Εθνικό Θέατρο: Πασχαλινές λαμπάδες με υλικά από θεατρικά κοστούμια

Φέτος το Πάσχα, το Πωλητήριο του Εθνικού Θεάτρου καλεί το κοινό να ανακαλύψει μοναδικές δημιουργίες και πρωτότυπα δώρα.

Στο επίκεντρο της φετινής συλλογής βρίσκονται χειροποίητες πασχαλινές λαμπάδες φτιαγμένες στα εργαστήρια του Θεάτρου από το Τμήμα Ραπτικής, αλλά και υφασμάτινα λαγουδάκια με θήκη για μαχαιροπίρουνα για το πασχαλινό τραπέζι.

Εθνικό Θέατρο: Πασχαλινές προτάσεις για ιδιαίτερα δώρα

Κορδέλες, υφάσματα και ιδιαίτερες υφές συνδυάζονται με φαντασία, ενώ οι μοδίστρες αξιοποιούν ανακυκλωμένα υλικά που περίσσεψαν από την κατασκευή θεατρικών κοστουμιών, δίνοντας νέα ζωή σε κάθε δημιουργία.

Παράλληλα, το κοινό μπορεί να βρει λαμπάδες σχεδιασμένες από τις aluminati και imisi, καθώς και μια πλούσια γκάμα πασχαλινών δώρων, κοσμημάτων και βιβλίων για μικρούς και μεγάλους.

Δώρα με έμπνευση από την τέχνη!

Πληροφορίες

Φυσικό σημείο: Κτήριο Τσίλλερ, 1ος όροφος [Ωράριο λειτουργίας | Έως 5 Απριλίου: Τετάρτη – Κυριακή 16:00–23:00 & 6, 7, 8 Απριλίου: 10:00–15:00]

Ηλεκτρονικές αγορές: eshop.n-t.gr

Παραλληλες πασχαλινές δράσεις στην Αθήνα

Το The Meet Market επιστρέφει το 2026 με μια σειρά από pop-up εκδηλώσεις που γιορτάζουν την τοπική δημιουργικότητα.

Το επόμενο προγραμματισμένο ραντεβού είναι το Easter Edition, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Σάββατο 04 & Κυριακή 05 Απριλίου 2026 (12:00 – 22:00)

Τι θα βρείτε

Πάνω από 150 τοπικούς σχεδιαστές και παραγωγούς με ρούχα, κοσμήματα, είδη σπιτιού, vintage θησαυρούς, καθώς και ειδικές πασχαλινές λαμπάδες.

Η εκδήλωση πλαισιώνεται από DJ sets, street food, κοκτέιλ και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά.