που καλύπτουν μια χρονική περίοδο άνω των 26 αιώνων.

Πώς να επαναφέρετε το βιολογικό σας ρολόι με τα «Zeitgebers»

Πώς να επαναφέρετε το βιολογικό σας ρολόι με τα «Zeitgebers»

Το Υπουργείο Πολιτισμού, δια της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών) διενήργησαν από τον Οκτώβριο του 2025, συστηματική, αναγνωριστική, υποβρύχια, αρχαιολογική έρευνα στη θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου,.

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος που πραγματοποιείται από το 2019 με στόχο τη χαρτογράφηση της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τι έδειξε η ενάλια αρχαιολογική έρευνα

Η Κάρπαθος, νησί που μνημονεύεται ήδη από τον Όμηρο και αργότερα εμπνέει τον Ιούλιο Βερν, συνεχίζει να τροφοδοτεί το πνεύμα της εξερεύνησης.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συστηματικής ενάλιας αρχαιολογικής έρευνας στο νησί, Έλληνες και ξένοι ερευνητές καταδύθηκαν σε περιοχές όπου διατηρούνται ορατά κατάλοιπα της αρχαίας Βρυκούντος και της αρχαίας Νισύρου.

Πρόκειαι για τις δύο από τις τέσσερις πόλεις που συγκροτούσαν την περίφημη «τετράπολη Κάρπαθο» (Στράβων, Γεωγραφικά Ι΄, 5.17).

Με περισσότερες από 120 καταδύσεις σε βάθη από 3 έως 45 μέτρα, στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Καρπάθου και της νήσου Σαρίας, η ερευνητική ομάδα εντόπισε και κατέγραψε υποβρύχια πολιτιστικά κατάλοιπα που καλύπτουν μια χρονική περίοδο άνω των 26 αιώνων, από την αρχαϊκή περίοδο (τέλη 7ου αι. π.Χ.) έως το πρώτο μισό του 19ου αιώνα μ.Χ.

Στα σημαντικότερα ευρήματα περιλαμβάνονται

– τέσσερα αρχαία και ένα νεότερο ναυάγιο,

– εμπορικά αγγεία,

– κατάλοιπα αρχαίων λιμενικών εγκαταστάσεων,

– καθώς και περισσότερες από είκοσι βυζαντινές άγκυρες, οι οποίες, σε συνδυασμό με τα πλούσια οικιστικά και εκκλησιαστικά κατάλοιπα του Τριστόμου, φωτίζουν τη σημασία της περιοχής κατά την Ύστερη Αρχαιότητα.

Στην αποστολή συμμετείχαν περισσότεροι από σαράντα επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων

Μεταξύ των οποίων ομάδα αρχαιολόγων από το Εθνικό Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Ερευνών του Μεξικού (INAH) και προσωπικό του Ναυτικού Μουσείου της Νορβηγίας (NMM).

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, το Baltic Exchange Charitable Foundation και τις εταιρείες Revoil ΑΕΕΠ και Σκλαβενίτης ΑΕΕ.

Πολύτιμη υποστήριξη σε υπηρεσίες, προσωπικό και τεχνολογικό εξοπλισμό παρείχαν το 2025 οι:

Asso.subsea, ΟΦΥΠΕΚΑ, Δήμος Καρπάθου, Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου, Instituto Nacional de Antropología e Historia de Mexico, Νorwegian Maritime Museum, Blue Star Ferries, Qualco Foundation, Map, Apnea, Karpathos Diving Center, Γιώργος Βενιέρης, Τράτα, Carraro 1927 και Trip Tailors.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του ίδιου πολυετούς προγράμματος, ολοκληρώθηκε η καινοτόμος δράση «Προστασία της Υποβρύχιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής», η οποία περιλάμβανε υποβρύχια συντήρηση ιστορικών ευρημάτων στη θάλασσα της Κάσου.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Πρωτοβουλία 21).

Πληθωρισμός: Στο 3,3% στην Ελλάδα τον Μάρτιο – Στο 2,5% στην ευρωζώνη

Πληθωρισμός: Στο 3,3% στην Ελλάδα τον Μάρτιο – Στο 2,5% στην ευρωζώνη

Πώς να επαναφέρετε το βιολογικό σας ρολόι με τα «Zeitgebers»

Πώς να επαναφέρετε το βιολογικό σας ρολόι με τα «Zeitgebers»

Κόσμος
Οι ΗΠΑ έπληξαν με βόμβες bunker buster ενός τόνου το Ισφαχάν – Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν

Οι ΗΠΑ έπληξαν με βόμβες bunker buster ενός τόνου το Ισφαχάν – Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν

Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Superfood 31.03.26

Η μεγάλη δύναμη των blueberries

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Σύνταξη
Μόδα και Έπσταϊν: Στο στόχαστρο τα πρακτορεία
Συγκοινωνούντα δοχεία; 30.03.26

Μόδα και Έπσταϊν: Έρευνα ζητούν επιζώσες για τον ρόλο πρακτορείων στη διακίνηση και κακοποίηση μοντέλων

Πίεση για έρευνα στο Κογκρέσο ασκούν επιζώσες και η Σάρα Ζιφ, ζητώντας να εξεταστεί ο ρόλος πρακτορείων μοντέλων στη δράση του Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Μανία» του Γιώργου Πανουσόπουλου – Μια βακχική φαντασία στον Εθνικό Κήπο
Ελληνικό Σινεμά 29.03.26

«Μανία» του Γιώργου Πανουσόπουλου – Μια βακχική φαντασία στον Εθνικό Κήπο

Η ιστορία της πιο ιδιαίτερης ταινίας του εκλιπόντος σκηνοθέτη - Μιλούν για τη «Μανία» στο in: Νίκος Ξυδάκης (συνθέτης της μουσικής της ταινίας), Αφροδίτη Νικολαΐδου, Βρασίδας Καραλής

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Μαρινέλλα: Από το νυχτερινό κέντρο «Πανόραμα» στον ελληνικό κινηματογράφο
Πεπρωμένο 29.03.26

Μαρινέλλα: Από το νυχτερινό κέντρο «Πανόραμα» στον ελληνικό κινηματογράφο

Το 1960, η Μαρινέλλα και ο Στέλιος Καζαντζίδης, συμμετείχαν στην αιχμηρή κωμωδία του Ροβήρου Μανθούλη «Η κυρία δήμαρχος» και έπειτα, ακολούθησε μια σειρά εμφανίσεων στην οθόνη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαρινέλλα – «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»
«Αυτή είμαι, γουστάρω» 28.03.26

Μαρινέλλα - «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»

Η Μαρινέλλα έζησε μια ζωή που μετρούσε για χίλιες. Καινοτόμος, δυναμική, παθιασμένη. Έξω από κανόνες και πάντα επί σκηνής –μέχρι την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά. Μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ντίβες του ελληνικού θεάματος. Καμία δεν ήταν σαν αυτή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους το ιερών Προσκηνυμάτων
Διπλωματία 31.03.26

Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους το ιερών Προσκηνυμάτων

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην ενημέρωση στις ανησυχίες της Αθήνας για την κατάσταση σε Ιράν και Μέση Ανατολή, την κατάσταση στο Λίβανο και την χορήγηση προσωρινής βίζας σε τούρκους πολίτες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η ακτινογραφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Όλοι οι σταυροί και οι συσχετισμοί
Πολιτική 31.03.26

Η ακτινογραφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Όλοι οι σταυροί και οι συσχετισμοί

Τους συσχετισμούς δυνάμεων, τους «πρωταγωνιστές» και τις νέες εσωκομματικές ισορροπίες αποτυπώνει η «ακτινογραφία» της σύνθεσης της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ μετά την ολοκλήρωση της «μαραθώνιας» καταμέτρησης των σταυρών.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νέο έκτακτο δελτίο: Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική – Οι περιοχές με «πορτοκαλί» και «κόκκινο» συναγερμό
Erminio 31.03.26

Νέο έκτακτο δελτίο: Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική - Οι περιοχές με «πορτοκαλί» και «κόκκινο» συναγερμό

Το έκτακτο δελτίο καιρού επικαιροποιήθηκε με νέα στοιχεία - Η κακοκαιρία Erminio φέρνει έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας

Σύνταξη
Κομισιόν: Παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας – Ανησυχία για την τροφοδοσία ντίζελ στην ΕΕ
Ζητά μέτρα 31.03.26

Προειδοποίηση Κομισιόν για παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας - Οι τιμές φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 70%

Η Κομισιόν προειδοποιεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα καθώς προβλέπει παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Σύνταξη
Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: Νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα
Επικαιρότητα 31.03.26

Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: Νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα

Η δημοσιογραφία αποχαιρετά, σήμερα, μία από τις πιο δυνατές πένες της, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο του Θάνου Οικονομόπουλου

Σύνταξη
Πιερρακάκης: Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις στην τραγωδία των Τεμπών
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Πιερρακάκης: Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις στην τραγωδία των Τεμπών

«Αυτό δεν σημαίνει ότι ασπαζόμαστε το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, αλλά το ότι σεβόμαστε απολύτως τον πόνο των συγγενών των θυμάτων», διευκρίνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή τη δικαστική απόφαση-ορόσημο που επιδικάζει 400.000 ευρώ σε συγγενείς θυμάτων

