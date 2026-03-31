Άλεκ Μπάλντουιν: Επιστρέφει στη δράση με το αστυνομικό θρίλερ «Kockroach»

Ο Άλεκ Μπάλντουιν εντάσσεται στο καστ της νέας ταινίας δράσης με τίτλο «Kockroach», πλαισιώνοντας τους Κρις Χέμσγουορθ, Τέιρον Έγκερτον (Taron Egerton) και Ζαζί Μπιτς.

Τι θα δούμε στο νέο θρίλερ

Πρόκειται για ένα αστυνομικό θρίλερ με φόντο τον υπόκοσμο της Νέας Υόρκης, σε σκηνοθεσία του Ματ Ρος (Matt Ross). Το σενάριο υπογράφει ο Τζόναθαν Έιμς (Jonathan Ames), με τις τελικές διορθώσεις να φέρουν την υπογραφή του σκηνοθέτη.

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Γουίλιαμ Λάσνερ (William Lashner) του 2006, το «Kockroach», αφηγείται την ιστορία «ενός μυστηριώδους ξένου που αποφασίζει να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα της Νέας Υόρκης.

Σε μια πόλη όπου η εξουσία είναι το παν, ο ήρωας μεταμορφώνεται σταδιακά στον απόλυτο κυρίαρχο του υποκόσμου».

Την παραγωγή έχουν αναλάβει ο Andrew Lazar και η Christina Weiss Lurie ενώ στην εκτελεστική παραγωγή βρίσκονται ο John Friedberg της Black Bear και η Vanessa Humphrey για λογαριασμό της Mad Chance.

Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα της νέας παραγωγής

Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματα της ταινίας θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο, με τον Μπάλντουιν να επιστρέφει στη δράση μετά την ταινία «Rust».

Άλεκ Μπάλντουιν: Πολύτεκνος πατέρας 7 παιδιών

Πριν λίγους μήνες η οικογένεια του Άλεκ και της Χιλάρια Μπάλντουιν απέκτησε νέο μέλος. Πρόκειται για το 7ο παιδί τους.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί άλλα έξι παιδιά. Τους γιους Εντουάρντο Πάο Λούκας (23 μηνών), Ρομέο Αλεχάντρο Ντέιβιντ (4 ετών), Λεονάρντο Έιντζελ Τσαρλς (5,5 ετών) και Ράφαελ Τόμας (7 ετών) και τις κόρες Μαρία Λουτσία Βικτόρια (18 μηνών) και Κάρμεν Γκαμπριέλα (8,5 ετών).

Ο Άλεκ Μπάλντουιν είναι επίσης πατέρας της 26χρονης Άιρλαντ, την κόρη που απέκτησε με την Κιμ Μπάσιντζερ.