Η μεγάλη δύναμη των blueberries

Τα blueberries είναι εξαιρετικά πλούσια σε ανθοκυανίνες, οι οποίες αποτελούν φυσικές χρωστικές ουσίες (πολυφαινόλες) που τους χαρίζουν το μπλε-μοβ χρώμα. Αποτελούν μία από τις πλουσιότερες πηγές αυτών των αντιοξειδωτικών, προσφέροντας ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση, προστασία της όρασης, ενίσχυση της καρδιαγγειακής λειτουργίας και της μνήμης.

Oι ανθοκυανίνες αποτελούν κατηγορία ισχυρών αντιοξειδωτικών και ανήκουν σε μια ευρύτερη ομάδα φυτικών ουσιών που ονομάζονται φλαβονοειδή.

Φυσικές πηγές

Τα φρούτα και τα λαχανικά με κόκκινες, μοβ και μπλε αποχρώσεις τείνουν να είναι πλούσια σε ανθοκυανίνες, με τα μούρα να έχουν τα υψηλότερα επίπεδα. Τα βατόμουρα, τα σμέουρα και οι φράουλες θεωρούνται επίσης εξαιρετικές πηγές. Άλλες τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε ανθοκυανίνες είναι:

Φρούτα: δαμάσκηνο, σαγκουίνι, κεράσι, μαύρο και κόκκινο σταφύλι, ρόδι

Λαχανικά: Κόκκινο λάχανο, κόκκινο κρεμμύδι, κόκκινο ραπανάκι, μοβ κουνουπίδι, μελιτζάνα

Out of the blue

Μην υποτιμάτε τα blueberries επειδή είναι μικρά. Αυτά τα μπλε μούρα που συχνά αποκαλούνται «τροφή της νεότητας» λόγω της αντιγηραντικής τους δράσης έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας κυρίως λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε πολύτιμες ανθοκυανίνες. Το όνομα των ουσιών αυτών προκύπτει από τις αρχαίες ελληνικές λέξεις άνθος (λουλούδι) και κυανούς (μπλε) και πρόκειται για υδατοδιαλυτές χρωστικές που εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες, προστατεύοντας τα κύτταρα από τη φθορά.

Τα οφέλη των ανθοκυανινών για την υγεία

Οι τροφές πλούσιες σε ανθοκυανίνες αποτελούν σημαντικό μέρος μιας υγιεινής διατροφής. Ωστόσο, οι ερευνητές εξακολουθούν να διερευνούν το ρόλο τους στη θεραπεία και την πρόληψη συγκεκριμένων ασθενειών. Συνολικά, τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι ανθοκυανίνες μπορούν να προσφέρουν μια σειρά από οφέλη για την υγεία, καθώς όπως προκύπτει από τα τελευταία επιστημονικά ευρήματα:

Μειώνουν την αρτηριακή πίεση.

Περιορίζουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Βοηθούν στην προστασία και τη βελτίωση της λειτουργίας του εγκεφάλου και προλαμβάνουν νευρολογικές παθήσεις.

Σχετίζονται με επιβράδυνση της ανάπτυξης καρκινικών κυττάρων.

* Πηγή: Vita