Σύνταξη
Μάχη των Τιτάνων: Η διαστρεβλωμένη πραγματικότητα του Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν πέφτει σε τοίχο
Κόσμος 31.03.26

Μάχη των Τιτάνων: Η διαστρεβλωμένη πραγματικότητα του Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν πέφτει σε τοίχο

Ο πόλεμος δοκιμάζει την αρχή λειτουργίας που καθοδηγεί τον Ντόναλντ Τραμπ εδώ και δεκαετίες - κατασκεύασε ένα αφήγημα, το έχρισε «αληθινό» και ανάγκασε, αδίστακτα, τον κόσμο να υποταχθεί σε αυτό

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κακοκαιρία: Κλειστά τα σχολεία σε Ρόδο και Καστελόριζo – Μέσα στην ημέρα οι αποφάσεις για άλλες περιοχές
Στο «κόκκινο» η Αττική 31.03.26

Κλειστά τα σχολεία σε Ρόδο και Καστελόριζο εξαιτίας της κακοκαιρίας - Μέσα στην ημέρα οι αποφάσεις για άλλες περιοχές

Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας το επόμενο 24ωρο - Ο δήμος Ρόδου ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη

Σύνταξη
«Προφητικός» Ρόουαν Άτκινσον – Ξεγυμνώνει τη στρατηγική εμμονή της Ουάσιγκτον με τον πόλεμο στο Ιράν
«Για γέλια» 31.03.26

«Προφητικός» Ρόουαν Άτκινσον – Ξεγυμνώνει τη στρατηγική εμμονή της Ουάσιγκτον με τον πόλεμο στο Ιράν

Αλλάζοντας κανείς μόνο ονόματα βλέπει την καταπληκτική ομοιότητα της παράνοιας που σατίριζε ο λογαχός Μπλακλάντερ (Άτκινσον) με την περιπέτεια που ενέπλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ τις ΗΠΑ στο Ιράν.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά την παραίτηση Χαρίτση
Επικαιρότητα 31.03.26

Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς μετά την παραίτηση Χαρίτση

Αλλαγή «σκυτάλης στη Νέα Αριστερά, μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση - Η Πέτη Πέρκα, βουλευτής Φλώρινας του κόμματος, αναλαμβάνει επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Σύνταξη
Αυστραλία: «Καμπάνες» στους τεχνολογικούς γίγαντες για παραβίαση του νόμου που αποκλείει ανήλικους από τα social media
Κυρώσεις 31.03.26

Αυστραλία: «Καμπάνες» στους τεχνολογικούς γίγαντες για παραβίαση του νόμου που αποκλείει ανήλικους από τα social media

Η Αυστραλία έγινε τον Δεκέμβριο η πρώτη χώρα παγκοσμίως που απαγόρευσε σε ανήλικους κάτω των 16 ετών την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να τους προστατεύσει από τις αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία

Σύνταξη
Με τον κόσμο της στη Βουδαπέστη η Εθνική (vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Με τον κόσμο της στη Βουδαπέστη η Εθνική (vid)

Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει σε φιλικό παιχνίδι την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη και ο «γαλανόλευκος» Φάρος είναι και εκεί για να στηρίξει τη γαλανόλευκη.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Πώς το να… τρέχετε να προλάβετε το λεωφορείο μπορεί να σας σώσει από οκτώ σοβαρές ασθένειες
Σπριντ για υγεία 31.03.26

Τρέχετε να προλάβετε το λεωφορείο; Ίσως προλάβετε και αυτές τις ασθένειες

Ακόμη και 2-3 λεπτά έντονης φυσικής δραστηριότητας την ημέρα, όπως το να τρέχετε πίσω από το λεωφορείο. μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών νόσων όπως οι καρδιοπάθειες, η αρθρίτιδα, η άνοια και ο διαβήτης,

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Κακοκαιρία Erminio: «Δεν είναι βαρομετρική βόμβα, ούτε μεσογειακός κυκλώνας, αλλά είναι επικίνδυνη και σοβαρή»
Στο επίκεντρο η Αττική 31.03.26

Κακοκαιρία Erminio: «Δεν είναι βαρομετρική βόμβα, ούτε μεσογειακός κυκλώνας, αλλά είναι επικίνδυνη και σοβαρή»

Θυελλώδεις νοτιάδες, μεγάλα κύματα και μεγάλα ύψη βροχής φέρνει η κακοκαιρία Erminio. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 20ης κακοκαιρίας που πλήττει φέτος τη χώρα μας; Μιλούν στο in οι μετεωρολόγοι της μονάδας ΜΕΤΕΟ, Κώστας Λαγουβάρδος και Σταύρος Ντάφης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

